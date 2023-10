Grazie per aver seguito la diretta di ASCOLI-PARMA 1-3 e arrivederci al prossimo turno del Campionato di Serie B!18:25

Il Parma si conferma saldamente al primo posto della classifica con 26 punti. I gialloblu in settimana saranno impegnati nella sfida di Coppa Italia a Lecce, mentre nel prossimo turno di campionato affronteranno il Sudtirol al Tardini. L'Ascoli invece rimane a 12 punti in classifica, in quattordicesima posizione. Nella prossima gara saranno ospiti del Bari.18:24

Partita emozionante al Del Duca, soprattutto nei primi 45 minuti. Dopo il vantaggio di Man l'Ascoli risponde subito con Caligara, ma dopo la mezz'ora il Parma ritrova il vantaggio ancora con Man. Nel secondo tempo il Parma chiude la partita con la sontuosa punizione di Bernabè. I padroni di casa non sfigurano contro la capolista ma pagano alcune leggerezze a livello difensivo. Espulso Viviano per proteste con l'Ascoli che rimane in dieci uomini per oltre mezz'ora e non riesce a ribaltare il risultato.18:18

90'+5' Fischio finale! ASCOLI-PARMA 1-3 (7' Man, 13' Caligara, 34' Man, 54' Bernabè).18:18

90'+4' Annullato il calcio di rigore. Punizione dal limite.18:10

90'+3' L'arbitro viene richiamato al Var: il fallo sembra avvenire fuori dall'area di rigore.18:07

90'+1' Ammonito Camara per l'intervento su Rodriguez.18:06

90'+1' CALCIO DI RIGORE per l'ASCOLI! Camara atterra Rodriguez in area!18:05

90'+1' Buon ingresso di Haveri che crea scompiglio sulla fascia sinistra.18:04

89' Rodriguez guadagna una punizione dal limite sinistro dell'area di rigore del Parma. Il tentativo viene ben controllato dalla difesa.18:04

86' Cartellino giallo per Manzari per fallo su Camara.18:01

85' Doppia sostituzione anche per il Parma: escono Benedyczak e Sohm per Mihăilă e Camara.18:00

84' Ultimi due cambi per l'Ascoli: fuori Pedro Mendes e Falasco, dentro Manzari e Haveri.18:27

80' Tenta una reazione l'Ascoli, pur in dieci uomini, in questa ultima fase del match.17:55

78' Occasione sprecata dal Parma, con Benedyczak e Čolak che non riescono a sfruttare un interessante contropiede.17:53

76' Ammonito Nestorovski per fallo su Bernabé.17:50

73' Cartellino giallo per Danilo Quaranta: intervento falloso ai danni di Sohm.17:47

69' Sostituzione per il Parma: esce Bonny, al suo posto Čolak.17:43

66' Sostituzione Fabrizio Caligara Davide Barosi17:44

64' Espulso Viviano dopo le reiterate proteste nei confronti del direttore di gara!17:40

64' Ammonito Emiliano Viviano per proteste.17:39

64' OCCASIONE PARMA! Sohm si invola, salta Viviano ma Bellusci salva!17:38

62' Doppia sostituzione anche per la squadra di Pecchia: Coulibaly per Man e Di Chiara per Ansaldi.17:36

60' Doppio cambio per l'Ascoli: escono Adjapong e Di Tacchio, dentro Bayeye e Rodriguez17:34

55' Il tiro di Bernabè sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea di porta! Proteste dell'Ascoli (in serie B non c'è la goal line technology), ma al Var confermano la rete.17:31

54' GOL! Ascoli-PARMA 1-3! Rete di BERNABE' direttamente da calcio di punizione!



52' Ammonito Fabrizio Caligara che stende Estévez al limite dell'area.17:26

48' OCCASIONE ASCOLI! Cross di Adjapong direttamente verso la porta, Chichizola interviene in angolo!17:22

46' Comincia il secondo tempo di ASCOLI-PARMA 1-2.17:19

Quinta rete in questa stagione per Dennis Man (lo scorso anno ne ha realizzate sei in totale). Tre nelle ultime due gare.17:18

Tante emozioni nei primi 45 minuti allo stadio Del Duca di Ascoli. Le due squadre confermano le sensazioni della vigilia e si affrontano con grande intensità. Parte forte il Parma che trova il vantaggio al 7’ con Man, dopo una palla recuperata da Sohm e l’assist di Bonny per l’attaccante rumeno. L’Ascoli reagisce bene e trova il pari al 13’ dopo una bella azione corale conclusa con la rete di Caligara. Il Parma soffre la reazione dei padroni di casa ma al 34’ ritrova il vantaggio ancora con Man, che si inserisce sulla destra, salta Quaranta e insacca con il sinistro.17:06

45'+2' Finisce il primo tempo. ASCOLI-PARMA 1-2 (7' Man, 13' Caligara, 34' Man).17:05

45' Calcio d'angolo per il Parma, il colpo di testa di Del Prato finisce alto.17:01

39' Cartellino anche per Bonny, che interviene duro su Caligara.16:55

36' Ammonito Nicola Falasco.16:53

34' GOL! Ascoli-PARMA 1-2! Ancora MAN! Preciso lancio per l'esterno rumeno, che scappa a Falasco, salta Quaranta e di sinistro insacca!



33' Bella azione personale di Bonny, che salta tre uomini in uno spazio ristretto in area Ascoli e guadagna un corner.16:50

29' Punizione da posizione interessante per il Parma, ma il tiro di Estèvez è deviato in angolo.16:48

29' Ammonito Giuseppe Bellusci, che stende Bonny al limite dell'area.16:47

27' Ci prova Bernabè da fuori area, il sinistro termina alto.16:44

26' Buona reazione dei padroni di casa dopo lo svantaggio iniziale.16:43

21' OCCASIONE ASCOLI: Caligara intercetta un lancio sulla trequarti del Parma, ci prova dal limite ma Chichizola respinge in angolo.16:42

16' OCCASIONE ASCOLI! Nestorovski libera il sinistro ma Chichizola respinge. Subito pericoloso l'Ascoli dopo il pari.16:41

13' GOL! ASCOLI-Parma 1-1! CALIGARA! Cross di Falasco dalla sinistra, Nestorovski la mette in mezzo per Mendes che appoggia per Caligara: il sinistro dal limite è imprendibile per Chichizola.



13' Per l'attaccante rumeno del Parma si tratta della quarta rete in questo campionato.16:29

7' GOL! Ascoli-PARMA 0-1! MAN! Pallone recuperato dai gialloblu, Bonny libera Man sulla destra che insacca!



2' La partita si sta sviluppando su buoni ritmi in questi primi minuti, con un calcio d'angolo a testa per le due formazioni, ma entrambe le situazioni non si sono concretizzate.16:24

Inizia il primo tempo di ASCOLI-PARMA!16:17

Arbitra la sfida Micheal Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Liberti e Perrotti e dal quarto uomo Marotta.16:15

Allo stadio Del Duca di Ascoli sono attesi circa 7mila spettatori (oltre 300 i tifosi ospiti).16:14

Pecchia è costretto a rinunciare all'indisponibile Hernani: al suo posto Estévez. L'allenatore del Parma cambia anche in difesa: spazio a Osorio e Ansaldi. In attacco torna Bonny, che non segna dalla sfida del 29 agosto a Pisa.16:06

Rispetto alla gara di Lecco, Viali cambia un solo giocatore: Gnahore preferito a Milanese.16:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-2-3-1: Chichizola - Del Prato, Circati, Osorio, Ansaldi - Estévez, Bernabé - Man, Sohm, Benedyczak - Bonny. A disposizione: Charpentier, Čolak, Hainaut, Turk, Camara, Coulibaly, Mihăilă, Corvi, Zagaritis, Amoran, Cyprien, Di Chiara. All. Pecchia.16:00

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Ascoli scende in campo con un 4-3-1-2: Viviano - Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco - Gnahore, Di Tacchio, Caligara - Falzerano - Nestorovski, Pedro Mendes. A disposizione: Barosi, Haveri, Millico, Giovane, Bolletta, D'Uffizi, Milanese, Manzari, Bayeye, Masini, Rossi, Rodriguez. All. Viali.15:57

Il Parma ha conquistato la vittoria nell’ultimo turno contro il Como, con un 2-1 firmato da Man e Charpentier. E’ ben saldo in testa alla classifica con 23 punti, frutto di sette vittorie, due pareggi ed una sconfitta.15:44

L’Ascoli occupa il 14esimo posto in classifica, a 12 punti. E’ reduce dalla vittoria esterna sul campo del Lecco (0-2), maturata grazie alle reti di Nestorovski e Quaranta. La squadra allenata da William Viali è in serie utile da cinque partite (due vittorie e tre pareggi).15:44

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Ascoli e Parma, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B.15:43