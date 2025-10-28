Sconfitta pesante per il Modena che vede avvicinarsi le dirette rivali per il 1° posto. Il Cesena si è imposto 2-1 sulla Carrarese e il Monza ha schiantato 3-0 il Palermo al Barbera! Quindi i canarini, rimandendo fermi a 21 punti, mantengono la leadership ma solo con una lunghezza di vantaggio su Monza e Cesena. Nella prossima giornata di campionato al Braglia arriva la Juve Stabia.

6 partite in contemporanea questa sera alle 20.30. A completare il quadro di questo turno infrasettimanale ci saranno altre 3 partite domani alle 20.30. Juve Stabia-Bari invece è stata rinviata a causa dell'inchiesta che ha portato la squadra di Castellammare in amministrazione controllata.19:01

Bilancio in perfetto equilibrio per la Reggiana che nelle prime 9 partite ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La brusca frenata dell'ultima giornata a Monza ha messo fine a un filotto di 3 riusltati utili consecutivi. I granata si trovano, con 12 punti, al 9° posto in classifica appaiati a Padova e Avellino.19:05

Il Modena è la vera sorpresa di questa Serie B. I canarini sono imbattuti (6 vittorie e 3 pareggi) e comandano la classifica a quota 21 punti. Monza e Cesena seguono a 4 lunghezze di distanza. Un rigore trasformato dal solito Gliozzi, capocannoniere della competizione, e la rete di Tonoli sono bastate ai gialloblù per imporsi sull'Empoli nel corso dell'ultima giornata di campionato.19:14

I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA. Son ben 42 le occasioni in cui Reggiana e Modena hanno incrociato i loro cammini nella città del tricolore. 21 volte, esattamente il 50%, i granata sono riusciti ad avere la meglio sui canarini. 15 i pareggi e solamente 6 le vittorie per la formazione gialloblù.19:14

Il direttore di gara designato è il signor Antonio Rapuano della sezione Rimini coadivuato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Quarto ufficiale De Angeli, al VAR Volpi con Di Vuolo AVAR.Entrambe le squadre in campo questa sera sono rimaste imbattute sotto la direzione di Rapuano.19:18

Questa sera va in scena il Derby del Secchia, fiume che divide le 2 città, numero 87! Il Modena capolista arriva a Reggio Emilia cercando l'allungo in classifica in caso di stop da parte di Monza e Cesena. La Reggiana, reduce dalla sconfitta di Monza e orfana di Rozzio, Quaranta, Reinhart e Girma cerca riscatto in una delle rivalità più sentite del calcio italiano. Granata contro gialloblù. Il prestigio della prima bandiera italiana contrapposto al boato di un motore Ferrari. Ligabue contro Vasco Rossi. Il Mapei è pronto a ospitare Reggiana-Modena!20:30

SERSANTI! E' del Modena il primo squillo della partita. Fraseggiano Di Mariano e Mendes. Sersanti si inserisce benissimo sul centro-destra e viene servito in area sulla corsa. Il tiro sul primo palo esce di poco a lato.20:36

Ad andare negli spogliatoi in vantaggio è la Reggiana. La rete che sta decidendo la partita è il bel tiro a incrociare di Bozzolan che trafigge Chichizola al 17° minuto.21:19

PREPARTITA

Reggiana - Modena è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Modena sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0

Attualmente la Reggiana si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

La Reggiana ha segnato 15 gol e ne ha subiti 14; Modena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6.

In casa la Reggiana ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Palermo e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-0 mentre Modena ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 6 gol.

Reggiana e Modena si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 12 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Reggiana-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solo contro il Brescia (23), la Reggiana ha pareggiato più partite che contro il Modena in Serie BKT: 18 (12V, 10P); tuttavia dal ritorno degli emiliani nel campionato cadetto nel 2023/24, le due squadre non hanno mai diviso la posta in palio (due successi per parte) e l'ultima volta che hanno impattato una gara nella competizione risale all'ottobre 1992 (1-1).

La Reggiana ha vinto 10 delle 20 partite casalinghe contro il Modena in Serie BKT (4N, 2P), anche se ha perso la più recente (0-1 il 14 dicembre 2024); solo contro tre formazioni vanta più successi interni nella competizione (11 contro Monza, Venezia ed Hellas Verona).

La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe in Serie BKT (4V, 2N) comprese le quattro di questo campionato (2V, 2N); l'ultima volta che ha vinto almeno tre delle prime cinque gare interne in una singola edizione della competizione risale alla stagione 1997/98 (tre), mentre senza sconfitte dal 1995/96 (2V, 3N).

Il Modena ha pareggiato le ultime due trasferte in Serie BKT, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1P); l'ultima volta che i canarini hanno impattato più gare esterne di fila nel torneo risale al periodo tra agosto e ottobre 2024 (tre anche in quel caso).

Per la terza volta nella sua storia il Modena non ha perso nessuna delle prime nove gare di un singolo torneo di Serie BKT, i due precedenti nel 2001/02 e 2005/06 (sconfitta poi alla 10a in entrambi i casi).

Andrija Novakovich è uno dei soli due calciatori, insieme a Salvatore Esposito, ad aver sia segnato che servito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni in Serie BKT (dal 2019/20, la sua prima in Italia).

Ettore Gliozzi è il giocatore che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie BKT (cinque dei suoi sei totali nel torneo in corso); l’attaccante potrebbe diventare il primo calciatore a realizzare almeno sei marcature dal dischetto col Modena in un singolo torneo della competizione da Pablo Granoche nel 2014/15 (sette) – cinque anche per Antonio Palumbo nel 2023/24 e 2024/25.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: