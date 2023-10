Dal Sinigaglia è tutto, buon proseguimento. Alla prossima.15:58

Nella dodicesima giornata, i ragazzi di Longo faranno visita al Pisa mentre la squadra di Vivarini ospiterà il Modena.15:57

Ai lariani basta un rigore di Verdi in avvio di partita per ritrovare il successo dopo tre turni; brusco stop per i giallorossi, sottotono e pericolosi solo su punizione con Pompetti.15:56

90'+6' FINITA! Como-Catanzaro 1-0, triplice fischio di Di Marco.15:55

90'+4' AMMONITO Chajia per proteste.15:53

90'+2' AMMONITO Baselli, gioco pericoloso su Ghion.15:51

90'+1' Vandeputte spinge sulla sinistra, Kerrigan concede il corner.15:50

90' Cinque minuti di recupero.15:49

90' Errore di Katseris, Scognamillo copre su Chajia.15:49

88' Cutrone caparbio al limite, suggerimento impreciso per Chajia.15:48

85' Scognamillo a terra, gioco fermo.15:43

83' AMMONITO Ioannou.15:42

81' ULTIMO CAMBIO CATANZARO. Staffetta in attacco tra Iemmello e Donnarumma.15:50

80' SOSTITUZIONE CATANZARO. Vivarini aumenta il carico offensivo: D'Andrea per Brighenti.15:39

79' ULTIMO CAMBIO COMO. Finisce la gara di Verdi, scampoli per Baselli.15:50

79' SOSTITUZIONE COMO. Fuori Kone, dentro da Cunha.15:38

77' Tentativo dalla distanza di Scognamillo, rasoterra debole, nessun problema per Semper.15:36

75' SOSTITUZIONE COMO. Longo toglie Curto, già ammonito, spezzone per Kerrigan.15:34

73' SOSTITUZIONE CATANZARO. Brignola lascia il campo a favore dell'ex Ambrosino.15:35

72' Da corner, colpo di testa di Brighenti tra le braccia di Semper.15:31

71' TRAVERSA CATANZARO! Punizione di Pompetti, vola Semper, la palla lambisce la traversa.15:31

69' Kone stende Stoppa, punizione per i giallorossi da posizione pericolosa.15:29

68' Accelerazione di Chajia, Ioannou centra basso dalla sinistra, Cutrone liscia da due passi ma era in fuorigioco.15:27

67' Brignola tocca per Iemmello, tiro contrato da Barba.15:26

65' Curto, già ammonito, rischia su Stoppa, Di Marco lo avvisa.15:25

63' GOL ANNULLATO COMO! Cutrone insacca su assist del neo entrato Chajia, scattato però in posizione irregolare.15:22

62' SOSTITUZIONE COMO. Energie fresche sulla fascia: Iovine per Cassandro.15:22

62' SOSTITUZIONE COMO. Longo rinuncia a Gabrielloni, entra Chajia.15:21

61' SOSTITUZIONE CATANZARO. Pompetti prende il posto di Verna.15:20

61' SOSTITUZIONE CATANZARO. Vivarini richiama Biasci e inserisce Stoppa.15:20

60' L'azione prosegue, destro di Katsidis da posizione angolata, palla sull'esterno della rete.15:19

60' Lancio per Biaschi che lavora palla in area per Iemmello, piattone ribattuto da Curto.15:20

59' Traversone di Ioannou, Gabrielloni impatta malamente di testa, palla in orbita.15:18

57' Bellemo ruba palla a Ghion e scambia con Gabrielloni, Scognamillo rimedia.15:16

55' Iemmello in verticale per Vandeputte, intervento determinante di Odenthal, palla in angolo.15:14

53' Errore di Vandeputte, Ioannou strozza il sinistro ampiamente a lato.15:12

52' OCCASIONE COMO! Cross di Cassandro dalla destra, Gabrielloni svetta in area e incrocia di testa, la palla sfiora il palo lontano.15:11

49' I giallorossi hanno alzato il proprio baricentro, i lariani attendono nella propria metà campo.15:09

47' Vandeputte arriva sul fondo, Bellemo lo ferma in angolo.15:06

46' COMINCIA LA RIPRESA. Como-Catanzaro 1-0, nessun cambio durante l'intervallo.15:04

Longo deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Vivarini ha bisogno di alzare la qualità delle giocate e la precisione in fase di rifinitura.14:51

Vantaggio meritato dei lariani, fortunati nello sbloccare subito il risultato in avvio, grazie ad un ingenuo fallo di mano di Katseris, Verdi freddo dagli 11 metri. Gabrielloni, smarcato da Kone a tu per tu con Fulignati, si divora il raddoppio allo scadere. Giallorossi sottotono e impalpabili in avanti.14:51

45'+2' FINE PRIMO TEMPO. Como-Catanzaro 1-0, Verdi sblocca dal dischetto.14:48

45' Due minuti di recupero.14:46

43' OCCASIONE CATANZARO! Vandeputte si libera sulla sinistra, tiro da posizione defilata, Semper si fa trovare pronto.14:44

43' OCCASIONE COMO! Kone scodella per Gabrielloni che tutto solo davanti alla porta si divora il raddoppio, sprecando a lato di testa.14:44

41' Azione avvolgente dei giallorossi, Katseris sbaglia l'appoggio verso Brignola.14:42

39' Odenthal puntuale in chiusura su Brignola ma l'azione era viziata da fuorigioco.14:40

38' Cutrone riceve al limite da Gabrielloni, destro teso sul fondo.14:39

37' Sponda di Iemmello per Brignola, Semper arriva prima.14:39

35' Iemmello prova a sfondare in area, Ghion piazza il piattone dal limite, fuori di poco.14:37

35' Kone dalla distanza, sinistro centrale, nessun problema per Fulignati.14:35

33' Gabrielloni aggancia in area un'invenzione di Verdi, Brighenti decisivo in chiusura.14:34

32' Lancio per Cutrone, Scognamillo è in vantaggio.14:33

30' Cross di Vandeputte, Odenthal libera l'area in tuffo.14:31

29' Curto recupera palla sulla trequarti ma è imprecisa la rifinitura per Gabrielloni.14:30

28' Traversone di Cassandro, Katseris salta più in alto di Ioannou.14:29

26' Brignola dalla destra cerca il taglio in area di Vandeputte, suggerimento troppo profondo.14:28

24' AMMONITO Curto, intervento da tergo su Biasci.14:25

23' Ripartenza di Vandeputte, Iemmello è pescato in offside.14:24

22' Gabrielloni centra basso da sinistra, girata di Bellemo murata da Brighenti, primo angolo della gara.14:22

20' I giallorossi faticano a costruire, pressing alto dei lariani.14:21

18' Cassandro avanza fino al limite, sinistro strozzato sul fondo.14:19

17' Verdi dialoga con Cutrone, Verna intercetta.14:18

16' Cutrone si fa spazio ai 20 metri, destro alto.14:17

14' Scontro involontario tra Kone e Di Marco, gioco fermo per qualche istante.14:15

12' TRAVERSA COMO! Curto la butta in area, passaggio sbagliato, la palla scavalca Fulignati e scheggia l'incrocio dei pali.14:14

11' Batte Verdi, il suo destro non scende.14:12

10' Scognamillo atterra Cutrone, punizione per i lariani da posizione favorevole.14:11

8' Cutrone dalla sinistra, tiro cross ampiamente a lato.14:09

6' GOL! COMO-Catanzaro 1-0! Rigore di Verdi. Fulignati spiazzato, Verdi freddo dagli 11 metri.



Guarda la scheda del giocatore Simone Verdi14:08

4' RIGORE COMO! Cross profondo di Verdi, intervento scomposto di Katseris che tocca con il braccio in anticipo su Ioannou, Di Marco indica il dischetto.14:06

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.14:04

1' INIZIA Como-Catanzaro, palla ai padroni di casa.14:01

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Di Marco.13:32

Vivarini opta per il tandem Biasci-Iemmello con Brignola e Vandeputte sulle fasce.13:17

Longo sceglie la coppia d'attacco Cutrone-Gabrielloni, Verdi a supporto. In mediana, Kone al posto di Abildgaard.13:26

4-4-2 per il Catanzaro: Fulignati - Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Brignola, Ghion, Verna, Vandeputte - Biasci, Iemmello. A disp.: Sala, Krastev, Krajnc, Miranda, Oliveri, Pompetti, Pontisso, Sounas, Stoppa, Ambrosino, D'Andrea, Donnarumma.13:31

Ecco le formazioni. Como con il 3-4-1-2: Semper - Curto, Odenthal, Barba - Cassandro, Kone, Bellemo, Ioannou - Verdi - Cutrone, Gabrielloni. A disp.: Vigorito, Iovine, Solini, Scaglia, Sala, Kerrigan, Arrigoni, Baselli, Chajia, da Cunha, Mustapha, Cerri.13:29

I lariani, reduci da due sconfitte di fila (vs Cremonese e Parma), affrontano i giallorossi, secondi in classifica e vittoriosi nelle ultime tre gare di campionato (vs Sudtirol, Sampdoria e FeralpiSalo).13:02

Al Giuseppe Sinigaglia tutto pronto per Como-Catanzaro, undicesima giornata di Serie B.12:59