PREPARTITA

Palermo - Monza è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Monza sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3

Attualmente il Palermo si trova 5° in classifica con 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 2° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8; il Monza ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Palermo ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Catanzaro e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 0-3 mentre Il Monza ha incontrato la Reggiana vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dany Mota con 4 gol.

Palermo e Monza si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 16 volte, il Monza ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Palermo-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Palermo e Monza si affrontano in Serie BKT per la prima volta dal 5 giugno 1994 (1-0 interno per i rosanero in quel caso). La formazione siciliana ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro quella brianzola nella competizione (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 gare (2N, 5P).

Il Palermo è rimasto imbattuto in 19 delle 20 gare casalinghe contro il Monza in Serie BKT (14V, 5N), con l’unico successo dei lombardi risalente al dicembre 1979 (0-3). In generale, solo contro Hellas Verona (19) e Brescia (17) i rosanero contano più vittorie interne nella competizione che contro i brianzoli (14, come contro il Bari).

Il Palermo ha pareggiato quattro delle ultime sei gare casalinghe di Serie BKT (2V), incluse le due più recenti (contro Venezia e Modena) - tanti pareggi quanti nelle precedenti 18 partite interne nella competizione (8V, 6P). In particolare, i rosanero potrebbero impattare tre incontri di fila in casa in un singolo torneo cadetto per la prima volta dall’aprile-maggio 2019 (contro Padova, Spezia e Cittadella in quel caso).

Il Monza ha vinto l’ultima trasferta di Serie BKT senza subire gol (1-0 vs Frosinone) e non registra due clean sheet consecutivi fuori casa in un singolo torneo cadetto da dicembre 2020-gennaio 2021 (tre in quel caso, con Cristian Brocchi in panchina). Inoltre, l’ultima volta in cui i biancorossi hanno ottenuto due successi esterni di fila con porta inviolata nella competizione risale a maggio-giugno 1979.

Il Palermo ha raccolto nove punti dopo le prime cinque gare casalinghe in questa Serie BKT (2V, 3N) e l'ultima volta che ha fatto meglio dopo lo stesso numero di match interni in cadetteria risale alla stagione 2018/19 (11, 3V, 2N).

Il Palermo è imbattuto da sette gare casalinghe di fila in campionato (3V, 4N) e potrebbe evitare la sconfitta per più match interni consecutivi in Serie BKT per la prima volta dal periodo tra dicembre 2022 e settembre 2023 (serie di 12 con Eugenio Corini allenatore - 6V, 6N).

Il Monza conta 5 punti dopo le prime quattro trasferte nel campionato in corso (1V, 2N, 1P); nella sua storia in Serie BKT solo quattro volte ha fatto meglio fuori casa dopo lo stesso numero di match stagionali: nel 1952/53 (9), nel 1953/54 (6), nel 1958/59 (7) e nel 2020/21 (6).

Joel Pohjanpalo non segna da quattro gare interne in Serie BKT e potrebbe rimanere a secco di gol per cinque match di fila davanti al proprio pubblico per la seconda volta in carriera tra Serie A e cadetteria, cinque tra settembre-ottobre 2022 con la maglia del Venezia (le sue prime cinque partite in Italia). Inoltre, l'attaccante rosanero (99) è a un passo dal raggiungere le 100 presenze nel campionato cadetto (inclusi playout/playoff, nove delle quali con il Palermo).

La prima delle tre marcature multiple messe a segno da Keita Baldé tra Serie A e Serie BKT è arrivata proprio contro il Palermo (nonchè la sua unica tripletta in carriera in Italia, il 23 aprile 2017 con la Lazio nel massimo campionato); in aggiunta, dopo il gol realizzato contro il Frosinone allo Stirpe, l'attaccante senegalese potrebbe andare a segno per due trasferte di fila in questi tornei per la prima volta dal febbraio 2021 (vs Parma e Benevento, con la Sampdoria).

Dany Mota ha segnato una doppietta tra Serie A e Serie BKT (vs Reggiana) per la prima volta dal 21 ottobre scorso (vs Hellas Verona nel massimo torneo in quel caso); più in generale, l'attaccante portoghese potrebbe andare a segno per due match di fila in questi campionati per la prima volta dall'ottobre 2024 (vs Roma e scaligeri).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: