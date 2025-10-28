Dopo un primo tempo con zero occasioni da gol, si accende la partita dal momento in cui l'Empoli rimane in 10 a causa del doppio giallo a Salvatore Elia. Cambi decisivi per il club toscano che con l'ingresso di Popov riesce a segnare il gol dell'1 a 0, grazie a un'uscita sbagliata del portiere blucerchiato Ghidotti. Subito dopo però Barak serve in area Cuni che di testa spiazza Fulignati. Nell'ultimo slot per la Samp entra Estanis Pedrola che come mette piede in campo è costretto a uscire causa infortunio, ristabilendo così la parità numerica. Sul finale viene espulso Ferri per eccessiva reazione dopo un fallo di Curto.
Secondo pareggio nelle ultime 3 partite per l'Empoli che non trova un successo da 4 giornate e si porta in 12esima posizione con 11 punti conquistati in 10 partite. La Sampdoria rimane terzultima, in attesa delle sfide di Mantova e Spezia, rispettivamente a -2 e -1 punto. Per i blucerchiati è il secondo pareggio di fila, un altro 1 a 1 dopo quello in casa contro il Frosinone.
Nel prossimo turno l'Empoli sfiderà la Virtus Entella, appuntamento sabato 1 novembre alle ore 17.15. La Sampdoria sfiderà invece il Mantova domenica alle ore 19.30.
90'+9'
Fine partita! Empoli-Sampdoria 1-1! Reti di Popov e Cuni.22:31
90'+8'
Ammonito Curto per l'episodio rivisto al VAR.22:30
90'+8'
Espulso per questo motivo Jordan Ferri.22:29
90'+8'
Curto commette fallo su Ferri, il giocatore della Sampdoria però reagisce e con la gamba da terra colpisce irregolarmente il giocatore del club toscano. 22:29
90'+7'
On field review. L'arbitro va a rivedere il contrasto tra Ferri e Curto. 22:28
90'+6'
C'è un check del VAR in corso per una probabile espulsione.22:27
90'+5'
Mischia velenosa in area, la palla finisce sulla linea ma si salva la Sampdoria!22:26
90'+4'
Estanis Pedrola non è più rientrato: confermato dunque l'infortunio del giocatore della Sampdoria.22:23
90'+3'
Barak di testa! Il centrocampista colpisce in area e mira la porta, parata decisiva di Fulignati!22:23
90'
Segnalati 5 minuti di recupero!22:20
89'
Pedrola accusa un dolore ed esce dal campo a pochi minuti dall'ingresso. In questo momento entrambe le squadre sono in 10!22:20
83'
Vulikic tenta una conclusione dalla distanza, blocca a presa sicura Fulignati. 22:14
81'
Ora vuole la vittoria la Sampdoria! Tutti avanti i giocatori blucerchiati!22:13
80'
Assist di Antonín Barák: l'ex Udinese e Verona lotta sulla fascia sinistra e pennella un cross in area per il compagno Cuni.22:12
80'
GOOOOOOOOOOL! La pareggia subito la Sampdoria! Empoli-SAMPDORIA 1-1! Cross di Barak dalla sinistra, devia di testa Marvin Cuni che spiazza Fulignati mettendola nell'angolino!
Fuori anche Nicholas Ioannou per Estanislau Pedrola Fortuny.22:10
79'
Altri cambi per la Sampdoria: Matteo Ricci esce per Jordan Ferri.22:10
77'
GOOOOOL! EMPOLI-Sampdoria 1-0! Rete di Popov! Incredibile gol dei padroni di casa in 10 contro 11! Ghidotti sbaglia l'uscita da calcio d'angolo mandando la palla direttamente contro il petto dell'attaccante ucraino che deve solo spingere in rete!!
