Il Padova sbanca il Braglia grazie alle due reti (Lasagna e Faedo) segnate nel corso dei primi 45 minuti. Inutile la marcatura nella ripresa di Zanimacchia.
Brusca frenata per il Modena che rimane ancorato al 6° posto a 43 punti. Nel turno infrasettimanale i gialloblu saranno ospitati dalla Virtus Entella. Quinta sconfitta per i canarini nelle ultime otto partite giocate in casa.
Colpaccio del Padova che si allontana dalla zona rossa e si porta a 5 punti dalla zona playoff. I biancoscudati salgono al 10° posto a quota 33 punti e ospiteranno lo Spezia nella prossima giornata di campionato.
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO ALBERTO BRAGLIA! Modena-Padova 1-216:58
90'+1'
Scintille in campo nel finale. Calzavara ammonisce Varas.16:55
90'+1'
Cross da destra di Massolin per Gliozzi. Fortin lo anticipa smanacciando lontando il pallone.16:54
90'
4 minuti di recupero.16:53
89'
Ammonitio Steven Nador.16:55
87'
Altro pallone a cercare Gliozzi. Capelli ostacola l'avversario permettendo a Fortin di arrivare sulla palla.16:50
86'
La punizione viene battuta allrgando sulla destra a Gerli che va subito a cercare la testa di Gliozzi. Ancora concentrata la difesa del Padova.16:49
85'
Punizione interessante, conquistata da Defrel, per i canarini che possono mettere un altro pallone in mezzo.16:48
83'
Altro angolo per i canarini. Zanimacchia mette un buon pallone ma copre bene la difesa veneta.16:45
82'
Traversone di Imputato, da destra, a cercare Zanimacchia sul secondo palo. Anticipa la difesa patavina e allontana il pericolo.16:44
81'
Sugli sviluppi del calcio piazzato Cotali, completamente libero, allunga in calcio d'angolo regalando un altro possesso alla formazione ospite.16:44
80'
Varas conduce nella trequarti avversaria e prende il fallo e secondi prezioso sulla pressione di Santoro. 16:43
77'
Gliozzi usa il fisico e manda in profondità per Imputato. Usa l'esperienza Villa sbilanciando l'avversario con la spalla e portando a casa il rinvio dal fondo.16:40
76'
Santoro conduce e verticalizza per Defrel che non riesce a girarsi su Sgarbi che mette in rimessa laterale.16:39
74'
Ammonito Fortin per aver impiegato troppo tempo a battere un calcio di punizione dalle retrovie.16:37
74'
Sostituzioni esaurite su entrambe le panchine.16:36
73'
5° sostituzione Modena. Esce Francesco Zampano ed entra Grégoire Defrel.16:36
73'
4° sostituzione Modena. Esce Manuel De Luca ed entra Antonio Imputato.16:35
72'
Crisetig scivola in mezzo al campo e regala palla a Zanimacchia che parte in contropiede. Palla a Massolin che si addormenta col pallone tra i piedi subendo il rientro della difesa biancoscudata,16:35
68'
5° sostituzione Padova. Esce Kevin Lasagna ed entra Gianluca Caprari.16:32
68'
4° sostituzione Padova. Esce Francesco Di Mariano ed entra Jonathan Silva.16:32
68'
3° sostituzione Padova. Esce Christian Pastina ed entra Lorenzo Villa.16:31
68'
Triplo cambio in arrivo per Andreoletti.16:30
67'
Calcio d'angolo sprecato dal Modena che gioca corto e non riesce a mettere palla al centro.16:29
65'
Spinta decisamente diversa del Modena nella seconda frazione, con i canarini più decisi sui contrasti e aggressivi sulle seconde palle.16:28
62'
Spazio a destra per Massolin che metta palla sul secondo palo; la difesa allunga la traiettoria e manda in rimessa laterale.16:27
60'
2° sostituzione Padova. Esce Cristian Buonaiuto ed entra Luca Di Maggio.16:22
59'
Nador stacca a centro area e colpisce di testa indirizzando centralmente. Parata semplice per Fortin.16:21
58'
E' esplosa la partita con il Modena che ha riacquisito consapevolezza e fiducia a seguito del gol di Zanimacchia. Zampano conquista calcio d'angolo sull'opposizione di Faedo.16:21
56'
GOOL!! MODENA-Padova 1-2!! Rete di Luca Zanimacchia! Gliozzi riceve all'interno dell'area di rigore che scarica al limite per Zanimacchia che conduce palla orizzontalmente e trova lo spazio per un destro chirurgico che si infila a fil di palo.
Destro potenta dai 20 metri per Buonaiuto. Palla centrale bloccata in due tempi da Chichizola.16:18
54'
3° sostituzione Modena. Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Ettore Gliozzi.16:35
53'
2° sostituzione Modena. Esce Bryant Nieling ed entra Matteo Cotali.16:35
51'
Giallo inevitabile per Massolin che perde palla e ferma l'avversario con una trattenuta vistosa.16:15
50'
Ripartenza veloce del Padova con Buonaiuto che sventaglia a destra a servire Lasagna. La conclusione dell'ex-Udinese si infrange su Nieling.16:13
48'
Lunga azione condotta dai patavini. Capelli scarica al limite per Buonaiuto che difende il pallone caparbiamente e ritorna dal compagno di squadra che prova a mettere il pallone al centro dove Chichizola blocca il pallone.16:11
47'
Ricomincia da dove ha lasciato il Padova esercitando una buona pressione e giocando in maniera sciolta.16:10
46'
SI RIPARTE! E' il Modena ad avere il primo possesso della ripresa.16:08
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.15:54
Due gol in avvio di partita per la formazione ospite. Il Padova chiude il primo tempo con il doppio vantaggio firmato da Lasagna al minuto 8 e da Faedo al 14°. Molti errori da parte del Modena con la squadra scesa in campo poco concentrata. 15:54
45'+6'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Modena-Padova 0-215:52
45'+4'
Palla messa in mezzo da destra per il Modena. Zampano accentua un contatto ricevuto con Calzavara che lascia proseguire.15:52
45'+3'
Calcio piazzato dalla trequarti destra. Calcia Ambrosino e sul secondo palo stacca Nador che di testa manda il pallone docile tra i guantoni di Fortin.15:51
45'+2'
Il Modena prova a fare densità nella metà campo avversaria ma trova un Padova ben disposto e che lascia pochissimi spazi.15:49
45'
5 minuti di recupero. Recupero sostanzioso dovuto alle due reti e all'infortunio di Harder in avvio di partita.15:48
45'
Punizione dalla trequarti calciata da Zanimacchia verso il centro dell'are di rigore. De Luca colpisce di testa mandando a lato.15:47
44'
Buonaiuto frana su Gerli. Per Calzavara è cartellino giallo.15:46
43'
Bell'azione del Padova che muove palla avanti-dietro e manda Buonaiuto in profondità. L'attaccante del Padova riceve sulla destra e conclude con troppa fredda, lasciando partite un tiro debole e fuori misura.15:45
42'
Arriva ora il corner per il Modena. La palla di Ambrosino sul primo palo è telefonata e viene allontanata dalla difesa biancoscudata.15:43
39'
Aumenta la pressione del Modena. Zampano scappa alle spalle di Faedo e mette il cross da destra venendo contrastato dall'avversario. Sfortunato il rimpallo per l'esterno ex-Venezia, sarà rimessa dal fondo.15:41
36'
Rinvio sbilenco della difesa veneta. Massolin raccoglie al limite e incrocia col sinistro. Conclusione debole e fuori misura.15:39
35'
OCCASIONE PADOVA! Schema da corner per il Padova con Crisetig che va verso al battitore e lascia scorrete per Capelli che dal fuori area prova a piazzare. Palla fuori di poco.15:38
35'
Varas trova spazio sulla destra e sfida Gerli che lo contrasta regalando un altro calcio d'angolo ai biancoscudati.15:37
32'
OCCASIONE MODENA! De Luca riceve sul limite spalle alla porta e protegge palla portandola sul destro prima di scaricare in porta. Fortin si distende sulla sua destra e blocca. Primo squillo suonato dai gialloblu.15:34
29'
Sottil prova già a mischiare le carte per dare la sveglia ai suoi. Beyuku esce arrabbiatissimo dal campo.15:31
28'
1° sostituzione Modena. Esce Gady Beyuku ed entra Yanis Massolin.15:31
28'
Altra apertura sbagliata per Zampano. Modena non pervenuto fino a questo momento.15:31
27'
Di Mariano trovato sull'out di sinistra mette il cross a rientrare col destro. Ancora sicura l'uscita di Chichizola.15:29
26'
Manca precisione nella manovra del Modena. L'apertura per Zampano finisce in rimessa laterale.15:28
24'
Ritmo decisamente basso in questo frangente. Non arriva la reazione dei canarini.15:26
21'
Iniziativa di Beyuku che da destra stringe, raggiunge il limite dell'area e prova la conclusione con tocco di mezzo esterno. Palla alta sopra l'incrocio dei pali.15:23
20'
Spinge ancora il Padova con Varas che raggiunge il fondo a destra e fa partire un traversone interessante.Chichizola esce e afferra il pallone.15:22
17'
Guizzo di Gerli che salta l'uomo e calcia col destro dal limite dell'area di rigore. Conclusione centrale e bloccata da Fortin.15:19
14'
GOOL!! Modena-PADOVA 0-2!! Gol di Carlo Faedo! Raddoppio su calcio d'angolo per i patavini. Palla ad uscire calciata da Buonaiuto che raggiunge la testa di Faedo al centro dell'area di rigore, abile a girare verso il secondo palo lasciando Chichizola immobile.15:17
11'
C'è un contatto tra Beyuku e Faedo con quest'ultimo che, sulla destra, prova a calciare la palla in rimessa laterale per fermare la corsa dell'avversario ma colpisce solamente la gamba con la sfera che finisce oltre la linea di fondo campo. Contatto non ravvisato dal direttore di gara, costretto poi ad ammonire Sottil per le insistite proteste.15:14
9'
Lasagna si ripete e segna come nella sfida del girone di andata.15:12
8'
GOOL!! Modena-PADOVA 0-1!! Gol di Kevin Lasagna! Errore di Nador che prova ad uscire con troppa leggerezza e sbaglia il passaggio. Di Mariano intercetta e, forse subendo fallo, riesce a servire Lasagna nella voragine lasciata dalla difesa gialloblu. Lasagna entra in area e calcia col mancino forte sotto la traversa superando Chichizola.
FORMAZIONE UFFICIALE MODENA. 3-5-2. Chichizola: Beyuku, Dellavalle, Nieling; Zanimacchia, Gerli, Nador, Santoro, Zampano; Ambrosino, De Luca.14:26
Dirige la gara il signor Andrea Calzavara della sezione di Varese.10:08
La sfida del girone di andata ha visto il Padova imporsi per 2-0 tra le mura dell'Euganeo grazie alle reti di Bortolussi e Lasagna.10:07
Altalenante la stagione del ritorno del Padova in cadetteria. I biancoscudati hanno collezionato un solo punto nelle ultime due partite grazie al pareggio per 1-1 (rete di Di Mariano) contro il Bari dell'ultima giornata. I patavini si trovano in 10° posizione a 30 punti, al pari di Empoli e Carrarese, stazionando quattro punti al di sopra della zona playout.10:00
Il Modena arriva a questa sfida con un filotto di 3 vittorie consecutive. Due gol a partita per i canarini contro Venezia, Carrarese e Juve Stabia. Scatto deciso quindi per i gialloblu, ora 6° con 43 punti, in ottica playoff.09:52
Siamo allo Stadio Alberto Braglia! Il Modena di Andrea Sottil ospita il Padova di Matteo Andreoletti.09:37
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Modena e Padova, gara valida per la 27° giornata di Serie BKT.09:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori09:36
Modena - Padova è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Padova sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Andrea Calzavara
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
32
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
8.0
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Empoli-Reggiana 1-1
23-08-2025
Serie B
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
13-09-2025
Serie B
Modena-Bari 3-0
24-09-2025
Coppa Italia
Verona-Venezia 0-0
30-09-2025
Serie B
Juve Stabia-Mantova 2-1
18-10-2025
Serie B
Spezia-Cesena 1-2
28-10-2025
Serie B
Pescara-Avellino 1-1
07-11-2025
Serie B
Spezia-Bari 1-1
28-11-2025
Serie B
Cesena-Modena 1-0
13-12-2025
Serie B
Catanzaro-Avellino 1-0
21-12-2025
Serie A
Sassuolo-Torino 0-1
17-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Mantova 1-2
07-02-2026
Serie B
Carrarese-Südtirol 0-0
15-02-2026
Serie B
Avellino-Pescara 0-1
Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte). Modena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 22; Padova ha segnato 28 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Padova - Modena si è giocata il 11 gennaio 2026 e si è conclusa 2-0.
In casa Modena ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Sampdoria e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Modena ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 1-2 mentre Padova ha incontrato il Bari pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.
Modena e Padova si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 19.
Modena-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha vinto nel match d'andata di questo campionato contro il Modena: non batte in due partite consecutive i gialloblù in Serie BKT dal 1967-1968 (striscia di tre) e l'unico torneo cadetto in cui i veneti hanno vinto entrambi i match stagionali contro gli emiliani risale al 1966/67.
Il Modena è imbattuto nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie BKT contro il Padova (6V, 5N): i veneti non trovano una vittoria in terra emiliana contro i Canarini nel torneo cadetto dal lontano 2-1 del 21 gennaio 1968.
Gran momento di forma per il Modena, con tre vittorie consecutive: gli emiliani non mettono insieme quattro vittorie di fila nello stesso torneo di Serie BKT addirittura dal maggio 2014, quando allenava Walter Novellino.
Il Padova ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro trasferte di Serie BKT, parziale in cui per ben tre volte non ha segnato: i veneti, dopo aver collezionato ben quattro clean sheets nelle prime otto gare esterne di questo campionato, hanno sempre incassato almeno una rete nelle ultime cinque fuori casa (9 in totale nel parziale).
Il Padova ha segnato quattro degli ultimi sette gol in Serie BKT su sviluppo di corner: in generale i veneti hanno segnato il 27% delle loro reti in questo campionato da questa situazione di gioco (7 su 26), percentuale record nel torneo in corso.
Yanis Massolin (38) è uno dei cinque giocatori che in questa Serie BKT contano più di 35 dribbling riusciti, insieme a Ghedjemis, Dorval, Yeboah e Paulo Azzi; tra questi il centrocampista del Modena è il più giovane e anche quello con meno minuti giocati (1003 in totale).
Il Modena è la squadra di Serie BKT contro cui Kevin Lasagna ha partecipato a più gol: quattro, grazie a due assist e due reti per l'attaccante del Padova, con i gol arrivati proprio negli ultimi due match disputati contro i Canarini (incluso proprio il match d'andata del torneo in corso, subentrando dalla panchina).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: