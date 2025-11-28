Festeggia il Dino Manuzzi: il Cesena ora aggancia proprio il Modena a 26 punti e in seconda posizione, 3 in meno del Monza, che sarà impegnato domenica contro la Juve Stabia. Seconda sconfitta per la squadra di Sottil che in tutta la stagione aveva perso solo una partita contro la Reggiana.

Partita perfetta di Klinsmann che prima para un rigore a Ettore Gliozzi, poi fornisce l'assist per la rete di Blesa. Il portiere vede il Modena sbilanciato e, complice Adorni che manca completamente il pallone, serve l'attaccante spagnolo che batte Chichizola. Nel secondo tempo la squadra di Sottil ha qualche occasione ma è sempre il Cesena il più pericoloso, vicino alla rete del raddoppio negata ben due volte dalla traversa.

Il Modena è l'unica squadra in Serie B ad aver incassato solamente una sconfitta: si tratta di un altro derby, quello contro la Reggiana, terminato 1 a 0 a favore della squadra di Reggio Emilia. Il club guidato da Sottil ha infatti conquistato 7 vittorie e 5 pareggi e un altro successo questa sera vorrebbe dire agganciare il Monza primo in classifica, con soli 3 punti in più e impegnato domenica nel campo della Juve Stabia. 18:50

Nel primo tempo al Dino Manuzzi è protagonista Klinsmann: il portiere del Cesena nega il gol a Ettore Gliozzi su rigore, poi è bravo a vedere il Modena sbilanciato e a servire direttamente con una palla lunga Blesa. Complice Adorni, che manca completamente il pallone, l'attaccante spagnolo batte Chichizola e porta in vantaggio i suoi. Poco dopo il Cesena va nuovamente vicino al gol con Shpendi.21:26

Nei primi 45 minuti il Cesena ha messo in mostra tutte le sue abilità: fatali i contropiedi e le palle lunghe con gli inserimenti di Shpendi e Blesa e le accelerate sul lato destro di Ciervo. Qualche errore invece in fase difensiva, prima con il rigore procurato di Mangraviti, che poco dopo si prende l'ammonizione per un altro fallo, e poi con un errore di Castagnetti che ha regalato palla a Defrel. 21:28

PREPARTITA

Cesena - Modena è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Modena sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Andrea Calzavara Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0

Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Modena si trova 2° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 20 gol e ne ha subiti 14; Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 9.

In casa il Cesena ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-0 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol.

Cesena e Modena si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 17 volte, Modena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Cesena-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto 16 partite contro il Modena in Serie BKT (36 confronti totali), più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (13N, 7P).

Il Cesena ha mancato l'appuntamento con il gol in solo una delle 18 partite casalinghe di Serie BKT contro il Modena, andando a segno in tutte le ultime 13; si tratta della più lunga serie aperta di gare interne con gol per i romagnoli contro un singolo avversario nella competizione.

Il Cesena ha perso due delle ultime tre partite in Serie BKT (1V), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 13 gare nella competizione (9V, 2N).

Il Cesena ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (7N, 4P); i romagnoli non ottengono tre vittorie interne di fila in questa competizione da aprile-agosto 2024 (cinque in quel caso).

Il Modena ha pareggiato le ultime due partite di Serie BKT ed è dal novembre-dicembre 2024 che non registra tre pareggi consecutivi nella competizione; inoltre, ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare, tante quante nelle precedenti sette.

Tra i giocatori con almeno sette coinvolgimenti in gol in questa Serie BKT, l'attaccante del Cesena, Cristian Shpendi (cinque reti e due assist), è il più giovane (nato il 19/05/2003).

Il Modena ha mandato a segno 10 marcatori diversi nella Serie BKT 2025/26, inclusi i sette gol dell’attuale capocannoniere Ettore Gliozzi; solo il Venezia (12) conta più giocatori a segno nel torneo in corso.

