PREPARTITA

Sudtirol - Reggiana è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Reggiana sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente il Sudtirol si trova 6° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; la Reggiana ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Sudtirol ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre La Reggiana ha incontrato il Catanzaro pareggiando 2-2.

Sudtirol e Reggiana si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sudtirol-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due confronti contro la Reggiana in Serie BKT, il Südtirol ha vinto entrambe le ultime due sfide contro i granata nel torneo e non ha mai registrato tre successi di fila contro una singola avversaria in cadetteria.

Il Südtirol ha segnato otto reti in quattro confronti contro la Reggiana in Serie BKT: una media di esattamente due marcature ad incontro; contro nessun'altra squadra gli altoatesini vantano una miglior media di gol a partita in cadetteria (due anche contro Perugia e Salernitana).

Dopo 10 gare interne senza sconfitta in Serie BKT (5V, 5N), il Südtirol ha perso l'ultima partita casalinga nella competizione (2-0 contro il Palermo); la squadra altoatesina non registra due sconfitte di fila davanti ai propri tifosi nella competizione da novembre 2024 (contro Sassuolo e Cremonese in quel caso, entrambe senza segnare).

Dopo aver perso all'esordio stagionale in questo torneo di Serie BKT, la Reggiana è rimasta imbattuta nei successivi tre incontri disputati nella competizione (1V, 2N) e potrebbe registrare una sola sconfitta dopo i primi cinque match giocati in un singolo campionato cadetto per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (precedentemente 3V, 2N nelle prime cinque gare del 1992/93).

Nonostante la rimonta subita contro il Catanzaro nell'ultimo turno di campionato (gol del definitivo 2-2 incassato al 78'), la Reggiana (quattro) è la formazione che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie BKT. Dall'altra parte, il Südtirol ha recuperato il suo primo punto dopo essere andato sotto nel punteggio proprio nell'ultima giornata: da 0-2 a 2-2 contro il Frosinone, riuscendo così a rimontare uno svantaggio di almeno due reti per la prima volta nella propria storia in cadetteria.

Grazie al gol segnato e all'assist servito nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone, Silvio Merkaj è diventato in solitaria il terzo giocatore con più partecipazioni attive nella storia del Südtirol in Serie BKT: 18 (12G+6A), superando Fabian Tait e Matteo Rover (entrambi 16). In particolare, il classe 1997 (2G+1A) è stato coinvolto in tre reti nelle ultime tre gare giocate in campionato - al pari di quanto fatto nelle precedenti 13 - e potrebbe prendere parte ad almeno un gol per due presenze consecutive per la prima volta da febbraio (contro Cremonese e Sampdoria in quel caso).

La prossima sarà la 200ª presenza di Andrija Novakovich in Serie BKT (playoff/playout esclusi). L'ultima delle tre marcature multiple realizzate dal classe 1996 in cadetteria è arrivata proprio contro il Südtirol (il 26 dicembre 2023 con la maglia del Lecco) e, con una rete in questa partita, lo statunitense diventerebbe uno dei soli due giocatori stranieri a segnare almeno una rete in ciascuna delle ultime sette stagioni regolari di Serie BKT (dal 2019/20), assieme al suo compagno di squadra Cedric Gondo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: