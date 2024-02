Da Pisa - Modena é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:31

Nel recupero, annullato per fuorigioco il possibile gol vittoria di Riccio.22:31

Quando ormai sembrava tutto finito, Canestrelli su corner di Veloso trova il colpo di testa che vale il pareggio.22:31

Pisa che riprende sul 2-2 il Modena nonostante l'inferiorità numerica, Canarini che erano riusciti prima a pareggiare il gol di Mlakar con Abiuso, poi trovare il vantaggio con Strizzolo.22:30

Partita che finisce in confusione, con il Modena che protesta per il gol annullato e il forte nervosismo tra i giocatori in campo.22:29

90'+7' FINISCE PISA - MODENA! 2-2 il finale, locali che riprendono la partita in inferiorità numerica.22:29

90'+6' ANNULLATO IL GOL A RICCIO! Palla dentro di Gerli, il difensore insacca, posizione di partenza peró di fuorigioco.22:28

90'+5' Si continua a giocare, prolungato il recupero.22:28

90'+4' Check del VAR per valutare il contatto tra Strizzolo e Canestrelli, si continua a giocare.22:26

90'+3' AMMONITO Luca Strizzolo. Cade in area la punta, giallo per lui per proteste. 22:25

90'+2' Ci prova Riccio, il suo tiro é respinto dalla difesa pisana.22:23

90'+1' Squadre molto stanche e poco lucide, tanti errori in questo finale.22:23

90' Cinque i minuti di recupero.22:22

89' Spazio per il contropiede del Pisa, Touré sbaglia peró un importante controllo al limite dell'area.22:20

88' Modena ora tutto in avanti, Pisa che peró concede pochissimi spazi.22:19

86' Espulso un componente della panchina del Pisa, tanta tensione ora in campo.22:18

85' Ottima la palla di Veloso, ma troppo solo Canestrelli, con il difensore che puó con il terzo tempo arrivare in cielo e insaccare.22:17

84' GOL! PISA - Modena 2-2! Rete di Simone Canestrelli. Su azione di angolo, colpo di testa perfetto del difensore che insacca il pareggio!



83' MOREO! Palla di Calabresi per la punta, Zaro lo anticipa in angolo.22:15

83' Possesso palla del Modena che non ha fretta, Pisa che fatica nel pressing.22:14

82' AMMONITO Antonio Aldo Caracciolo. Fioccano i gialli, cartellino anche per il capitano del Pisa. 22:14

81' Sostituzione PISA: esce Nicholas Bonfanti, entra Stefano Moreo.22:12

81' Sostituzione PISA: esce Gabriele Piccinini, entra Gaetano Masucci.22:12

80' Calabresi prova un cross, respinge con il corpo Manconi: proteste del Pisa che chiede il tocco di mano in area.22:11

78' AMMONITO Edoardo Duca. Intervento in ritardo del mediano, altro giallo del match. 22:09

77' Modena che trova il vantaggio e puó anche contare sull'uomo in piú: strada in salita per il Pisa.22:09

76' CONFERMATO IL GOL! Si controllava un gioco pericoloso di Strizzolo, per Minelli é tutto regolare.22:07

75' Check del VAR, Minelli va a rivedere le immagini.22:06

74' GOL! Pisa - MODENA 1-2! Rete di Luca Strizzolo. Mischia in area, da terra la punta riesce nelal zampata vincente.



73' Sostituzione MODENA: esce Niccolò Corrado, entra Jacopo Manconi.22:04

73' Sostituzione MODENA: esce Antonio Palumbo, entra Edoardo Duca.22:03

72' Angolo per il Modena, schema per il cross di Palumbo, alla fine Riccio calcia a lato.22:03

70' Gerli mette in mezzo, liscio di Veloso, Caracciolo mette in angolo.22:02

68' AMMONITO Antonio Palumbo. Palla persa del centrocampista, fallo tattico su Touré.21:59

66' Corrado al centro, Abiuso prova a farsi largo, Loria blocca in presa alta.21:58

65' Modena ora padrone del gioco, Pisa che aspetta con il solo Bonfanti in avanti.21:56

63' Sostituzione PISA: esce Pietro Beruatto, entra Tommaso Barbieri.21:54

62' Sostituzione PISA: esce Lisandru Tramoni, entra Idrissa Touré.21:54

62' PALO DI PONSI! Il centrocampista si inserisce e colpisce il legno, Minelli fischia il fuorigioco.21:53

61' Pisa che giocherà l'ultima mezzora in inferiorità numerica, a meno di nuovi rossi: Modena che ha una ghiotta possibilità di ribaltare il match.21:52

60' ESPULSO Mattia Valoti! Il centrocampista sbaglia il controllo e travolge Zaro: secondo giallo per l'ex Monza. 21:51

59' Modena tutto nella metá campo del Pisa, la squadra di Aquilani sta faticando nella reazione.21:51

57' Palumbo prova a sfondare, lo chiude la difesa del Pisa. Modena che ora ci crede.21:48

55' Sostituzione MODENA: esce Ettore Gliozzi, entra Luca Strizzolo.21:47

55' Sostituzione MODENA: esce Thomas Battistella, entra Luca Magnino.21:46

54' Punizione di Veloso, Caracciolo su secondo palo in acrobazia rimette al centro, nessun compagno ne approfitta.21:45

52' Gliozzi si getta su un pallone lungo, in questo caso Caracciolo riesce a servire di testa Loria.21:43

50' AMMONITO Thomas Battistella. Fallo tattico su Calabresi, giallo alla mezzala. 21:41

49' Sostituzione MODENA: esce Simone Santoro, entra Fabio Ponsi.21:44

49' Azione nata da un lancio lungo di Seculin che sorprende la difesa del Pisa, visto anche l'errore nel colpo di testa di Caracciolo.21:41

48' GOL! Pisa - MODENA1-1! Rete di Fabio Abiuso. Pareggio immediato del Modena: la punta va via di forza a Canestrelli, batendo con un tocco Loria in uscita.



47' Nessun cambio nell'intervallo, Aquilani peró ha usato uno slot nel primo tempo per l'infortunio di Barberis.21:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:36

Modena che sfiora in due occasioni il gol ma trova un grande Loria, Seculin salva su Canestrelli ma che non ha potuto nulla al 42' su Mlakar.21:36

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PISA - MODENA! Locali in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mlakar.21:35

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:18

45' Modena che prova la reazione in questo finale, Pisa che difende il vantaggio.21:16

43' Pisa che passa in vantaggio con la prima vera palla lunga per la punta, sorpresa la alta difesa del Modena.21:15

42' GOL! PISA - Modena 1-0! Rete di Jan Mlakar. Gran lancio di Caracciolo per la punta che, da posizione defilata, batte Seculin in uscita.



42' Partita che vive di fiammate, Modena piú pericoloso, Pisa piú propositivo.21:14

39' AMMONITO Simone Santoro. Secondo giallo del match, fallo dell'esterno. 21:13

38' SECULIN! Angolo di Miguel Veloso, un pallone velenoso deviato da Canestrelli che il portiere riesce a respingere!21:13

37' Due squadre che costruiscono dal basso, evitando di alzare il pallone: Calabresi si lancia palla al piede, attento Cauz in chiusura.21:10

35' Tramoni si inserisce bene e cerca Bonfanti, attento Riccio in chiusura.21:07

34' Loria esce male su una punizione di Palumbo, nessuno del Modena ne approfitta.21:06

32' Palumbo prova il lancio per Abiuso, attento ancora Loria in uscita.21:04

31' Buon momento del Pisa, ci prova Mlakar, palla facile per Seculin.21:03

30' Beruatto ha lo spazio per il destro ma esita, il suo sinistro é respinto.21:03

28' Tramoni cade in area, Minelli é molto vicino e indica che si puó continuare a giocare.21:00

27' Bel cross di Corrado, attento Loria in presa alta.20:59

26' Applausi di tutto lo stadio per lo spettacolo pirotecnico fuori dallo stadio, bel momento che ha unito le due tifoserie.20:58

25' Bianco si fida molto di Seculin in costruzione, tanti palloni giocati dal portiere, anche quando viene pressato.20:57

24' Tante le interruzioni in questi ultimi minuti, si sta giocando poco.20:56

22' AMMONITO Mattia Valoti. Fallo duro a centrocampo del mediano, in ritardo su Riccio. 20:55

21' ALTRO MIRACOLO DI LORIA! Acrobazia di Gliozzi, una spaccata volante sul secondo palo, il portiere respinge!20:54

21' A terra anche Valoti, con il centrocampista che fa segno di poter continuare il match.20:53

20' Modena che costruisce con Seculin, il portiere palla al piede almeno 10 metri fuori dalla sua area.20:52

19' Sostituzione PISA: esce Andrea Barberis, entra Miguel Veloso.20:51

18' Lo staff medico chiama il cambio, con Barberis che esce dal campo aiutato anche dall'avversario Zaro.20:51

17' Barberis cade male dopo un contatto con Battistella: entra lo staff medico per valutarne le condizioni. In lacrime il giocatore pisano.20:50

15' Palumbo difende con il corpo un pallone che termina sul fondo, lo pressa Piccinini: scintille tra i due.20:48

14' Ritmi alti, squadre a volte non precise ma decisamente volenterose.20:45

13' Nel Pisa é Tramoni a fare il quinto di destra, con Piccinini sulla trequarti.20:45

11' Palla persa di Corrado, non ne approfitta Bonfanti.20:43

10' Palumbo inventa per Abiuso, attento Caracciolo in marcatura preventiva.20:42

8' Angolo per il Pisa: Barberis al centro, allontana Corrado.20:40

7' Sta crescendo il Pisa, dopo l'ottimo inizio del Modena.20:40

6' Bello scambio tra Bonfanti e Mlakar, attento Zaro in chiusura.20:38

4' Pressing altissimo del Modena, fatica il Pisa che comunque vuole costruire dal basso.20:36

3' Non riesce Zaro nel colpo di testa, angolo che termina direttamente in out.20:35

2' ABIUSO! Subito pericoloso il Modena, cross di Palumbo, sponda di Gliozzi per il compagno che calcia di prima intenzione: Loria in angolo.20:35

1' Pisa con la classica maglia nerazzurra, Modena in bianco.20:33

1' INIZIA PISA - MODENA! Primo pallone per gli ospiti.20:32

Dirige il match l'arbitro Minelli.20:10

Bianco schiera l'altro ex, Gliozzi, in attacco con Abiuso. Palumbo e Battistella da mezzala, Gerli in regia. Riccio con Cauz e Zaro in difesa.20:10

Aquilani con Loria e non Nicolas in porta, Piccinini e Beruatto da quinti di centrocampo, l'ex Bonfanti in attacco con Tramoni e Mlakar.20:09

La formazione del MODENA: (3-5-2), Seculin - Riccio, Zaro, Cauz - Santoro, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado - Gliozzi, Abiuso. A disposizione: Gagno, Pergreffi, Ponsi, Oukhadda, Magnino, Duca, Tremolada, Bozhanaj, Mondele, Manconi, Strizzolo, Di Stefano.20:06

Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-4-2-1), Loria - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Piccinini, Barberis, Valoti, Beruatto - Tramoni, Mlakar - Bonfanti.A disposizione: Barbieri, Campani, D’Alessandro, Esteves, Leverbe, Nicolas, Masucci, Moreo, Sala, Trdan, Tourè, Veloso.20:06

Continua questo infrasettimanale di Serie B, il Pisa di Aquilani ospita il Modena con i locali alla ricerca di punti per allontanare la calda zona dei play out. Ospiti che arrivano da quattro pareggi consecutivi ma con una classifica decisamente piú rosea, ottavo posto a parimerito con il Brescia, ma con una partita in meno.14:43