GOOL!! Modena-PADOVA 0-1!! Gol di Kevin Lasagna! Errore di Nador che prova ad uscire con troppa leggerezza e sbaglia il passaggio. Di Mariano intercetta e, forse subendo fallo, riesce a servire Lasagna nella voragine lasciata dalla difesa gialloblu. Lasagna entra in area e calcia col mancino forte sotto la traversa superando Chichizola. Guarda la scheda del giocatore Kevin Lasagna 15:11

Bell'azione del Padova che muove palla avanti-dietro e manda Buonaiuto in profondità. L'attaccante del Padova riceve sulla destra e conclude con troppa fredda, lasciando partite un tiro debole e fuori misura.15:45

E' esplosa la partita con il Modena che ha riacquisito consapevolezza e fiducia a seguito del gol di Zanimacchia. Zampano conquista calcio d'angolo sull'opposizione di Faedo.16:21

PREPARTITA

Modena - Padova è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Padova sarà Andrea Calzavara. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Andrea Calzavara

partite Serie B: 11 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Empoli-Reggiana 1-1 23-08-2025 Serie B Virtus Entella-Juve Stabia 1-1 13-09-2025 Serie B Modena-Bari 3-0 24-09-2025 Coppa Italia Verona-Venezia 0-0 30-09-2025 Serie B Juve Stabia-Mantova 2-1 18-10-2025 Serie B Spezia-Cesena 1-2 28-10-2025 Serie B Pescara-Avellino 1-1 07-11-2025 Serie B Spezia-Bari 1-1 28-11-2025 Serie B Cesena-Modena 1-0 13-12-2025 Serie B Catanzaro-Avellino 1-0 21-12-2025 Serie A Sassuolo-Torino 0-1 17-01-2026 Serie B Calcio Padova-Mantova 1-2 07-02-2026 Serie B Carrarese-Südtirol 0-0 15-02-2026 Serie B Avellino-Pescara 0-1

Attualmente Modena si trova 6° in classifica con 43 punti (frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte).

Modena ha segnato 36 gol e ne ha subiti 22; Padova ha segnato 28 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Padova - Modena si è giocata il 11 gennaio 2026 e si è conclusa 2-0.

In casa Modena ha fatto 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, Carrarese e Juve Stabia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Sampdoria e il Bari ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 1-2 mentre Padova ha incontrato il Bari pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 9 gol.

Modena e Padova si sono affrontate 45 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 19.

Modena-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto nel match d'andata di questo campionato contro il Modena: non batte in due partite consecutive i gialloblù in Serie BKT dal 1967-1968 (striscia di tre) e l'unico torneo cadetto in cui i veneti hanno vinto entrambi i match stagionali contro gli emiliani risale al 1966/67.

Il Modena è imbattuto nelle ultime 11 gare casalinghe di Serie BKT contro il Padova (6V, 5N): i veneti non trovano una vittoria in terra emiliana contro i Canarini nel torneo cadetto dal lontano 2-1 del 21 gennaio 1968.

Gran momento di forma per il Modena, con tre vittorie consecutive: gli emiliani non mettono insieme quattro vittorie di fila nello stesso torneo di Serie BKT addirittura dal maggio 2014, quando allenava Walter Novellino.

Il Padova ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro trasferte di Serie BKT, parziale in cui per ben tre volte non ha segnato: i veneti, dopo aver collezionato ben quattro clean sheets nelle prime otto gare esterne di questo campionato, hanno sempre incassato almeno una rete nelle ultime cinque fuori casa (9 in totale nel parziale).

Il Padova ha segnato quattro degli ultimi sette gol in Serie BKT su sviluppo di corner: in generale i veneti hanno segnato il 27% delle loro reti in questo campionato da questa situazione di gioco (7 su 26), percentuale record nel torneo in corso.

Yanis Massolin (38) è uno dei cinque giocatori che in questa Serie BKT contano più di 35 dribbling riusciti, insieme a Ghedjemis, Dorval, Yeboah e Paulo Azzi; tra questi il centrocampista del Modena è il più giovane e anche quello con meno minuti giocati (1003 in totale).

Il Modena è la squadra di Serie BKT contro cui Kevin Lasagna ha partecipato a più gol: quattro, grazie a due assist e due reti per l'attaccante del Padova, con i gol arrivati proprio negli ultimi due match disputati contro i Canarini (incluso proprio il match d'andata del torneo in corso, subentrando dalla panchina).