Henderson tenta la conclusione di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla prende l'esterno della rete.22:07
73'
Fuori anche Stiven Shpendi per Bohdan Popov.22:05
73'
Altri cambi per l'Empoli: esce Andrea Ghion per l'ex della partita, Gerard Yepes.22:05
69'
Tentativo di Vulikic dalla distanza, la palla viene deviata ma Fulignati in uscita blocca.22:06
67'
Esce anche Alex Ferrari per Stipe Vulikic.21:57
67'
Cambi anche in casa Samp: entra Barak al posto di Leonardo Benedetti.21:57
66'
L'Empoli ora in 10 è costretta ai cambi: esce Pietro Pellegri per Tyronne Ebuehi.21:56
65'
Ingenuità di Salvatore Elia che prende il secondo giallo in pochi minuti! Fallo del numero 7 per aver stoppato una promettente azione offensiva di Cherubini. 21:55
63'
Che occasione per la Sampdoria! Cuni dalla sinistra crossa per Benedetti che di prima con il tacco serve Massimo Coda. L'attaccante calcia in area ma Fulignati gli copre lo specchio della porta e impedisce il gol! Grande parata del portiere dell'Empoli!21:58
62'
Secondo giallo della partita a Leonardo Benedetti per un fallo ai danni di Ghion.21:51
60'
Ignacchiti vicino al gol! Calcio di punizione battuto da Ghion, sponda di Shpendi per il numero 25 dell'Empoli che di prima calcia potente di poco sopra la traversa!21:51
59'
Obaretin avanza palla al piede verso l'area, Cherubini lo ferma in maniera irregolare, calcio di punizione dal limite dell'area per l'Empoli. 21:49
58'
Ammonito Salvatore Elia, intervento scomposto ai danni di Ioannou. 21:47
55'
Non ce la fa Oliver Abildgaard, entra al suo posto Alessandro Pio Riccio.21:48
52'
Problemi alla spalla destra per Oliver Abildgaard.21:43
50'
Ci prova al volo Massimo Coda con il mancino: tiro in diagonale che termina di poco a lato!21:40
49'
Guarino vicino al gol! Calcio di punizione battuto da Ghion, anticipa tutti di testa Guarino ma la sua conclusione termina a lato!21:39
48'
Avanza l'Empoli con Ghion che poi prova a servire il compagno Carboni. Cherubini anticipa ma poi commette fallo regalando calcio di punizione agli avversari. 21:38
46'
Subito una sostituzione per l'Empoli: esce Duccio Degli Innocenti per Luca Belardinelli.21:35
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Empoli-Sampdoria!21:34
Da valutare le condizioni di Hadzikadunic che sembra aver procurato un problema alla caviglia. Velocizzano il riscaldamento Coubis e Vulikic. 21:24
Zero a zero tra Empoli e Sampdoria dopo i primi 45 minuti, zero tiri nello specchio della porta da entrambe le parti. Poco spettacolo al Castellani nel primo tempo di una partita che ha visto più occasioni create per gli ospiti (6 tiri totali) rispetto ai padroni di casa, pericolosi solo con una conclusione alta di Ghion. Dopo appena 9 minuti l'arbitro aveva fischiato rigore per l'Empoli, revocato dopo la revisione al VAR. 21:22
45'+2'
Fine primo tempo! Empoli-Sampdoria 0-0. 21:20
45'+1'
Degli Innocenti va al traversone, blocca facilmente Ghidotti. 21:20
45'
Segnalati 2 minuti di recupero. 21:19
37'
Problemi per Hadzikadunic: il difensore della Sampdoria sembra avere un problema alla caviglia ma per il momento stringe i denti. 21:10
36'
Da una parte all'altra del campo: Elia dalla destra crossa in area, sponda di petto di Ignacchiti a servire Ghion, il centrocampista dell'Empoli spara però altissimo!21:09
34'
Cross di Coda per Ioannou, l'ex Como colpisce al volo con il mancino, la palla termina alta!21:07
32'
Lancio profondo per Shpendi, copre Ferrari che anche da terra con il piede allontana la palla dall'attaccante. Attento poi Benedetti ad anticipare Degli Innocenti e conquistare rinvio dal fondo. 21:05
28'
Occasione per la Sampdoria! Ioannou da calcio di punizione punta l'area, respinge la difesa avversaria in area dove c'è Cuni che tenta la conclusione! La palla finisce alta di poco!21:03
27'
In ritardo Degli Innocenti su Abildgaard: la Sampdoria conquista un calcio di punizione da posizione interessante. 21:00
26'
Rientra Ghion, probabilmente solo una botta per il giocatore dell'Empoli. 20:59
25'
Si riparte con l'Empoli momentaneamente in dieci. 20:58
24'
Gioco momentaneamente fermo: a terra Ghion a seguito di uno scontro di gioco con Ricci. Interviene lo staff medico. 20:58
21'
Calcio di punizione per la Sampdoria battuto da Ricci: il centrocampista mira il secondo palo dove però nessun compagno arriva alla deviazione vincente. 20:54
18'
Filtrante per Cuni che in area deve fare i conti con Curto. Il giocatore della Sampdoria poi cade in area, non riuscendo alla conclusione. 20:52
17'
Occasione Samp! Benedetti lancia lungo per Massimo Coda che con il tacco serve Cuni. L'esterno passa in orizzontale per Cherubini che si mette la palla sul mancino e tenta il tiro a giro! L'arbitro poi segnala la posizione di fuorigioco. 20:51
14'
Palla lunga di Guarino a cercare Cuni: il numero 7 va poi al cross per Massimo Coda, ma l'arbitro fischia per posizione irregolare proprio di Marvin Cuni.20:46
11'
Check over! Non è rigore! Regolare l'intervento di Benedetti in area!20:44
10'
Check del VAR, Piccinini viene richiamato per verificare meglio l'episodio e capire se Benedetti ha preso la palla. 20:43
9'
