Vince 1-0 la Reggiana di Rubinacci contro lo Spezia, che nell'arco degli oltre 90 minuti del match si rende più volte pericoloso, soprattutto con Artistico, ma si mostra poco cinico. Tutto il contrario per gli emiliani, che creano meno e capitalizzano una ripartenza nel corso del primo tempo con Novakovich, che torna al gol dopo un lungo digiuno e regala una vittoria assai preziosa nella corsa salvezza.
A seguire, alle 19:30, la B prosegue con il derby tra Avellino e Juve Stabia.
90'+6'
Finisce qui: Spezia 0-1 Reggiana. Tre punti pesantissimi per gli emiliani!19:12
90'+6'
Lo Spezia riesce a regalarsi l'ultima occasione con Di Serio che calcia da dentro l'area ma non centra lo specchio della porta.19:11
90'+5'
Gioca con il cronometro la formazione di Rubinacci.19:10
90'+4'
Giallo a Bandinelli che commette un brutto fallo su Girma.19:10
90'+4'
La Reggiana si porta in avanti con Girma.19:10
90'+1'
Cinque minuti di recupero.19:06
90'
Sostituzione Reggiana: fuori Rover per Sampirisi.19:06
90'
Cross dentro in area, la difesa ospite lascia sfilare sul fondo.19:05
89'
Resta in possesso lo Spezia.19:04
87'
Cartellino giallo per Girma.19:02
87'
Sinistro di Bandinelli, pallone alto.19:02
86'
Spezia tutto in avanti, si difende la Reggiana.19:01
83'
ANCORA SPEZIA! Cross morbido di Comotto per Aurelio che incorna di testa, conclusione troppo angolata e palla sul fondo!18:59
81'
OCCASIONE SPEZIA! Fondamentale Micai sul colpo di testa di Valoti su cross da sinistra di Bonfanti!18:57
80'
Cambia anche lo Spezia: fuori Romano per Bandinelli.18:55
78'
Doppio cambio per la Reggiana: fuori Portanova e Bertagnoli per Vallarelli e Libutti.18:53
77'
Artistico ci riprova di testa, pallone fuori.18:53
76'
CHANCE SPEZIA! Girata in area di Artistico, destro secco deviato sul fondo!18:52
74'
Nervosismo in campo: giallo a Vignali e Bertagnoli.18:50
73'
Sostituzione Spezia: fuori Bellemo, dentro Valoti.18:48
70'
Ultimi venti minuti, più il recupero, dell'incontro. Reggiana sempre avanti 1-0.18:45
69'
Colpo di testa di Aurelio, palla alta.18:45
67'
Gondo tocca il primo pallone del match: mancino ravvicinato murato.18:42
65'
Rubinacci cambia ancora: fuori Novakovich per Gondo con l'obiettivo di dare più freschezza in avanti.18:40
62'
Ancora Portanova con il destro, ancora fuorigioco. 18:37
60'
Sostituzione Spezia: esce Vlahovic per Di Serio.18:35
59'
Gioco fermo, scintille Mateju-Rover.18:34
58'
DESTRO DI ARTISTICO! Il nove di casa si accentra e libera il destro potente, ci mette la mano Micai!18:34
57'
Cross basso di Sernicola, allontana la Reggiana.18:33
56'
Bella giocata in fase offensiva di Artistico, che conquista un corner.18:32
54'
Fase contratta del match.18:30
51'
Aurelio prova a spingere a sinistra, pallone troppo lungo e rimessa dal fondo a favore della Reggiana.18:27
49'
Reggiana in avanti, Portanova si rende pericoloso ma si alza la bandierina.18:24
46'
Due cambi anche per Donadoni: fuori Beruatto per Aurelio e Adamo per Comotto.18:21
46'
Sostituzione Reggiana: esce Lusuardi per Quaranta.18:21
46'
Si ricomincia!18:20
Quarto gol in stagione per Novakovich, che non andava in rete da novembre.18:11
Termina 1-0 a favore dell'undici di Rubinacci il primo tempo del Picco. Lo Spezia parte forte e prova a colpire prima con Vlahovic e poi con Romano. Artistico è come sempre molto dinamico ma fino ad ora non crea troppi problemi a Micai. La Reggiana, dopo la sofferenza iniziale, viene fuori alla lunga e a cinque minuti dall'intervallo la sblocca con Novakovich: gli emiliani guidano una precisa ripartenza che vale il vantaggio momentaneo.18:08
45'+2'
Fine primo tempo: Reggiana avanti con il gol di Novakovich.18:05
45'+1'
Destro di Sernicola dal limite, pallone sulla barriera.18:04
45'+1'
Cartellino giallo per Lusuardi che ferma Artistico nei pressi del limite dell'area. Artistico era diretto in porta.18:03
45'
Un minuto di recupero.18:02
45'
Girma scarica per Reinhart, il destro è impreciso.18:02
44'
Ora la Reggiana amministra.18:01
40'
GOL! Spezia 0-1 Reggiana! La partita la sblocca Novakovich che rompe il digiuno! Rover guida la ripartenza da destra e poi tocca al centro per Girma che serve in area il centravanti statunitense che con il mancino insacca!
Bertagnoli conquista una seconda palla, si porta in avanti e dal limite calcia. Palla fuori.17:56
35'
Novakovich sterza e va con il destro ravvicinato, Mateju si oppone.17:52
33'
Artistico prova a inventare in avanti, controlla la difesa ospite che non rischia nulla.17:50
31'
Tentativo di Bonfanti, para Micai.17:48
29'
Giallo a Bellemo per una scivolata dura su Rover.17:46
28'
Possesso Spezia.17:45
25'
Venticinque minuti sul cronometro, gara bella ma si resta sullo 0-0.17:41
23'
Mancino potente di Romano dalla distanza, il tiro è però centrale e Micai, ben posizionato, blocca.17:41
22'
Si alza l'intensità del match da una parte e dall'altra.17:39
20'
Ancora Reggiana, Girma spinge sulla corsia di destra e conquista un calcio di punizione. Sale la formazione di Rubinacci.17:37
19'
Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.17:36
18'
Prima chance dalla bandierina per la Reggiana che ora si mostra più propositiva.17:35
15'
Break Reggiana e gran destro ravvicinato di Portanova, ma c'è offside.17:33
14'
I padroni di casa continuano a spingere.17:31
10'
Primo cartellino della partita: giallo a Mateju.17:27
9'
Rover lavora bene sulla destra e serve Novakovich che entra con qualità in area e libera il destro, Radunovic non ha problemi e blocca con sicurezza la sfera.17:27
6'
La Reggiana prova a proporsi in avanti con Girma che però commette fallo in attacco, lo Spezia rilancia lungo.17:23
3'
ANCORA SPEZIA! Micai sbaglia e consegna il pallone a Romano che dalla trequarti calcia a porta vuota ma manda fuori!17:21
1'
SUBITO SPEZIA! Avvio sprint dei padroni di casa con Vlahovic che entra in area in dribbling ma prima Papetti, poi Micai salvano!18:24
1'
Si inizia!17:17
Suqadre in campo sul terreno del Picco, pochi minuti all'avvio del match.17:15
In attesa del fischio d'inizio, riportiamo i risultati odierni sugli altri campi: Sudtirol 1-1 Venezia, Modena 1-2 Padova, Empoli 1-1 Cesena. Alle 19:30 questa giornata di B si chiuderà con il derby Avellino-Juve Stabia.17:06
Sarà Luca Zufferli della sezione di Udine - alla sua sesta stagione in B - a dirigere la sfida salvezza di questo pomeriggio tra Spezia e Reggiana.17:15
3-5-2 anche per la Reggiana: tra i pali Micai - davanti a lui Papetti, Lusuardi e Bonetti - a centrocampo Rover, Bertagnoli, Reinhart, Portanova e Tripaldelli - le chiavi dell'attacco sono affidate a Girma e Novakovich.17:13
Lo Spezia di Donadoni scende in campo schierato con il 3-5-2: Radunovic tra i pali - linea di difesa a tre con Vignali, Mateju e Bonfanti - il centrocampo a cinque è composto da Sernicola, Bellemo, Romano, Adamo e Beruatto - in attacco Artistico e Vlahovic. 17:18
Quello tra Spezia e Reggiana è un autentico scontro salvezza. Liguri ed emiliani sono divisi da un solo punto in classifica: i primi sono a quota 25 (gli stessi punti di Entella e Bari), i secondi a 26. Alle spalle solo il Pescara a 18.16:53
Lo Spezia arriva da una vittoria, 3-2 ai danni del Cesena con doppietta di Artistico e gol di Aurelio. La Reggiana arriva dopo l'1-1 contro l'Avellino, il post Dionigi sembra funzionare: una vittoria e due pari per Rubinacci, subentrato l'8 febbraio.16:51
Benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Reggiana, gara che vale la 27ª giornata del campionato di Serie B!16:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Picco Città: La Spezia Capienza: 12273 spettatori16:45
Spezia - Reggiana è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Arbitro di Spezia - Reggiana sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
