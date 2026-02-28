Finisce in parità al Castellani. Il Cesena punisce nel primo tempo l'uscita avventata di Fulignati e Cerri regala a Cristian Shpendi il pallone dell'1-0. L'Empoli cresce nella ripresa e dopo svariati tentativi perviene al pareggio grazie al neo entrato Fila, che corregge in rete il tiro di Stiven Shpendi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Non bastano gli assalti finali dei toscani, il match si chiude in parità
90'+5'
FINISCE QUI! Empoli-Cesena termina 1-1!16:54
90'+3'
OCCASIONE EMPOLI! Botta da fuori di Ilie, tuffo e respinta di Klinsmann!16:52
90'+2'
Spinge l'Empoli in questo finale16:51
90'+1'
Altro calcio d'angolo per l'Empoli, Obaretin prova a staccare ma commette fallo su Klinsmann16:50
90'
Cinque minuti di recupero16:49
88'
Corner per l'Empoli, Lovato spizza sul primo palo per Moruzzi che di testa manda a lato16:46
87'
Quinto cambio nell'Empoli: esce Degli Innocenti, entra Yepes16:46
86'
Altra ripartenza ospite, Vrioni lanciato uno contro uno scivola sul più bello16:45
85'
Ci sono spazi in contropiede per il Cesena16:44
84'
Cross di Frabotta dalla sinistra, interviene in sicurezza Fulignati16:43
83'
Quinto cambio nel Cesena: esce Ciervo, entra Amoran16:41
82'
Saporiti cerca direttamente la porta su punizione, palla alta16:41
80'
Ripartenza del Cesena, Vrioni prova a piazzarla dal limite ma il suo tentativo viene murato16:39
78'
Gioco fermo adesso per permettere i soccorsi a Piacentini16:36
77'
Quarto cambio nel Cesena: esce Ciofi, entra Guidi16:36
76'
Terzo cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Olivieri16:36
76'
Secondo cambio nel Cesena: esce Bisoli, entra Berti16:35
75'
Cross basso di Ilie sul primo palo, pallone deviato che termina nuovamente in corner16:34
73'
Quarto cambio nell'Empoli: esce Ebuehi, entra Candela16:32
71'
GOL! EMPOLI-Cesena 1-1! Rete di Fila! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Shpendi controlla sul secondo palo e il suo tiro cross basso diventa un assist per Fila che corregge la traiettoria in fondo al sacco!
Troppo frenetica la manovra dell'Empoli in questa fase, il Cesena si difende e prova a pungere in ripartenza16:29
66'
Ripartenza del Cesena, Bisoli apre verso Frabotta che però sbaglia la misura del cross16:25
65'
Pericoloso l'Empoli, incursione di Lovato e cross sul secondo palo dove Fila di testa non riesce a centrare lo specchio16:24
62'
Castagnetti cerca in vertcale Cristian Shpendi, l'attaccante bianconero non riesce ad agganciare la sfera16:21
61'
Primo cambio nel Cesena: esce Cerri, entra Vrioni16:20
60'
Terzo cambio nell'Empoli: esce Haas, entra Ilie16:18
59'
Secondo cambio nell'Empoli: esce Nasti, entra Fila16:18
57'
Prova a mettere dentro molti cross l'Empoli, sempre attento Klinsmann in uscita alta16:15
54'
Obaretin ruba palla e serve in verticale Shpendi, fa buona guardia Piacentini16:13
53'
Corre sulla destra Ciervo, il suo cross viene intercettato con qualche incertezza da Fulignati16:12
50'
OCCASIONE EMPOLI! Lovato, attaccante improvvisato sugli sviluppi di una rimessa laterale, si gira e calcia di potenza sul primo palo, deviazione istintiva e provvidenziale di Klinsmann!16:10
49'
Cerri prova ad impattare di testa sul cross profondo di Ciervo, conclusione debole e lontana dalla porta di Fulignati16:08
47'
A terra Lovato, ricaduto male dopo un contrasto aereo con Cerri16:05
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!16:04
46'
Primo cambio nell'Empoli: esce Ignacchiti, entra Saporiti16:05
Il Cesena chiude in vantaggio i primi 45 minuti. L'Empoli ha il pallino del gioco ma sono gli ospiti a sfondare con Shpendi, servito a porta libera da Cerri dopo la lettura errara di Fulignati. Lo stesso Fulignati si riscatta nel finale deviando sul palo con un grande intervento di piede il destro di Cerri, nel mezzo i toscani provano a cercare il varco giusto senza riuscirci. 15:50
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO! Cesena avanti all'intervallo!15:48
45'
Un minuto di recupero15:47
44'
OCCASIONE CLAMOROSA PER IL CESENA! Imbucata di Castagnetti a liberare Cerri solo davanti a Fulignati, il suo piattone viene deviato sul palo interno dallo stesso portiere di casa con un grande intervento di piede!15:46
43'
NASTI! L'attaccante dell'Empoli stacca da buona posizione su un cross dalla bandierina ma non inquadra la porta!15:45
41'
Ammonito Cerri, intervento imprudente su Haas15:43
39'
Si scaldano gli animi. Shpendi penetra di forza in area e va giù dopo un contatto, ma secondo Pezzuto è lo stesso attaccante a commettere fallo. Ne segue un piccolo parapiglia con un avversario smorzato prontamente dal direttore di gara15:42
38'
Ignacchiti carica il destro dopo una corta respinta su corner, la sua conclusione viene respinta ancora in angolo15:41
35'
Sta aumentando i giri del motore l'Empoli alla caccia del pareggio15:37
31'
Prova a rispondere l'Empoli, azione insistita dei toscani che si vedono respingere due tentativi di conclusione, alla fine Shpendi colpisce di testa su un cross da sinistra ma manda alto15:34
29'
GOL! Empoli-CESENA 0-1! Rete di Cristian Shpendi! Erroraccio di Fulignati, che legge male la traiettoria del pallone e si fa scavalcare dal colpo di testa di Cerri, il quale poi controlla e serve a porta sguarnita Shpendi. Troppo facile per l'attaccante bianconero depositare in rete, si sblocca il risultato al Castellani!
Castagnetti cerca di premiare l'inserimento da sinistra di Frabotta, suggerimento però impreciso quello del centrocampista del Cesena15:30
26'
Contropiede gestito male del Cesena, sul ribaltamento di fronte Stiven Shpendi viene servito in verticale ma viene anticipato dall'uscita bassa e coraggiosa di Klinsmann15:28
23'
Castagnetti prova a lanciare Cerri, intervento provvidenziale di Lovato a chiudere la linea di passaggio15:25
21'
È l'Empoli a gestire il possesso, la squadra di Dionisi cerca il varco giusto ma il Cesena si difende compatto15:23
18'
Incursione offensiva di Obaretin che da dentro l'area prova la conclusione, il suo tiro viene sporcato in corner15:20
16'
Ancora Cesena! Shpendi riceve sull'imbucata di Francesconi e calcia in diagonale, palla a lato!15:19
14'
PALO CESENA! Ciervo riceve da posizione defilata e calcia sul primo palo, Fulignati battuto e salvato dal legno!15:19
12'
Prova a farsi vedere sulla destra Ciervo, il suo cross non trova però compagni a centro area15:15
10'
Prova il cross basso sul primo palo Guarino, traiettoria troppo in direzione di Klinsmann che blocca senza problemi15:12
7'
Nasti prova a colpire su un cross da sinistra, palla alta15:09
6'
Errore in impostazione di Guarino, Cristian Shpendi recupera palla e si lancia verso l'area avversaria ma non trova spazio per la conclusione15:07
4'
Due giocatori, uno per parte, a terra dopo uno scontro di gioco. Si tratta di Guarino e Castagnetti, che comunque possono proseguire15:06
2'
SUBITO OCCASIONE EMPOLI! Shpendi penetra in area dopo un buon lavoro di Nasti, la sua prima conclusione viene murata, poi l'attaccante biancoazzurro appoggia all'indietro per Moruzzi che di potenza chiama Klinsmann alla respinta in tuffo!15:04
SI PARTE! È iniziata EMPOLI-CESENA!15:02
I due gemelli Shpendi, Stiven del'Empoli e Cristian del Cesena, si ritrovano uno contro l'altro11:11
Le scelte di Mignani: difesa a tre anche per il tecnico degli emiliani, che si affida a Piacentini, Ciofi e Zaro per proteggere la porta di Klinsmann. Ciervo e Frabotta saranno gli esterni a tutta fascia, con Bisoli, Castagnetti e Francesconi a centrocampo. Cerri e Shpendi la coppia d'attacco14:27
Le scelte di Dionisi: davanti a Fulignati la linea a tre è formata da Obaretin, Lovato e Guarino, con Ebuahi e Moruzzi che agiranno sugli esterni. In mediana tocca a Haas, Degli Innocenti e Ignacchiti, davanti Nasti e Shpendi formano il tandem d'attacco14:26
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: gli ospiti rispondono a loro volta con un 3-5-2: Klinsmann - Piacentini, Ciofi, Zaro - Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Francesconi, Frabotta - Cerri, Shpendi14:26
FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: i toscani si presentano con un 3-5-2: Fulignati - Obaretin, Guarino, Lovato - Ebuehi, Haas, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi - Nasti, Shpendi14:26
Dirigerà l'incontro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con i due assistenti Niedda e Pascarella e il quarto ufficiale Liotta. Al Var ci sono invece Monaldi e Paganessi11:02
Il Cesena arriva in Toscana con la chiara intenzione di consolidare il vantaggio dalle inseguitrici e magari migliorare il proprio piazzamento. I bianconeri di Mignani devono riscattarsi dopo un periodo altamente negativo contraddistinto da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. L'ultimo successo è quello contro il Pescara dello scorso 6 febbraio11:01
Prosegue la rincorsa alla zona play off per l'Empoli di Dionisi, lontana oggi sette punti dall'ultimo piazzamento disponibile, occupato proprio dal Cesena. Punti in palio pesanti quelli di oggi al Castellani, una sconfitta complicherebbe e non poco i piani dei toscani, la cui ultima vittoria in campionato risale proprio alla gara di andata di quasi due mesi fa contro gli emiliani. Nel mezzo sono arrivati quattro sconfitte e tre pareggi10:58
Benvenuti alla diretta di Empoli-Cesena. gara valida per la 27' giornata del campionato di Serie B!10:55
Empoli - Cesena è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Cesena sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.
Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte). L'Empoli ha segnato 33 gol e ne ha subiti 37; il Cesena ha segnato 35 gol e ne ha subiti 38. La partita di andata Cesena - Empoli si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 0-1.
In casa l'Empoli ha fatto 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e lo Spezia ottenendo 0 punti. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre Il Cesena ha incontrato lo Spezia perdendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.
Empoli e Cesena si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 13 volte, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Empoli-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha vinto le ultime tre sfide contro il Cesena in Serie BKT con un punteggio aggregato di 9-5 e solo una volta è arrivata a quattro successi di fila contro questa avversaria nella competizione, tra novembre 2009 e aprile 2013.
L'Empoli non ha mai perso in casa contro il Cesena in 11 precedenti (7V, 4N) e nella sua storia in Serie BKT solo contro il Vicenza (12) ha disputato più match interni restando sempre imbattuto.
L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime sette gare in Serie BKT (3N, 4P) e non arriva a otto match di fila senza trovare il successo nella competizione da ottobre-novembre 2019, tra le gestioni Cristian Bucchi e Roberto Muzzi.
Il Cesena ha perso sette delle ultime nove gare in Serie BKT (2V), tra cui tutte le ultime tre: i bianconeri non arrivano a quattro sconfitte di fila nella competizione da marzo 2008.
Empoli (39) e Cesena (42) sono due delle prime quattro squadre di questo campionato per numero di contropiedi registrati finora - con loro Frosinone con 53 e Reggiana a quota 40.
Stiven Shpendi - che alla prossima presenza taglierà il traguardo delle 50 partite giocate in Serie BKT - ha già segnato in questo campionato più del doppio delle reti messe a segno nell'intera scorsa stagione nella competizione (9 vs 4); inoltre, il classe 2003 potrebbe trovare la rete per tre presenze di fila per la prima volta in cadetteria.
Cristian Shpendi - che vanta le stesse reti in questo campionato del gemello Stiven, nove - ha segnato 20 gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie BKT e tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni solo Junior Kroupi (2006), Benjamin Sesko (2005) e Francesco Pio Esposito (2005) sono più giovani tra chi ha segnato almeno lo stesso numero di gol del classe 2003 del Cesena.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: