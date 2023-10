Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:01

Nel prossimo turno lo Spezia andrà in scena sul campo della Cremonese, mentre il Cosenza ospiterà sul proprio terreno di gioco il FeralpiSalò.16:01

Guadagna in classifica di un punto anche il Cosenza, dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria. I calabresi sono momentaneamente noni.16:00

Prosegue la striscia positiva dello Spezia, che sale a 5 partite senza sconfitte, con una vittoria e 4 pareggi. I liguri sono momentaneamente sedicesimi in classifica.15:59

Termina con un pareggio a reti inviolate una sfida molto avvincente, con tantissime occasioni da gol per entrambe le squadre. Parte meglio il Cosenza, che sembra essere più pericoloso in avvio, ma nella seconda parte della prima frazione lo Spezia, in particolare con Antonucci, crea numerose premesse per passare in vantaggio. Nella ripresa gli ospiti riprendono il sopravvento, ma sprecano diverse occasioni da gol. Il finale di match è incandescente. Al primo minuto di recupero Venturi colpisce un palo, dopodichè nel finale dell'extratime sono i padroni di casa ad andare due volte vicini al gol. Pareggio alla fine tutto sommato giusto.15:58

90'+6' Fischio finale dell'incontro. Spezia-Cosenza 0-015:54

90'+5' Amian riceve da Esposito, controlla in area e fa esplodere un sinistro da buona posizione, che termina alto di poco.15:54

90'+4' Angolo di S. Esposito e colpo di testa di Serpe che costringe Micai ad una grande parata in tuffo.15:53

90'+4' Tentativo di Cipot che viene deviato in angolo.15:52

90'+2' Giallo per il Cosenza. Ammonito Idriz Voca per aver trattenuto Cassata, che l'aveva superato.15:51

90'+1' Cambio sulla trequarti per lo Spezia. Esce Szymon Zurkowski ed entra Pietro Cadelari.15:50

90'+1' Venturi raccoglie una respinta della difesa e tutto solo fa partire da dentro l'area una conclusione che si stampa sul palo.15:50

90'+1' Quattro minuti di recupero.15:49

90' Giallo per lo Spezia. Ammonito Iva Gelashvili, per uno sgambetto ai danni di Florenzi.15:52

88' Zurkowski si gira e prova al conclusione di sinistro, che è completamente sballata.15:47

87' Serpe prova la conclusione da lontano, che termina alta di non molto.15:45

79' Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Mirko Antonucci ed entra Tio Cipot.15:38

78' Lungo lancio di Calò che trova Florenzi, che tutto solo non riesce a controllare per concludere, e Dragowski blocca in uscita.15:37

77' Cambio a centrocampo per il Cosenza. Esce Jakub Praszelik ed entra Giacomo Calò.15:36

73' Cambio di esterni per il Cosenza. Esce Manuel Marras ed entra Aldo Florenzi.15:32

72' Giallo per il Cosenza. Ammonito Michael Venturi, per un intervento in ritardo ai danni di Moro.15:30

70' Percussione di S. Esposito dalla sinistra, che supera tutta la difesa e prova a mettere dentro, senza trovare la deviazione vincente.15:29

70' Giallo anche a Caserta per proteste.15:29

69' Giallo per il Cosenza. Ammonito Tommaso D'Orazio per aver ritardato la rimessa laterale degli avversari.15:28

68' Tutino serve Mazzocchi, la cui conclusione dal limite viene constrastata da Amian.15:27

67' Tentativo da fuori area di Praszelik e Dragowski para in due tempi.15:26

66' Giallo per il Cosenza. Ammonito Gennaro Tutino per proteste.15:24

64' Cross dalla destra di Praszelik e tentativo di testa di Tutino, che non colpisce bene il pallone.15:22

63' Cambio in attacco per lo Spezia. Esce Pio Esposito ed entra Luca Moro.15:23

63' Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Salvatore Elia ed entra Rachid Kouda.15:21

61' Praszelik è a terra a seguito di un tentativo di rovesciata di Serpe.15:20

59' Tutino dalla sinistra mette un bel pallone per Forte, che da ottima posizione tocca male la palla e il portiere para senza difficoltà.15:18

58' Serpe pelle un pallone pericoloso, Tutino non calcia e serve Forte, che a sua volta viene chiuso dalla difesa e non riesce a concludere.15:17

56' Cambio in attacco per il Cosenza. Esce Luigi Canotto ed entra Gennaro Tutino.15:14

55' Cambio a centrocampo per il Cosenza. Esce Mattia Viviani ed entra Simone Mazzocchi.15:17

53' Zurkowski riceve da Elia e prova la conclusione sul primo palo, ma Micai non si fa sorprendere e devia in angolo.15:12

47' Zurkowski prova il tiro in diagonale da destra, ma la conclusione è debole.15:06

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dallo Spezia.15:03

45' Cambio a centrocampo per lo Spezia. Esce Filippo Bandinelli ed entra Francesco Cassata.15:05

45' Cambio di esterni per il Cosenza. Esce Alessandro Fontanarosa ed entra Tommaso D'Orazio.15:05

Termina a reti inviolate un primo tempo piuttosto avvicente e ricco di occasioni da gol. Partono meglio gli ospiti, ma nella seconda parte di frazione i padroni di casa prendono il sopravvento e, soprattutto con Antonucci, vanno più volte vicini al gol del vantaggio.14:49

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Zero a zero tra Spezia e Cosenza.14:48

45'+1' La conclusione di Viviani dal limite viene deviata in angolo.14:46

45'+1' Due minuti di recupero.14:46

45' Antonucci mette dentro da destra e irrompe Reca, che da ottima posizione calcia alto.14:46

43' La punizione di Forte si infrange sulla barriera. Lo stesso Forte e i suoi comagni lamentano un fallo di mano degli avversari.14:43

42' Giallo per lo Spezia. Ammonito Salvatore Elia, per intervento in ritardo al limite dell'area ai danni di Fontanarosa.14:43

40' Forte controlla in area e prova una difficile rovesciata. Dragowski controlla con facilità.14:41

37' Cross di S. Esposito per Zurkowski, che di tacco da ottima posizione manda il pallone a lato.14:38

36' Antonucci scambia con Amian e prova un destro da fuori area. Il pallone termina di poco a lato alla destra del portiere.14:37

35' Bandinelli no riesce a concludere dal limite, arriva Reca e prova di destro, ma il pallone viene bloccato in presa bassa da Micai.14:36

33' Cross dalla destra di Elia e Marras, nel tentativo di liberare, rischia l'autorete.14:34

32' Altra palla persa di Venuti, e approfitta Antenucci che successivamente non riesce a concludere.14:33

32' Antonucci prova il sinistro dal limite, che viene ribattuto da Praszelik.14:32

29' Bandinelli prova da lontano a sorprendere Micai fuori dai pali, ma incontra la deviazione di Pio Esposito, che si trova in fuorigioco.14:29

28' Bandinelli appoggia di testa per Antonucci, la cui girata dal limite è però centrale.14:31

26' Antonucci vince un contrasto con Meroni all'interno dell'area avversaria. Alla fine però il difensore gli impedisce la conclusione.14:31

25' Corner di S. Esposito e colpo di testa di Gelashvili che termina a lato di un niente.14:25

24' Antonucci ruba palla a Venturi e si invola sulla sinistra, seguito inutilmente da Marras. Entra in area e Venturi, in recupero, rimedia in angolo all'errore precedente.14:25

23' Forte prova la conclusione dal limite, che viene smorzata da Gelashvili.14:23

21' Pio Esposito si libera di Meroni e calcia dal limite, costringendo Micai ad un grande intervento, ma l'arbitro ha fischiato il fallo dell'attaccante ligure.14:22

20' Canotto tenta il tiro dal limite, il pallone viene deviato dalla difesa ma giunge a Forte, che da pochi passi costringe Dragowski ad una grande parata.14:21

15' Conclusione a sorpresa di Marras a giro di sinistro, che impegna Dragowski in angolo in un difficile intervento.14:16

13' Cross di Canotto per la testa di Forte, che termina a fil di palo, col portiere battuto.14:13

9' Giallo per il Cosenza. Ammonito Andrea Meroni, per un intervento in ritardo ai danni di Antonucci.14:10

6' Durissimo scontro a centrocampo tra Meroni e Bandinelli.14:06

3' Giallo per lo Spezia. Ammonito Mirko Antonucci, reo di un duro intervento a centrocampo ai danni di Praszelik.14:04

2' Forte difende il pallone in area e prova una conclusione a giro di sinistro, che si spegne sul fondo.14:03

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Cosenza.14:00

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l'incontro Daniele Minelli di Varese.13:58

COSENZA(4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, Fontanarosa; Vivani, Praszelik; Marras, Voca, Canotto; Forte Allenatore: Fabio Caserta13:57

SPEZIA(3-4-2-1): Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia, Salvatore Esposito, Bandinelli, Reca; Zurkowski, Antonucci; Pio Esposito Allenatore: Massimiliano Alvini14:23

L’ultimo scontro diretto disputato al Picco, nella stagione di Serie B 2019-20, è terminata 5-1 per la formazione ligure.13:33

Gli ospiti sono momentaneamente settimi in classifica e sono reduci dalla sconfitta sul campo della Sampdoria, che ha interrotto la serie di 2 vittorie consecutive.13:32

I padroni di casa sono in zona retrocessione con soli 7 punti conquistati in 9 giornate, ma sono in serie positiva da 4 giornate, avendo ottenuto una vittoria e 3 pareggi.13:31