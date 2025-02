Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:24

90'+4' FINISCE QUI! SudTirol - Spezia termina 1-1!21:23

90'+2' Tiro improvviso di Pyythia dal limite, palla alta non di molto21:22

90' Quattro minuti di recupero21:20

85' Elia appoggia al limite per Salvatore Esposito, la sua conclusione viene ribattuta21:15

84' Quinto e ultimo cambio nello Spezia: esce Mateju, entra Elia21:14

83' Quinto e ultimo cambio nel SudTirol: esce Merkaj, entra Rover21:12

80' Lampo del SudTirol! Sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone vagante viene raccolto da Belardinelli che da distanza ravvicinata manda alto!21:10

79' Ammonito Cassata, era diffidato e salterà la gara contro il Pisa21:09

78' Ancora in avanti lo Spezia, che adesso sembra aver preso le redini della sfida: altro tentativo di Esposito che stavolta viene chiuso proprio al momento della conclusione a botta sicura21:08

76' Iniziativa personale di Di Serio, la sua conclusione dal limite è mal calibrata e termina la sua corsa sul fondo21:06

75' Ha provato una magia Francesco Pio Esposito! L'attaccante dei liguri stoppa un pallone spalle alla porta all'altezza del primo palo e prova a sorprendere Adamonis con un colpo di tacco! Il tentativo viene rimpallato e termina sul fondo21:05

73' Quarto cambio nello Spezia: esce Bandinelli, entra Cassata21:03

73' Terzo cambio nello Spezia: esce Reca, entra Aurelio21:03

73' Quarto cambio nel SudTirol: esce Casiraghi, entra Pyyhtiä21:02

73' Terzo cambio nel SudTirol: esce Kofler, entra Tait21:02

71' Ammonito Hristov, fallo ai danni di Odogwu21:01

67' RISPONDE LO SPEZIA! Francesco Pio Esposito viene servito in area, controllo e tiro di collo pieno al volo a lato di poco!20:57

66' È quasi un assedio del SudTirol adesso. Casiraghi pesca Merkaj nel cuore dell'area, l'attaccante albanese spalle alla porta si vede respingere il tiro 20:56

65' Secondo cambio nello Spezia: esce Colak, entra Di Serio20:55

65' Primo cambio nello Spezia: esce Vignali, entra Kouda20:54

64' Ancora in avanti i padroni di casa, gran giocata stavolta per Casiraghi il cui cross al centro viene respinto20:54

63' SI DIVORA IL VANTAGGIO IL SUDTIROL! Cross morbido di El Kaouakibi per Merkaj che, tutto solo in area piccola, manda incredibilmente a lato di testa!20:53

61' Secondo cambio nel SudTirol: esce Praszelik, entra Belardinelli20:51

61' Primo cambio nel SudTirol: esce Barreca, entra El Kaouakibi20:51

60' Esposito tocca di prima verso Colak, uscita puntuale di Adamonis20:50

58' Adamonis respinge un tiro cross di Salvatore Esposito indirizato verso la porta20:48

56' Ammonito Pietrangeli, trattenuta su Framcesco Pio Esposito20:45

54' Scende sulla destra Wisniewski, il suo cross però è totalmente sbagliato e termina sul fondo20:44

50' Annullato il gol di Colak. L'attaccante dello Spezia aveva insaccato da pochi passi ma si trovava in evidente posizione di offside20:40

48' SUBITO PERICOLOSO IL SUDTIROL! Uscita avventata di Chichizola, Odogwu svetta di testa e il portiere dello Spezia riesce a recuperare dal suo errore e bloccare il tiro in due tempi!20:39

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!20:35

Primo tempo piuttosto frizzante al Druso. Lo Spezia fa la partita ma è il SudTirol a passare in vantaggio grazie allo splendido stacco di Odogwu sul cross di Casiraghi. Immediata la risposta della squadra di D'Angelo che pareggia dopo nemmeno tre minuti, sempre di testa, con Mateju, bravo a sovrastare Barreca a indirizzare la sfera alle spalle di Adamonis.20:21

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! All'intervallo è 1-1 tra SudTirol e Spezia!20:21

45'+3' KOFLER! Tiro improvviso dal limite, Chichizola si distende e devia in angolo togliendo la palla dall'angolino basso!20:19

45'+1' Tiro di Salvatore Esposito dal limite, conclusione sporcata che esce a fil di palo!20:17

45' Tre minuti di recupero20:16

42' Qualche problema per Reca, colpito duro alla caviglia, L'esterno dello Spezia sembra comunque in grado di continuare20:14

40' Spreca tutto Vignali! Appoggio di Francesco Esposito al limite dell'area, Vignali conclude di prima intenzione ma colpisce malissimo e manda la sfera in curva!20:11

38' Fallo in attacco di Merkaj, sfuma l'azione del SudTirol con Casiraghi che ne stava approfittando20:10

36' Ancora in avanti lo Spezia con un pallone messo al centro, allontana la difesa della squadra di Castori20:08

32' Ci prova Bandinelli, soluzione al volo molto complicata e da posizione defilata. Palla alta20:03

29' GOL! SudTirol-SPEZIA 1-1! Rete di Matějů! Cross dalla sinistra di Bandinelli che pesca sul secondo palo Mateju, l'esterno bianconero di testa anticipa Barreca e insacca l'immediato pareggio!



