Terzo successo consecutivo della squadra di Mignani che salda la seconda posizione (alla pari con il Monza) e si porta a venti punti, ad una sola lunghezza dal Modena capolista.
La Carrarese interrompe il filotto di risultati utili e scende in settima posizione, scavalcata dalla Reggiana.
Nel prossimo turno il Cesena affronterà il Bari al San Nicola, mentre la Carrarese ospiterà il redivivo Frosinone.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il Cesena resiste alla Carrarese e conquista il primo successo in casa. Dopo il vantaggio agguantato nel primo tempo con la rete di Shpendi su rigore, nella ripresa i romagnoli si portano sul 2-0 con il gol di Berti al 53' su assist di Diao. Quando la partita sembra in discesa per i padroni di casa, arriva la rete della speranza per la Carrarese firmata da Finotto al 74', servito da Melegoni. Gli ospiti cercano il pari fino alla fine ma il Cesena si difende bene e porta a casa i tre punti.22:32
SHPENDI! Bastoni serve l'attaccante che stoppa e tira: palla che esce a lato della porta difesa da Bleve!21:41
48'
FINOTTO! L'attaccante appena entrato ha l'occasione per calciare dal limite ma il destro finisce a lato!21:40
47'
Fallo in attacco della Carrarese.21:39
45'
Inizia il secondo tempo! CESENA-CARRARESE 1-0 (34’ rig. Shpendi)!21:38
45'
Sostituzione Carrarese: fuori Fabio Abiuso e dentro Mattia Finotto.21:38
Pronto un cambio per Calabro.21:37
Primo tempo intenso ma privo di grosse occasioni. La Carrarese tiene il possesso palla ma è il Cesena ad andare più vicino alla rete (due occasioni per Berti). Al 34’ il Cesena va in vantaggio con Shpendi su calcio di rigore fischiato per fallo di Belloni su Frabotta: proteste degli ospiti per il penalty. La Carrarese prova a reagire ma non riesce a rendersi pericolosa. Nel recupero il Cesena sfiora il raddoppio e viene annullata una rete per fallo su Bleve.21:23
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. CESENA-CARRARESE 1-0 (34’ rig. Shpendi)!21:21
45'+3'
GOL ANNULLATO! Corner di Bastoni, Frabotta mette in rete ma viene fischiato il fallo su Bleve!21:21
45'+2'
OCCASIONE CESENA! Percussione di Frabotta che crossa sul secondo palo verso Adamo, sponda per Diao: Bleve mette in angolo!21:20
45'
Un minuto di recupero.21:18
45'
Traversone di Belloni, inserimento di Distefano che la prende di testa: palla fuori.21:18
44'
Abiuso va giù, trattenuto da Zaro: altra punizione.21:17
43'
Cross di Schiavi, allontana Zaro.21:16
42'
Zuelli abbattuto sulla trequarti: punizione per la Carrarese.21:15
41'
Bastoni mette in area una palla troppo lunga per Shpendi.21:14
40'
Bastoni prova il sinistro dal limite: murato da Ruggeri.21:13
37'
Reagisce la Carrarese: Zuelli prova a calciare in area, para facile Klismann.21:10
34'
GOL! CESENA-Carrarese 1-0! SHPENDI! L'attaccante spiazza Bleve e segna la sua quarta rete in campionato!
CALCIO DI RIGORE CESENA! Frabotta anticipa Belloni e viene toccato dal giocatore della Carrarese: Di Marco assegna il calcio di rigore! Proteste dei giocatori della squadra ospite.21:14
31'
Traversone di Bastoni verso Adamo, Imperiale mette in calcio d'angolo.21:04
28'
I ritmi si sono un po' abbassati in questa fase.21:01
27'
Zuelli prova a servire Abiuso in area: chiude Francesconi. 21:00
22'
Si lotta molto a centrocampo.20:54
18'
ANCORA BERTI! Il centrocampista sfrutta un rimpallo e scarica il sinistro: Illanes si immola e manda la palla in corner!20:51
15'
Provano il triangolo in area Shpendi e Bastoni e guadagnano un calcio d'angolo.20:48
14'
Interessanti fraseggi in mezzo al campo delle due squadre, che provano a giocare palla a terra.20:47
11'
BERTI! Buona ripartenza del Cesena con la progressione di Berti che prova il destro dal limite, palla che esce di poco!20:44
10'
Bastoni prova uno schema per liberare Diao, ma il tiro dello spagnolo finisce ampiamente alto.20:43
9'
Cartellino giallo per Fabio Ruggeri, che abbatte Berti al limite dell'area di rigore. Punizione interessante per il Cesena.20:42
8'
Schiavi prova un filtrante per Bouah, ma il lancio è troppo lungo.20:41
8'
Il Cesena fatica ad affacciarsi all'area di rigore avversaria.20:40
5'
Zuelli mette dentro un buon pallone dalla destra, libera Adamo.20:40
3'
Altro cross di Belloni, Bouah prova la sponda ma la palla finisce tra le braccia di Klinsmann.20:36
3'
Carrarese in completo giallo, Cesena in maglia bianca e pantaloncini neri.20:35
2'
Azione manovrata della Carrarese con cross dalla sinistra di Belloni all'indirizzo del secondo palo, ma non trova nessun compagno.20:35
Partita cominciata con qualche minuto di ritardo per la presenza di un fumogeno in campo.20:33
Allo stadio “Dino Manuzzi – Orogel Stadium” di Cesena è tutto pronto. Comincia la sfida CESENA-CARRARESE!20:33
Arbitra la sfida Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Laghezza e dal quarto uomo D’Eusanio. Rutella e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.20:18
La Carrarese deve fare a meno di Capezzi, Cham, Mazzini, Calabrese, Parlanti e Hasa. Rientra Sekulov. Ruggeri, Bouah, Melegoni, Belloni e Distefano partono titolari.20:15
Il Cesena deve rinunciare agli indisponibili Bisoli, Magni e Siano. Occasione dal primo minuto per Piacentini, il rientrante Bastoni, Adamo e Diao.20:12
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese si schiera con il 3-5-2: Bleve – Ruggeri, Illanes, Imperiale – Bouah, Zuelli, Schiavi, Melegoni, Belloni – Distefano, Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Zanon, Bozhanaj, Accornero, Arena, Rubino, Cicconi, Finotto, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cesena scende in campo con il 3-5-2: Klinsmann – Ciofi, Zaro, Piacentini – Adamo, Bastoni, Berti, Francesconi, Frabotta –Diao, Shpendi. A disposizione: Fontana, Ferretti, Amoran, Mangraviti, Ciervo, Guidi, Celia, Castagnetti, Arrigoni, Bertaccini, Blaesa, Olivieri. All. Mignani.20:28
La Carrarese si trova al sesto posto con quattordici punti, tre in meno del Cesena. La squadra di Calabro viene da una striscia di cinque risultati utili consecutivi e nello scorso turno ha battuto il Venezia 3-2, con le reti di Zuelli, Rubino e Distefano al 96’.19:33
Il Cesena viene da due vittorie consecutive, che hanno portato la squadra di Mignani al secondo posto in classifica con diciassette punti, in compagnia del Monza. Nell’ultimo turno la squadra romagnola ha battuto il Sudtirol in trasferta grazie al gol di Shpendi.19:33
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cesena e Carrarese, gara valida per la decima giornata del campionato di serie B.19:26
Cesena - Carrarese è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Davide Di Marco
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
17-08-2025
Coppa Italia
Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025
Serie B
Venezia-Bari 2-1
13-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025
Serie B
Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025
Serie B
Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025
Serie B
Cesena-Carrarese 2-1
Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Carrarese si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Cesena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 12; Carrarese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Cesena ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato il Venezia vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol.
Cesena e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.
Cesena-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese ha vinto due delle ultime tre partite contro il Cesena in campionato (1P), anche se entrambe in casa; tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare contro il Cavalluccio tra Serie BKT e Serie C (5N, 6P).
Nelle ultime cinque stagioni tra Serie BKT e Serie C, il Cesena ha vinto tre delle quattro partite casalinghe contro la Carrarese (1P) e contro nessun'altra formazione vanta più successi in campionato nel periodo (tre anche contro Olbia, Virtus Entella e Vis Pesaro); inoltre i toscani sono quelli contro cui i bianconeri hanno realizzato più reti davanti al proprio pubblico dal 2021/22 in questi campionati (11).
Il Cesena ha vinto solo due delle 12 gare casalinghe giocate in Serie BKT nel 2025 (7N, 3P); inoltre dopo la sconfitta nell'ultima gara all'Orogel Stadium (1-2 contro la Reggiana), il Cavalluccio potrebbe perdere due gare interne di fila nel campionato cadetto per la prima volta da aprile 2014 (contro Spezia e Brescia).
La Carrarese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte di Serie BKT (1V, 4N), già strisca record di imbattibilità esterna nel torneo; nello specifico i toscani hanno pareggiato le ultime tre gare fuori casa e non hanno mai registrato una serie più lunga nel campionato cadetto (3N anche tra febbraio-aprile 2025).
Si affrontano in questo match una delle due squadre ancora senza successi casalinghi in questa Serie BKT, il Cesena (zero vittorie interne come lo Spezia) e una delle tre ancora senza sconfitte in trasferta nel torneo in corso, la Carrarese (imbattuta lontano da casa al pari di Modena e Südtirol).
Cristian Shpendi ha fatto il suo esordio in Serie BKT contro la Carrarese il 18 agosto 2024, in quell'occasione ha realizzato anche la prima delle sue due doppiette nel campionato cadetto; tuttavia l'attaccante albanese ha segnato solo due gol nelle ultime 13 presenze casalinghe nel torneo, dopo che ne aveva segnati otto nelle otto precedenti.
Nicolás Schiavi ha realizzato il suo primo gol in Serie BKT contro il Cesena il 18 agosto 2024 (successo dei bianconeri per 2-1), inoltre solo l'avversario di giornata Cristian Shpendi e l'attaccante del Modena Ettore Gliozzi (sei ciascuno) hanno realizzato più reti dal dischetto del classe '95 nelle ultime due stagioni (24/25 e 25/26) nel campionato cadetto (a quota cinque anche Antonio Palumbo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: