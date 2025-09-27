Sale a quota 8 punti in classifica il Venezia, che in casa batte 2-0 lo Spezia e dimentica la scorsa sconfitta contro il Cesena. Tra gli episodi chiave certamente il rosso a Vignali, che ha costretto gli ospiti a giocare in 10 per quasi la totalità della gara. Il gol del vantaggio arriva quasi alla mezz'ora con Adorante, che trasforma un penalty. Al raddoppio ci pensa Korac, al 54', archiviando di fatto il match.
Ancora una sconfitta, dunque, per lo Spezia. I liguri restano inchiodati in fondo alla classifica, a quota 2 punti.
90'+5'
Finisce qui: Venezia 2-0 Spezia.16:57
90'+3'
Si giocherà fino al minuto 95.16:54
90'+2'
Fabbri revoca il calcio di rigore, si riparte con il possesso dello Spezia.16:54
90'+1'
Check al Var di Fabbri per valutare il contatto Hristov-Busio.16:53
90'
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Hristov scalcia in area ai danni di Busio!16:52
89'
Giallo per Cassata (Spezia).16:51
89'
Il Venezia gestisce il possesso.16:50
85'
Ritmi bassi in questa fase.16:47
83'
Sostituzione Venezia: fuori Schingtienne per Svoboda.16:47
82'
Sostituzione Spezia: esce Candela per Lapadula.16:44
81'
Giropalla dei veneti.16:42
77'
Spinge il Venezia.16:39
75'
Un quarto d'ora, più il recupero, alla fine. Spezia sempre in difficoltà, il Venezia gestisce bene il vantaggio.16:35
72'
Sostituzione Venezia: esce anche Haps per Bohinen.16:34
70'
Sostituzione Venezia: fuori Adorante per Fila.16:31
69'
Sinistro di Perez (Venezia), palla fuori.16:31
67'
Due sostituzioni per lo Spezia: esce Beruatto per Aurelio, e Kouda per Comotto.16:32
66'
Cartellino giallo a Hristov (Spezia) per proteste.16:28
63'
Korac (Venezia) ci prende gusto e ritenta di testa, pallone sul fondo.16:25
60'
Sessanta minuti, Venezia avanti 2-0 con Adorante e Korac.16:21
56'
Doppio cambio Spezia: fuori Soleri e Di Serio, dentro Artistico e Cassata.16:18
56'
Confermato, Venezia 2-0 Spezia.16:18
55'
Check al Var: Fabbri controlla il possibile offside di Bjarkson.16:17
54'
GOL! Il Venezia raddoppia con Korac! Il 2 di casa - appostato davanti alla porta - conclude di testa un'ottima azione da corner dei veneti partita con il cross sul secondo palo di Perez e proseguita con l'assist, sempre di testa, di Bjarkson che fa il cosiddetto ponte e serve il compagno per il 2-0!
CHANCE SPEZIA! Fiammata dei liguri, sinistro di Beruatto che si dirige all'incrocio dei pali. Ci mette la mano Stankovic!16:14
50'
Il pallino del gioco resta, almeno in questo avvio, in mano al Venezia.16:11
49'
Perez crossa in mezzo da corner, spazza lo Spezia.16:11
46'
Sostituzione Venezia: fuori anche Compagnon, dentro Hainaut.16:09
46'
Sostituzione Venezia: esce Venturi per Korac.16:08
46'
Si riparte!16:07
45'+6'
Oltre al rosso per Vignali, un giallo è stato estratto a Perez (Venezia).15:55
45'+5'
Termina con l'1-0 dei padroni di casa la prima frazione di gioco al Penzo. Lo Spezia resta in dieci dal minuto 8 a causa del rosso a Vignali per gioco pericoloso, il Venezia ne approfitta e dopo un buon forcing conquista un penalty che vale il vantaggio. Dagli undici metri trasforma Adorante, a cui poi segue il raddoppio, nei minuti di recupero, di Compagnon che però si aiuta con un braccio. Fabbri annulla e manda tutti negli spogliatoi per il break.15:55
45'+4'
Fine primo tempo: Venezia 1-0 Spezia.15:51
45'+3'
GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Compagnon trova il raddoppio ma si aiuta con il braccio su cross da corner di Busio. Sulla stessa azione uscita maldestra dell'estremo difensore ospite.15:54
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:47
45'
Esposito (Spezia) da calcio piazzato, destro a giro fuori di poco.15:46
42'
Perez (Venezia) prova a inventare, mancino a giro interessante ma impreciso.15:44
40'
Ultimi cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo.15:41
37'
Cross dentro, lo Spezia allontana.15:38
36'
Il Venezia torna a spingere e conquista un corner.15:38
33'
Tentativo di Kouda (Spezia), nulla di fatto.15:34
32'
Lo Spezia prova a salire, il Venezia si difende bene.15:33
29'
GOL! Venezia 1-0 Spezia! Adorante trasforma dagli undici metri con un destro a incrociare perfetto!
Venezia - Spezia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Spezia sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente il Venezia si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Venezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5; lo Spezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato Juve Stabia perdendo 1-3.
Venezia e Spezia si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 12 volte, lo Spezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Venezia-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Lo Spezia ha vinto tre delle ultime quattro gare contro il Venezia tra Serie A e BKT (1P), inclusa l’ultima in cadetteria (2-1, 10 maggio 2024), solo una vittoria in meno rispetto alle quattro ottenute nelle precedenti 24 sfide contro gli arancioneroverdi tra le prime due divisioni (4V, 9N, 11P). Tuttavia, considerando il solo torneo cadetto, i liguri non hanno mai centrato due successi consecutivi contro questo avversario.
Lo Spezia è la squadra contro cui il Venezia ha disputato più partite casalinghe tra quelle contro cui non ha mai perso in Serie BKT (10V, 3N) mantenendo la porta inviolata in otto di queste 13 gare interne, incluse le quattro più recenti. In particolare, solo contro Pistoiese (sei), Alessandria e Piacenza (entrambe cinque), la formazione veneta ha una striscia aperta di clean sheet più lunga davanti ai propri tifosi che contro quella ligure (quattro) nella competizione.
Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime tre sfide di Serie BKT (2N, 1P) e non registra più gare senza successi nella competizione da dicembre 2023: due pareggi e due sconfitte in quel caso, sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli.
Lo Spezia (2N, 2P) è rimasto senza successi nelle prime quattro gare stagionali di Serie BKT in due delle ultime tre stagioni (2023/24 e 2025/26) una volta in più di quanto fatto nelle precedenti 10 partecipazioni al torneo cadetto (0 vittorie anche nel 2007/08); in particolare, la squadra ligure non registra una serie più lunga di partite senza vittoria nel torneo cadetto dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (5N, 3P in quel caso).
Il Venezia ha realizzato due delle ultime tre reti in Serie BKT su calcio di rigore, tante quante quelle messe a segno dal dischetto nelle precedenti 41 marcature nella stagione regolare in cadetteria. In particolare, nessuna squadra ha segnato più gol dagli 11 metri degli arancioneroverdi in questo torneo cadetto (due come Carrarese, Mantova e Modena).
Issa Doumbia è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo torneo cadetto senza segnare: 11; inoltre, nessun altro calciatore ha giocato più palloni in area di rigore avversaria del classe 2003 del Venezia senza trovare la via della rete (18 alla pari di Emmanuel Gyasi e Paulo Azzi).
Dal 2022/23 in avanti, tra Serie A e Serie BKT (inclusi playoff e playout), solo Francesco Zampano (96) ha collezionato più presenze di Antonio Candela (84) tra i difensori del Venezia in campionato. Il classe 2000, trasferitosi allo Spezia nella scorsa sessione di mercato, è anche il giocatore della formazione ligure con più cross su azione tentati nel torneo cadetto in corso: 14, almeno cinque in più di qualsiasi altro compagno di squadra.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: