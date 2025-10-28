Virgilio Sport
Frosinone-Virtus Entella: 4-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
28 Ottobre 2025 ore 20:30
Frosinone
4
Virtus Entella
0
Partita finita
Arbitro: Simone Galipò
  1. 36' 1-0 Antonio Raimondo
  2. 58' 2-0 Gabriele Bracaglia
  3. 77' 3-0 Massimo Zilli
  4. 80' 4-0 Ilias Koutsoupias
0'
45'
90'
90'
93'

Il Frosinone è perfetto, o quasi. Al Benito Stirpe i padroni di casa stritolano l'Entella con un poker secco: in gol Raimondo nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il tris è servito: rete di Bracaglia, Zilli e Koutsoupias.

Nel prossimo turno sarà Carrarese-Frosinone ed Entella-Empoli.

  1. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata!22:22

  2. 90'+3'

    Finisce qui: Frosinone 4-0 Entella.22:21

  3. 90'+1'

    Tre minuti di recupero.22:18

  4. 90'

    Traversone di Masciangelo, Zilli non ci arriva. Resta alto il Frosinone.22:17

  5. 87'

    Sempre possesso Frosinone, si difende l'Entella.22:15

  7. 85'

    Il Frosinone non concede nulla, giropalla.22:12

  8. 83'

    Triplo cambio per il Frosinone: fuori Ghedjemis per Cittadini, Bracaglia per Ndow e Calò per Masciangelo.22:10

  9. 81'

    Possesso Frosinone.22:08

  10. 80'

    POKER! Frosinone 4-0 Entella! Segna anche Koutsoupias che riceve da Oyono e con il destro di prima scavalca l'estremo difensore avversario!

    Guarda la scheda del giocatore Ilias Koutsoupias22:09

  11. 77'

    GOL! TRIS FROSINONE! Zilli fa 3-0! Cross di Calò da corner, il pallone arriva da Bracaglia che calcia da fuori di prima intenzione, trova la parata di Colombi (che manda sul palo), ma poi Zilli spinge in porta!

    Guarda la scheda del giocatore Massimo Zilli22:07

  13. 77'

    Il Frosinone resta avanti. Entella sempre in sofferenza.22:04

  14. 74'

    Sostituzione Entella: esce anche Ankeye per Benali.22:01

  15. 74'

    Sostituzione Entella: esce Franzoni per Dalla Vecchia.22:01

  16. 73'

    Sostituzione Frosinone: esce Raimondo per Zilli.22:01

  17. 72'

    OCCASIONE FROSINONE! Kvernadze affonda a sinistra e arriva alla conclusione ravvicinata, il pallone esce di pochissimo! 22:00

  19. 71'

    Ultimi venti minuti, più il recupero. Il Frosinone conduce 2-0 e mantiene, almeno per ora, il controllo del match.21:59

  20. 68'

    Fumagalli (Entella) tenta la conclusione ravvicinata, girata imprecisa.21:56

  21. 67'

    Subito giallo per Cichella (Frosinone).21:54

  22. 65'

    Un cambio per il Frosinone: fuori Kone per Cichella.21:53

  23. 64'

    Triplo cambio per l'Entella: fuori Karic, Debenedetti e Bariti per Fumagalli, Russo e Boccadamo.21:52

  25. 62'

    Bene l'Entella in fase difensiva.21:51

  26. 62'

    Ennesimo corner per i padroni di casa.21:49

  27. 61'

    Accusa il colpo l'Entella che fatica a salire: continua a pressare alto il Frosinone.21:49

  28. 58'

    GOL! Frosinone 2-0 Entella! Segna capitan Bracaglia che incorna di testa sulla respinta di Colombi alla conclusione, sempre aerea, di Koutsoupias su cross dalla bandierina di Calò!

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Bracaglia21:48

  29. 58'

    DOPPIO LEGNO DEL FROSINONE! Ripartenza lampo dei padroni di casa che beccano prima la traversa con la botta dal limite di Ghedjemis e poi scheggiano il palo con Raimondo!21:46

  31. 57'

    Karic (Entella) con il destro dalla distanza, conclusione da dimenticare.21:45

  32. 56'

    Giropalla Entella.21:44

  33. 51'

    Tentativo di ripartenza degli ospiti, si difende bene il Frosinone con Ghedjemis.21:39

  34. 49'

    Cross di Calò dalla bandierina, spazza l'Entella.21:37

  35. 48'

    Riparte subito forte il Frosinone.21:36

  37. 46'

    Si riparte!21:33

  38. Gara correttissima fino ad ora: nessun cartellino estratto da Galipò.21:19

  39. Termina con il vantaggio dei padroni di casa il primo tempo dello Stirpe. Il Frosinone è ben messo in campo e crea diverse occasioni: la sblocca Raimondo al 36' battendo Colombi con un tap-in vincente.21:19

  40. 45'+1'

    Fine primo tempo: Frosinone avanti 1-0.21:18

  41. 45'

    Un minuto di recupero.21:17

  43. 44'

    Il Frosinone allontana il pericolo e riparte: Kvernadze libera il destro ma spara alto.21:16

  44. 43'

    Mancino di Di Mario (Entella), deviazione in corner.21:14

  45. 42'

    L'Entella continua a lottare a centrocampo e prova a riportarsi in avanti.21:13

  46. 39'

    Il Frosinone mantiene il possesso palla.21:11

  47. 36'

    GOL! Frosinone 1-0 Entella! Rete di Raimondo che fa tre in campionato! Raimondo è più lesto di tutti e ribadisce in porta la corta respinta di Colombi su cross basso da destra di Oyono!

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo21:12

  49. 34'

    Il Frosinone riconquista subito palla e ritenta la conclusione in porta con Calò, che però calcia male.21:07

  50. 34'

    CHANCE FROSINONE! Kvernadze fa tutto da solo e tenta il destro a giro dal limite, palla al lato!21:06

  51. 33'

    Possesso Entella. Gli ospiti provano a impostare in avanti.21:04

  52. 31'

    Mezz'ora di gioco: sempre 0-0.21:02

  53. 28'

    Cross dentro, allontana la difesa di casa.20:59

  55. 26'

    Destro a rientrare di Karic (Entella), calcio d'angolo.20:58

  56. 23'

    Il Frosinone fraseggia bene sulla trequarti e manda al tiro Ghedjemis: mancino alto sopra la traversa.20:54

  57. 20'

    I padroni di casa si alzano ma si fanno beccare in offside, possesso Entella che ora prende fiducia.20:51

  58. 19'

    Giropalla del Frosinone.20:50

  59. 17'

    ANCORA ENTELLA, colpo di testa di Franzoni. Pallone di poco alto!20:49

  61. 15'

    Nulla di fatto dagli sviluppi del calcio d'angolo, riparte il Frosinone.20:46

  62. 14'

    Primo squillo Entella, ci prova Karic che costringe Palmisani a rifugiarsi in corner.20:46

  63. 10'

    Vanno via i primi dieci minuti della gara, propositivo il Frosinone.20:42

  64. 8'

    Riprende il match.20:40

  65. 7'

    Gioco fermo: problemi per Di Mario (Entella) dopo uno scontro di gioco.20:39

  67. 4'

    Spinge il Frosinone, ci prova anche Ghedjemis ma il tiro è impreciso.20:35

  68. 2'

    SUBITO FROSINONE! Calò suona subito la carica, destro dal limite: para Colombi!21:07

  69. 1'

    Si parte!20:32

  70. Il fischietto di Firenze sarà coadiuvato da Pascarella e Pressato. Quarto uomo Pezzopane, Var e Avar Giua e Gualtieri.20:15

  71. Il match del Benito Stirpe è affidato a Galipò.20:14

  73. FORMAZIONE ENTELLA (3-4-2-1): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Bariti, Nichetti, Franzoni, Di Mario - Karic, Ankeye - Debenedetti.20:13

  74. FORMAZIONE FROSINONE (4-3-3): Palmisani - Oyono, Gelli, Calvani, Bracaglia - Kone, Calò, Koutsoupias - Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.21:06

  75. Il Frosinone è reduce dall'1-1 fuori casa contro la Sampdoria. Stessa sorte per l'Entella, 1-1 in casa con il Pescara.20:03

  76. Al momento, la squadra laziale vanta 15 punti in classifica e occupa la quinta posizione. L'Entella è invece tredicesimo, ma a soli cinque punti di distanza (quota 10). 20:02

  77. Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Entella, gara che vale la decima giornata del campionato di Serie B.20:01

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori20:01

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Virtus Entella

PREPARTITA

Frosinone - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Arbitro di Frosinone - Virtus Entella sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Simone Galipò

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1
31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1
21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0

Attualmente il Frosinone si trova 4° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).
Il Frosinone ha segnato 18 gol e ne ha subiti 9; la Virtus Entella ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Frosinone ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, la Sampdoria e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 4-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Pescara pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 4 gol.

Frosinone e Virtus Entella si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 5 volte, la Virtus Entella ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Frosinone-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Solo contro Perugia e Salernitana (entrambi sei), la Virtus Entella ha perso più partite che contro il Frosinone (cinque) in Serie BKT; completano il quadro tre successi liguri e due pareggi.
  • Il Frosinone non ha mai perso in casa contro la Virtus Entella in Serie BKT (3V, 2N), solo contro Avellino (sei), Pescara (sei) e Spezia (sette) conta più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto.
  • Dopo 10 partite casalinghe da imbattuto (4V, 6N), il Frosinone ha perso la gara interna più recente in Serie BKT (0-1 contro il Monza): i ciociari potrebbero subire due sconfitte di fila allo Stirpe nel campionato cadetto per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Cremonese e Südtirol, anche in quel caso senza segnare in entrambe le gare).
  • Tra le squadre attualmente presenti in Serie BKT, solamente la Sampdoria (18) non vince nella regular season della competizione da più turni in trasferta rispetto alla Virtus Entella (15: 4N, 11P), il cui ultimo successo esterno risale a dicembre 2020 (0-1 contro il Vicenza); nello specifico i liguri hanno perso le ultime tre gare fuori casa nel campionato cadetto e non registrano una serie più lunga da gennaio-febbraio 2021 (quattro).
  • La Virtus Entella, che potrebbe rimanere senza segnare per almeno tre gare esterne di fila in Serie BKT per la prima volta da marzo-aprile 2021 (quattro), ha invece subito gol in ognuna delle ultime nove trasferte della competizione e solo una volta ha registra una striscia di questo tipo più lunga nella sua storia nel torneo (10 tra dicembre 2019 e luglio 2020).
  • Ilias Koutsoupias ha fatto il suo esordio in Serie BKT proprio con la Virtus Entella nella stagione 2020/21(22 presenze e tre gol); in questo torneo ha già preso parte a due reti nelle gare casalinghe disputate (1G, 1A) e mai ha registrato più partecipazioni attive in casa in una singola stagione del torneo (due anche col Bari nel 2023/24 e proprio con la Virtus Entella nel 2020/21).
  • Tutti i quattro gol di Andrea Tiritiello (Virtus Entella) in questa Serie BKT sono arrivati in gare casalinghe dopo che i tre precedenti siglati nella competizione era stati realizzati tutti in trasferta (uno nel 2021/22 e due nel 2020/21 col Cosenza). Tiritiello - che insieme a Grimaldo del Bayer Leverkusen è il difensore con più gol segnati tra maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni (quattro entrambi) - potrebbe diventare il primo difensore a segnare in tre partite consecutive nel campionato cadetto da Giuseppe Prestia (tre tra il settembre e l'ottobre 2024).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneVirtus Entella
Partite giocate99
Numero di partite vinte42
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate34
Gol totali segnati1410
Gol totali subiti912
Media gol subiti per partita1.01.3
Percentuale possesso palla46.845.0
Numero totale di passaggi28933081
Numero totale di passaggi riusciti22362474
Tiri nello specchio della porta4533
Percentuale di tiri in porta42.136.7
Numero totale di cross145220
Numero medio di cross riusciti3558
Duelli per partita vinti476388
Duelli per partita persi451427
Corner subiti3644
Corner guadagnati4961
Numero di punizioni a favore14398
Numero di punizioni concesse160148
Tackle totali113109
Percentuale di successo nei tackle64.660.6
Fuorigiochi totali1217
Numero totale di cartellini gialli2324
Numero totale di cartellini rossi21

Frosinone - Virtus Entella Live