Rigore per l'Empoli!! Pellegri scappa a Ferrari e viene successivamente steso in area da Benedetti. Piccinini non ha dubbi, l'intervento in scivolata del difensore è irregolare!20:42
4'
Coda cerca un corridoio complicato per Cuni, la palla termina in fallo laterale. 20:37
3'
Nulla di pericoloso da corner, respinge Fulignati che fa ripartire i suoi. 20:36
2'
Ha iniziato bene la Sampdoria con un ottimo pressing offensivo: Liam Henderson va subito al traversone in area, palla deviata da Elia, primo corner per i blucerchiati. 20:35
1'
Si parte! Comincia Empoli-Sampdoria! Fischia l'arbitro Piccinini!20:33
Diverse assenze in casa Sampdoria: oltre ai lungodegenti anche Depaoli, Pafundi e Coucke. Davanti a Ghidotti la difesa sarà composta da Ferrari, Ioannou e Hadzikadunic. In attacco Cuni insieme a Coda. 20:32
Nell'Empoli indisponibile Lovato, davanti a Fulignati ci saranno Obaretin, Guarino e Curto. A centrocampo debutto dal primo minuto per Degli Innocenti, a destra il solito Elia, a sinistra Carboni. La coppia d'attacco sarà compoasta da Shpendi e Pellegri che torna dal primo minuto a distanza di un anno dall'ultima volta. 20:31
A disposizione per la Sampdoria: Ravaglia, Coubis, Ferri, Riccio, Pedrola, Bellemo, Venuti, Giordano, Vulikic, Conti, Narro, Barak.20:10
A disposizione per l'Empoli: Perisan, Gasparini, Belardinelli, Ilie, Yepes, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Popov, Konate, Bianchi.20:10
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti - Ioannou, Ferrari, Hadzikadunic - Benedetti, Henderson, Ricci, Abildgaard,Cherubini - Cuni, Coda. All. Gregucci. 20:10
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (3-5-2): Fulignati - Curto, Guarino, Obaretin - Elia, Ignacchiti, Degli Innocenti, Ghion, Carboni - Pellegri, Shpendi. All. Dionisi. 20:34
Solo una vittoria conquistata in 9 partite e ben 5 sconfitte pesano sul rendimento della Sampdoria di questa stagione. Come nell'Empoli, anche il club blucerchiato ha optato per un cambio in panchina: esonerato Massimo Donati, al suo posto è subentrato Angelo Gregucci insieme a Salvatore Foti, reduci dal pareggio casalingo contro il Frosinone. 20:27
Scende in campo la Serie B nel turno infrasettimanale: dall'esonero di Pagliuca e il conseguente arrivo di Alessio Dionisi, l'Empoli non è riuscita ancora a conquistare una vittoria e un successo casalingo manca dal 23 agosto - prima giornata di campionato. Il club toscano si presenta al match con 10 punti conquistati in 9 partite ed è reduce dalla sconfitta in rimonta contro il Modena.20:00
Buonasera e benvenuti alla diretta di Empoli-Sampdoria, match valido per la decima giornata di Serie B!19:25
Empoli - Sampdoria è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Sampdoria sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte). L'Empoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 17; la Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15.
In casa l'Empoli ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol.
Empoli e Sampdoria si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Empoli-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha perso le ultime due partite contro la Sampdoria in Serie BKT, dopo che era rimasto imbattuto nelle prime sei sfide del torneo contro i blucerchiati (4V, 2N), l'ultima volta che i toscani hanno subito tre sconfitte di fila contro un singolo avversario nel campionato cadetto è stata contro il Cosenza (tre tra il 2002 e il 2020).
Tra le squadre attualmente in Serie BKT, l'Empoli è quella con la serie aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nel torneo (24 - 12V, 12N) e non fa meglio da una striscia di 33 gare tra il 1985 e il 1989 – i toscani inoltre hanno pareggiato le ultime quattro gare casalinghe nel campionato cadetto, e solo una volta ne hanno impattate cinque di fila (tra ottobre e dicembre 1983).
L’Empoli ha perso nel turno scorso contro il Modena (1-2) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da luglio 2020 (contro Ascoli e Virtus Entella in quel caso con Pasquale Marino allenatore).
La Sampdoria non ha vinto alcuna delle ultime 18 trasferte in "regular season" in Serie BKT (10N, 8P), già record negativo per i liguri nel torneo, comprese le quattro gare fuori casa di questo campionato (1N, 3P): solo una volta i blucerchiati non hanno registrato successi nelle prime cinque sfide esterne in una singola edizione del torneo (3N, 2P nel 1978/79) mentre mai hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali nel torneo.
Considerando la regular season di Serie BKT nel 2025, la Sampdoria è la formazione con più gare esterne disputate senza mai vincere nella competizione (13), almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra.
L’Empoli è l’unica squadra a contare più di un calciatore con almeno tre reti casalinghe in questa Serie BKT: Steven Shpendi e Bohdan Popov (tre entrambi) – proprio Shpendi, dopo la rete contro il Venezia potrebbe segnare in due presenze interne di fila per la prima volta nella competizione.
Liam Henderson ha giocato 116 partite con l'Empoli tra il 2019/20 e il 2024/25 tra Serie A e Serie B (tre gol); da avversario, invece, il centrocampista ha già incontrato tre volte i toscani nel campionato cadetto anche se non ha mai vinto (1N, 2P).
