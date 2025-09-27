PREPARTITA

Venezia - Spezia è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 27 settembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Spezia sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Attualmente il Venezia si trova 7° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5; lo Spezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Venezia ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Cesena ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, l'Empoli e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena perdendo 1-2 mentre Lo Spezia ha incontrato Juve Stabia perdendo 1-3.

Venezia e Spezia si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 12 volte, lo Spezia ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Venezia-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Spezia ha vinto tre delle ultime quattro gare contro il Venezia tra Serie A e BKT (1P), inclusa l’ultima in cadetteria (2-1, 10 maggio 2024), solo una vittoria in meno rispetto alle quattro ottenute nelle precedenti 24 sfide contro gli arancioneroverdi tra le prime due divisioni (4V, 9N, 11P). Tuttavia, considerando il solo torneo cadetto, i liguri non hanno mai centrato due successi consecutivi contro questo avversario.

Lo Spezia è la squadra contro cui il Venezia ha disputato più partite casalinghe tra quelle contro cui non ha mai perso in Serie BKT (10V, 3N) mantenendo la porta inviolata in otto di queste 13 gare interne, incluse le quattro più recenti. In particolare, solo contro Pistoiese (sei), Alessandria e Piacenza (entrambe cinque), la formazione veneta ha una striscia aperta di clean sheet più lunga davanti ai propri tifosi che contro quella ligure (quattro) nella competizione.

Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime tre sfide di Serie BKT (2N, 1P) e non registra più gare senza successi nella competizione da dicembre 2023: due pareggi e due sconfitte in quel caso, sotto la guida tecnica di Paolo Vanoli.

Lo Spezia (2N, 2P) è rimasto senza successi nelle prime quattro gare stagionali di Serie BKT in due delle ultime tre stagioni (2023/24 e 2025/26) una volta in più di quanto fatto nelle precedenti 10 partecipazioni al torneo cadetto (0 vittorie anche nel 2007/08); in particolare, la squadra ligure non registra una serie più lunga di partite senza vittoria nel torneo cadetto dal periodo tra ottobre e dicembre 2023 (5N, 3P in quel caso).

Il Venezia ha realizzato due delle ultime tre reti in Serie BKT su calcio di rigore, tante quante quelle messe a segno dal dischetto nelle precedenti 41 marcature nella stagione regolare in cadetteria. In particolare, nessuna squadra ha segnato più gol dagli 11 metri degli arancioneroverdi in questo torneo cadetto (due come Carrarese, Mantova e Modena).

Issa Doumbia è il giocatore che ha tentato più conclusioni in questo torneo cadetto senza segnare: 11; inoltre, nessun altro calciatore ha giocato più palloni in area di rigore avversaria del classe 2003 del Venezia senza trovare la via della rete (18 alla pari di Emmanuel Gyasi e Paulo Azzi).

Dal 2022/23 in avanti, tra Serie A e Serie BKT (inclusi playoff e playout), solo Francesco Zampano (96) ha collezionato più presenze di Antonio Candela (84) tra i difensori del Venezia in campionato. Il classe 2000, trasferitosi allo Spezia nella scorsa sessione di mercato, è anche il giocatore della formazione ligure con più cross su azione tentati nel torneo cadetto in corso: 14, almeno cinque in più di qualsiasi altro compagno di squadra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: