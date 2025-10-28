Bella partita tra due squadre che hanno dato tutto. L'Avellino torna a muovere la classifica, ma la vittoria manca da cinque partite. Il Pescara sale a quota otto punti.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.22:28
FINE PARTITA: PESCARA-AVELLINO 1-1. Decidono i gol di Capellini e Simic. 22:26
Ci prova anche Di Nardo, altro muro. 22:25
Sinistro di Tutino ribattuto. 22:25
Corbo ha spazio da fuori, destro sul fondo. 22:24
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Tutino.22:23
Rovesciata di Di Nardo, ribatte la difesa.22:23
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Okwonkwo.22:21
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Squizzato, dentro Vinciguerra.22:20
Caligara da calcio d'angolo, Giannini di testa non inquadra lo specchio.22:22
Cinque minuti di recupero.22:20
Bel sinistro di Palumbo da fuori, la palla non esce di molto.22:17
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Kumi, dentro Gyabuaa.22:16
Destro a giro di Corazza dal limite, palla alta e larga.22:16
Destro di Graziani, che non colpisce bene: riparte con una rimessa dal fondo l'Avellino.22:15
Russo la mette nel mezzo con una rovesciata, la palla arriva a Besaggio che di destro non trova la porta. 22:15
Staff medico in campo per Giannini.22:12
Negli ultimi dieci minuti è aumentata la pressione dell'Avellino, Pescara un po' in difficoltà.22:12
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Brosco, dentro Giannini.22:07
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Dagasso, dentro Graziani. 22:05
Staff medico in campo per Brosco.22:06
Cross da destra di Russo, Biasci in controbalzo spedisce sul fondo. 22:06
Biasci dietro per Russo, destro secco: parata di Desplanches. 22:05
Besaggio apre per Tutino, che si accentra e conclude: palla deviata in angolo. 22:03
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Insigne, dentro Russo. 21:58
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Crespi, dentro Tutino. 21:58
Sinistro di Caligara dalla distanza, palla sul fondo. 21:57
SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Meazzi, dentro Caligara.21:55
Kumi prova a insinuarsi, deviazione di Corazza in angolo. 21:54
Meazzi cade in area, l'arbitro lascia correre.21:51
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Lescano, dentro Biasci.21:46
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Sounas, dentro Besaggio.21:45
Dagasso dai venti metri, palla altissima.21:44
Gran destro di Di Nardo da posizione defilata, Daffara vola e la mette in angolo con la mano di richiamo. 21:42
Destro secco di Valzania sul primo palo, blocca a terra Daffara. 21:41
OCCASIONE PESCARA! Valzania tocca per Meazzi, il cui destro a giro da dentro l'area sfiora l'incrocio dei pali. 21:39
Dagasso serve Squizzato, destro ribattuto dal limite. 21:38
OCCASIONE AVELLINO! Cross di Missori da destra, Lescano è solo davanti a Desplanches ma di petto spedisce di poco alto.21:37
INIZIO SECONDO TEMPO DI PESCARA-AVELLINO. Si riparte dall'1-1 della prima frazione.21:35
Le due squadre stanno per tornare in campo. 21:34
Bellissimo primo tempo tra due squadre che non si sono minimamente risparmiate. Sblocca dopo pochi minuti Capellini, alla mezz'ora è Simic a interrompere il digiuno da gol dell'Avellino. Da segnalare anche una traversa per parte. 21:21
FINE PRIMO TEMPO: PESCARA-AVELLINO 1-1. Sblocca Capellini, pareggia i conti Simic.21:19
Un minuto di recupero.21:18
Sinistro di Insigne dal limite, palla abbondantemente a lato. 21:18
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Missori per un fallo su Valzania. 21:15
Ancora Crespi a girarsi in area, altro muro del Pescara.21:11
Crespi cerca la conclusione da dentro l'area, ribattuto. 21:10
Assist di Valzania per Di Nardo, che con un tocco al volo in area non inquadra lo specchio. 21:09
Sinistro insidioso di Corazza, Daffara si fa trovare pronto. 21:08
Il Pescara si fa sorprendere, Insigne con il sinistro a giro da dentro l'area spedisce oltre la traversa.21:08
Corazza ci prova dal limite, murato. 21:04
GOL! Pescara-AVELLINO 1-1. Rete di Simic. Angolo battuto da Sounas, Simic di testa non lascia scampo a Desplanches.
Bel sinistro di Insigne sul primo palo, si distende Desplanches: calcio d'angolo. 21:01
Sinistro alto di molto di Dagasso. 21:01
Cross del solito Milani, Crespi di testa va centrale.20:59
Sinistro ribattuto di Palumbo sugli sviluppi dell'angolo. 20:58
Sounas dentro per Crespi, sinistro deviato in angolo da Capellini.20:58
Palumbo in verticale per Sounas, Desplanches esce senza problemi.20:56
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Sounas per un intervento in ritardo su Squizzato.20:52
CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Valzania per un fallo su Crespi.20:51
OCCASIONE PESCARA! Destro potente dal limite di Valzania, c'è la deviazione di Enrici: traversa, poi Letizia spedisce sul fondo. 20:48
Ancora Milani al cross, Crespi commette fallo su Desplanches.20:46
Cross di Palumbo da calcio d'angolo, Kumi di testa sorvola la traversa.20:44
Altro cross di Milani da sinistra, Corazza di testa la mette in angolo. 20:43
Ripartenza Pescara e destro a giro di Meazzi: Daffara blocca a terra.20:41
GOL! PESCARA-Avellino 1-0. Rete di Capellini. Cross da calcio d'angolo, Di Nardo va di testa: Daffara vola, ma sul tap-in Capellini non sbaglia.
Rasoiata mancina di Dagasso dai venticinque metri, Daffara si rifugia in angolo. 20:37
OCCASIONE AVELLINO! Cross da sinistra di Milani, Missori di testa centra la traversa.20:35
INIZIA PESCARA-AVELLINO. Prima palla per i padroni di casa.20:32
Meazzi ancora dal primo minuto in casa Pescara. Sette novità per l'Avellino: debutto in Serie B per Daffara, Kumi recuperato. 20:29
4-3-1-2 per l'Avellino: Daffara - Enrici, Simic, Milani, Missori - Kumi, Sounas, Palumbo - Lescano - Crespi, Insigne. 20:18
3-5-1-1 per il Pescara: Desplanches - Capellini, Brosco, Corbo - Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Corazza - Meazzi - Di Nardo. 20:17
L'Avellino non vince però da quattro turni: due pareggi e due sconfitte.20:15
L'Avellino è messo meglio in classifica, con i suoi dodici punti e una posizione vicina alla zona play-off. 20:15
La squadra di Vivarini è reduce dal pareggio in casa della Virtus Entella e da quello interno contro la Carrarese: il Pescara vuole allontanarsi al più presto dalla zona bassa della classifica.20:14
Benvenuti alla diretta del match tra Pescara e Avellino, valido per la decima giornata del campionato di Serie B.20:13
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
Città: Pescara
Capienza: 24400 spettatori20:13
Pescara - Avellino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Andrea Calzavara
|Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2025
|Coppa Italia
|Empoli-Reggiana 1-1
|23-08-2025
|Serie B
|Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
|13-09-2025
|Serie B
|Modena-Bari 3-0
|24-09-2025
|Coppa Italia
|Verona-Venezia 0-0
|30-09-2025
|Serie B
|Juve Stabia-Mantova 2-1
|18-10-2025
|Serie B
|Spezia-Cesena 1-2
|28-10-2025
|Serie B
|Pescara-Avellino 1-1
Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato lo Spezia perdendo 0-4.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.
Pescara e Avellino si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 11.
Pescara-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pescara
|Avellino
|Partite giocate
|9
|9
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|4
|3
|Numero di partite pareggiate
|4
|3
|Gol totali segnati
|14
|11
|Gol totali subiti
|17
|15
|Media gol subiti per partita
|1.9
|1.7
|Percentuale possesso palla
|50.1
|47.5
|Numero totale di passaggi
|3540
|3563
|Numero totale di passaggi riusciti
|2886
|2954
|Tiri nello specchio della porta
|36
|29
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|46.0
|Numero totale di cross
|138
|147
|Numero medio di cross riusciti
|33
|31
|Duelli per partita vinti
|453
|463
|Duelli per partita persi
|452
|445
|Corner subiti
|48
|57
|Corner guadagnati
|42
|29
|Numero di punizioni a favore
|137
|150
|Numero di punizioni concesse
|127
|124
|Tackle totali
|120
|143
|Percentuale di successo nei tackle
|63.3
|51.0
|Fuorigiochi totali
|11
|11
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|16
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|4
