AZZI! Sponda di Pessina, conclusione potente dl limite che termina alta. Ancora pericoloso il Monza quando recupera palla in pressing.21:40
48'
RANOCCHIA! Altra conclusione da fuori del regista, palla di poco a lato.21:38
47'
Nessun cambio nell'intervallo, Inzaghi soprattutto decide di non cambiare.21:36
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:36
La squadra di Inzaghi, dopo un ottimo inizio, si é persa, faticando nel creare occasioni e subendo le ripartenze ospite, come nel caso del gol di Mota.21:21
Dopo il vantaggio, brianzoli vicini al raddoppio con Pessina e ancora con mota: Palermo che ha rischiato moltissimo.21:21
Monza in vantaggio sul Palermo grazie al gol di Dany Mota al 39': la squadra di Bianco aveva sfiorato il gol con Obiang, poi ha colpito con il portoghese.21:20
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! PALERMO - MONZA 0-1!21:19
45'+1'
DANY MOTA! Girata di testa sul corner di Ciurria, palla di poco alta!21:19
45'+1'
Un minuto di recupero.21:19
45'
PESSINA! Altra occasione per il Monza, la conclusione dell'ex Atalanta é deviata in angolo.21:18
43'
Ripartenza Monza, cross di Keita per Birindelli che prova la torre per Mota: allontana Peda.21:17
42'
La squadra di Inzaghi si trova, come a Catanzaro, a rincorrere l'avversario: ora il Monza puó aspettare e ripartire con i suoi velocisti.21:14
40'
Check del VAR per valutare la posizione di partenza di Mota: tutto regolare.21:13
39'
GOL! Palermo - MONZA 0-1! Rete di Dany Mota. La punta scatta sulla linea del fuorigioco, resiste al ritorno di Peda, salta Joronen e segna il vantaggio per i suoi! Assist splendido, dalla difesa, di Obiang.
Monza che sta prendendo metri, Palermo ora in difficoltá.21:14
35'
MIRACOLO DI JORONEN SU OBIANG! Cross di Keita, conclusione ravvicinata dell'ex Atletico che il portiere riesce a mettere in angolo!21:08
34'
Mota per Izzo, cross morbido che Pierozzi allontana.21:07
32'
Palermo che spinge soprattutto sulla sua fascia destra, Monza sulla sua sinistra: tanti i duelli vicino alle due panchine.21:07
30'
AMMONITO Keita Baldé. Reazione plateale dell'esterno che si prende il cartellino. 21:03
29'
DIAKITE! Tiro cross sul primo palo dell'esterno, Thiam non si fida della presa e manda in angolo!21:02
27'
Sacchi lascia giocare molto, le due squadre stanno alzando il livello fisico del proprio calcio.21:01
25'
Conclusione di Gomes che termina altissima, Pohjanpalo si lamenta perché voleva il pallone in mezzo.20:58
24'
Keita parte in contropiede ma viene fermato da Pierozzi, si lamenta Azzi che aveva molto spazio per essere lanciato sulla fascia.20:56
22'
CECCARONI SALVA I SUOI! Contropiede di Azzi nato da una leggerezza di Gomes, tocco per Mota che viene anticipato davanti alla porta dal difensore rosanero!20:54
21'
Cross di Augello, Pohjanpalo anticipato da Pessina sul primo palo. Angolo per il Palermo.20:53
20'
RANOCCHIA! Conclusione potente di mancino, palla alta.20:52
19'
Doppio passo e cross di Keita, sul secondo palo Mota non riesce nella deviazione acrobatica.20:51
18'
I tre centrocampisti del Palermo stanno ruotando molto, con Ranocchia tendenzialmente vertice basso ma con la possibilitá di inserirsi.20:51
16'
Palermo e Monza si stanno dividendo il possesso palla, 51% a favore dei rosanero in un equilibrio sostanziale.20:49
14'
Azzi trova il fondo, il suo cross per Birindelli é difficile da controllare per il quinto: Gomes gli scippa il pallone.20:48
13'
Ceccaroni servito da Le Douaron conclude di potenza: Izzo in angolo.20:46
11'
Che giocata di Le Douaron che se ne va con un dribbling subendo poi il fallo di Izzo.20:44
10'
Ancora attento Thiam, che blocca al petto il colpo di testa ravvicinato di Diakité.20:43
10'
OCCASIONE PALERMO! Cross di Pohjanpalo deviato da Azzi, Thiam riesce a togliere il pallone sul primo palo.20:42
9'
Errore di Thiam in fase di impostazione, Gomes recupera ma non ha la prontezza per battere il portiere fuori dai pali.20:41
8'
Schema su punizione per il Palermo che non funziona, il pallone di Pierozzi é facile preda di Thiam.20:40
7'
Diakité ancora da quinto con Pierozzi nei tre di difesa: Inzaghi vuole sfruttare lo strapotere fisico del suo esterno.20:40
5'
Equilibrio in campo, con il Palermo che sta cercando di tenere alto il ritmo.20:38
3'
Proteste di Diakité per un tocco di mano in area di Pessina, Sacchi lascia correre.20:36
3'
Le Douaron con un del dribbling e cross, non ci arriva sul secondo palo Diakité.20:35
2'
Keita prova la verticale per Mota, liscia Peda ma la punta ospite non ci arriva.20:35
1'
INIZIA PALERMO - MONZA!20:34
Arbitro del match Sacchi di Macerata.20:08
Bianco con il turnover davanti: confermatissimo Mota, Keitá alle sue spalle con Ciurria. A centrocampo spazio a Obiang; Lucchesi e Ravanelli con Izzo in difesa.20:08
Un cambio per Inzaghi rispetto alla sconfitta con il Catanzaro: fuori Palumbo, dentro Gomes, con Segre che potrebbe alzare la sua posizione. Ancora panchina per Brunori, attacco affidato a Le Douaron e Pohjanpalo.20:06
La formazione del MONZA: (3-4-2-1), Thiam - Lucchesi, Ravanelli, Izzo - Azzi, Pessina, Obiang, Birindelli - Baldè, Ciurria - Mota20:04
Sono ufficiali le formazioni del match: PALERMO (3-5-2), Joronen - Pierozzi, Peda, Ceccaroni - Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Augello - Le Douaron, Pohjanpalo.20:04
Due delle favorite alla promozione in Serie A, con il Monza che sta confermando le attese con il secondo posto alle spalle del Modena; quarto il Palermo, ad un punto dai brianzoli.20:03
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Palermo e Monza, l'infrasettimanale valevole per il decimo turno di Serie B.20:02
Palermo - Monza è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Monza sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Juan Luca Sacchi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie B
Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025
Serie B
Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025
Serie B
Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025
Serie B
Palermo-Monza 0-3
Attualmente il Palermo si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; il Monza ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Palermo ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Catanzaro e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato la Reggiana vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.
Palermo e Monza si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 16 volte, il Monza ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Palermo-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Palermo e Monza si affrontano in Serie BKT per la prima volta dal 5 giugno 1994 (1-0 interno per i rosanero in quel caso). La formazione siciliana ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro quella brianzola nella competizione (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 gare (2N, 5P).
Il Palermo è rimasto imbattuto in 19 delle 20 gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (14V, 5N), con l’unico successo dei lombardi risalente al dicembre 1979 (0-3). In generale, solo contro Hellas Verona (19) e Brescia (17) i rosanero contano più vittorie interne nella competizione che contro i brianzoli (14, come contro il Bari).
Il Palermo ha pareggiato quattro delle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT (2V), incluse le due più recenti (contro Venezia e Modena) - tanti pareggi quanti nelle precedenti 18 partite interne nella competizione (8V, 6P). In particolare, i rosanero potrebbero impattare tre incontri di fila in casa in un singolo torneo cadetto per la prima volta dall’aprile-maggio 2019 (contro Padova, Spezia e Cittadella in quel caso).
Il Monza ha vinto l’ultima trasferta di Serie BKT senza subire gol (1-0 vs Frosinone) e non registra due clean sheet consecutivi fuori casa in un singolo torneo cadetto da dicembre 2020-gennaio 2021 (tre in quel caso, con Cristian Brocchi in panchina). Inoltre, l’ultima volta in cui i biancorossi hanno ottenuto due successi esterni di fila con porta inviolata nella competizione risale a maggio-giugno 1979.
Il Palermo ha raccolto nove punti dopo le prime cinque gare casalinghe in questa Serie BKT (2V, 3N) e l'ultima volta che ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match interni in cadetteria risale alla stagione 2018/19 (11, 3V, 2N).
Il Palermo è imbattuto da sette gare casalinghe di fila in campionato (3V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più match interni consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e settembre 2023 (serie di 12 con Eugenio Corini allenatore - 6V, 6N).
Il Monza conta 5 punti dopo le prime quattro trasferte nel campionato in corso (1V, 2N, 1P); nella sua storia in Serie BKT solo quattro volte ha fatto meglio fuori casa dopo lo stesso numero di match stagionali: nel 1952/53 (9), nel 1953/54 (6), nel 1958/59 (7) e nel 2020/21 (6).
Joel Pohjanpalo non segna da quattro gare interne in Serie BKT e potrebbe rimanere a secco di gol per cinque match di fila davanti al proprio pubblico per la seconda volta in carriera tra Serie A e cadetteria, cinque tra settembre-ottobre 2022 con la maglia del Venezia (le sue prime cinque partite in Italia). Inoltre, l'attaccante rosanero (99) è a un passo dal raggiungere le 100 presenze nel campionato cadetto (inclusi playout/playoff, nove delle quali con il Palermo).
La prima delle tre marcature multiple messe a segno da Keita Baldé tra Serie A e Serie BKT è arrivata proprio contro il Palermo (nonchè la sua unica tripletta in carriera in Italia, il 23 aprile 2017 con la Lazio nel massimo campionato); in aggiunta, dopo il gol realizzato contro il Frosinone allo Stirpe, l'attaccante senegalese potrebbe andare a segno per due trasferte di fila in questi tornei per la prima volta dal febbraio 2021 (vs Parma e Benevento, con la Sampdoria).
Dany Mota ha segnato una doppietta tra Serie A e Serie BKT (vs Reggiana) per la prima volta dal 21 ottobre scorso (vs Hellas Verona nel massimo torneo in quel caso); più in generale, l'attaccante portoghese potrebbe andare a segno per due match di fila in questi campionati per la prima volta dall'ottobre 2024 (vs Roma e scaligeri).
