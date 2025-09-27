Il Padova vince 1 a 0 in casa del Monza grazie alla rete di Varas. I veneti dominano il primo tempo, dove è stato decisivo Thiam a salvare le conclusioni di Varas e Lasagna, fortunato anche sul palo colpito da Fusi. Nella ripresa la sblocca l'ecuadoriano segnando il primo gol in Serie B di controbalzo da fuori area, poi i cambi di Paolo Bianco cambiano il ritmo del match: Zeroli riesce a trovare la rete del pareggio, annullata per fuorigioco. Sul finale insiste il Monza che ha preso anche un palo con un tiro a giro di Caprari ma nulla da fare, vince il Padova.
Seconda vittoria consecutiva per il Padova che con questi 3 punti raggiunge proprio il Monza a quota 7. Prima sconfitta casalinga invece per la squadra di Paolo Bianco, seconda complessiva dall'inizio della stagione di Serie B.
Il Monza torna in campo mercoledì 1 ottobre per il turno infrasettimanale contro l'Empoli alle ore 20.30. Il Padova affronterà martedì l'Avellino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Dall'U-Power Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi la partita tra Monza e Padova. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!19:20
90'+7'
Fine partita! Monza-Padova 0-1! Decide il gol di Varas!19:12
90'+6'
Ancora un calcio d'angolo per il Monza sugli ultimi secondi. Galazzi dalla bandierina tira sul primo palo, palla respinta.19:13
90'+3'
Ancora un tentativo di Caprari! La sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo!19:09
90'+2'
Ci prova ancora Caprari, il suo tiro viene respinto da Di Maggio.19:08
90'
Segnalati 6 minuti di recupero. 19:07
90'
Che occasione per il Monza!! Sul finale! Cross di Galazzi in area, Zeroli buca la difesa e spizza di testa tutto solo davanti al portiere, la palla però termina alta!!19:06
88'
Cross di Birindelli in area, ancora una volta Fortin anticipa tutti e blocca.19:05
85'
Altri tentativi del Monza che continuano a cercare il gol del pareggio. Attenti i difensori del Padova tutti chiusi dietro.19:02
82'
Ultimo cambio anche per il Monza: fuori Lorenzo Lucchesi per Andrea Carboni.18:56
81'
Calcio di punizione battuto da Gianluca Caprari, Fortin anticipa tutti e blocca tra le mani. 18:57
81'
Esce Antonio Barreca per Giulio Favale.18:56
80'
Insiste il Monza nella metà campo avversaria: è un'altra squadra rispetto a quella del primo tempo, decisivi i cambi scelti da Paolo Bianco.18:56
78'
Crampi per Barreca che rimane a terra. L'arbitro fa segno che recupererà un minuto in più.18:55
76'
Occasione per il Monza! Caprari vicino al gol! Dribbling e tiro a giro dell'attaccante ex Verona, la sua conclusione colpisce in pieno il palo!18:53
75'
Esce anche l'autore del gol Kevin Varas per Jonas Harder.18:50
74'
Cambi per il Padova: Lorenzo Crisetig lascia il campo a Luca Di Maggio.18:50
72'
Il Monza riprova lo stesso schema che aveva portato al gol di Zeroli: questa volta di testa tenta il tiro Ravanelli, conclusione parata da Fortin.18:48
68'
Fuorigioco di Azzi! Gol annullato al Monza!18:45
68'
Check del VAR in corso per valutare la posizione iniziale di Azzi, autore dell'assist. 18:45
67'
GOOOOOOOL! MONZA-Padova 1-1! Kevin Zeroli pareggia i conti con una spizzata di testa! Il giocatore del Monza anticipa tutti gli avversari soprendendo il portiere del Padova Fortin!18:46
66'
Ammonito Lorenzo Crisetig per un fallo su Galazzi.18:42
66'
Cambio anche in attacco con Petagna che prende il posto di Mirko Maric.18:41
65'
Per il Monza entra Gianluca Caprari al posto di Agustín Álvarez.18:40
63'
Zeroli cerca Maric con una palla in verticale, i due non si intendono, palla recuperata dagli avversari. 18:39
60'
Ci ha provato il Monza con una conclusione di Galazzi dal lato sinistro: il tiro termina fuori.18:36
59'
Per il Padova esce Kevin Lasagna per Cristian Buonaiuto.18:35
57'
Esce anche Andrea Colpani per Nicolas Galazzi.18:33
57'
Primi cambi per il Monza: fuori Leonardo Colombo per Kevin Zeroli18:32
52'
Cartellino Giallo Samuele Birindelli18:34
52'
Primo gol in Serie B per il giocatore del Padova!18:28
51'
GOOOOOOL! Monza-PADOVA 0-1! Kevin Varas sblocca il match! Calcio di punizione battuto da Barreca, respinge la difesa del Monza ma da fuori area Varas spiazza tutti con il piattone di controbalzo sul secondo palo!
Fallo di Birindelli ai danni di Barreca, l'arbitro concede calcio di punizione per il Padova.18:27
49'
Il primo ammonito del match è Marco Perrotta: intervento duro ai danni di Alvarez.18:24
46'
Nessun cambio alla ripresa: in campo gli stessi 22 del primo tempo.18:25
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Monza-Padova!18:23
Un buon inizio del Padova, decisamente più in forma dei padroni di casa in questi primi 45 minuti di gioco: le chance migliori le ha avute la squadra veneta. Sempre pronto Thiam a respingere i tiri di Lasagna e Varas, poi fortunato anche sulla conclusione di Fusi che si è stampata nella traversa. Cresciuto sul finale anche la squadra di Paolo Bianco, pericolosa ma mai così tanto da riuscire a sbloccare il match.18:25
45'
Fine primo tempo! Monza-Padova 0-0!18:05
45'
Segnalato un minuto di recupero.18:03
41'
Tanta confusione in area dove due giocatori del Monza, Colpani e Azzi, hanno provato a seguito di più rimpalli, la conclusione in area: chiusi benissimo in area gli avversari che poi deviano in calcio d'angolo.18:01
39'
Azzi arriva alla conclusione di testa ma non riesce a impattare bene: la palla finisce fuori. 17:58
38'
Ripartenza dei padroni di casa in contropiede, bravissimo Faeda a chiudere la traiettoria diretta ad Azzi. 17:58
38'
Ancora Thiam! Padova ancora una volta vicino al gol! Questa volta Lasagna colpisce praticamente con il petto a un metro dalla porta! Thiam in qualche modo manda in calcio d'angolo!17:56
34'
Ancora un tentativo per il Padova: cross di Fusi e colpo di testa di Lasagna che finisce sopra la traversa.17:52
32'
Altra chance per il Monza! Calcio d'angolo battuto da Colpani, Lucchesi inaspettatamente si ritrova il pallone tra i piedi e colpisce male mandando di poco sopra la traversa! 17:50
31'
Arriva una conclusione anche da parte del Monza! Tiro dalla distanza di Obiang, palla che rimbalza davanti al portiere che è comunque bravo a deviare in calcio d'angolo. 17:49
28'
Traversa del Padova! Che occasione! Conclusione con il destro da fuori area di Fusi che con un tiro a giro colpisce l'incrocio dei pali! 17:46
27'
Schema su punizione: traiettoria sul primo palo dove Lasagna ha tentato la girata al volo con il mancino. Palla deviata in calcio d'angolo.17:45
26'
Si rialza Lucchesi che sembra al momento farcela.17:44
26'
Qualche problema per il giocatore del Monza Lucchesi, che si siede a terra.17:44
25'
Qualche imprecisione e ritmo calato in questa fase di gioco. 17:42
20'
Passati i primi 20 minuti di gioco, risultato ancora fermo sullo 0 a 0.17:40
18'
Entrata dura di Izzo su Varas, l'arbitro non sanziona il giocatore del Monza.17:41
12'
Cross sul secondo palo di Colombo per Birindelli: il giocatore del Monza non riesce ad agganciare, poi cade a causa di uno scontro di gioco con Varas.17:30
11'
Ancora una grande parata di Thiam sulla conclusione ravvicinata di Kevin Lasagna! L'arbitro poi ferma tutto a causa del fuorigioco di Bortolussi.17:29
9'
Thiam in tuffo salva il Monza! Conclusione potente di Varas dalla distanza, il portiere si fa trovare pronto e respinge il tiro! 17:27
6'
Prima occasione del match per il Padova! Ripartenza del club veneto con Fusi che riesce ad andare al cross dalla fascia destra: Lasagna dentro l'area calcia fuori di poco! 17:24
4'
Tre corner di fila per il Monza: le traiettorie battute da Colpani sono sempre state deviate dai giocatori del Padova in calcio d'angolo. 17:22
3'
Ci mette il fisico Obiang che intercetta un pallone diretto in area e riparte così in contropiede: Azzi arriva al cross deviato in calcio d'angolo. 17:21
2'
Primo possesso gestito dal Padova che cerca di avanzare nella metà campo avversaria. 17:20
1'
Si parte! Comincia Monza-Padova! 17:18
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA (3-5-2): Fortin - Faedo, Sgarbi, Perrotta - Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca - Lasagna, Bortolussi. All. Andreoletti16:40
FORMAZIONE UFFICIALE MONZA (3-4-2-1) : Thiam - Izzo, Ravanelli, Lucchesi - Birindelli, Colombo, Obiang, Azzi - Colpani, Alvarez - Maric. All. Bianco.16:39
Solo una vittoria per la neo-promossa Padova nell'ultimo match contro la Virtus Entella. Con anche due sconfitte e un pareggio al momento il club veneto si piazza al quindicesimo posto in classifica con 4 punti e un successo in trasferta consentirebbe di agganciare proprio il Monza a 7 punti. 16:35
Due vittorie nelle prime quattro partite per il Monza, attualmente a 7 punti in classifica. Il club biancorosso è tra le squadre che hanno subito meno gol in questo inizio di campionato (3), mantenedo la porta inviolata in due occasioni. Con un altro successo il Monza tornerebbe nella zona alta della classifica.16:35
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Monza-Padova, match valido per la 5ª giornata di Serie B!16:30
Monza - Padova è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Padova sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente il Monza si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Padova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 0-1 mentre Padova ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 2 gol.
Monza e Padova si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 9 volte, Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 13.
Monza-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Padova tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 10 maggio 1998; la squadra brianzola ha vinto le ultime due partite contro quella veneta in Serie BKT ottenendo tanti successi quanti collezionati nelle precedenti 12 sfide contro questa avversaria nella competizione (6N, 4P).
Tra le squadre affrontate più di 15 volte davanti ai propri tifosi in Serie BKT, solo contro la Sambenedettese (quattro) il Monza ha subito meno reti che contro il Padova (sei come contro la Reggiana) in match casalinghi nella competizione; inotre, tra le squadre attualmente presenti nel torneo, solo contro Reggiana (14) e Bari (11) vanta più clean sheet interni che contro i biancoscudati (10).
Il Monza ha vinto le prime due gare casalinghe giocate in questa Serie BKT senza subire reti e potrebbe ottenere tre successi nei primi tre match stagionali davanti ai propri tifosi per la terza volta nella competizione dopo il 1976/77 e il 1979/80. In generale, i biancorossi hanno mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre partite interne in cadetteria e non collezionano più clean sheet di fila in casa nel torneo dal periodo tra maggio e settembre 1999 (quattro in quel caso, contro Brescia, Chievo, Napoli ed Empoli).
Nello scorso turno di Serie BKT (2-1 casalingo contro la Virtus Entella), il Padova ha ritrovato il successo nella competizione a 2335 giorni di distanza dall'ultima volta (Padova-Lecce 2-1 del 1° maggio 2019) e potrebbe collezionare due vittorie di fila nel torneo per la prima volta da aprile 2013 (due vittorie contro Crotone e Ascoli in quel caso, con Fulvio Pea in panchina).
Grazie al loro pressing, Monza (52) e Padova (59) sono due delle quattro squadre, con Palermo (62) e Juve Stabia (55), che contano più interruzioni alte di sequenze avversarie con tre o meno passaggi, terminate a 40 metri o meno dalla loro porta in questo campionato cadetto. In particolare, solo i rosanero (35) hanno registrato più recuperi offensivi dei brianzoli e dei patavini (entrambi 31) nel torneo in corso.
La prima rete in Serie BKT di Paulo Azzi è arrivata proprio contro il Padova, il 22 marzo 2014 quando ancora vestiva la maglia del Cittadella. In generale, il laterale è il giocatore del Monza che conta più tocchi in area avversaria (18) e uno dei tre con più conclusioni tra i brianzoli negli ultimi 16 metri di gioco in questo campionato cadetto (quattro come Gianluca Caprari e Samuele Birindelli).
Jonas Harder (classe 2005) è il centrocampista più giovane ad aver realizzato almeno una rete in questo campionato cadetto. In generale, tra i pari ruolo che hanno segnato da fuori area nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni 2025/26, solo Alexis Vossah (classe 2008), Vasilije Adzic (classe 2006) e Can Uzun (novembre 2005) sono più giovani del calciatore del Padova (settembre 2005).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: