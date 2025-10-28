Virgilio Sport
Pescara-Avellino: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
28 Ottobre 2025 ore 20:30
Pescara
1
Avellino
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 5' 1-0 Riccardo Capellini
  2. 29' 1-1 Lorenco Simic
0'
45'
90'
90'
95'

Bella partita tra due squadre che hanno dato tutto. L'Avellino torna a muovere la classifica, ma la vittoria manca da cinque partite. Il Pescara sale a quota otto punti.

Prossima giornata: Avellino-Reggiana e Palermo-Pescara.

  2. 90'+6'

    FINE PARTITA: PESCARA-AVELLINO 1-1. Decidono i gol di Capellini e Simic. 22:26

  3. 90'+6'

    Ci prova anche Di Nardo, altro muro. 22:25

  4. 90'+6'

    Sinistro di Tutino ribattuto. 22:25

  5. 90'+5'

    Corbo ha spazio da fuori, destro sul fondo. 22:24

  7. 90'+4'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Tutino.22:23

  8. 90'+3'

    Rovesciata di Di Nardo, ribatte la difesa.22:23

  9. 90'+2'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Valzania, dentro Okwonkwo.22:21

  10. 90'+2'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Squizzato, dentro Vinciguerra.22:20

  11. 90'+2'

    Caligara da calcio d'angolo, Giannini di testa non inquadra lo specchio.22:22

  13. 90'

    Cinque minuti di recupero.22:20

  14. 88'

    Bel sinistro di Palumbo da fuori, la palla non esce di molto.22:17

  15. 87'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Kumi, dentro Gyabuaa.22:16

  16. 86'

    Destro a giro di Corazza dal limite, palla alta e larga.22:16

  17. 86'

    Destro di Graziani, che non colpisce bene: riparte con una rimessa dal fondo l'Avellino.22:15

  19. 85'

    Russo la mette nel mezzo con una rovesciata, la palla arriva a Besaggio che di destro non trova la porta. 22:15

  20. 80'

    Staff medico in campo per Giannini.22:12

  21. 79'

    Negli ultimi dieci minuti è aumentata la pressione dell'Avellino, Pescara un po' in difficoltà.22:12

  22. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Brosco, dentro Giannini.22:07

  23. 77'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Dagasso, dentro Graziani. 22:05

  25. 76'

    Staff medico in campo per Brosco.22:06

  26. 75'

    Cross da destra di Russo, Biasci in controbalzo spedisce sul fondo. 22:06

  27. 74'

    Biasci dietro per Russo, destro secco: parata di Desplanches. 22:05

  28. 73'

    Besaggio apre per Tutino, che si accentra e conclude: palla deviata in angolo. 22:03

  29. 68'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Insigne, dentro Russo. 21:58

  31. 68'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Crespi, dentro Tutino. 21:58

  32. 67'

    Sinistro di Caligara dalla distanza, palla sul fondo. 21:57

  33. 65'

    SOSTITUZIONE PER IL PESCARA. Fuori Meazzi, dentro Caligara.21:55

  34. 64'

    Kumi prova a insinuarsi, deviazione di Corazza in angolo. 21:54

  35. 60'

    Meazzi cade in area, l'arbitro lascia correre.21:51

  37. 57'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Lescano, dentro Biasci.21:46

  38. 57'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Sounas, dentro Besaggio.21:45

  39. 55'

    Dagasso dai venti metri, palla altissima.21:44

  40. 53'

    Gran destro di Di Nardo da posizione defilata, Daffara vola e la mette in angolo con la mano di richiamo. 21:42

  41. 52'

    Destro secco di Valzania sul primo palo, blocca a terra Daffara. 21:41

  43. 50'

    OCCASIONE PESCARA! Valzania tocca per Meazzi, il cui destro a giro da dentro l'area sfiora l'incrocio dei pali. 21:39

  44. 49'

    Dagasso serve Squizzato, destro ribattuto dal limite. 21:38

  45. 47'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross di Missori da destra, Lescano è solo davanti a Desplanches ma di petto spedisce di poco alto.21:37

