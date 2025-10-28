PREPARTITA

Pescara - Avellino è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Avellino sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1

Attualmente il Pescara si trova 17° in classifica con 8 punti (frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece l'Avellino si trova 10° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 15 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 12 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, Juve Stabia e lo Spezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 1-1 mentre L'Avellino ha incontrato lo Spezia perdendo 0-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.

Pescara e Avellino si sono affrontate 26 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 11 volte, l'Avellino ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Pescara-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra le squadre affrontate almeno 25 volte in Serie BKT, solo contro Foggia (53%) e Lecce (44%) il Pescara ha una percentuale più alta di successi che contro l'Avellino nel campionato cadetto (42% - 11/26).

L'Avellino ha vinto solo una delle 13 trasferte (5N, 7P) contro il Pescara in Serie BKT: l'8 aprile 2006 (0-2), da allora due pareggi e due sconfitte per gli irpini in casa degli abruzzesi nel campionato cadetto.

Dopo la sconfitta all'esordio casalingo in questo campionato contro il Cesena (2-3), il Pescara è rimasto imbattuto nelle ultime quattro gare interne del torneo, pareggiando le ultime due (1V, 3N), l'ultima volta che il Delfino ha impattato tre gare all'Adriatico nel campionato cadetto è stata tra giugno-luglio 2020 (tre anche in quel caso).

Tutti i tre pareggi registrati dal Pescara in questa Serie BKT sono arrivati in partite casalinghe; solo l’Empoli (quattro) ne conta di più rispetto al Delfino (tre) tra le formazioni col 100% di pareggi maturati nelle sole gare interne.

L'Avellino ha già vinto una delle cinque trasferte di questo campionato (2N, 2P), contro la Carrarese a settembre (4-3); solo due volte gli irpini hanno registrato più di un successo dopo le prime sei gare esterne in una singola edizione di Serie BKT (due sia nel 2013/14 che nel 1977/78).

Tutti i tre gol realizzati da Lorenzo Meazzi in questa Serie BKT sono arrivati in casa e da subentrato; l’ultimo calciatore degli abruzzeri ad aver registrato più reti casalinghe partendo dalla panchina in un singolo torneo della cadetteria è stato Marco Martini nel 2006/07 (quattro).

Il Pescara è una delle tre formazioni, insieme a Ascoli e Pisa, contro cui Roberto Insigne ha preso parte ad almeno tre reti in una singola gara di Serie BKT (1G, 2A contro gli abruzzesi l’8 marzo 2020) – in caso di gol contro il Pescara, il classe '94 arriverebbe a 10 stagioni con almeno una rete nella competizione a partire dal 2015/16 (suo primo torneo in cadetteria), al momento solo due giocatori hanno raggiunto questo traguardo (Massimo Coda e Stefano Pettinari).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: