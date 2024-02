Gli arancioneroverdi con un gol per tempo di Gytkjaer e Bjarkason si aggiudicano il derby e confermano il secondo posto, a meno cinque punti dal Parma. Settima sconfitta consecutiva per i granata, lodevoli per impegno e aggressività ma poco precisi e concreti negli ultimi metri. Nel recupero, il VAR rettifica un rigore concesso da Perenzoni agli ospiti (intervento regolare di Joronen in anticipo su Pandolfi).22:31