  46. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI PESCARA-AVELLINO. Si riparte dall'1-1 della prima frazione.21:35

  47. Le due squadre stanno per tornare in campo. 21:34

  49. Bellissimo primo tempo tra due squadre che non si sono minimamente risparmiate. Sblocca dopo pochi minuti Capellini, alla mezz'ora è Simic a interrompere il digiuno da gol dell'Avellino. Da segnalare anche una traversa per parte. 21:21

  50. 45'+1'

    FINE PRIMO TEMPO: PESCARA-AVELLINO 1-1. Sblocca Capellini, pareggia i conti Simic.21:19

  51. 45'

    Un minuto di recupero.21:18

  52. 45'

    Sinistro di Insigne dal limite, palla abbondantemente a lato. 21:18

  53. 41'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Missori per un fallo su Valzania. 21:15

  55. 38'

    Ancora Crespi a girarsi in area, altro muro del Pescara.21:11

  56. 38'

    Crespi cerca la conclusione da dentro l'area, ribattuto. 21:10

  57. 36'

    Assist di Valzania per Di Nardo, che con un tocco al volo in area non inquadra lo specchio. 21:09

  58. 35'

    Sinistro insidioso di Corazza, Daffara si fa trovare pronto. 21:08

  59. 35'

    Il Pescara si fa sorprendere, Insigne con il sinistro a giro da dentro l'area spedisce oltre la traversa.21:08

  61. 30'

    Corazza ci prova dal limite, murato. 21:04

  62. 29'

    GOL! Pescara-AVELLINO 1-1. Rete di Simic. Angolo battuto da Sounas, Simic di testa non lascia scampo a Desplanches.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenco Simic21:02

  63. 28'

    Bel sinistro di Insigne sul primo palo, si distende Desplanches: calcio d'angolo. 21:01

  64. 27'

    Sinistro alto di molto di Dagasso. 21:01

  65. 26'

    Cross del solito Milani, Crespi di testa va centrale.20:59

  67. 25'

    Sinistro ribattuto di Palumbo sugli sviluppi dell'angolo. 20:58

  68. 24'

    Sounas dentro per Crespi, sinistro deviato in angolo da Capellini.20:58

  69. 22'

    Palumbo in verticale per Sounas, Desplanches esce senza problemi.20:56

  70. 19'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Sounas per un intervento in ritardo su Squizzato.20:52

  71. 17'

    CARTELLINO GIALLO PER IL PESCARA. Ammonito Valzania per un fallo su Crespi.20:51

  73. 15'

    OCCASIONE PESCARA! Destro potente dal limite di Valzania, c'è la deviazione di Enrici: traversa, poi Letizia spedisce sul fondo. 20:48

  74. 11'

    Ancora Milani al cross, Crespi commette fallo su Desplanches.20:46

  75. 10'

    Cross di Palumbo da calcio d'angolo, Kumi di testa sorvola la traversa.20:44

  76. 10'

    Altro cross di Milani da sinistra, Corazza di testa la mette in angolo. 20:43

  77. 8'

    Ripartenza Pescara e destro a giro di Meazzi: Daffara blocca a terra.20:41

  79. 5'

    GOL! PESCARA-Avellino 1-0. Rete di Capellini. Cross da calcio d'angolo, Di Nardo va di testa: Daffara vola, ma sul tap-in Capellini non sbaglia.

    Guarda la scheda del giocatore Riccardo Capellini20:39

  80. 5'

    Rasoiata mancina di Dagasso dai venticinque metri, Daffara si rifugia in angolo. 20:37

  81. 2'

    OCCASIONE AVELLINO! Cross da sinistra di Milani, Missori di testa centra la traversa.20:35

  82. INIZIA PESCARA-AVELLINO. Prima palla per i padroni di casa.20:32

  83. Meazzi ancora dal primo minuto in casa Pescara. Sette novità per l'Avellino: debutto in Serie B per Daffara, Kumi recuperato. 20:29

  85. 4-3-1-2 per l'Avellino: Daffara - Enrici, Simic, Milani, Missori - Kumi, Sounas, Palumbo - Lescano - Crespi, Insigne. 20:18

  86. 3-5-1-1 per il Pescara: Desplanches - Capellini, Brosco, Corbo - Letizia, Dagasso, Squizzato, Valzania, Corazza - Meazzi - Di Nardo. 20:17

  87. L'Avellino non vince però da quattro turni: due pareggi e due sconfitte.20:15

  88. L'Avellino è messo meglio in classifica, con i suoi dodici punti e una posizione vicina alla zona play-off. 20:15

  89. La squadra di Vivarini è reduce dal pareggio in casa della Virtus Entella e da quello interno contro la Carrarese: il Pescara vuole allontanarsi al più presto dalla zona bassa della classifica.20:14

  91. Benvenuti alla diretta del match tra Pescara e Avellino, valido per la decima giornata del campionato di Serie B.20:13

  93. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori20:13

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Avellino

PREPARTITA

Pescara - Avellino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Andrea Calzavara

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0
24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0
30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1

Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato lo Spezia perdendo 0-4.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.

Pescara e Avellino si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Pescara-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in Serie BKT, solo contro Foggia (53%) e Lecce (44%) il Pescara ha una percentuale più alta di successi che contro l'Avellino nel campionato cadetto (42% - 11/26).
  • L'Avellino ha vinto solo una delle 13 trasferte (5N, 7P) contro il Pescara in Serie BKT: l'8 aprile 2006 (0-2), da allora due pareggi e due sconfitte per gli irpini in casa degli abruzzesi nel campionato cadetto.
  • Dopo la sconfitta all'esordio casalingo in questo campionato contro il Cesena (2-3), il Pescara è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare interne del torneo, pareggiando le ultime due (1V, 3N), l'ultima volta che il Delfino ha impattato tre gare all'Adriatico nel campionato cadetto è stata tra giugno-luglio 2020 (tre anche in quel caso).
  • Tutti i tre pareggi registrati dal Pescara in questa Serie BKT sono arrivati in partite casalinghe; solo l’Empoli (quattro) ne conta di più rispetto al Delfino (tre) tra le formazioni col 100% di pareggi maturati nelle sole gare interne.
  • L'Avellino ha già vinto una delle cinque trasferte di questo campionato (2N, 2P), contro la Carrarese a settembre (4-3); solo due volte gli irpini hanno registrato più di un successo dopo le prime sei gare esterne in una singola edizione di Serie BKT (due sia nel 2013/14 che nel 1977/78).
  • Tutti i tre gol realizzati da Lorenzo Meazzi in questa Serie BKT sono arrivati in casa e da subentrato; l’ultimo calciatore degli abruzzeri ad aver registrato più reti casalinghe partendo dalla panchina in un singolo torneo della cadetteria è stato Marco Martini nel 2006/07 (quattro).
  • Il Pescara è una delle tre formazioni, insieme a Ascoli e Pisa, contro cui Roberto Insigne ha preso parte ad almeno tre reti in una singola gara di Serie BKT (1G, 2A contro gli abruzzesi l’8 marzo 2020) – in caso di gol contro il Pescara, il classe '94 arriverebbe a 10 stagioni con almeno una rete nella competizione a partire dal 2015/16 (suo primo torneo in cadetteria), al momento solo due giocatori hanno raggiunto questo traguardo (Massimo Coda e Stefano Pettinari).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraAvellino
Partite giocate99
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse43
Numero di partite pareggiate43
Gol totali segnati1411
Gol totali subiti1715
Media gol subiti per partita1.91.7
Percentuale possesso palla50.147.5
Numero totale di passaggi35403563
Numero totale di passaggi riusciti28862954
Tiri nello specchio della porta3629
Percentuale di tiri in porta44.446.0
Numero totale di cross138147
Numero medio di cross riusciti3331
Duelli per partita vinti453463
Duelli per partita persi452445
Corner subiti4857
Corner guadagnati4229
Numero di punizioni a favore137150
Numero di punizioni concesse127124
Tackle totali120143
Percentuale di successo nei tackle63.351.0
Fuorigiochi totali1111
Numero totale di cartellini gialli1416
Numero totale di cartellini rossi14

Pescara - Avellino Live

