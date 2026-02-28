Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Avellino-Juve Stabia: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
28 Febbraio 2026 ore 19:30
Avellino
0
Juve Stabia
0
Partita finita
Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
    0'
    45'
    90'
    90'
    93'

    Partita equilibrata, con molti falli e con poche occasioni da gol. La Juve Stabia torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive, l'Avellino è al secondo pareggio di fila.

    Prossima giornata: Venezia-Avellino e Juve Stabia-Sampdoria.

    1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 21:28

    2. 90'+4'

      FINE PARTITA: AVELLINO-JUVE STABIA 0-0. Un risultato che, nel complesso, può soddisfare entrambe le squadre. 21:26

    3. 90'+2'

      Destro al volo di Kumi da dentro l'area, palla sul fondo. 21:23

    4. 90'

      Quattro minuti di recupero. 21:22

    5. 89'

      Calcio d'angolo per l'Avellino, che ci prova fino alla fine. 21:21

    7. 84'

      SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Carissoni, dentro Pierobon. 21:16

    8. 82'

      SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Kumi. 21:13

    9. 80'

      Buona progressione di Okoro, ma il suo destro è ribattuto. 21:12

    10. 78'

      CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Palmiero, che era diffidato, per un fallo su Correia. 21:11

    11. 75'

      SOSTITUZIONE PER LA JUVE STABIA. Fuori Gabrielloni, dentro Okoro.21:08

    13. 75'

      CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Besaggio per proteste.21:07

    14. 74'

      Punizione battuta da Besaggio, Simic di testa non impegna Boer. 21:06

    15. 73'

      CARTELLINO GIALLO PER LA JUVE STABIA. Ammonito Correia per un fallo su Palmiero. 21:05

    16. 69'

      Tentativo vano da metà campo di Patierno, riparte la Juve Stabia con Boer. 21:00

    17. 66'

      SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Insigne, dentro Patierno. 20:58

    19. 66'

      SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo. 20:58

    20. 61'

      Colpo di testa innocuo di Diakite su cross da punizione di Mosti, tutto facile per Daffara. 20:52

    21. 60'

      CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Simic. 20:51

    22. 58'

      Fase molto nervosa del match. 20:50

    23. 55'

      Azione insistita dell'Avellino, che conquista un prezioso calcio d'angolo. 20:46

    25. 55'

      Sinistro di Insigne ribattuto. 20:45

    26. 49'

      Staff medico in campo per Gabrielloni e Simic. 20:41

    27. 49'

      Calcio d'angolo per la Juve Stabia. 20:40

    28. 46'

      INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-JUVE STABIA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 20:37

    29. Le due squadre stanno tornando in campo, non sono previsti cambi. 20:37

    31. Buona partenza della Juve Stabia, con il colpo di testa di Dalle Mura parato da Daffara. Negli ultimi dieci-quindici minuti aumenta la pressione dell'Avellino, ma il risultato resta fermo su un pareggio a reti inviolate.20:31

    32. 45'+2'

      FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-JUVE STABIA 0-0. Non si sblocca il match. 20:20

    33. 45'+1'

      Cross di Besaggio deviato, altro angolo per l'Avellino. 20:19

    34. 45'

      Un minuto di recupero.20:18

    35. 42'

      Bel sinistro rapido di Insigne, si distende Boer: angolo Avellino. 20:15

    37. 41'

      Lancio in verticale per Biasci, che ha la meglio su Giorgini ma con il pallonetto spedisce alto. 20:14

    38. 38'

      Calcio d'angolo Avellino, Biasci di testa non inquadra lo specchio. 20:11

    39. 38'

      Altro cross di Sala, Biasci attacca il primo palo e Giorgini lo anticipa in angolo. 20:11

    40. 34'

      Cross di Sala da sinistra, la difesa della Juve Stabia è attenta.20:07

    41. 32'

      Sinistro di Leone dal limite, palla alta sopra la traversa.20:05

    43. 27'

      Cross di Cancellotti sul secondo palo, la conclusione di Sala assume un effetto strano senza uscire dal campo. 20:00

    44. 22'

      Si gioca prevalentemente a metà campo negli ultimi minuti. 19:58

    45. 17'

      Derby campano che sta scorrendo via a buon ritmo, ma le due squadre stanno attente a non sbilanciarsi troppo. 19:52

    46. 13'

      Scarico di Biasci per il sinistro fuori misura di Insigne dal limite. 19:46

    47. 13'

      Cross lunghissimo di Enrici per Insigne, ma buon momento per l'Avellino. 19:45

    49. 12'

      Cross da destra e deviazione di Cacciamani: angolo Avellino. 19:45

    50. 10'

      Destro centrale e non incisivo di Biasci, blocca a terra Boer. 19:42

    51. 8'

      Destro alto di Burnete da punizione. 19:41

    52. 7'

      Calcio di punizione da buona posizione per la Juve Stabia, Burnete messo giù da Cancellotti. 19:39

    53. 5'

      OCCASIONE JUVE STABIA! Cross su punizione, Dalle Mura va di testa: super parata di Daffara, primo angolo per gli ospiti. 19:38

    55. INIZIA AVELLINO-JUVE STABIA. Prima palla per gli ospiti. 19:33

    56. L'Avellino ha perso Pandolfi durante la rifinitura, per lui lesione al retto femorale sinistro. Cancellotti ha la meglio su Fontanarosa, Besaggio sostituisce lo squalificato Sounas. Tanti assenti per la Juve Stabia: Diakite vince il ballottaggio con Kassama, in avanti c'è Burnete. 19:26

    57. Risponde così la Juve Stabia: Boer - Diakite, Dalle Mura, Giorgini - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Gabrielloni, Burnete. 19:22

    58. 3-5-1-1 per l'Avellino: Daffara - Enrici, Cancellotti, Simic - Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala - Insigne - Biasci. 19:28

    59. Gli ospiti, nonostante le due sconfitte consecutive, sono pienamente in corsa per i play-off: il sogno si chiama promozione. 19:18

    61. All'andata la Juve Stabia si impose con un netto 2-0. 19:17

    62. Per i biancoverdi, anche in virtù di tanti concomitanti scontri diretti tra chi lotta per non retrocedere, è un'occasione importante per mettere fieno in cascina e allontanarsi dalle zone calde della classifica. 19:15

    63. Esordio al Partenio per il nuovo tecnico dell'Avellino, Davide Ballardini. 19:14

    64. Benvenuti alla diretta del match tra Avellino e Juve Stabia, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B. 19:10

    66. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
      Città: Avellino
      Capienza: 34000 spettatori19:10

      Stadio Partenio-Adriano Lombardi

    Formazioni Avellino - Juve Stabia

    Avellino
    Juve Stabia
    TITOLARI AVELLINO
    PANCHINA AVELLINO
    ALLENATORE AVELLINO
    • Davide Ballardini
    TITOLARI JUVE STABIA
    PANCHINA JUVE STABIA
    • (17) AARON CIAMMAGLICHELLA (C)
    • (76) MATTIA MANNINI (D)
    • (10) CHRISTIAN PIEROBON (C)
    • (90) ALVIN OKORO (A)
    • (21) SHERIFF KASSAMA (D)
    • (37) FABIO MAISTRO (C)
    • (28) EMANUELE TORRASI (C)
    • (2) MANUEL RICCIARDI (C)
    • (16) ALESSANDRO SIGNORINI (P)
    • (70) MATHEUS DOS SANTOS (A)
    • (22) ANTONIO VETRO (P)
    ALLENATORE JUVE STABIA
    • Ignazio Abate
    PREPARTITA

    Avellino - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 19:30 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
    Arbitro di Avellino - Juve Stabia sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

    Maria Ferrieri Caputi

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette1
    Falli fischiati28
    Fuorigioco5
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni6
    Espulsioni0
    Cartellini per partita6.0
    Falli per cartellino4.6

    Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 1 partite
    • Serie B: 9 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0
    23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1
    13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1
    18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1
    14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1
    21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1
    11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0
    24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0
    31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1
    15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2
    28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0

    Attualmente l'Avellino si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece Juve Stabia si trova 7° in classifica con 39 punti (frutto di 9 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte).
    L'Avellino ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42; Juve Stabia ha segnato 31 gol e ne ha subiti 31.
    La partita di andata Juve Stabia - Avellino si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 2-0.

    In casa l'Avellino ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).
    L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, la Reggiana e Juve Stabia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Monza e Modena ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
    L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia pareggiando 0-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Modena perdendo 1-2.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol.

    Avellino e Juve Stabia si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 1 volta, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

    Avellino-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il bilancio nelle tre sfide disputate finora in Serie BKT tra Avellino e Juve Stabia è in perfetto equilibrio in virtù di una vittoria per parte e un pareggio; nella più recente, nel girone d'andata di questo campionato, è arrivato il primo successo per la Juve Stabia (2-0 il 18 ottobre), nonché il primo clean sheet dopo due gare in cui entrambe le formazioni erano sempre andate a bersaglio.
    • L'Avellino non ha perso nessuna delle 12 sfide casalinghe contro la Juve Stabia tra Serie BKT e Serie C dalla stagione 1993/94 (era dei tre punti a vittoria in Serie C): cinque vittorie - inclusa quella nel torneo cadetto del novembre 2013 - e sette pareggi.
    • L'Avellino ha perso le ultime due sfide casalinghe in Serie BKT - tante sconfitte quante nelle precedenti sette (3V, 2N) - e potrebbe incassare tre ko interni di fila nel torneo cadetto per la prima volta dal periodo tra giugno 2004 e settembre 2005.
    • Dopo una striscia di nove gare senza sconfitte in questa Serie BKT (5V, 4N), la Juve Stabia ha perso le due più recenti - contro Monza e Modena - e potrebbe rimediare tre sconfitte di fila nel torneo per la prima volta dal luglio 2020.
    • Si affrontano in questa gara la squadra che ha subito meno gol da fuori area in questa Serie BKT (la Juve Stabia, uno) e una delle tre che ne hanno concessi di più: l'Avellino (nove come Reggiana e Cesena); tuttavia, solo il 10% delle reti della Juve Stabia in questo campionato sono arrivate dalla distanza (3/31) - una percentuale più alta solo rispetto a Palermo (4%), Carrarese ed Empoli (6% entrambe).
    • Tommaso Biasci (cinque gol e due assist) è, con Andrea Adorante (6G, 1A), uno dei due giocatori che hanno contribuito a più reti in Serie BKT dall'inizio del 2026. Il classe '94 è il miglior marcatore dell'Avellino nel campionato in corso (11 reti); tuttavia, tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Mantova (210) ha disputato più minuti che contro la Juve Stabia (147) senza segnare o fornire un passaggio vincente.
    • Nicola Mosti ha segnato quattro gol nella Serie BKT in corso, uno in più di quelli che aveva totalizzato nelle prime tre stagioni disputate nella competizione (tre tra il 2020/21, 2022/23 e 2024/25); il classe '98 è andato a bersaglio anche nell'unica gara giocata contro l'Avellino, lo scorso 18 ottobre.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    AvellinoJuve Stabia
    Partite giocate2626
    Numero di partite vinte79
    Numero di partite perse116
    Numero di partite pareggiate811
    Gol totali segnati3031
    Gol totali subiti4231
    Media gol subiti per partita1.61.2
    Percentuale possesso palla50.654.0
    Numero totale di passaggi1083611440
    Numero totale di passaggi riusciti88219475
    Tiri nello specchio della porta89102
    Percentuale di tiri in porta48.946.4
    Numero totale di cross519445
    Numero medio di cross riusciti121108
    Duelli per partita vinti14051239
    Duelli per partita persi13251398
    Corner subiti143103
    Corner guadagnati114134
    Numero di punizioni a favore415355
    Numero di punizioni concesse359432
    Tackle totali431330
    Percentuale di successo nei tackle56.463.9
    Fuorigiochi totali3353
    Numero totale di cartellini gialli5961
    Numero totale di cartellini rossi42

    Avellino - Juve Stabia Live

    Ford

    Classifica SERIE B

    1. Venezia57
    2. Monza57
    3. Frosinone53
    4. Palermo51
    5. Catanzaro44
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE B

    1. Joel Pohjanpalo17
    2. Andrea Adorante13
    3. Tommaso Biasci11
    4. Farès Ghedjemis10
    5. Ettore Gliozzi10
    MOSTRA COMPLETA

    SPORT TREND

    Virgilio Sport
    Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio