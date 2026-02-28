Partita equilibrata, con molti falli e con poche occasioni da gol. La Juve Stabia torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, l'Avellino è al secondo pareggio di fila.
FINE PARTITA: AVELLINO-JUVE STABIA 0-0. Un risultato che, nel complesso, può soddisfare entrambe le squadre. 21:26
Destro al volo di Kumi da dentro l'area, palla sul fondo. 21:23
Quattro minuti di recupero. 21:22
Calcio d'angolo per l'Avellino, che ci prova fino alla fine. 21:21
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Carissoni, dentro Pierobon. 21:16
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Kumi. 21:13
Buona progressione di Okoro, ma il suo destro è ribattuto. 21:12
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Palmiero, che era diffidato, per un fallo su Correia. 21:11
SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Gabrielloni, dentro Okoro.21:08
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Besaggio per proteste.21:07
Punizione battuta da Besaggio, Simic di testa non impegna Boer. 21:06
CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Correia per un fallo su Palmiero. 21:05
Tentativo vano da metà campo di Patierno, riparte la Juve Stabia con Boer. 21:00
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Insigne, dentro Patierno. 20:58
SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo. 20:58
Colpo di testa innocuo di Diakite su cross da punizione di Mosti, tutto facile per Daffara. 20:52
CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Simic. 20:51
Fase molto nervosa del match. 20:50
Azione insistita dell'Avellino, che conquista un prezioso calcio d'angolo. 20:46
Sinistro di Insigne ribattuto. 20:45
Staff medico in campo per Gabrielloni e Simic. 20:41
Calcio d'angolo per la Juve Stabia. 20:40
INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-JUVE STABIA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 20:37
Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 20:37
Buona partenza della Juve Stabia, con il colpo di testa di Dalle Mura parato da Daffara. Negli ultimi dieci-quindici minuti aumenta la pressione dell'Avellino, ma il risultato resta fermo su un pareggio a reti inviolate.20:31
FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-JUVE STABIA 0-0. Non si sblocca il match. 20:20
Cross di Besaggio deviato, altro angolo per l'Avellino. 20:19
Un minuto di recupero.20:18
Bel sinistro rapido di Insigne, si distende Boer: angolo Avellino. 20:15
Lancio in verticale per Biasci, che ha la meglio su Giorgini ma con il pallonetto spedisce alto. 20:14
Calcio d'angolo Avellino, Biasci di testa non inquadra lo specchio. 20:11
Altro cross di Sala, Biasci attacca il primo palo e Giorgini lo anticipa in angolo. 20:11
Cross di Sala da sinistra, la difesa della Juve Stabia è attenta.20:07
Sinistro di Leone dal limite, palla alta sopra la traversa.20:05
Cross di Cancellotti sul secondo palo, la conclusione di Sala assume un effetto strano senza uscire dal campo. 20:00
Si gioca prevalentemente a metà campo negli ultimi minuti. 19:58
Derby campano che sta scorrendo via a buon ritmo, ma le due squadre stanno attente a non sbilanciarsi troppo. 19:52
Scarico di Biasci per il sinistro fuori misura di Insigne dal limite. 19:46
Cross lunghissimo di Enrici per Insigne, ma buon momento per l'Avellino. 19:45
Cross da destra e deviazione di Cacciamani: angolo Avellino. 19:45
Destro centrale e non incisivo di Biasci, blocca a terra Boer. 19:42
Destro alto di Burnete da punizione. 19:41
Calcio di punizione da buona posizione per la Juve Stabia, Burnete messo giù da Cancellotti. 19:39
OCCASIONE JUVE STABIA! Cross su punizione, Dalle Mura va di testa: super parata di Daffara, primo angolo per gli ospiti. 19:38
INIZIA AVELLINO-JUVE STABIA. Prima palla per gli ospiti. 19:33
L'Avellino ha perso Pandolfi durante la rifinitura, per lui lesione al retto femorale sinistro. Cancellotti ha la meglio su Fontanarosa, Besaggio sostituisce lo squalificato Sounas. Tanti assenti per la Juve Stabia: Diakite vince il ballottaggio con Kassama, in avanti c'è Burnete. 19:26
Risponde così la Juve Stabia: Boer - Diakite, Dalle Mura, Giorgini - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Gabrielloni, Burnete. 19:22
3-5-1-1 per l'Avellino: Daffara - Enrici, Cancellotti, Simic - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Insigne - Biasci. 19:28
Gli ospiti, nonostante le due sconfitte consecutive, sono pienamente in corsa per i play-off: il sogno si chiama promozione. 19:18
All'andata la Juve Stabia si impose con un netto 2-0. 19:17
Per i biancoverdi, anche in virtù di tanti concomitanti scontri diretti tra chi lotta per non retrocedere, è un'occasione importante per mettere fieno in cascina e allontanarsi dalle zone calde della classifica. 19:15
Esordio al Partenio per il nuovo tecnico dell'Avellino, Davide Ballardini. 19:14
Benvenuti alla diretta del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. 19:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Città: Avellino
Capienza: 34000 spettatori19:10
Avellino - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Juve Stabia sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Maria Ferrieri Caputi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|1
|Falli fischiati
|28
|Fuorigioco
|5
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|6
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|6.0
|Falli per cartellino
|4.6
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|15-08-2025
|Coppa Italia
|Genoa-Vicenza 3-0
|23-08-2025
|Serie B
|Empoli-Calcio Padova 3-1
|13-09-2025
|Serie B
|Catanzaro-Carrarese 1-1
|18-10-2025
|Serie B
|Reggiana-Bari 3-1
|14-12-2025
|Serie B
|Carrarese-Virtus Entella 3-1
|21-12-2025
|Serie B
|Mantova-Empoli 0-1
|11-01-2026
|Serie B
|Calcio Padova-Modena 2-0
|24-01-2026
|Serie B
|Frosinone-Reggiana 1-0
|31-01-2026
|Serie B
|Venezia-Carrarese 2-1
|15-02-2026
|Serie A
|Udinese-Sassuolo 1-2
|28-02-2026
|Serie B
|Avellino-Juve Stabia 0-0
Attualmente l'Avellino si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42; Juve Stabia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 31.
La partita di andata Juve Stabia - Avellino si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.
In casa l'Avellino ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Modena perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.
Avellino e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Avellino-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Avellino
|Juve Stabia
|Partite giocate
|26
|26
|Numero di partite vinte
|7
|9
|Numero di partite perse
|11
|6
|Numero di partite pareggiate
|8
|11
|Gol totali segnati
|30
|31
|Gol totali subiti
|42
|31
|Media gol subiti per partita
|1.6
|1.2
|Percentuale possesso palla
|50.6
|54.0
|Numero totale di passaggi
|10836
|11440
|Numero totale di passaggi riusciti
|8821
|9475
|Tiri nello specchio della porta
|89
|102
|Percentuale di tiri in porta
|48.9
|46.4
|Numero totale di cross
|519
|445
|Numero medio di cross riusciti
|121
|108
|Duelli per partita vinti
|1405
|1239
|Duelli per partita persi
|1325
|1398
|Corner subiti
|143
|103
|Corner guadagnati
|114
|134
|Numero di punizioni a favore
|415
|355
|Numero di punizioni concesse
|359
|432
|Tackle totali
|431
|330
|Percentuale di successo nei tackle
|56.4
|63.9
|Fuorigiochi totali
|33
|53
|Numero totale di cartellini gialli
|59
|61
|Numero totale di cartellini rossi
|4
|2
