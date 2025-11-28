Partita perfetta di Klinsmann che prima para un rigore a Ettore Gliozzi, poi fornisce l'assist per la rete di Blesa. Il portiere vede il Modena sbilanciato e, complice Adorni che manca completamente il pallone, serve l'attaccante spagnolo che batte Chichizola. Nel secondo tempo la squadra di Sottil ha qualche occasione ma è sempre il Cesena il più pericoloso, vicino alla rete del raddoppio negata ben due volte dalla traversa.
Festeggia il Dino Manuzzi: il Cesena ora aggancia proprio il Modena a 26 punti e in seconda posizione, 3 in meno del Monza, che sarà impegnato domenica contro la Juve Stabia. Seconda sconfitta per la squadra di Sottil che in tutta la stagione aveva perso solo una partita contro la Reggiana.
Il Cesena torna in campo lunedì 8 dicembre per la sfida contro il Padova, mentre il Catanzaro ospiterà il Catanzaro.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
Fine partita! Cesena-Modena 1-0! Decide la rete di Blesa.22:24
90'+4'
Chichizola esce dalla propria area di rigore, Bastoni vede la porta vuota e tenta la conclusione: la palla prende l'esterno della rete!22:23
90'+2'
Ci prova fino all'ultimo il Modena che continua a insistere nell'area avversaria. Sempre attenti i difensori avversari. 22:22
90'
Segnalati 4 minuti di recupero.22:19
90'
Esce anche Riccardo Ciervo per Siren Diao.22:19
90'
Nel Cesena fuori Michele Castagnetti per Matteo Guidi.22:19
89'
Contropiede del Cesena con Olivieri, lo ferma Bryant Nieling che si prende cartellino giallo.22:19
85'
Ancora Klinsmann! Botta potente di Caso che in mezzo alla mischia in area lancia un pallone in porta! Il portiere ancora una volta dice di no!22:15
82'
Insiste il Modena, ancora un cross di Zampano e una conclusione di Massolin. Palla deviata in corner.22:12
79'
Fuori anche Cristian Shpendi per Simone Bastoni.22:08
79'
Nel Cesena esce Tommaso Berti per Emanuele Adamo.22:08
75'
Si fa vedere subito Giuseppe Caso! Stop, controllo e destro del numero 10, la palla esce di pochissimo sopra la traversa!22:04
74'
Fuori Luca Zanimacchia per Giuseppe Caso.22:03
74'
Simone Santoro esce per Gady Beyuku.22:03
74'
Altri cambi per il Modena: Ettore Gliozzi esce per Pedro Mendes.22:03
70'
Gerli cerca Pyythia in area, salvataggio decisivo di Zaro in scivolata che manda in calcio d'angolo!22:05
68'
Da calcio di punizione tira Massolin, troppo alta però la palla che finisce sugli spalti. 21:58
67'
Zaro commette fallo su Gerli, calcio di punizione dal limite del'area per il Modena. 21:56
62'
Primi cambi anche per il Cesena: Jalen Blesa esce per Marco Olivieri.21:52
60'
Ancora Klinsmann decisivo! Gran parata del portiere del Cesena su un'azione bellissima del Modena: Massolin con il tacco serve Gerli che in mezzo a tre calcia con il mancino ma è ancora una volta Klinsmann a dire di no! 21:49
57'
Palla dentro di Gerli per Pyyhtiä che con il mancino tenta il tiro in porta, deviato. Ci riprova subito Gliozzi di testa indirizzando sul palo lontano, para in tuffo Klinsmann.21:47
55'
Esce anche Alessandro Sersanti per Niklas Pyyhtiä.21:44
55'
Sottil prova a far reagire i suoi con i cambi: fuori Grégoire Defrel per Yanis Massolin.21:43
51'
Un'altra traversa clamorosa del Cesena!! Il club romagnolo a un passo dal raddoppio! Blesa tenta la conclusione al volo con il mancino ma la palla colpisce la traversa!!21:45
50'
Traversa del Cesena!! Castagnetti effettua un cross di prima con la palla che gira e si stampa sulla traversa sopra Chichizola!21:45
46'
Palla profonda di Nieling per Ettore Gliozzi, in anticipo Francesconi.21:36
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cesena-Modena!21:35
43'
Occasione per il Cesena!! Gerli salva ed evita il gol a Simone Bastoni, servito bene in area da Ciervo! 22:20
Nei primi 45 minuti il Cesena ha messo in mostra tutte le sue abilità: fatali i contropiedi e le palle lunghe con gli inserimenti di Shpendi e Blesa e le accelerate sul lato destro di Ciervo. Qualche errore invece in fase difensiva, prima con il rigore procurato di Mangraviti, che poco dopo si prende l'ammonizione per un altro fallo, e poi con un errore di Castagnetti che ha regalato palla a Defrel. 21:28
Nel primo tempo al Dino Manuzzi è protagonista Klinsmann: il portiere del Cesena nega il gol a Ettore Gliozzi su rigore, poi è bravo a vedere il Modena sbilanciato e a servire direttamente con una palla lunga Blesa. Complice Adorni, che manca completamente il pallone, l'attaccante spagnolo batte Chichizola e porta in vantaggio i suoi. Poco dopo il Cesena va nuovamente vicino al gol con Shpendi.21:26
45'+1'
Fine primo tempo! Cesena-Modena 1-0! Si va all'intervallo con la rete di Blesa.21:20
45'
Segnalato un minuto di recupero.21:20
45'
Ancora il Cesena, Shpendi ruba palla a Gerli e serve Blesa sulla destra. L'autore del gol lo riserve con un cross e l'attaccante colpisce di testa ma Chichizola riesce in due tempi a parare. 21:20
43'
Assist di Jonathan Klinsmann che direttamente da rimessa dal fondo serve perfettamente Blesa con un lancio lungo.21:17
43'
GOOOOOOOOL! CESENA-Modena 1-0! Rete di Blesa! Tutto nasce da una rimessa di Klinsmann che vede il Modena sbilanciato e prova a servire direttamente l'attaccante spagnolo. Errore di Adorni che sbaglia il tempo e si perde Blesa, l'attaccante tutto solo con il piattone batte Chichizola!
Che errore di Castagnetti! Il difensore non controlla bene e si fa rubare palla da Defrel. L'ex Sassuolo si invola verso la porta dove poi tenta il tiro, in scivolata manda in calcio d'angolo Castagnetti che rimedia in qualche modo l'errore.21:14
41'
Ancora una bella azione del Cesena, Berti si porta palla fino ai 30 metri e serve Francesconi che conclude con il mancino ma non trova la porta per un soffio!21:21
36'
Castagnetti prova a lanciare Shpendi con una palla geniale in verticale: intuisce tutto la difesa gialloblù. Ritmo leggermente più basso in questo finale di primo tempo. 21:08
32'
Dopo aver causato il rigore, si procura anche cartellino giallo: Massimiliano Mangraviti ammonito per un fallo in ritardo su Sersanti. 21:03
31'
Ci prova ancora il Cesena! Berti con il mancino dal limite dell'area calcia sul palo lontano, palla alta sopra la traversa!21:04
26'
Conclusione al volo di Berti con il mancino, colpisce però al volto Adorni deviando la palla in calcio d'angolo.21:03
24'
Un altro errore dal dischetto per Ettore Gliozzi che aveva indirizzato la palla sul lato destro della porta. 20:56
24'
Che parata di Klinsmann!! Il portiere allunga la mano in alto e chiude lo specchio della porta evitando la rete a Gliozzi! Secondo errore dal dischetto per il portiere del Modena!20:56
21'
Calcio di rigore per il Modena! Mangraviti tocca con il braccio in area, l'arbitro non ha dubbi.20:54
20'
Traversone in area di rigore di Zampano, allontana Ciofi di testa.20:53
15'
Blesa e Shpendi partono in contropiede, Zaro è costretto a mandare in calcio d'angolo una conclusione dello spagnolo. 20:47
14'
Ancora un tentativo del Cesena! Si autolancia Ciervo che supera gli avversari e va al cross per Shpendi: l'attaccante abbracciato con Tonoli riesce comunque a calciare con il piattone ma il suo tiro viene respinto. Ci riprova la squadra romagnola con un traversone di Frabotta ma l'arbitro fischia tutto per fallo in area a favore del Modena. 20:46
10'
Primo squillo del Cesena! Ciervo tenta il tiro a giro con il mancino, la palla termina fuori!20:41
9'
Cross di Zanimacchia insidioso, bravo nella lettura Klinsmann che recupera e fa subito ripartire Shpendi. 20:41
7'
Palla lunga di Castagnetti per Ciervo: l'esterno accelera sulla fascia destra, non si fa trovare impreparato Chichizola che respinge con un calcio fuori dalla sua area di rigore. 20:40
7'
Ancora uno squillo del Modena, Gliozzi ruba palla a Shpendi e tenta di infilarsi in area, fermato poi regolarmente da Zaro. 20:38
6'
Contropiede del Modena con Ettore Gliozzi, l'attaccante apre a sinitra per Santoro che poi prova nuovamente a servirlo nell'area piccola. Bravo a chiudere Ciofi anche evitando il calcio d'angolo.20:37
4'
Tentativo del Modena con un colpo di testa di Sersanti: palla debole dell'ex Juve, facile per Klinsmann.20:35
2'
Subito alto il Modena, Gerli cerca il filtrante in area ma intuisce tutto Mangraviti che allontana qualsiasi tipo di pericolo. 20:34
1'
Si parte! Comincia Cesena-Modena!20:31
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA (3-5-2): Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano- Gliozzi, Defrel. Allenatore: Sottil.19:49
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA (3-4-2-1): Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Ciervo, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Berti, Blesa Shpendi. Allenatore: Mignani.19:47
Il Modena è l'unica squadra in Serie B ad aver incassato solamente una sconfitta: si tratta di un altro derby, quello contro la Reggiana, terminato 1 a 0 a favore della squadra di Reggio Emilia. Il club guidato da Sottil ha infatti conquistato 7 vittorie e 5 pareggi e un altro successo questa sera vorrebbe dire agganciare il Monza primo in classifica, con soli 3 punti in più e impegnato domenica nel campo della Juve Stabia. 18:50
23 punti per il Cesena che si trova attualmente in quarta posizione. Con una vittoria potrebbe agganciare proprio il Modena e superare il Frosinone, con 2 punti in più. Poco dopo però occhio al Venezia, che segue il club romagnolo con 1 punto in meno.18:49
La 14ª giornata di Serie B si apre con il derby emiliano-romagnolo tra Modena e Cesena, una sfida sentita non solo per la provenienza geografica ma anche per provare rimanere ad alta quota in classifica. Solamente 3 punti separano le due squadra, con il Modena secondo dietro solo al Monza, quarto attualmente il club bianconero. 18:48
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Cesena-Modena, match valido per la 14ª giornata di Serie B!18:44
Cesena - Modena è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 novembre alle ore 20:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Modena sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
Attualmente il Cesena si trova 3° in classifica con 26 punti (frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece Modena si trova 2° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Cesena ha segnato 20 gol e ne ha subiti 14; Modena ha segnato 21 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Cesena ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Modena ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Monza e Modena ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Frosinone e il Sudtirol ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita Modena vincendo 1-0 mentre Modena ha incontrato il Sudtirol pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 7 gol.
Cesena e Modena si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 17 volte, Modena ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Cesena-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Cesena ha vinto 16 partite contro il Modena in Serie BKT (36 confronti totali), più che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (13N, 7P).
Il Cesena ha mancato l'appuntamento con il gol in solo una delle 18 partite casalinghe di Serie BKT contro il Modena, andando a segno in tutte le ultime 13; si tratta della più lunga serie aperta di gare interne con gol per i romagnoli contro un singolo avversario nella competizione.
Il Cesena ha perso due delle ultime tre partite in Serie BKT (1V), tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 13 gare nella competizione (9V, 2N).
Il Cesena ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie BKT, tanti successi quanti nelle precedenti 13 (7N, 4P); i romagnoli non ottengono tre vittorie interne di fila in questa competizione da aprile-agosto 2024 (cinque in quel caso).
Il Modena ha pareggiato le ultime due partite di Serie BKT ed è dal novembre-dicembre 2024 che non registra tre pareggi consecutivi nella competizione; inoltre, ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare, tante quante nelle precedenti sette.
Tra i giocatori con almeno sette coinvolgimenti in gol in questa Serie BKT, l'attaccante del Cesena, Cristian Shpendi (cinque reti e due assist), è il più giovane (nato il 19/05/2003).
Il Modena ha mandato a segno 10 marcatori diversi nella Serie BKT 2025/26, inclusi i sette gol dell’attuale capocannoniere Ettore Gliozzi; solo il Venezia (12) conta più giocatori a segno nel torneo in corso.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: