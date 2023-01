Tutto pronto allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia! Match lombardo dal retrogusto di derby, tra due formazioni che provengono da un girone d'andata non eccessivamente positivo, e che si affrontano in questo primo pomeriggio bresciano per la venticinquesima volta nella loro storia di B. Le Rondinelle vedono il loro ultimo trionfo nella 14^ giornata, ai danni della S.P.A.L., di lì in poi seguiranno 5 sconfitte e 2 pareggi; il Brescia occupa il 13^ tassello della classifica generale, con un complessivo di 25 punti. Ospiti del Como che sono separati dai bresciani da tre caselle, e sono fissi in 16^ posizione con un bottino di 23 punti; per i comaschi, 1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta nelle ultime 3 gare di B.13:27