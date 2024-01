Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cittadella-Sampdoria 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.18:16

Nel prossimo turno per il Cittadella c'è la trasferta di Brescia mentre la Sampdoria ospiterà il Modena a Marassi.18:16

Torna a sorridere la Samp che non vinceva dal 16 dicembre scorso a Reggio Emilia e si riporta a +4 sulla zona playout. Per il Cittadella arriva invece la seconda sconfitta consecutiva ma la speranza playoff rimane più che viva per gli uomini di Gorini che hanno sette punti di vantaggio sul Brescia nono in classifica.18:15

Dopo una prima frazione senza sussulti, la ripresa si apre col vantaggio del Cittadella firmato da Pandolfi, bravo ad aggirare Stankovic al 53'. La Sampdoria reagisce trovando il pareggio quasi immediato sull'asse De Luca-Giordano e ribaltando poi definitivamente il risultato con il colpo di testa di Ghilardi al 69'. Nel finale il Cittadella ci prova con Maistrello che non trova la porta dal limite dell'area piccola, poi arriva un altro tentativo con Mastrantonio che viene murato dalla difesa ospite. 18:18

90'+7' Triplice fischio di Fourneau. Cittadella-Sampdoria termina 1-2.18:11

90'+7' Cassano si accentra dalla sinistra e cerca la porta col destro. Palla lenta e fuori dallo specchio.18:10

90'+6' Askildsen lotta sulla trequarti offensiva e guadagna un calcio di punizione preziosissimo a pochi secondi dal termine.18:09

90'+5' ANCORA CITTADELLA! Palla in area dalla destra, respinta corta della difesa doriana sui piedi di Mastrantonio che calcia col mancino a botta sicura ma trova la deviazione di un avversario18:09

90'+4' OCCASIONE CITTADELLA! Cassano pesca Pittarello in area, palla in area piccola per Maistrello che la spara altissima sopra la traversa!18:08

90'+3' Cross morbido di Carissoni sul secondo palo, Kasami anticipa tutti.18:07

90'+2' Sempre meno tempo a disposizione dei padroni di casa per rimettere il match in parità. La Samp per ora sta chiudendo tutti gli spazi.18:06

90'+1' Pestone di Pavan su De Luca che rimane a terra e guadagna qualche secondo extra, aiutando i propri compagni a tenere lontano il Cittadella dalla propria area.18:05

90' Sei minuti di recupero al Tombolato.18:04

90' Fallo in attacco di Maistrello che spinge Depaoli e vanifica l'opportunità su calcio piazzato.18:04

89' Altro calcio di punizione in zona interessante per il Cittadella dopo il fallo di Kasami su Pittarello. Apnea per gli uomini di Pirlo che non riescono più a uscire dalla propria area.18:04

89' Nulla di fatto per gli uomini di Gorini, l'azione termina con un fallo laterale guadagnato da Askildsen.18:03

88' Pavan anticipa De Luca in bello stile e subisce fallo dall'attaccante ospite. Punizione sulla trequarti offensiva per i padroni di casa che portano in area tutti gli uomini a caccia del gol.18:02

88' Cross di Carissoni dalla destra, respinto dalla difesa ligure.18:01

86' Pittarello prova l'imbucata per Maistrello, libera la difesa doriana. Poi gli uomini di Pirlo guadagnano anche altri secondi preziosi per il fallo di Pavan su De Luca.18:00

85' Sostituzione Sampdoria: fuori Murru, dentro Barreca.17:58

84' Murru chiede con ampi cenni il cambio a Pirlo, Fourneau lo invita a uscire dal campo per poter riprendere il gioco.17:58

83' Nulla di fatto sul corner per il Cittadella, la palla termina in rimessa laterale per la Sampdoria.17:57

83' Sostituzione Cittadella: fuori Vita, dentro Maistrello.17:56

83' Carissoni guadagna un calcio d'angolo per i padroni di casa che stanno provando a dare tutto per agguantare il pareggio.17:57

81' Branca mette in mezzo dalla sinistra, allontana Murru ma il possesso resta al Cittadella che preme in zona offensiva.17:55

80' Braccio largo di Ghilardi su Pandolfi, giallo per il difensore blucerchiato e punizione per i padroni di casa sulla trequarti offensiva.17:54

80' Prova a gettarsi avanti il Cittadella per riacciuffare il risultato.17:54

78' Sostituzione Cittadella: non ce la fa Giraudo, al suo posto dentro Rizza.17:52

78' Sostituzione Sampdoria: esce Benedetti, entra Askildsen.17:51

78' Sostituzione Cittadella: esce Carriero, entra Mastrantonio.17:51

76' Gioco fermo per verificare le condizioni fisiche di Giraudo, rimasto a terra in area veneta.17:50

76' OCCASIONE SAMP! Respinta corta della difesa veneta, Kasami ha spazio dal limite ma non trova la porta col destro rasoterra!17:50

74' Non sembra ancora in grado di reagire il Cittadella, cosa che peraltro si era già notata dopo il primo gol della Samp.17:48

71' Gol valido e rimonta completata per la Samp.17:45

71' Check del VAR in corso dopo la rete doriana, si controlla la posizione di partenza del difensore doriano.17:45

69' GOL! Cittadella-SAMPDORIA 1-2! Rete di Ghilardi. Depaoli pennella in area su calcio di punizione, Ghilardi sbuca alle spalle di Giraudo e batte Kastrati con un perfetto colpo di testa senza nemmeno staccare da terra.



68' L'inerzia del match sembra ora, per certi versi in modo incredibile, dalla parte della Samp. Il Cittadella non ha saputo gestire il vantaggio e ora si ritrova a fare i conti con la presenza quasi stabile degli uomini di Pirlo nella propria metà campo.17:42

65' Sostituzione Sampdoria: fuori Alvarez, dentro Ntanda-Lukisa.17:39

65' Kasami scodella in area per De Luca, pallla troppo alta per l'attaccante ospite e rimessa dal fondo per il Cittadella.17:38

64' De Luca, rinfrancato dopo l'assist decisivo per il pareggio di Giordano, guadagna un calcio d'angolo per i doriani.17:38

61' Sostituzione Cittadella: esce Tessiore, entra Claudio Cassano.17:35

61' Sostituzione Cittadella: fuori Salvi, dentro Carissoni.17:35

60' GOL! Cittadella-SAMPDORIA 1-1! Rete di Giordano. Giordano verticalizza per De Luca e si getta nello spazio per ricevere l'assist perfetto del compagno. Palla all'angolino basso col sinistro e pareggio della Samp!



59' Sembra essersi acceso il match dopo il vantaggio dei padroni di casa. La Samp ora è costretta ad attaccare e sta inevitabilmente concedendo spazi agli avversari.17:33

58' De Luca cerca la porta avversaria con una girata improbabile da centro area, palla a lato sotto lo sguardo attento di Kastrati.17:32

57' OCCASIONE CITTADELLA! Doppio tacco in area doriana, prima di Pittarello per Salvi, poi dell'esterno per Tessiore che vede il proprio destro respinto, la palla arriva poi a Pandolfi che sfiora l'incrocio col destro a giro!17:31

56' Benedetti a terra in area di rigore avversaria dopo un contatto con Pavan, Fourneau lascia correre.17:30

55' Fallo di Carriero da dietro su Depaoli, altro giallo per il Cittadella.17:29

54' Pandolfi si toglie la maglia nell'esultanza e viene ammonito dal direttore di gara.17:28

53' GOL! CITTADELLA-Samp 1-0! Rete di Pandolfi. Lancio lungo di Branca a scavalcare Ghilardi, Pandolfi salta Stankovic con lo stop a seguire e deposita la palla in rete col mancino. Lampo del Cittadella che sblocca la gara.



52' Ghilardi protegge palla dall'arrivo di Pandolfi e guadagna una rimessa dal fondo per la Samp. 17:26

50' Inizio di secondo tempo molto spigoloso, sulla falsariga di quanto visto nei primi 45 minuti.17:24

47' Il gioco riprende con entrambi i giocatori regolarmente al proprio posto. Il Cittadella spreca un calcio piazzato da buona posizione, poi Tessiore interrompe fallosamente la ripartenza doriana.17:22

46' Gioco subito interrotto dopo un violento scontro aereo tra Yepes e Vita, col numero 16 del Cittadella che sembra aver avuto la peggio.17:20

46' Si ricomincia!17:20

Emozioni praticamente assenti nel match del Tombolato, l'unico sussulto è arrivato grazie alla girata di Salvi al 14', altissima sopra la traversa da ottima posizione. Samp invece non pervenuta in zona offensiva dove Alvarez, Benedetti e De Luca hanno fatto tantissima fatica a trovarsi. Per il resto, tanto possesso palla dei padroni di casa e gioco continuamente interrotto per le scorrettezze dei 22 in campo. Sono già tre i gialli estratti da Fourneau dopo 45 minuti.17:07

45'+2' Duplice fischio di Fourneau. Si va al riposo sullo 0-0.17:04

45' Un minuto di recupero al Tombolato.17:03

45' Carriero prova un invito geniale per Pittarello in area doriana ma dosa male la forza del rasoterra. Palla a fondo campo.17:02

44' Prosegue la lotta tutta fisica tra Ghilardi e Pittarello, stavolta Fourneau fischia fallo al difensore ospite.17:01

44' Altra palla di Kasami per De Luca, Giraudo anticipa l'attaccante doriano ma regala una rimessa laterale in zona offensiva agli ospiti.17:01

43' Lancio verticale di Kasami per De Luca, palla troppo lunga che si spegne a fondo campo.17:00

42' Fallo di mano di Branca che rischia ancora il secondo giallo. Fourneau lo grazia valutando come non pericolosa l'azione interrotta dal capitano del Cittadella.16:59

40' Confusione in area doriana ma nessuno trova il guizzo decisivo, il gioco poi si ferma per un fallo di Tessiore su Ghilardi.16:57

39' Salvi prova la botta dalla lunga distanza, Giordano la devia col corpo poi Murru completa il disimpegno ma il Cittadella rimane in zona offensiva.16:57

38' Ammonito anche Gonzalez che spende un fallo su Vita vicino al cerchio di centrocampo.16:55

37' Fallo di mano volontario di Salvi a interrompere una ripartenza blucerchiata. Il difensore veneto viene ammonito.16:54

37' Triangolo tra Pittarello e Carriero sulla sinistra, la palla torna all'attaccante veneto che cerca la porta col destro dal cuore dell'area ma trova un muro davanti a sé.16:54

36' Cross di Salvi col sinistro dalla destra, Stankovic agguanta la palla in presa alta.16:53

34' Non c'è nulla per il VAR, si prosegue.16:51

33' Proteste veementi del Cittadella per una trattenuta di Giordano su Vita in area di rigore. VAR-check in corso dopo che Fourneau aveva lasciato correre.16:51

33' Branca rischia tantissimo intervenendo in ritardo su Kasami. Fourneau non estrae il secondo giallo per il capitano del Cittadella tra le proteste dei blucerchiati.16:50

31' Palla in area veneta, Pittarello prima e Pavan poi riescono ad allontanarla. Poi Benedetti trattiene vistosamente Pandolfi commettendo fallo.16:49

31' De Luca difende palla nei pressi dell'area padovana, Pavan lo trattiene e Fourneau concede un calcio di punizione da posizione interessante ai doriani.16:48

30' Cross di Salvi dalla destra, Yepes allontana la palla in tuffo di testa.16:47

27' Cross di Giordano dalla sinistra, Benedetti riesce a colpire di testa sul secondo palo ma non inquadra la porta di Kastrati.16:45

26' Depaoli cerca De Luca in area, Negro lo anticipa di testa. Giornata sin qui difficile per l'attaccante doriano, stretto nella morsa dei centrali veneti.16:44

24' Pandolfi porta a spasso mezza difesa della Samp e imbuca in area per Pittarello, palla leggermente lunga che viene raccolta da Stankovic.16:41

22' Avvio frizzante del Cittadella che prosegue con la gestione del possesso ma, per ora, si è reso pericoloso solo con Salvi su azione da palla inattiva.16:39

20' Giallo per Branca dopo un tackle in ritardo su De Luca.16:37

17' Pallino del gioco sempre nelle mani della squadra di Gorini, la Samp per il momento sta faticando tantissimo a uscire dalla propria metà campo.16:34

14' OCCASIONE CITTADELLA! Schema su calcio piazzato che porta Salvi alla girata di destro dal cuore dell'area, la palla finisce di pochissimo sopra la traversa della porta difesa da Stankovic.16:32

13' Pittarello rimane a terra dopo un contrasto con Ghilardi, giudicato regolare da Fourneau, poi il gioco si ferma per un fallo di Pandolfi su Murru.16:30

11' Intervento in ritardo di Negro su De Luca, Fourneau richiama verbalmente il difensore veneto.16:29

8' Lancio lungo di Pavan alla ricerca di Pittarello, palla troppo lunga che finisce tra le braccia di Stankovic.16:25

7' Ora è il Cittadella a fare la partita, spinto anche dal gran tifo del pubblico di casa, accorso in massa al Tombolato quest'oggi.16:25

6' Branca prova la girata col sinistro da fuori, non trova la porta di Stankovic ma arriva anche il fischio di Fourneau per un fuorigioco dei veneti.16:24

5' Sgambetto di Giordano su Vita che stava per convergere al centro dalla destra sulla trequarti offensiva del Cittadella. Fourneau non estrae cartellini per il centrocampista ligure.16:23

4' Proteste del pubblico di casa per un corpo a corpo tra Pittarello e Ghilardi al limite dell'area doriana, Fourneau lascia correre e Stankovic fa sua la sfera in uscita bassa.16:22

3' Rimpallo in area veneta, Giraudo anticipa tutti di testa prima del fischio di Fourneau per un fallo in attacco della Samp.16:21

2' Possesso palla blucerchiato in questi primi istanti di gara, Cittadella che, per ora, rimane in attesa del varco giusto per colpire.16:19

Si comincia!16:17

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva.16:16

Grande spettacolo sugli spalti del Tombolato dove si festeggiano i 50 anni del club veneto.16:11

In casa blucerchiata sono Kasami per Ricci, Alvarez per Verre e Benedetti per Stojanovic, con arretramento di Depaoli sulla linea dei difensori, i tre cambi rispetto alla brutta sconfitta interna contro il Parma dell'ultima giornata.16:06

Gorini opera tre cambi rispetto alla sconfitta di Terni che ha fermato a nove la serie di risultati utili consecutivi dei veneti. Carissoni lascia spazio a Giraudo sulla sinistra, Branca si prende il centro della mediana al posto di Danzi e Tessiore avrà il compito di innescare le due punte Pandolfi e Pittarello con Cassano che parte dalla panchina.16:03

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: Pirlo opta per il 4-3-2-1. Stankovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru - Kasami, Yepes, Giordano - Alvarez, Benedetti - De Luca. A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Askildsen, Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, Conti, Stojanovic, Ntanda-Lukisa, Delle Monache.16:00

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA: 4-3-1-2 per gli uomini di Gorini. Kastrati - Salvi, Pavan, Negro, Giraudo - Vita, Branca, Carriero - Tessiore - Pandolfi, Pittarello. A disposizione: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Amatucci, Magrassi, Cassano, Frare, Kornvig, Carissoni, Rizza, Maistrello, Baldini.15:58

Dirige il match Fourneau con Di Gacinto e Longo ad assisterlo. Quarto uomo Gauzolino. In sala VAR ci sono Sozza e Miele.15:56

Si chiude al Tombolato la giornata numero 22 del campionato di Serie B dove i padroni di casa, in piena lotta per un posto nella post-season ma sconfitti nettamente dalla Ternana nell'ultimo turno, affrontano una Samp in netta difficoltà dopo quattro turni senza vittoria. Fischio d'inizio alle 16.15.15:55

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Sampdoria, gara valida per il 22esimo turno del campionato di Serie B.15:50