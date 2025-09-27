Il Mantova viene contestato dai propri tifosi e nel mirino finisce il tecnico Possanzini. Quattro sconfitte in cinque gare e classifica che piange. Undici reti già subite a fronte di sole quattro realizzate. Nel prossimo turno il Mantova sarà impegnato in trasferta contro la Juve Stabia.

Il Mantova esce dal Martelli sommerso dai fischi. Sotto di quattro reti, la squadra di Possanzini affronta la ripresa con altro piglio e al 54’ trova la rete della bandiera con Fiori, bravo a farsi trovare pronto sul tiro deviato di Mancuso. Il Frosinone sembra essere rimasto negli spogliatoi, ma i cambi di Alvini riportano l’equilibrio in campo. Raimondo segna il quinto gol ma viene annullato, poi il Mantova spreca alcune buone occasioni. Nel finale rete del 5-1 di Vergani (l’arbitro prima non convalida e poi assegna la rete dopo revisione al Var) e altro rigore fallito dal Mantova, questa volta con Bonfanti.

Il Mantova è diciasettesimo in classifica con tre punti, frutto di una vittoria e tre sconfitte. La squadra di Possanzini ha perso le ultime due gare contro Entella (1-0) e Modena (1-3).13:47

Il Frosinone è invece quarto con otto punti, a due lunghezze da Modena, Palermo e Cesena che guidano la classifica con dieci punti. Due vittorie e due pari (2-2 con il Sudtirol nell’ultima giornata) per la squadra di Alvini, che in settimana ha giocato anche il secondo turno di Coppa Italia: sconfitta per 4-1 a Cagliari e conseguente eliminazione dalla competizione.13:47

Arbitra la sfida Kevin Bonacina di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Scarpa e dal quarto uomo Turrini. Partena e Santoro rispettivamente al Var e Avar.14:54

Partenza shock dei padroni di casa che dopo poco più di venti minuti sono già sotto di tre reti. All’8’ la rete di Koutsoupias sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Accennano una reazione gli uomini di Possanzini che però al 16’ incassano il bis: palla persa da Radaelli a centrocampo, Ghedjemis si invola verso la porta e batte Festa con un tiro secco e preciso. Al 20’ il Mantova ha l’occasione di accorciare le distanze con un penalty, ma Mancuso calcia alto. Al 22’ quindi la terza rete della squadra ciociara: prima gioia in campionato per Filippo Grosso, figlio di Fabio e all’esordio da titolare in serie B. Il Frosinone continua ad attaccare con un Ghedjemis in gran spolvero e crea altre occasioni, fino a servire Calò per il poker (43’). I tifosi del Mantova invitano i giocatori a tirare fuori gli attributi ed il primo tempo si conclude sotto una pioggia di fischi.15:51

PREPARTITA

Mantova - Frosinone è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Frosinone sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente Mantova si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece il Frosinone si trova 1° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Mantova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; il Frosinone ha segnato 10 gol e ne ha subiti 3.

In casa Mantova ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Mantova ha incontrato nell'ultima partita Modena perdendo 1-3 mentre Il Frosinone ha incontrato il Sudtirol pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Fiori con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Calò con 2 gol.

Mantova e Frosinone si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Mantova ha vinto 5 volte, il Frosinone ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Mantova-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova è rimasto imbattuto in sette dei 10 confronti con il Frosinone in Serie BKT (5V, 2N); tuttavia, i ciociari hanno vinto per 2-1 l'ultima sfida dell'1 marzo scorso e potrebbero conquistare due successi di fila contro i lombardi per la prima volta nel torneo cadetto.

Nei 10 precedenti tra Mantova e Frosinone in Serie BKT almeno una delle due formazioni è sempre andata a segno (29 reti in totale, 2.9 in media a partita): tra le squadre contro cui i lombardi non hanno mai pareggiato 0-0, i ciociari sono quelli contro cui hanno disputato più incontri.

Il Mantova arriva a questa sfida dopo aver perso 0-1 contro la Virtus Entella e 1-3 contro il Modena negli ultimi due turni di campionato e potrebbe registrare tre sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2009 (contro Ascoli, Triestina e Bari in quel caso).

Il Frosinone ha registrato due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di questa Serie BKT, conquistando otto punti (cinque in più di quelli ottenuti a questo punto della stagione nella scorsa edizione del torneo). Con un successo, quindi, i ciociari supererebbero quota 10 punti dopo le prime cinque gare stagionali disputate in cadetteria solo per la seconda volta nella loro storia, dopo esserci già riusciti nel 2017/18 (13 in quel caso e promozione in Serie A al termine del campionato).

Il Mantova è la squadra che ha realizzato più gol in percentuale su calcio di rigore in questa Serie BKT (2/3 - 67%) mentre, dalla parte opposta, il Frosinone ha subito l'ultima rete nel torneo proprio in questo modo e nessuna formazione ne ha subiti di più in percentuale (50% come Modena e Virtus Entella).

Il primo dei tre gol messi a segno da Nicolò Radaelli in Serie BKT è arrivato proprio contro il Frosinone, nel match dell'1 marzo scorso. In questo campionato, nessun giocatore del Mantova ha ingaggiato più duelli del classe 2003 (38, al pari di Maat Caprini) e, in particolare, il numero #17 biancorosso è colui che ha effettuato più contrasti tra i propri compagni nel torneo in corso (sette).

Con un gol e un assist in quattro partite in questa Serie BKT, Farès Ghedjemis si trova già ad una sola partecipazione attiva di distanza rispetto a quanto fatto nell'intera passata stagione nel torneo cadetto, ma in 21 presenze (2G, 1A). L'attaccante francese è primo tra i giocatori del Frosinone per palloni giocati all'interno dell'area avversaria (19), conclusioni tentate (11) e dribbling riusciti (sette, al pari di Giorgi Kvernadze).

