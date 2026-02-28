PREPARTITA

Avellino - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Juve Stabia sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0

Attualmente l'Avellino si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42; Juve Stabia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 31.

La partita di andata Juve Stabia - Avellino si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa l'Avellino ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Modena perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

Avellino e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Avellino-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il bilancio nelle tre sfide disputate finora in Serie BKT tra Avellino e Juve Stabia è in perfetto equilibrio in virtù di una vittoria per parte e un pareggio; nella più recente, nel girone d'andata di questo campionato, è arrivato il primo successo per la Juve Stabia (2-0 il 18 ottobre), nonché il primo clean sheet dopo due gare in cui entrambe le formazioni erano sempre andate a bersaglio.

L'Avellino non ha perso nessuna delle 12 sfide casalinghe contro la Juve Stabia tra Serie BKT e Serie C dalla stagione 1993/94 (era dei tre punti a vittoria in Serie C): cinque vittorie - inclusa quella nel torneo cadetto del novembre 2013 - e sette pareggi.

L'Avellino ha perso le ultime due sfide casalinghe in Serie BKT - tante sconfitte quante nelle precedenti sette (3V, 2N) - e potrebbe incassare tre ko interni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra giugno 2004 e settembre 2005.

Dopo una striscia di nove gare senza sconfitte in questa Serie BKT (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso le due più recenti - contro Monza e Modena - e potrebbe rimediare tre sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dal luglio 2020.

Si affrontano in questa gara la squadra che ha subito meno gol da fuori area in questa Serie BKT (la Juve Stabia, uno) e una delle tre che ne hanno concessi di più: l'Avellino (nove come Reggiana e Cesena); tuttavia, solo il 10% delle reti della Juve Stabia in questo campionato sono arrivate dalla distanza (3/31) - una percentuale più alta solo rispetto a Palermo (4%), Carrarese ed Empoli (6% entrambe).

Tommaso Biasci (cinque gol e due assist) è, con Andrea Adorante (6G, 1A), uno dei due giocatori che hanno contribuito a più reti in Serie BKT dall'inizio del 2026. Il classe '94 è il miglior marcatore dell'Avellino nel campionato in corso (11 reti); tuttavia, tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Mantova (210) ha disputato più minuti che contro la Juve Stabia (147) senza segnare o fornire un passaggio vincente.

Nicola Mosti ha segnato quattro gol nella Serie BKT in corso, uno in più di quelli che aveva totalizzato nelle prime tre stagioni disputate nella competizione (tre tra il 2020/21, 2022/23 e 2024/25); il classe '98 è andato a bersaglio anche nell'unica gara giocata contro l'Avellino, lo scorso 18 ottobre.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: