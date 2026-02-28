Prosegue la rincorsa alla zona play off per l'Empoli di Dionisi, lontana oggi sette punti dall'ultimo piazzamento disponibile, occupato proprio dal Cesena. Punti in palio pesanti quelli di oggi al Castellani, una sconfitta complicherebbe e non poco i piani dei toscani, la cui ultima vittoria in campionato risale proprio alla gara di andata di quasi due mesi fa contro gli emiliani. Nel mezzo sono arrivati quattro sconfitte e tre pareggi10:58

Il Cesena arriva in Toscana con la chiara intenzione di consolidare il vantaggio dalle inseguitrici e magari migliorare il proprio piazzamento. I bianconeri di Mignani devono riscattarsi dopo un periodo altamente negativo contraddistinto da cinque sconfitte nelle ultime sei gare. L'ultimo successo è quello contro il Pescara dello scorso 6 febbraio11:01

Dirigerà l'incontro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce con i due assistenti Niedda e Pascarella e il quarto ufficiale Liotta. Al Var ci sono invece Monaldi e Paganessi11:02

Le scelte di Dionisi: davanti a Fulignati la linea a tre è formata da Obaretin, Lovato e Guarino, con Ebuahi e Moruzzi che agiranno sugli esterni. In mediana tocca a Haas, Degli Innocenti e Ignacchiti, davanti Nasti e Shpendi formano il tandem d'attacco14:26

Le scelte di Mignani: difesa a tre anche per il tecnico degli emiliani, che si affida a Piacentini, Ciofi e Zaro per proteggere la porta di Klinsmann. Ciervo e Frabotta saranno gli esterni a tutta fascia, con Bisoli, Castagnetti e Francesconi a centrocampo. Cerri e Shpendi la coppia d'attacco14:27

Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte); invece il Cesena si trova 8° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 33 gol e ne ha subiti 37; il Cesena ha segnato 35 gol e ne ha subiti 38.

La partita di andata Cesena - Empoli si è giocata il 10 gennaio 2026 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Empoli ha fatto 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, la Reggiana e il Frosinon ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Venezia e lo Spezia ottenendo 0 punti.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone pareggiando 2-2 mentre Il Cesena ha incontrato lo Spezia perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 10 gol.

Empoli e Cesena si sono affrontate 23 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 13 volte, il Cesena ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Empoli-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha vinto le ultime tre sfide contro il Cesena in Serie BKT con un punteggio aggregato di 9-5 e solo una volta è arrivata a quattro successi di fila contro questa avversaria nella competizione, tra novembre 2009 e aprile 2013.

L'Empoli non ha mai perso in casa contro il Cesena in 11 precedenti (7V, 4N) e nella sua storia in Serie BKT solo contro il Vicenza (12) ha disputato più match interni restando sempre imbattuto.

L'Empoli non ha vinto nessuna delle ultime sette gare in Serie BKT (3N, 4P) e non arriva a otto match di fila senza trovare il successo nella competizione da ottobre-novembre 2019, tra le gestioni Cristian Bucchi e Roberto Muzzi.

Il Cesena ha perso sette delle ultime nove gare in Serie BKT (2V), tra cui tutte le ultime tre: i bianconeri non arrivano a quattro sconfitte di fila nella competizione da marzo 2008.

Empoli (39) e Cesena (42) sono due delle prime quattro squadre di questo campionato per numero di contropiedi registrati finora - con loro Frosinone con 53 e Reggiana a quota 40.

Stiven Shpendi - che alla prossima presenza taglierà il traguardo delle 50 partite giocate in Serie BKT - ha già segnato in questo campionato più del doppio delle reti messe a segno nell'intera scorsa stagione nella competizione (9 vs 4); inoltre, il classe 2003 potrebbe trovare la rete per tre presenze di fila per la prima volta in cadetteria.

Cristian Shpendi - che vanta le stesse reti in questo campionato del gemello Stiven, nove - ha segnato 20 gol dall'inizio della scorsa stagione in Serie BKT e tra i giocatori dei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni solo Junior Kroupi (2006), Benjamin Sesko (2005) e Francesco Pio Esposito (2005) sono più giovani tra chi ha segnato almeno lo stesso numero di gol del classe 2003 del Cesena.

