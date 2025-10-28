Il Frosinone è perfetto, o quasi. Al Benito Stirpe i padroni di casa stritolano l'Entella con un poker secco: in gol Raimondo nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il tris è servito: rete di Bracaglia, Zilli e Koutsoupias.

Il fischietto di Firenze sarà coadiuvato da Pascarella e Pressato. Quarto uomo Pezzopane, Var e Avar Giua e Gualtieri.20:15

PREPARTITA

Frosinone - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Virtus Entella sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0

Attualmente il Frosinone si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9; la Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Frosinone ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Sampdoria e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 4-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 4 gol.

Frosinone e Virtus Entella si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solo contro Perugia e Salernitana (entrambi sei), la Virtus Entella ha perso più partite che contro il Frosinone (cinque) in Serie BKT; completano il quadro tre successi liguri e due pareggi.

Il Frosinone non ha mai perso in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N), solo contro Avellino (sei), Pescara (sei) e Spezia (sette) conta più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto.

Dopo 10 partite casalinghe da imbattuto (4V, 6N), il Frosinone ha perso la gara interna più recente in Serie BKT (0-1 contro il Monza): i ciociari potrebbero subire due sconfitte di fila allo Stirpe nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Cremonese e Südtirol, anche in quel caso senza segnare in entrambe le gare).

Tra le squadre attualmente presenti in Serie BKT, solamente la Sampdoria (18) non vince nella regular season della competizione da più turni in trasferta rispetto alla Virtus Entella (15: 4N, 11P), il cui ultimo successo esterno risale a dicembre 2020 (0-1 contro il Vicenza); nello specifico i liguri hanno perso le ultime tre gare fuori casa nel campionato cadetto e non registrano una serie più lunga da gennaio-febbraio 2021 (quattro).

La Virtus Entella, che potrebbe rimanere senza segnare per almeno tre gare esterne di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile 2021 (quattro), ha invece subito gol in ognuna delle ultime nove trasferte della competizione e solo una volta ha registra una striscia di questo tipo più lunga nella sua storia nel torneo (10 tra dicembre 2019 e luglio 2020).

Ilias Koutsoupias ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio con la Virtus Entella nella stagione 2020/21(22 presenze e tre gol); in questo torneo ha già preso parte a due reti nelle gare casalinghe disputate (1G, 1A) e mai ha registrato più partecipazioni attive in casa in una singola stagione del torneo (due anche col Bari nel 2023/24 e proprio con la Virtus Entella nel 2020/21).

Tutti i quattro gol di Andrea Tiritiello (Virtus Entella) in questa Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe dopo che i tre precedenti siglati nella competizione era stati realizzati tutti in trasferta (uno nel 2021/22 e due nel 2020/21 col Cosenza). Tiritiello - che insieme a Grimaldo del Bayer Leverkusen è il difensore con più gol segnati tra maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni (quattro entrambi) - potrebbe diventare il primo difensore a segnare in tre partite consecutive nel campionato cadetto da Giuseppe Prestia (tre tra il settembre e l'ottobre 2024).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: