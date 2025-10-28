La Carrarese si trova al sesto posto con quattordici punti, tre in meno del Cesena. La squadra di Calabro viene da una striscia di cinque risultati utili consecutivi e nello scorso turno ha battuto il Venezia 3-2, con le reti di Zuelli, Rubino e Distefano al 96’.19:33

Il Cesena deve rinunciare agli indisponibili Bisoli, Magni e Siano. Occasione dal primo minuto per Piacentini, il rientrante Bastoni, Adamo e Diao.20:12

Arbitra la sfida Davide Di Marco di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Laghezza e dal quarto uomo D’Eusanio. Rutella e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.20:18

PREPARTITA

Cesena - Carrarese è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0 24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1 13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1 28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2 18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1 28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Carrarese si trova 8° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 12; Carrarese ha segnato 17 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Cesena ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Sudtirol e Carrares ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Pescara e il Venezia ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Carrarese vincendo 2-1 mentre Carrarese ha incontrato il Venezia vincendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol.

Cesena e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 1 volta, Carrarese ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Cesena-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese ha vinto due delle ultime tre partite contro il Cesena in campionato (1P), anche se entrambe in casa; tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare contro il Cavalluccio tra Serie BKT e Serie C (5N, 6P).

Nelle ultime cinque stagioni tra Serie BKT e Serie C, il Cesena ha vinto tre delle quattro partite casalinghe contro la Carrarese (1P) e contro nessun'altra formazione vanta più successi in campionato nel periodo (tre anche contro Olbia, Virtus Entella e Vis Pesaro); inoltre i toscani sono quelli contro cui i bianconeri hanno realizzato più reti davanti al proprio pubblico dal 2021/22 in questi campionati (11).

Il Cesena ha vinto solo due delle 12 gare casalinghe giocate in Serie BKT nel 2025 (7N, 3P); inoltre dopo la sconfitta nell'ultima gara all'Orogel Stadium (1-2 contro la Reggiana), il Cavalluccio potrebbe perdere due gare interne di fila nel campionato cadetto per la prima volta da aprile 2014 (contro Spezia e Brescia).

La Carrarese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte di Serie BKT (1V, 4N), già strisca record di imbattibilità esterna nel torneo; nello specifico i toscani hanno pareggiato le ultime tre gare fuori casa e non hanno mai registrato una serie più lunga nel campionato cadetto (3N anche tra febbraio-aprile 2025).

Si affrontano in questo match una delle due squadre ancora senza successi casalinghi in questa Serie BKT, il Cesena (zero vittorie interne come lo Spezia) e una delle tre ancora senza sconfitte in trasferta nel torneo in corso, la Carrarese (imbattuta lontano da casa al pari di Modena e Südtirol).

Cristian Shpendi ha fatto il suo esordio in Serie BKT contro la Carrarese il 18 agosto 2024, in quell'occasione ha realizzato anche la prima delle sue due doppiette nel campionato cadetto; tuttavia l'attaccante albanese ha segnato solo due gol nelle ultime 13 presenze casalinghe nel torneo, dopo che ne aveva segnati otto nelle otto precedenti.

Nicolás Schiavi ha realizzato il suo primo gol in Serie BKT contro il Cesena il 18 agosto 2024 (successo dei bianconeri per 2-1), inoltre solo l'avversario di giornata Cristian Shpendi e l'attaccante del Modena Ettore Gliozzi (sei ciascuno) hanno realizzato più reti dal dischetto del classe '95 nelle ultime due stagioni (24/25 e 25/26) nel campionato cadetto (a quota cinque anche Antonio Palumbo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: