Il Padova vince 1 a 0 in casa del Monza grazie alla rete di Varas. I veneti dominano il primo tempo, dove è stato decisivo Thiam a salvare le conclusioni di Varas e Lasagna, fortunato anche sul palo colpito da Fusi. Nella ripresa la sblocca l'ecuadoriano segnando il primo gol in Serie B di controbalzo da fuori area, poi i cambi di Paolo Bianco cambiano il ritmo del match: Zeroli riesce a trovare la rete del pareggio, annullata per fuorigioco. Sul finale insiste il Monza che ha preso anche un palo con un tiro a giro di Caprari ma nulla da fare, vince il Padova.

Un buon inizio del Padova, decisamente più in forma dei padroni di casa in questi primi 45 minuti di gioco: le chance migliori le ha avute la squadra veneta. Sempre pronto Thiam a respingere i tiri di Lasagna e Varas, poi fortunato anche sulla conclusione di Fusi che si è stampata nella traversa. Cresciuto sul finale anche la squadra di Paolo Bianco, pericolosa ma mai così tanto da riuscire a sbloccare il match.18:25

Monza - Padova è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 17:15 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Padova sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente il Monza si trova 9° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; Padova ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Padova ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Sampdoria e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, il Frosinone e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita Padova perdendo 0-1 mentre Padova ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 2 gol.

Monza e Padova si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 9 volte, Padova ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 13.

Monza-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Padova tornano a sfidarsi in Serie BKT per la prima volta dal 10 maggio 1998; la squadra brianzola ha vinto le ultime due partite contro quella veneta in Serie BKT ottenendo tanti successi quanti collezionati nelle precedenti 12 sfide contro questa avversaria nella competizione (6N, 4P).

Tra le squadre affrontate più di 15 volte davanti ai propri tifosi in Serie BKT, solo contro la Sambenedettese (quattro) il Monza ha subito meno reti che contro il Padova (sei come contro la Reggiana) in match casalinghi nella competizione; inotre, tra le squadre attualmente presenti nel torneo, solo contro Reggiana (14) e Bari (11) vanta più clean sheet interni che contro i biancoscudati (10).

Il Monza ha vinto le prime due gare casalinghe giocate in questa Serie BKT senza subire reti e potrebbe ottenere tre successi nei primi tre match stagionali davanti ai propri tifosi per la terza volta nella competizione dopo il 1976/77 e il 1979/80. In generale, i biancorossi hanno mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime tre partite interne in cadetteria e non collezionano più clean sheet di fila in casa nel torneo dal periodo tra maggio e settembre 1999 (quattro in quel caso, contro Brescia, Chievo, Napoli ed Empoli).

Nello scorso turno di Serie BKT (2-1 casalingo contro la Virtus Entella), il Padova ha ritrovato il successo nella competizione a 2335 giorni di distanza dall'ultima volta (Padova-Lecce 2-1 del 1° maggio 2019) e potrebbe collezionare due vittorie di fila nel torneo per la prima volta da aprile 2013 (due vittorie contro Crotone e Ascoli in quel caso, con Fulvio Pea in panchina).

Grazie al loro pressing, Monza (52) e Padova (59) sono due delle quattro squadre, con Palermo (62) e Juve Stabia (55), che contano più interruzioni alte di sequenze avversarie con tre o meno passaggi, terminate a 40 metri o meno dalla loro porta in questo campionato cadetto. In particolare, solo i rosanero (35) hanno registrato più recuperi offensivi dei brianzoli e dei patavini (entrambi 31) nel torneo in corso.

La prima rete in Serie BKT di Paulo Azzi è arrivata proprio contro il Padova, il 22 marzo 2014 quando ancora vestiva la maglia del Cittadella. In generale, il laterale è il giocatore del Monza che conta più tocchi in area avversaria (18) e uno dei tre con più conclusioni tra i brianzoli negli ultimi 16 metri di gioco in questo campionato cadetto (quattro come Gianluca Caprari e Samuele Birindelli).

Jonas Harder (classe 2005) è il centrocampista più giovane ad aver realizzato almeno una rete in questo campionato cadetto. In generale, tra i pari ruolo che hanno segnato da fuori area nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni 2025/26, solo Alexis Vossah (classe 2008), Vasilije Adzic (classe 2006) e Can Uzun (novembre 2005) sono più giovani del calciatore del Padova (settembre 2005).

