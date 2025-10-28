Cade la capolista al Mapei Stadium! Cade per la prima volta in questo campionato il Modena nel derby contro la Reggiana. Decide la rete del classe 2004 Bozzolan al 17° della prima frazione di gioco.
La Reggiana porta a casa un risultato importantissimo con una prestazione corale e sale momentaneamente al 6° posto in classifica raggiungendo quota 15 punti. I granata saranno ospitati dall'Avellino nel corso dell'11° giornata di campionato.
Sconfitta pesante per il Modena che vede avvicinarsi le dirette rivali per il 1° posto. Il Cesena si è imposto 2-1 sulla Carrarese e il Monza ha schiantato 3-0 il Palermo al Barbera! Quindi i canarini, rimandendo fermi a 21 punti, mantengono la leadership ma solo con una lunghezza di vantaggio su Monza e Cesena. Nella prossima giornata di campionato al Braglia arriva la Juve Stabia.
90'+8'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM! Reggiana-Modena 1-022:25
90'+7'
Chiude in avanti la Reggiana. Lambourde prima, e Bertagnoli poi attaccano l'area. Bertagnoli prende il fallo vicino alla bandierina.22:25
90'+6'
Confermata la decisione del campo. Rapuano, dopo aver visionato il replay, non cambia decisione sul colore del cartellino estratto a Tonoli.22:24
90'+5'
Rapunao richiamato al monitor!22:22
90'+4'
Novakovich prende posizione su Tonoli e va per involarsi nella metà campo avversaria. Lo trattiene Tonoli che si prende il cartellino giallo. Proteste dalla panchina granata che reclama per il fallo da ultimo uomo.22:22
90'+3'
Ammonito Simone Bonetti per perdita di tempo. Rapuano fa segno che si giocherà un minuto in più.22:21
90'+2'
Sugli sviluppi Magnani prende un fallo prezioso. Rifiata la difesa della Reggiana.22:19
90'+1'
Angolo Modena. Tutta a saltare tranne Chichizola.22:19
90'
5 minuti di recupero.22:18
90'
Vallarelli si muove sulla destra e vede il movimento di Lambourde e prova a lanciarlo. Chiude Tonoli.22:18
88'
ROVESCIATA DI GLIOZZI!! Parte l'angolo da destra. La palla arriva a Defrel che prova a calciare da centro area con praticamente tutta la Reggiana schierata di fronte a lui. La palla si impenna e arriva da Gliozzi che si coordina molto bene e colpisce in rovesciata con la palla che sorvola di poco la traversa!22:16
87'
Altro corner per i gialli. Massima pressione degli ospiti.22:15
86'
Motta smanaccia un cross dalla sinistra. La palla arriva a Tonoli che tenta la conclusione dal limite dell'area piccola trovando la deviazione in corner.22:14
85'
4° sostituzione Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Simone Bonetti.22:12
85'
3° sostituzione Reggiana. Esce Manolo Portanova ed entra Mathis Lambourde.22:12
84'
Grande pressione offensiva da parte del Modena ma che non sta riuscendo a creare delle palle-gol nitide.22:12
84'
Tentativo dalla distanza di Defrel che col mancino da posizione centrale manda alto sopra la traversa.22:11
83'
Altra palla di Zanimacchia dalla sinistra. Defrel e Gliozzi quasi si ostacolano tra loro. Risolve il solito Magnani.22:11
81'
Azione confusa nell'area granata con Defrel che prova a scardinare la difesa. Allontana il più distante possibile Magnani.22:09
80'
Portanova serve per Bertagnoli che da sinistra prova una sorta di tiro-cross che finisce ampiamente fuori dallo specchio della porta.22:07
79'
2° sostituzione Reggiana. Esce Elayis Tavsan ed entra Francesco Vallarelli.22:06
78'
Cross di Zampano dalla sinistra sballato. Palla sul fondo che regala un po' di respiro alla difesa granata.22:06
77'
Gliozzi riceve sulla destra e aspetta l'arrivo di Magnani che entra in maniera troppo irruenta. Buona occasione ora per il Modena.22:05
76'
Completamente sbilanciata in avanti la formazione ospite. La Reggiana attende e prova a pungere in ripartenza.22:03
75'
Zanimacchia riesce a liberarsi dalla marcatura di Bozzolan e crossare dalla destra. Palla troppo su Motta, che arpiona facilmente il pallone.22:03
73'
A UN PASSO DAL 2-0 LA REGGIANA! Contropiede 4 contro 2. Novakovich si intestardisce e si mette in proprio accentrandosi da sinistra. Il suo tiro da centro area è potente ma manca lo specchio della porta.22:01
72'
Gioca tutte le carte a propria disposizione Sottil che toglie un difensore per un attaccante. Cambi esauriti per il Modena.22:00
72'
5° sostituzione Modena. Esce Bryant Nieling ed entra Grégoire Defrel.21:59
71'
Bozzolan scende sulla fascia sinistra e crossa sul primo palo. Tavsan si stacca e tenta una rovesciata al limite dell'impossibile mandando il pallone a lato.21:59
71'
1° sostituzione Reggiana. Esce Cedric Gondo ed entra Andrija Novakovich.21:58
70'
Duello tra Charlys e Di Mariano con quest'ultimo che, perdendo l'equilibrio, colpisce con una manata il volto dell'avversario. Cartellino giallo per lui.21:57
68'
Ripartenza fulminea della Reggiana con Tavsan che conduce palla a grande velocità e serve Tavsan sul vertice destro dell'area di rigore. Palla al centro deviata in angolo da Tonoli.21:55
65'
GLIOZZI!! Vincente il pressing del Modena. Di Mariano contende palla alla difesa col pallone che schizza verso Gliozzi che dal centro-sinistra punta l'area, la sistema sul destro e prova a piazzare sul palo lontano. Palla a lato di poco!21:53
65'
Palla morbida a centro area di Zanimacchia. Magnani lascia scorrere per Motta.21:52
64'
Fallo reiterato di Charlys su Massolin. Ammonito.21:52
63'
Alta la pressione offensiva dei gialloblù. Zampano si libera e mette al centro di sinistra. Palla allontanata dalla difesa.21:51
62'
Portanova batte un calcio di punizione dai 25 metri. Parata facile per Chichizola.21:50
61'
Intervento scomposto di Nieling sulla trequarti. Primo ammonito della contesa.21:49
61'
Azione manovrata del Modena. Tonoli riceve a destra e mette un buonissimo cross sul secondo palo. Zampano, quasi sorpreso dal traversone, non arriva a colpire.21:48
60'
Duello tra Di Mariano e Papetti sulla sinistra. Papetti chiude in corner.21:47
59'
Sottil manda in campo l'attuale capocannoniere della serie cadetta. Dentro Gliozzi per provare a scardinare la difesa emiliana.21:47
59'
4° sostituzione Modena. Esce Alessandro Sersanti ed entra Yanis Massolin.21:46
58'
3° sostituzione Modena. Esce Pedro Mendes ed entra Ettore Gliozzi.21:46
57'
Cross dalla destra per il Modena. Sersanti, preso in mezzo da Papetti e Marras, va a terra. Timide proteste dei calciatori gialloblù. Rapuano lascia correre.21:45
57'
Di Mariano corre in orizzontale per crearsi spazio per il destro. Lo trova ma calcia a lato.21:44
55'
Santoro va centralmente per Mendes, che è abile ad aspettare l'inserimento di Gerli e a servirlo a centro area. Gerli prova a saltare l'uomo nello stretto ma viene fermato dalla difesa granata.21:43
54'
Contropiede Reggiana. Gondo se ne va a centrocampo con un tunnel, allarga a destra per Marras e si getta nello spazio per crearne al suo compagno di squadra che si accentra ma scivola al momento della conclusione.21:42
53'
Altro lavoro prezioso di Gondo che viene a prendere palla molto basso e subisce fallo.21:41
52'
Tonoli prova a calciare col destro dalla distanza un pallone in uscita dall'area di rigore. Palla a lato.21:39
51'
Sersanti punta l'area da sinistra superando la marcatura di Papetti. Rientra Charlys a mettere in corner.21:39
49'
Palla lunga per Gondo che prova a controllare a ridosso della bandierina non riuscendo a tenere vivo il pallone sulla pressione della difesa avversaria.21:37
48'
Zanimacchia scende sulla destra e mette un cross sul primo palo. Devia Portanova, spazza Libutti.21:35
47'
Doppio cambio all'intervallo per Sottil per cercare di cambiare la partita.21:34
46'
2° sostituzione Modena. Esce Gady Beyuku ed entra Luca Zanimacchia.21:33
46'
1° sostituzione Modena. Esce Luca Magnino ed entra Fabio Gerli.21:32
46'
SI RIPARTE!! Possesso palla Reggiana.21:33
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:20
Ad andare negli spogliatoi in vantaggio è la Reggiana. La rete che sta decidendo la partita è il bel tiro a incrociare di Bozzolan che trafigge Chichizola al 17° minuto.21:19
I primi 45 minuti volano via a un ritmo molto sostenuto. Grande dinamismo messo in campo da entrambe le formazioni. 21:18
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Reggiana-Modena 1-021:18
45'+1'
Tentativo dalla grande distanza di Portanuova che vuole provare a sorprendere Chichizola. Palla a lato.21:17
45'+1'
Mendes va a battere la punizione dal limite. Conclusione potente sul palo di Motta che si fa trovare pronto e respinge con i pugni.21:17
45'
1 minuto di recupero.21:16
45'
Beyuku riceve da Zampano al limite dell'area, sfida Magnani e sposta palla sul mancino. Magnani affonda il tackle con Rapuano che da un passo fischia il calcio di punizione.21:16
44'
Ancora Portanuova a disturbare l'azione avversaria. Questa volta Rapuano fischia fallo a favore di Santoro.21:15
42'
Altra palla riconquistata da Portanova che si avventura sulla sinistra. Palla perfetta per Gondo che la porta avanti sul vertice sinistro e prova a mettere al centro con un buon colpo di tacco. Solo il recupero provvidenziale di Magnino salva la difesa gialloblù.21:13
41'
Gondo viene a centrocampo a ricevere palla. Controlla e protegge prendendo fallo sull'intervento di Adorni.21:12
39'
CHE RISCHIO MOTTA! Motta riceve palla da Libutti e prova a ritornare da lui nonostante la pressione di Pedro Mendes, che intercetta ma non riesce a controllare. Rimessa dal fondo.21:11
38'
Angolo Modena. Magnino si stacca dal primo palo per colpire di testa. Palla alta sopra la traversa.21:09
37'
Modena scoperto. Palla, difficile, da destra per Gondo che tenta il controllo con il tacco ma non riesce a tenere la palla all'interno del rettangolo di gioco.21:08
36'
Beyuku calcia dalla distanza col mancino e spedisce la palla lontana dallo specchio della porta.21:06
35'
Mendes pressa sul giro pallo avversario e anticipa Magnani prendendo un buon fallo sulla trequarti.21:06
34'
Gestione palla prolungata per la Reggiana che cerca di abbassare il ritmo, finora indiavolato, della partita.21:05
31'
Fase positiva per la formazione ospite. Magnino trova il pallone al limite a seguito di un rimpallo e calcia addosso al muro difensivo granata. Ancora possesso Modena con il cross che arriva dalla destra e messo in corner dalla difesa.21:02
29'
Altro recupero della difesa gialloblù e verticalizzazione immediata per Mendes che prova ad affrontare Magnani in velocità. Magnani vince il duello con l'esperienza e blocca l'offensiva avversaria.21:00
28'
Nieling ruba palla a Tavsan senza commettere fallo e lancia immediatamente per Di Mariano. Pallone appena troppo lungo che si spegne sul fondo.20:59
27'
Rapuano restituisce palla alla Reggiana e il gioco riprende.20:58
26'
A terra Magnani e Mendes dopo uno scontro aereo. Rapuano ferma il gioco.20:57
25'
NON SCENDE ABBASTANZA LA PUNIZIONE! Mendes calcia sopra la barriera col pallone che sorvola di poco l'incrocio dei pali. Canarini vicini al pari.20:56
24'
Calcio di punizione per il Modena al limite dell'area. Marras troppo irruento secondo Rapuano.20:56
22'
Lavoro fondamentale di Portanova che con un pressing deciso porta via palla a Tonoli e lancia il contropiede della Regia. Gondo viene servito sul vertice sinistro dell'area di rigore ma invece di accentrarsi conduce palla all'esterno senza più trovare lo spazio per il traversone.20:54
20'
Magnani va a terra a seguito di un calcio involontario di Beyuku che tentava il controllo in area di rigore. Riparte Motta con il calcio di punizione.20:52
19'
Scintille in campo. Animi caldi dopo il vantaggio granata.20:51
17'
GOOL!! REGGIANA-Modena 1-0!! Gol di Andrea Bozzolan!! La punizione la batte Tavsan a centro area. Nieling la deviadi fatto sistemandola involontariamente per Bozzolan che non si fa pregare e da posizione defilata a destra incrocia sul palo lontano battendo Chichizola.
Va in transizione la Reggiana. Tavsan, trattenuto da Sersanti, prende un ottimo calcio di punizione dai 30 metri.20:48
15'
Ci prova da fuori Santoro col piede debole, il mancino. Bertagnoli devia pericolosamente all'indietro con la tesa. Palla in calcio d'angolo.20:47
14'
Buono spunto di Santoro che in accelerazione brucia la difesa e raggiunge il fondo a destra. Il suo cross è facile preda di Motta.20:45
10'
Magnino, lasciato solo a centro area, colpisce male di testa e non inquadra lo specchio della porta.20:41
9'
Fallo di Charlys su Magnino. Possibilità di cross da calcio piazzato per il Modena.20:41
8'
Magnani raccoglie appena dentro l'area di rigore un pallone respinto dalla difesa e tenta la conclusione aerea col destro. Sersanti devia e il pallone si alza in un campanile che non da particolari problemi a Chichizola.20:40
7'
Tonoli, largo a destra, viene servito e fa partire un traversone tagliato dalla trequarti. La palla attraversa tutta l'area di rigore dando un brivido alla difesa granata. Risolve Marras subendo il fallo dall'attacco modenese.20:39
6'
Magnino prova a verticalizzare di prima intenzione ma colpisce male e manda in rimessa laterale.20:37
4'
SERSANTI! E' del Modena il primo squillo della partita. Fraseggiano Di Mariano e Mendes. Sersanti si inserisce benissimo sul centro-destra e viene servito in area sulla corsa. Il tiro sul primo palo esce di poco a lato.20:36
4'
Buon intercetto da parte di Papetti che mette giù con il petto e prova a velocizzare alzando palla per Tavsan. Copre bene la difesa gialloblù.20:35
2'
Palla lunga per Beyuku. Magnani controlla mentre il pallone esce dal rettangolo di gioco.20:33
1'
Muove il pallone nelle retrovie il Modena. Gondo si spende pressando ma non risulta efficace.20:32
INIZIA LA PARTITA!! Fischia Rapuano e il primo pallone del match rotola nella metà campo del Modena.20:31
Si scalda l'ambiente al Mapei Stadium. Gli stadi delle rispettive squadre distano appena 33 Km. Risuona Ligabue, presente a seguire la sfida dal vivo, nelle casse dell'impianto sportivo. Le squadre scendono in campo! E' tutto pronto per il Derby del Secchia!20:28
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA. 3-4-2-1. Motta; Magnani, Papetti, Libutti; Bozzolan, Bertagnoli, Charlys, Marras; Portanova, Tavsan; Gondo.19:54
Questa sera va in scena il Derby del Secchia, fiume che divide le 2 città, numero 87! Il Modena capolista arriva a Reggio Emilia cercando l'allungo in classifica in caso di stop da parte di Monza e Cesena. La Reggiana, reduce dalla sconfitta di Monza e orfana di Rozzio, Quaranta, Reinhart e Girma cerca riscatto in una delle rivalità più sentite del calcio italiano. Granata contro gialloblù. Il prestigio della prima bandiera italiana contrapposto al boato di un motore Ferrari. Ligabue contro Vasco Rossi. Il Mapei è pronto a ospitare Reggiana-Modena!20:30
Il direttore di gara designato è il signor Antonio Rapuano della sezione Rimini coadivuato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Quarto ufficiale De Angeli, al VAR Volpi con Di Vuolo AVAR.Entrambe le squadre in campo questa sera sono rimaste imbattute sotto la direzione di Rapuano.19:18
I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA. Son ben 42 le occasioni in cui Reggiana e Modena hanno incrociato i loro cammini nella città del tricolore. 21 volte, esattamente il 50%, i granata sono riusciti ad avere la meglio sui canarini. 15 i pareggi e solamente 6 le vittorie per la formazione gialloblù.19:14
Il Modena è la vera sorpresa di questa Serie B. I canarini sono imbattuti (6 vittorie e 3 pareggi) e comandano la classifica a quota 21 punti. Monza e Cesena seguono a 4 lunghezze di distanza. Un rigore trasformato dal solito Gliozzi, capocannoniere della competizione, e la rete di Tonoli sono bastate ai gialloblù per imporsi sull'Empoli nel corso dell'ultima giornata di campionato.19:14
Bilancio in perfetto equilibrio per la Reggiana che nelle prime 9 partite ha ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. La brusca frenata dell'ultima giornata a Monza ha messo fine a un filotto di 3 riusltati utili consecutivi. I granata si trovano, con 12 punti, al 9° posto in classifica appaiati a Padova e Avellino.19:05
6 partite in contemporanea questa sera alle 20.30. A completare il quadro di questo turno infrasettimanale ci saranno altre 3 partite domani alle 20.30. Juve Stabia-Bari invece è stata rinviata a causa dell'inchiesta che ha portato la squadra di Castellammare in amministrazione controllata.19:01
Siamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! La Reggiana di Davide Dionigi ospita il Modena di Andrea Sottil.18:58
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Modena, gara valida per la 10° giornata di Serie B.18:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori18:57
Reggiana - Modena è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Modena sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
2
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
Attualmente la Reggiana si trova 6° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Modena si trova 1° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). La Reggiana ha segnato 15 gol e ne ha subiti 14; Modena ha segnato 16 gol e ne ha subiti 6.
In casa la Reggiana ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Palermo e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-0 mentre Modena ha incontrato l'Empoli vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 6 gol.
Reggiana e Modena si sono affrontate 40 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 12 volte, Modena ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Reggiana-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Solo contro il Brescia (23), la Reggiana ha pareggiato più partite che contro il Modena in Serie BKT: 18 (12V, 10P); tuttavia dal ritorno degli emiliani nel campionato cadetto nel 2023/24, le due squadre non hanno mai diviso la posta in palio (due successi per parte) e l'ultima volta che hanno impattato una gara nella competizione risale all'ottobre 1992 (1-1).
La Reggiana ha vinto 10 delle 20 partite casalinghe contro il Modena in Serie BKT (4N, 2P), anche se ha perso la più recente (0-1 il 14 dicembre 2024); solo contro tre formazioni vanta più successi interni nella competizione (11 contro Monza, Venezia ed Hellas Verona).
La Reggiana è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe in Serie BKT (4V, 2N) comprese le quattro di questo campionato (2V, 2N); l'ultima volta che ha vinto almeno tre delle prime cinque gare interne in una singola edizione della competizione risale alla stagione 1997/98 (tre), mentre senza sconfitte dal 1995/96 (2V, 3N).
Il Modena ha pareggiato le ultime due trasferte in Serie BKT, dopo che aveva vinto quattro delle precedenti cinque (1P); l'ultima volta che i canarini hanno impattato più gare esterne di fila nel torneo risale al periodo tra agosto e ottobre 2024 (tre anche in quel caso).
Per la terza volta nella sua storia il Modena non ha perso nessuna delle prime nove gare di un singolo torneo di Serie BKT, i due precedenti nel 2001/02 e 2005/06 (sconfitta poi alla 10a in entrambi i casi).
Andrija Novakovich è uno dei soli due calciatori, insieme a Salvatore Esposito, ad aver sia segnato che servito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni in Serie BKT (dal 2019/20, la sua prima in Italia).
Ettore Gliozzi è il giocatore che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie BKT (cinque dei suoi sei totali nel torneo in corso); l’attaccante potrebbe diventare il primo calciatore a realizzare almeno sei marcature dal dischetto col Modena in un singolo torneo della competizione da Pablo Granoche nel 2014/15 (sette) – cinque anche per Antonio Palumbo nel 2023/24 e 2024/25.
