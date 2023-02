Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Ternana, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie B.20:02

Considerando i precedenti, dopo quattro sconfitte consecutive la Ternana ha vinto la sfida più recente di Serie B contro il Palermo. I rossoverdi non hanno mai conquistato due successi di fila contro i rosanero nel torneo cadetto.20:03

La Ternana, però, non vince da ben otto trasferte in campionato e viene da due sconfitte. Il Palermo, invece, si presenta alla gara di stasera dopo aver ottenuto due pareggi. Il team siciliano è nono in classifica con 36 punti, quello umbro è undicesimo con 34 punti. 20:22