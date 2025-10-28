Il Frosinone è perfetto, o quasi. Al Benito Stirpe i padroni di casa stritolano l'Entella con un poker secco: in gol Raimondo nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il tris è servito: rete di Bracaglia, Zilli e Koutsoupias.
Nel prossimo turno sarà Carrarese-Frosinone ed Entella-Empoli.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+3'
Finisce qui: Frosinone 4-0 Entella.22:21
90'+1'
Tre minuti di recupero.22:18
90'
Traversone di Masciangelo, Zilli non ci arriva. Resta alto il Frosinone.22:17
87'
Sempre possesso Frosinone, si difende l'Entella.22:15
85'
Il Frosinone non concede nulla, giropalla.22:12
83'
Triplo cambio per il Frosinone: fuori Ghedjemis per Cittadini, Bracaglia per Ndow e Calò per Masciangelo.22:10
81'
Possesso Frosinone.22:08
80'
POKER! Frosinone 4-0 Entella! Segna anche Koutsoupias che riceve da Oyono e con il destro di prima scavalca l'estremo difensore avversario!
GOL! TRIS FROSINONE! Zilli fa 3-0! Cross di Calò da corner, il pallone arriva da Bracaglia che calcia da fuori di prima intenzione, trova la parata di Colombi (che manda sul palo), ma poi Zilli spinge in porta!
DOPPIO LEGNO DEL FROSINONE! Ripartenza lampo dei padroni di casa che beccano prima la traversa con la botta dal limite di Ghedjemis e poi scheggiano il palo con Raimondo!21:46
57'
Karic (Entella) con il destro dalla distanza, conclusione da dimenticare.21:45
56'
Giropalla Entella.21:44
51'
Tentativo di ripartenza degli ospiti, si difende bene il Frosinone con Ghedjemis.21:39
49'
Cross di Calò dalla bandierina, spazza l'Entella.21:37
48'
Riparte subito forte il Frosinone.21:36
46'
Si riparte!21:33
Gara correttissima fino ad ora: nessun cartellino estratto da Galipò.21:19
Termina con il vantaggio dei padroni di casa il primo tempo dello Stirpe. Il Frosinone è ben messo in campo e crea diverse occasioni: la sblocca Raimondo al 36' battendo Colombi con un tap-in vincente.21:19
45'+1'
Fine primo tempo: Frosinone avanti 1-0.21:18
45'
Un minuto di recupero.21:17
44'
Il Frosinone allontana il pericolo e riparte: Kvernadze libera il destro ma spara alto.21:16
43'
Mancino di Di Mario (Entella), deviazione in corner.21:14
42'
L'Entella continua a lottare a centrocampo e prova a riportarsi in avanti.21:13
39'
Il Frosinone mantiene il possesso palla.21:11
36'
GOL! Frosinone 1-0 Entella! Rete di Raimondo che fa tre in campionato! Raimondo è più lesto di tutti e ribadisce in porta la corta respinta di Colombi su cross basso da destra di Oyono!
Frosinone - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Virtus Entella sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
Attualmente il Frosinone si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9; la Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Frosinone ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Sampdoria e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 4-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 4 gol.
Frosinone e Virtus Entella si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Frosinone-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Solo contro Perugia e Salernitana (entrambi sei), la Virtus Entella ha perso più partite che contro il Frosinone (cinque) in Serie BKT; completano il quadro tre successi liguri e due pareggi.
Il Frosinone non ha mai perso in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N), solo contro Avellino (sei), Pescara (sei) e Spezia (sette) conta più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto.
Dopo 10 partite casalinghe da imbattuto (4V, 6N), il Frosinone ha perso la gara interna più recente in Serie BKT (0-1 contro il Monza): i ciociari potrebbero subire due sconfitte di fila allo Stirpe nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Cremonese e Südtirol, anche in quel caso senza segnare in entrambe le gare).
Tra le squadre attualmente presenti in Serie BKT, solamente la Sampdoria (18) non vince nella regular season della competizione da più turni in trasferta rispetto alla Virtus Entella (15: 4N, 11P), il cui ultimo successo esterno risale a dicembre 2020 (0-1 contro il Vicenza); nello specifico i liguri hanno perso le ultime tre gare fuori casa nel campionato cadetto e non registrano una serie più lunga da gennaio-febbraio 2021 (quattro).
La Virtus Entella, che potrebbe rimanere senza segnare per almeno tre gare esterne di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile 2021 (quattro), ha invece subito gol in ognuna delle ultime nove trasferte della competizione e solo una volta ha registra una striscia di questo tipo più lunga nella sua storia nel torneo (10 tra dicembre 2019 e luglio 2020).
Ilias Koutsoupias ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio con la Virtus Entella nella stagione 2020/21(22 presenze e tre gol); in questo torneo ha già preso parte a due reti nelle gare casalinghe disputate (1G, 1A) e mai ha registrato più partecipazioni attive in casa in una singola stagione del torneo (due anche col Bari nel 2023/24 e proprio con la Virtus Entella nel 2020/21).
Tutti i quattro gol di Andrea Tiritiello (Virtus Entella) in questa Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe dopo che i tre precedenti siglati nella competizione era stati realizzati tutti in trasferta (uno nel 2021/22 e due nel 2020/21 col Cosenza). Tiritiello - che insieme a Grimaldo del Bayer Leverkusen è il difensore con più gol segnati tra maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni (quattro entrambi) - potrebbe diventare il primo difensore a segnare in tre partite consecutive nel campionato cadetto da Giuseppe Prestia (tre tra il settembre e l'ottobre 2024).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: