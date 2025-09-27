Vittoria importante e meritata per il Sudtirol che batte la Reggiana grazie ai gol di Martini, Merkaj e Tronchin. La rete degli ospiti di Portanova serve solo per il tabellino. Match per larghi tratti a senso unico.
In classifica, i biancorossi salgono a quota 8 in zona playoff mentre i granata restano fermi a quota 5. Nel turno infrasettimanale, Reggiana-Spezia e Pescara-Sudtirol.
Per la diretta di Sudtirol-Reggiana è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+4'
E' FINITA! SUDTIROL-REGGIANA 3-1! Reti di Martini, Merkaj, Tronchin e Portanova. 16:52
90'+3'
Sugli sviluppi, calcio d'angolo che blinda la vittoria dei biancorossi. 16:51
90'+2'
Odogwu subisce fallo vicino al vertice dell'area di rigore ospite. 16:50
90'+1'
Sinistro di Odogwu, centrale per la presa di Motta. 16:48
90'
Quattro minuti di recupero. 16:48
89'
SALVATAGGIO DI MARRAS! Discesa di Zedadka che prova a mandare Coulibaly in rete, Marras chiude in maniera provvidenziale. 16:47
88'
QUINTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Brik, esce Tronchin. 16:45
88'
QUARTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Italeng, esce Merkaj. 16:45
86'
Offside di Papetti. 16:43
85'
Cinque minuti al 90' più recupero. 16:42
83'
Altro tiro dalla bandierina, destro di El Kaouakibi alto sopra la traversa. 16:40
82'
AMMONITO COULIBALY: perdita di tempo. 16:40
81'
KOFLER! Due occasioni in pochi secondi, si salva la Reggiana: prima di destro sottomisura, poi colpo di testa. 16:49
81'
Spunto di F. Davi sulla destra, cross ribattuto in corner. 16:38
81'
QUINTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Tavsan, esce Rover. 16:37
80'
QUARTO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Novakovich, esce Reinhart. 16:37
78'
Traversone a effetto di Marras, né Gondo né Lambourde arrivano a impattare la sfera.16:36
76'
TERZO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra F. Davi, esce Martini. 16:33
75'
SECONDO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Zedadka, esce S. Davi. 16:32
75'
Scarico di Odogwu per Martini, destro dal limite dell'area a lato. 16:32
73'
Assist di Libutti per Gondo, che svetta bene ma non colpisce la sfera, mancando l'occasione. 16:30
72'
Destro di Charlys dalla distanza, conclusione fuori misura. 16:29
70'
Ripartenza di Lambourde che lancia Portanova, chiusura implacabile di El Kaouakibi. 16:28
69'
PRIMO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Coulibaly, esce Tait. 16:26
67'
ODOGWU SPRECA L'OCCASIONE DEL 4 A 1! Conclusione di El Kaouakibi murata, la sfera arriva all'attaccante che manda fuori da ottima posizione. 16:25
66'
TERZO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Charlys, esce Bertagnoli. 16:24
66'
MOLINA! Rasoiata sul secondo palo, Motta si distende a deviare il tiro. 16:24
65'
Tait fa carambolare la sfera sullo stinco di Reinhart e conquista un tiro dalla bandierina. 16:22
63'
Ci prova ancora Marras, che trova la deviazione in calcio d'angolo. 16:20
62'
Cross di Marras, uscita in presa di Adamonis. 16:19
60'
Match scoppiettante al ''Druso''. 16:21
59'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro stagionale per il numero 90 granata. 16:20
59'
GOL! Sudtirol-REGGIANA 3-1! Rete di Portanova. Gli ospiti riaprono il match: confusione in area altoatesina, tocco di Bertagnoli e punta di Portanova che insacca.
Il Sudtirol interrompe la trama ospite e si riporta in avanti con Merkaj e Odogwu. 16:13
53'
Sinistro rasoterra di Marras, debole a lato della porta difesa da Adamonis. 16:10
51'
Bertagnoli e Portanova non si intendono, sfera sul fondo. 16:08
49'
Ci prova l'ex Rover, tiro stoppato da S. Davi che poi conquista la punizione. 16:07
48'
Corner per i padroni di casa sul tentativo di Tait di calciare a rete in mischia. 16:06
47'
Molina recupera la sfera, passa a Odogwu al limite, sinistro respinto dal marcatore diretto. 16:05
46'
SECONDO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Marras, esce Bozzolan. 16:03
46'
PRIMO CAMBIO NELLA REGGIANA: entra Lambourde, esce Girma. 16:02
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SUDTIROL-REGGIANA! Si riparte dal risultato di 2-0. 16:02
Squadre negli spogliatoi: Bocchini, vice dello squalificato Castori, può gestire il punteggio, Dionigi deve trovare le contromisure per riaprire il match. 15:53
Match a senso unico all'intervallo: Sudtirol sul doppio vantaggio sulla Reggiana. Grandi protagonisti Martini, Merkaj e Odogwu, ospiti che non hanno praticamente mai impensierito il portiere di casa. 15:51
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! SUDTIROL-REGGIANA 2-0! Reti di Martini e Merkaj. 15:48
45'
Un minuto di recupero. 15:47
43'
Tiro dalla bandierina di S. Davi, colpo di testa di Tait, blocca Motta. 15:45
42'
Girma deve ricorrere al fallo per fermare Merkaj, incontenibile in questa prima frazione. 15:44
41'
SUDTIROL VICINO AL TRIS! Sinistro di Odogwu da centro area, deviazione provvidenziale in corner. 15:43
39'
Botta di Tronchin dal limite dell'area, muro granata. 15:41
38'
TAIT! Scatto di Merkaj in posizione defilata, passaggio a Odogwu, suola per l'inserimento di Tait: destro potente alto sopra la traversa. 15:40
37'
Rimessa laterale per il Sudtirol, se ne incarica Molina. 15:39
35'
Girma opera un filtrante interessante per Gondo, anticipato da un'uscita bassa di Adamonis. 15:38
35'
Gondo scappa a Kofler e corre sull'out destro, assist morbido non sfruttato dai compagni d'attacco. 15:37
33'
Gli ospiti arrivano fino al limite dell'area, poi la difesa del Sudtirol chiude ogni varco. 15:34
31'
Merkaj prova a restituire il favore a Odogwu, assist leggermente troppo lungo. 15:32
30'
Scocca la mezz'ora al ''Druso'': parziale di 2 a 0. 15:32
28'
La Reggiana prova subito a reagire, Gondo fermato, arriva Portanova: destro murato. 15:31
26'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro stagionale per il numero 33 biancorosso, Odogwu versione assist-man. 15:30
26'
GOL! SUDTIROL-Reggiana 2-0! Rete di Merkaj. Raddoppio dei padroni di casa: S. Davi lancia in area Odogwu, controllo e assist per la zampata vincente di Merkaj.
Reinhart sospinge la ripartenza della Reggiana ma poi non si intende con Bertagnoli. 15:19
15'
COLPO DI TESTA DI MERKAJ: traversone di Kofler, stacco aereo dell'attaccante che termina a lato. 15:17
14'
Rinvio incerto di Motta, il Sudtirol recupera la sfera: Merkaj prova lo scambio con Odogwu ma c'è l'intercetto della retroguardia emiliana. 15:18
12'
Azione ospite di prima, Libutti-Gondo-Girma, cross e chiusura: tiro dalla bandierina. 15:14
11'
Gioco fermo: Portanova a terra, trattenuta di Molina. Rischio per il Sudtirol nella propria area di rigore prima della battuta del corner. 15:15
11'
Cross di Bozzolan, deviazione di Pietrangeli in calcio d'angolo. 15:12
10'
Gli ospiti si appoggiano su Gondo che lavora di sponda con i compagni di squadra. 15:12
9'
La Reggiana alza il baricentro. 15:10
7'
El Kaouakibi cerca di lanciare Tait in profondità, suggerimento impreciso e fallo laterale per i granata. 15:09
5'
Avvio deciso dei padroni di casa, ospiti sulla difensiva. 15:08
4'
Conclusione dai 15 metri di Tronchin, deviazione in corner. 15:07
2'
Odogwu in area di rigore tenta di rendersi pericoloso, chiuso in calcio d'angolo. 15:06
1'
INIZIA SUDTIROL-REGGIANA! Primo pallone giocato da Libutti. 15:04
Squadre in campo agli ordini di Marcenaro: padroni di casa in maglia bianca e bande rosse, ospiti in casacca granata. 15:03
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:53
Nella scorsa stagione, vittoria degli altoatesini per 2 a 0 firmata da Pyyhtia e Pietrangeli. 14:48
Castori sceglie Odogwu al fianco di Merkaj a comporre la coppia d'attacco; S. Davi a centrocampo, difesa a tre. Dionigi opta per Girma al posto di Tavsan a sostenere Gondo insieme a Portanova; Libutti in retroguardia. 15:02
FORMAZIONE SUDTIROL (3-5-2): Adamonis - Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi - Molina, Tait, Tronchin, Martini, S. Davi - Odogwu, Merkaj. A disposizione: Poluzzi, Theiner, Sabatini, F. Davi, Bordon, Zedadka, Brik, Coulibaly, Mallamo, Italeng, Pecorino. 14:59
Dirige l'incontro il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato da Mondin e Rinaldi. Quarto Ufficiale Tremolada di Monza. Al VAR Volpi di Arezzo, AVAR Monaldi di Macerata.14:13
Il match del ''Druso'' oppone due compagini appaiate a metà classifica a quota 5 punti. Entrambe sono reduci da un pareggio: 2 a 2 per i bolzanini a Frosinone, 2 a 2 per gli emiliani contro il Catanzaro tra le mura amiche. 14:10
Benvenuti alla diretta di Sudtirol-Reggiana, gara valida per il 5° turno di Serie B. 14:06
Sudtirol - Reggiana è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Reggiana sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente il Sudtirol si trova 6° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece la Reggiana si trova 12° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 9 gol e ne ha subiti 7; la Reggiana ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Sudtirol ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Palermo e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Catanzaro ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre La Reggiana ha incontrato il Catanzaro pareggiando 2-2.
Sudtirol e Reggiana si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, la Reggiana ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sudtirol-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due confronti contro la Reggiana in Serie BKT, il Südtirol ha vinto entrambe le ultime due sfide contro i granata nel torneo e non ha mai registrato tre successi di fila contro una singola avversaria in cadetteria.
Il Südtirol ha segnato otto reti in quattro confronti contro la Reggiana in Serie BKT: una media di esattamente due marcature ad incontro; contro nessun'altra squadra gli altoatesini vantano una miglior media di gol a partita in cadetteria (due anche contro Perugia e Salernitana).
Dopo 10 gare interne senza sconfitta in Serie BKT (5V, 5N), il Südtirol ha perso l'ultima partita casalinga nella competizione (2-0 contro il Palermo); la squadra altoatesina non registra due sconfitte di fila davanti ai propri tifosi nella competizione da novembre 2024 (contro Sassuolo e Cremonese in quel caso, entrambe senza segnare).
Dopo aver perso all'esordio stagionale in questo torneo di Serie BKT, la Reggiana è rimasta imbattuta nei successivi tre incontri disputati nella competizione (1V, 2N) e potrebbe registrare una sola sconfitta dopo i primi cinque match giocati in un singolo campionato cadetto per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria (precedentemente 3V, 2N nelle prime cinque gare del 1992/93).
Nonostante la rimonta subita contro il Catanzaro nell'ultimo turno di campionato (gol del definitivo 2-2 incassato al 78'), la Reggiana (quattro) è la formazione che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie BKT. Dall'altra parte, il Südtirol ha recuperato il suo primo punto dopo essere andato sotto nel punteggio proprio nell'ultima giornata: da 0-2 a 2-2 contro il Frosinone, riuscendo così a rimontare uno svantaggio di almeno due reti per la prima volta nella propria storia in cadetteria.
Grazie al gol segnato e all'assist servito nell'ultimo turno di campionato contro il Frosinone, Silvio Merkaj è diventato in solitaria il terzo giocatore con più partecipazioni attive nella storia del Südtirol in Serie BKT: 18 (12G+6A), superando Fabian Tait e Matteo Rover (entrambi 16). In particolare, il classe 1997 (2G+1A) è stato coinvolto in tre reti nelle ultime tre gare giocate in campionato - al pari di quanto fatto nelle precedenti 13 - e potrebbe prendere parte ad almeno un gol per due presenze consecutive per la prima volta da febbraio (contro Cremonese e Sampdoria in quel caso).
La prossima sarà la 200ª presenza di Andrija Novakovich in Serie BKT (playoff/playout esclusi). L'ultima delle tre marcature multiple realizzate dal classe 1996 in cadetteria è arrivata proprio contro il Südtirol (il 26 dicembre 2023 con la maglia del Lecco) e, con una rete in questa partita, lo statunitense diventerebbe uno dei soli due giocatori stranieri a segnare almeno una rete in ciascuna delle ultime sette stagioni regolari di Serie BKT (dal 2019/20), assieme al suo compagno di squadra Cedric Gondo.
