Quello tra Spezia e Reggiana è un autentico scontro salvezza. Liguri ed emiliani sono divisi da un solo punto in classifica: i primi sono a quota 25 (gli stessi punti di Entella e Bari), i secondi a 26. Alle spalle solo il Pescara a 18.16:53

Lo Spezia di Donadoni scende in campo schierato con il 3-5-2: Radunovic tra i pali - linea di difesa a tre con Vignali, Mateju e Bonfanti - il centrocampo a cinque è composto da Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo e Beruatto - in attacco Artistico e Vlahovic. 17:18

3-5-2 anche per la Reggiana: tra i pali Micai - davanti a lui Papetti, Lusuardi e Bonetti - a centrocampo Rover, Bertagnoli, Reinhart, Portanova e Tripaldelli - le chiavi dell'attacco sono affidate a Girma e Novakovich.17:13

Rover lavora bene sulla destra e serve Novakovich che entra con qualità in area e libera il destro, Radunovic non ha problemi e blocca con sicurezza la sfera.17:27

Termina 1-0 a favore dell'undici di Rubinacci il primo tempo del Picco. Lo Spezia parte forte e prova a colpire prima con Vlahovic e poi con Romano. Artistico è come sempre molto dinamico ma fino ad ora non crea troppi problemi a Micai. La Reggiana, dopo la sofferenza iniziale, viene fuori alla lunga e a cinque minuti dall'intervallo la sblocca con Novakovich: gli emiliani guidano una precisa ripartenza che vale il vantaggio momentaneo.18:08

PREPARTITA

Spezia - Reggiana è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Reggiana sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 280 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 7 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.9 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3 18-01-2026 Serie A Milan-Lecce 1-0 30-01-2026 Serie A Lazio-Genoa 3-2 14-02-2026 Serie B Sampdoria-Calcio Padova 1-0

Attualmente lo Spezia si trova 17° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte); invece la Reggiana si trova 14° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 23 gol e ne ha subiti 35; la Reggiana ha segnato 29 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Reggiana - Spezia si è giocata il 30 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa lo Spezia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Frosinone e il Cesena ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, l'Empoli e l'Avellino ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita il Cesena vincendo 2-3 mentre La Reggiana ha incontrato l'Avellino pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 6 gol.

Spezia e Reggiana si sono affrontate 17 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 8 volte, la Reggiana ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Spezia-Reggiana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo cinque vittorie per lo Spezia, una per la Reggiana e un pareggio nei primi sette confronti in Serie BKT, queste due formazioni non hanno mai ripetuto lo stesso risultato nei successivi 10: tre successi per i liguri, quattro per gli emiliani e tre pareggi, incluso quello maturato nello scontro più recente a settembre (1-1).

Lo Spezia ha vinto sei delle otto partite interne di Serie BKT contro la Reggiana, perdendo le restanti due. Nel campionato cadetto, la formazione emiliana è quella che i liguri hanno affrontato più volte in casa senza mai pareggiare: otto, appunto.

Lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro partite di Serie BKT (1V, 2N) - tante volte quante nelle precedenti otto (3V, 5P) - e dopo il 3-2 sul Cesena nell'ultimo turno potrebbe vincere due incontri di fila per la seconda volta nel torneo in corso - la prima tra novembre e dicembre scorsi.

Dopo l'1-0 contro il Mantova e gli 1-1 con Empoli e Avellino, la Reggiana potrebbe rimanere imbattuta in quattro gare di fila in Serie BKT per la prima volta dall'aprile-maggio scorsi, quando registrò quattro vittorie consecutive. È invece dal febbraio-marzo 2025 che gli emiliani non pareggiano tre incontri in successione nel campionato cadetto.

Spezia (275) e Reggiana (279) sono due delle quattro squadre che finora hanno effettuato meno conclusioni in questa Serie BKT (insieme all'Avellino a 258 e al Bari a 277), ma anche due delle prime cinque per percentuale di tiri nello specchio: prima quella ligure (51%) e quinta quella emiliana (48%) - tra loro Padova (49.5%), Avellino e Mantova (49%).

Grazie alla doppietta nell'ultimo turno di campionato, Gabriele Artistico è salito a sette gol in 21 presenze nella Serie BKT 2025/26, gli stessi che aveva messo a referto nella sua prima stagione disputata nel torneo (sette in 33 gare nel 2024/25, con Juve Stabia e Cosenza). La Reggiana potrebbe diventare, dopo Virtus Entella e Cesena (due), la terza avversaria contro cui realizza più di una rete nella competizione - la prima nel marzo 2025.

Manolo Portanova è il miglior marcatore della Reggiana in questo campionato con sei reti all'attivo, l'ultima nella gara più recente contro l'Avellino; il classe 2000 non va a bersaglio in due presenze di fila nel torneo dall'aprile-maggio scorsi - tre in quel caso, una delle quali proprio contro lo Spezia. Da quando milita nel club emiliano (2023/24), solo contro la Sampdoria (tre) ha partecipato a più marcature che contro i liguri in Serie BKT: due (1G, 1A).

