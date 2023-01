Ancora una manciata di minuti separano le due squadre dal loro 21^ incrocio della storia di Serie B. Ad affrontarsi vi saranno Grifoni e Torri, nella cornice dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Buon momento per entrambe le formazioni, che vedono alle spalle numerosi punti ottenuti nelle ultime giornate. I genoani ospitano gli avversari toscani nel loro miglior momento dal principio di questa stagione; sono 4 le vittorie ottenute dal Genoa nelle ultime 4 gare, che permettono alla squadra ligure di ricoprire momentaneamente il terzo posto in classifica, con un totale di 39 punti. Momento positivo anche per gli ospiti nerazzurri, che nelle ultime 4 gare hanno totalizzato 7 punti su 12 disponibili; per il Pisa, zona play-off raggiunta con 30 punti, e 8^ posizione in classifica.15:51