Guarda la scheda del giocatore Ales Mateju20:02

28' Duro colpo per lo Spezia che stava controllando la gara, adesso inizia un'altra partita per gli uomini di D'Angelo, costretti a rincorrere19:59

26' GOL! SUDTIROL-Spezia 1-0! Rete di Odogwu! Cross a rientrare dalla sinistra di Casiraghi, colpo di testa potente e preciso di Odogwu che batte Chichizola e fa esultare il Druso!



Guarda la scheda del giocatore Raphael Odogwu19:58

25' Ammonito Chichizola, colpevole di aver ritardato la ripresa del gioco19:56

23' SPEZIA PERICOLOSO! Tiro sporco di Vignali, Francesco Pio Esposito dal limite dell'area piccola prova a correggere in rete ma Adamonis è ben piazzato e respinge!19:55

22' OCCASIONE SUDTIROL! Sponda sul secondo palo di Praszelik verso Merkaj, il quale da ottima posizione stacca verso la porta trovando la risposta di Chichizola che blocca il pallone!19:54

21' Continua ad attaccare lo Spezia, stavolta per vie centrali. La difesa del SudTirol non concede spazi ed sventa la minaccia19:52

17' Doppia chance non sfruttata dallo Spezia: sugli sviluppi del corner, il tiro da centro area di Vignali viene respinto, sul proseguimento dell'azione altro cross dalla sinistra verso Mateju che anche in questa circostanza viene anticipato in extremis19:49

16' Imbucata verso Bandinelli, lasciato colpevolmente troppo solo dalla difesa di casa. Il suo cross al centro è molto velenoso ma Barreca anticipa all'ultimo Mateju e mette in angolo19:48

14' Altro calcio di punizione per il SudTirol, stavolta sui 25 metri. Casiraghi cerca direttamente la porta mancanco però lo specchio19:45

13' Chichizola esce in presa alta su un calcio di punizione battuto nella zona di centrocampo19:44

11' Si fa vedere in avanti anche il SudTirol: Praszelik impatta di testa un corner dalla destra, palla fuori19:43

9' OCCASIONE SPEZIA! Cross dalla corsia mancina di Reca, inserimento e ottima scelta di tempo da parte di Pio Esposito che di testa manda di poco alto!19:41

8' Sponda di Francesco Pio Esposito verso Bandinelli, Giorgini libera l'area con qualche affanno19:40

6' Torna a manovrare con calma dalle retrovie la squadra di D'Angelo, in attesa il SudTirol19:37

4' Rimessa laterale a lunga gittata di Mateju, Colak viene anticipato all'altezza del primo palo19:35

2' Sono circa 300 i sostenitori arrivati dalla Liguria, e si stanno facendo sentire qui al Druso19:33

1' Subito a terra Mateju, colpito da una pallonata al basso ventre19:32

SI PARTE! È iniziata SudTirol-Spezia! Il primo possesso è dei liguri!19:31

La direzione di gara è affidata a Giovanni Ayoroldi della sezione di Molfetta, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Votta e Trasciatti e dal quarto ufficiale Calzavara. In sala Var ci sono invece Mazzoleni e Nasca17:15

Le scelte di D'Angelo: torna dal 1' Vignali nello schieramento ligure, dove il centrocampo è completato da F.Esposito e Bandinelli con Mateju e Reca sugli esterni. Davanti il partner di F.Esposito è Colak, mentre davanti al portiere Chichizola il terzetto difensivo è composto da Wisniewski, Hristov e Bertola18:53

Le scelte di Castori: il tecnico di casa sceglie Giorgini, Pietrangeli e Veseli a protezione di Adamonis, mentre i due esterni sono Barreca e Molina. In mediana tocca a Kofler, Praszelik e Casiraghi, davanti invece il tandem è composto dalla collaudata coppia Merkaj - Colak20:20

FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Chichizola - Wisniewski, Hristov, Bertola - Mateju, Vignali, S.Esposito, Bandinelli, Reca - F.Esposito, Colak18:50

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Adamonis - Giorgini, Pietrangeli, Veseli - Barreca, Kofler, Praszelik, Casiraghi, Molina - Merkaj, Odogwu20:20

All'andata la sfida tra SudTirol e Spezia, giocata allo stadio Picco, terminò con il risultato di 3-0 in favore dei bianconeri grazie alle reti di Francesco Pio Esposito, Luca Vignali e all'autogol di Pietrangeli17:10

Obiettivi diversi per lo Spezia, impegnato a consolidare il terzo posto in classifica. La promozione diretta è lontana sette punti, la speranza dei bianconeri di D'Angelo è quella di far saltare il play off chiudendo la stagione con 14 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici (soglia stabilita dal regolamento, circostanza che non si verifica dalla stagione 2006/2007). I liguri sono alla ricerca di un successo che manca dallo scorso 1 febbraio sul campo del Cittadella. Nelle successive tre sfide sono arrivati due pareggi e la sconfitta di domenica scorsa con il Catanzaro17:08

Il SudTirol si trova in piena zona play out in una classifica comunque cortissima. Basti pensare che sono solamente tre i punti che separano gli altoatesini dal decimo posto. La squadra di Castori si trova in un discreto momento di forma avendo conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite17:03

Benvenuti alla diretta di SudTirol-Spezia, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie B!17:00

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp