Secondo pareggio nelle ultime 3 partite per l'Empoli che non trova un successo da 4 giornate e si porta in 12esima posizione con 11 punti conquistati in 10 partite. La Sampdoria rimane terzultima, in attesa delle sfide di Mantova e Spezia, rispettivamente a -2 e -1 punto. Per i blucerchiati è il secondo pareggio di fila, un altro 1 a 1 dopo quello in casa contro il Frosinone.

Scende in campo la Serie B nel turno infrasettimanale: dall'esonero di Pagliuca e il conseguente arrivo di Alessio Dionisi, l'Empoli non è riuscita ancora a conquistare una vittoria e un successo casalingo manca dal 23 agosto - prima giornata di campionato. Il club toscano si presenta al match con 10 punti conquistati in 9 partite ed è reduce dalla sconfitta in rimonta contro il Modena.20:00

Solo una vittoria conquistata in 9 partite e ben 5 sconfitte pesano sul rendimento della Sampdoria di questa stagione. Come nell'Empoli, anche il club blucerchiato ha optato per un cambio in panchina: esonerato Massimo Donati, al suo posto è subentrato Angelo Gregucci insieme a Salvatore Foti, reduci dal pareggio casalingo contro il Frosinone. 20:27

Nell'Empoli indisponibile Lovato, davanti a Fulignati ci saranno Obaretin, Guarino e Curto. A centrocampo debutto dal primo minuto per Degli Innocenti, a destra il solito Elia, a sinistra Carboni. La coppia d'attacco sarà compoasta da Shpendi e Pellegri che torna dal primo minuto a distanza di un anno dall'ultima volta. 20:31

Diverse assenze in casa Sampdoria: oltre ai lungodegenti anche Depaoli, Pafundi e Coucke. Davanti a Ghidotti la difesa sarà composta da Ferrari, Ioannou e Hadzikadunic. In attacco Cuni insieme a Coda. 20:32

Rigore per l'Empoli!! Pellegri scappa a Ferrari e viene successivamente steso in area da Benedetti. Piccinini non ha dubbi, l'intervento in scivolata del difensore è irregolare!20:42

Zero a zero tra Empoli e Sampdoria dopo i primi 45 minuti, zero tiri nello specchio della porta da entrambe le parti. Poco spettacolo al Castellani nel primo tempo di una partita che ha visto più occasioni create per gli ospiti (6 tiri totali) rispetto ai padroni di casa, pericolosi solo con una conclusione alta di Ghion. Dopo appena 9 minuti l'arbitro aveva fischiato rigore per l'Empoli, revocato dopo la revisione al VAR. 21:22

PREPARTITA

Empoli - Sampdoria è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Sampdoria sarà Marco Piccinini. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Marco Piccinini Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 92 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 12 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie B Sampdoria-Modena 0-2 15-09-2025 Serie A Como-Genoa 1-1 27-09-2025 Serie A Cagliari-Inter 0-2 04-10-2025 Serie A Lazio-Torino 3-3 28-10-2025 Serie B Empoli-Sampdoria 1-1

Attualmente l'Empoli si trova 12° in classifica con 11 punti (frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 18° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 13 gol e ne ha subiti 17; la Sampdoria ha segnato 10 gol e ne ha subiti 15.

In casa l'Empoli ha fatto 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Modena e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Frosinone pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 4 gol.

Empoli e Sampdoria si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 4 volte, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Empoli-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha perso le ultime due partite contro la Sampdoria in Serie BKT, dopo che era rimasto imbattuto nelle prime sei sfide del torneo contro i blucerchiati (4V, 2N), l'ultima volta che i toscani hanno subito tre sconfitte di fila contro un singolo avversario nel campionato cadetto è stata contro il Cosenza (tre tra il 2002 e il 2020).

Tra le squadre attualmente in Serie BKT, l'Empoli è quella con la serie aperta più lunga di partite consecutive senza sconfitte nel torneo (24 - 12V, 12N) e non fa meglio da una striscia di 33 gare tra il 1985 e il 1989 – i toscani inoltre hanno pareggiato le ultime quattro gare casalinghe nel campionato cadetto, e solo una volta ne hanno impattate cinque di fila (tra ottobre e dicembre 1983).

L’Empoli ha perso nel turno scorso contro il Modena (1-2) e potrebbe subire due sconfitte di fila in Serie BKT per la prima volta da luglio 2020 (contro Ascoli e Virtus Entella in quel caso con Pasquale Marino allenatore).

La Sampdoria non ha vinto alcuna delle ultime 18 trasferte in "regular season" in Serie BKT (10N, 8P), già record negativo per i liguri nel torneo, comprese le quattro gare fuori casa di questo campionato (1N, 3P): solo una volta i blucerchiati non hanno registrato successi nelle prime cinque sfide esterne in una singola edizione del torneo (3N, 2P nel 1978/79) mentre mai hanno perso quattro delle prime cinque trasferte stagionali nel torneo.

Considerando la regular season di Serie BKT nel 2025, la Sampdoria è la formazione con più gare esterne disputate senza mai vincere nella competizione (13), almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

L’Empoli è l’unica squadra a contare più di un calciatore con almeno tre reti casalinghe in questa Serie BKT: Steven Shpendi e Bohdan Popov (tre entrambi) – proprio Shpendi, dopo la rete contro il Venezia potrebbe segnare in due presenze interne di fila per la prima volta nella competizione.

Liam Henderson ha giocato 116 partite con l'Empoli tra il 2019/20 e il 2024/25 tra Serie A e Serie B (tre gol); da avversario, invece, il centrocampista ha già incontrato tre volte i toscani nel campionato cadetto anche se non ha mai vinto (1N, 2P).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: