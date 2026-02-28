Emozioni nella ripresa, con il Sudtirol che ferma il Venezia e rischia di vincerla all’ultimo secondo. I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 47’ con Merkaj, bravo a incornare su cross di Molina. Ma la gioia dei padroni di casa è durata poco: al 54’ Hainaut, servito da Haps, ha trovato il pari con un tiro da centro area. Il Sudtirol non si è limitato a contenere gli avversari ma si è reso pericoloso più volte grazie ad un’ottima gara anche a livello di sacrificio e abnegazione da parte degli uomini di Castori. Il Venezia ha provato a farsi avanti con Yeboah e Doumbia, ma prima la mira e poi la bravura di Cragno hanno fatto la differenza. Nel recupero occasione clamorosa per il Sudtirol: Merkaj gira di testa a colpo sicuro ma Stankovic riesce nel miracolo di opporsi e salva il Venezia dalla sconfitta.
Il Sudtirol si dimostra squadra tenace che ha qualcosa da dire al campionato: i playoff possono essere un obiettivo alla portata degli uomini di Castori, che hanno dato parecchio filo da torcere alla capolista. Ottava rete in campionato per Merkaj, autore di un’ottima prestazione così come il partner d’attacco Pecorino. Nel prossimo turno la squadra di Castori, che sale a 34 punti, affronterà in trasferta la Reggiana.
Il Venezia ha sofferto molto la ferocia agonistica degli avversari, ma ha comunque portato a casa un punto che permette agli uomini di Stroppa di riagguantare il Monza in cima alla classifica con 57 punti. Decisivo Stankovic, autore di una parata miracolosa all’ultimo minuto. Nel prossimo turno il lagunari ospiteranno l’Avellino al Penzo.
90'+5'
Finisce la partita! SUDTIROL-VENEZIA 1-1 (47’ Merkaj, 54’ Hainaut)!17:00
90'+4'
STANKOVIC! Miracolo dell'estremo difensore del Venezia che toglie dalla rete il colpo di testa a botta sicura di Merkaj!16:52
90'+3'
Prova a pungere il Venezia, ma il cross di Busio è fuori misura.16:51
90'+1'
Il Sudtirol non sfrutta il calcio di punizione.16:49
90'
Quattro minuti di recupero.16:49
90'
CARTELLINO GIALLO per Antonio Manuel Casas, in ritardo su Molina.16:49
89'
Molina mette in area, la difesa del Venezia libera in calcio d'angolo.16:48
89'
Tonin guadagna una punizione interessante per il Sudtirol.16:47
86'
CAMBIO VENEZIA Stroppa toglie John Yeboah e mette Andrea Adorante.16:44
Pecorino fa tutto da solo in area, poi serve Casiraghi ma libera la difesa del Venezia.16:05
45'
Inizia il secondo tempo! SUDTIROL-VENEZIA 0-0!16:04
45'
SOSTITUZIONE SUDTIROL Castori sostituisce l'ammonito Filipe Bordon con Federico Davi.16:04
I componenti delle panchine si riscaldano in attesa del secondo tempo. Vedremo se Castori e Stroppa opereranno dei cambi nell'intervallo.16:01
Primo tempo che si chiude a reti inviolate a Bolzano. Venezia che prova a fare la partita e dopo tre minuti va in vantaggio con Yeboah ma la rete viene annullata per precedente offside di Lauberbach. Il Sudtirol prende le contromisure per arginare i veneti e inizia a farsi sentire in avanti con Pecorino: Sverko è decisivo sull’attaccante. Poi il Venezia trova un palo con Haps (azione comunque fermata per fuorigioco dell’esterno) e ha una grandissima occasione con Doumbia, fermato in corner da Cragno. Nel finale di tempo c’è spazio anche per una rete annullata al Sudtirol: Tronchin gonfia la porta ma l’azione è viziata da un precedente fuorigioco.15:53
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. SUDTIROL-VENEZIA 0-0!15:47
45'
Un minuto di recupero.15:47
44'
RETE ANNULLATA AL SUDTIROL! Tronchin calcia un bolide in area che trafigge Stankovic, ma l'azione era iniziata in fuorigioco e la rete viene annullata!15:46
42'
Ci prova ancora Doumbia, murato dai difensori biancorossi.15:43
39'
OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Busio deviata, Cragno respinge ancora in angolo!15:41
37'
Terzo corner consecutivo guadagnato dai veneti.15:38
36'
Dieci minuti al termine della prima frazione di gioco.15:37
35'
DOUMBIA! Ripartenza del Venezia che ribalta l'azione e porta Doumbia al tiro: Cragno devia in corner!15:36
34'
Traversone fuori misura di Kike Perez, palla sul fondo.15:35
31'
Crnigoj avvia l'azione e poi calcia dal limite, palla deviata, il rimpallo penalizza il centrocampista biancorosso.15:33
30'
Coast to coast di Svoboda, che però poi si trascina la palla sul fondo.15:31
29'
Haps col mancino, tiro respinto dalla difesa.15:30
28'
Pressing deciso del Sudtirol sui tentativi di costruzione dal basso del Venezia.15:30
25'
Yeboah arretra spesso fino a centrocampo a dare il via all'azione.15:28
21'
PALO VENEZIA! Haps si trova da solo davanti a Cragno, apre il sinistro e la palla si stampa sul palo! Ma l'arbitro fischia il fuorigioco dell'esterno arancioneroverde.15:23
19'
CARTELLINO GIALLO per Filipe Bordon: intervento falloso su Lauberbach.15:26
18'
Intuizione di Busio per Hainaut, esce bene Cragno.15:19
17'
Girata di Zedadka in area, presa facile di Stankovic.15:18
14'
Si fa più pericoloso il Sudtirol.15:16
13'
SVERKO DECISIVO Intervento in area di Sverko su Pecorino: proteste dell'attaccante del Sudtirol ma La Penna giudica regolare l'intervento del difensore del Venezia.15:16
12'
Ancora Yeboah, si accentra e calcia con la punta del piede sinistro: palla alta.15:13
11'
Yeboah inventa un filtrante illuminante per Busio, che non arriva sul pallone per un soffio.15:12
10'
Punizione di Casiraghi, Stankovic in uscita si scontra con Haps, spinto da un avversario: fallo in attacco del Sudtirol.15:11
9'
Pecorino difende bene palla e guadagna una punizione a pochi metri dal limite dell'area.15:10
7'
Bel duello tra Yeboah e Zedadka sulla fascia, ha la meglio l'esterno del Sudtirol.15:08
6'
Possesso palla della squadra veneta in questi primi minuti.15:07
3'
RETE ANNULLATA AL VENEZIA! Lauberbach mette in area un pallone basso che arriva ad Haps che calcia, Cragno respinge ma sulla ribattuta insacca Yeboah! Ma La Penna annulla per fuorigioco di Lauberbach!15:06
Tiene subito un baricentro alto il Venezia.15:02
Allo stadio Druso di Bolzano è tutto pronto. Comincia la sfida SUDTIROL-VENEZIA!15:01
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.14:58
Arbitra la sfida Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri e dal quarto uomo Di Marco. Santoro e Giua rispettivamente al Var e Avar.14:48
Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Bjarkason, Duncan e Compagnon. Adorante, non al meglio, parte dalla panchina: al suo posto Lagerbach. Haps per Sagrado sulla fascia e Duombia per Duncan in mediana.14:41
Il Sudirol deve fare a meno degli infortunati Coulibaly, Veseli, Pietrangeli e Odogwu. Esordio tra i pali con la maglia del Sudtirol per Alessio Cragno, Kofler al posto dell’indisponibile Veseli; a centrocampo spazio a Zedadka, Tronchin e Crnigoj.14:58
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Sverko – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Haps – Lauberbach, Yeboah. A disposizione: Plizzarri, Korac, Franjic, Sagrado, Sidibé, Lella, Dagasso, Bohinen, Adorante, Farji, Casas, Pietrelli. All. Stroppa.14:26
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sudtirol si schiera con il 3-5-2: Cragno – El Kaouakibi, Bordon, Kofler – Molina, Tronchin, Crnigoj, Casiraghi, Zedadka – Merkaj, Pecorino. A disposizione: Borra, Mancini, F. Davi, Frigerio, Brik, Tonin, Adamonis, S. Davi, Martini, Masiello, Tait, Verdi. All. Castori.14:37
Il Venezia è invece secondo in classifica con 56 punti, sorpassato dal Monza che nell'anticipo di ieri ha sconfitto l’Entella 2-0 ed ora precede i lagunari di un punto. La squadra di Stroppa è reduce da due vittorie consecutive (undici nelle ultime dodici gare) e nell’ultimo turno ha sconfitto il Pescara nel rocambolesco 3-2 del Penzo.12:37
Il Sudtirol è nono in classifica con 33 punti, a quattro lunghezze dalla zona playoff. Otto punti nelle ultime cinque gare per gli uomini di Castori, che nello scorso turno hanno subito un netto 3-0 dal Palermo.12:36
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sudtirol e Venezia, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di serie B.12:36
Sudtirol - Venezia è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Venezia sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Federico La Penna
Partite dirette
11
Falli fischiati
309
Fuorigioco
43
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
35
Espulsioni
3
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
7.5
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026
Serie A
Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026
Serie A
Inter-Juventus 3-2
Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 57 punti (frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 27 gol e ne ha subiti 28; il Venezia ha segnato 54 gol e ne ha subiti 25. La partita di andata Venezia - Sudtirol si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa il Sudtirol ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Cesena e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 3-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Pescara vincendo 3-2.
Sudtirol e Venezia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Sudtirol-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle cinque sfide finora giocate tra Südtirol e Venezia in Serie BKT, non si è mai registrato un pareggio: due vittorie altoatesine e tre venete, incluse le due per 3-0 negli ultimi due incroci in ordine di tempo.
Il Venezia ha vinto in entrambe le trasferte di Serie BKT giocate contro il Südtirol: 1-2 nell'agosto 2022 e 0-3 nel febbraio 2024. Quella veneta potrebbe diventare la seconda formazione cadetta dopo il Palermo (1N, 3P) contro cui gli altoatesini perdono almeno tre gare casalinghe nella competizione.
Il Südtirol ha perso l'ultima gara giocata in Serie BKT contro il Palermo, ma non colleziona due ko consecutivi nella competizione da fine ottobre (sconfitte con il Cesena e proprio con il Venezia).
Il Venezia si presenta in Alto Adige forte di cinque vittorie esterne consecutive (già record per i veneti nella loro storia nella competizione): gli arancioneroverdi vantano il miglior attacco in trasferta in questa Serie BKT con 25 reti segnate e sono sempre andati a segno nelle ultime 10 gare fuori casa nella competizione.
Sfida tra le due squadre con il maggior numero di recuperi offensivi in seguito a pressing in questa Serie BKT: il Südtirol (211) e il Venezia (209); ma se i veneti vantano anche sei reti in seguito a recupero offensivo (primato nel torneo in corso), gli altoatesini sono ancora a zero in questa situazione di gioco, solo come altre tre squadre (Bari, Catanzaro e Juve Stabia).
Silvio Merkaj - che in carriera ha già segnato un gol contro il Venezia nel campionato cadetto (al Penzo il 16 dicembre 2023) - sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie BKT, con sette gol segnati; l'attaccante del Südtirol è andato a referto nelle ultime due gare casalinghe al Druso e non è mai riuscito ad andare a bersaglio per tre gare interne consecutive nella categoria.
Andrea Adorante è l'unico giocatore di Serie BKT ad aver raggiunto già quota 30 gol tra la scorsa stagione (2024/25) e questa (2025/26), includendo i playoff/playout. Per lui 17 centri con la Juve Stabia e 13 con il Venezia finora; l'ultimo giocatore italiano a segnare almeno 14 reti in un torneo cadetto con la maglia dei veneti è stato Francesco Forte (15 nel 2020/21).
