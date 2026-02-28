Emozioni nella ripresa, con il Sudtirol che ferma il Venezia e rischia di vincerla all’ultimo secondo. I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 47’ con Merkaj, bravo a incornare su cross di Molina. Ma la gioia dei padroni di casa è durata poco: al 54’ Hainaut, servito da Haps, ha trovato il pari con un tiro da centro area. Il Sudtirol non si è limitato a contenere gli avversari ma si è reso pericoloso più volte grazie ad un’ottima gara anche a livello di sacrificio e abnegazione da parte degli uomini di Castori. Il Venezia ha provato a farsi avanti con Yeboah e Doumbia, ma prima la mira e poi la bravura di Cragno hanno fatto la differenza. Nel recupero occasione clamorosa per il Sudtirol: Merkaj gira di testa a colpo sicuro ma Stankovic riesce nel miracolo di opporsi e salva il Venezia dalla sconfitta.

Il Venezia è invece secondo in classifica con 56 punti, sorpassato dal Monza che nell'anticipo di ieri ha sconfitto l’Entella 2-0 ed ora precede i lagunari di un punto. La squadra di Stroppa è reduce da due vittorie consecutive (undici nelle ultime dodici gare) e nell’ultimo turno ha sconfitto il Pescara nel rocambolesco 3-2 del Penzo.12:37

Arbitra la sfida Federico La Penna di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Laudato e Regattieri e dal quarto uomo Di Marco. Santoro e Giua rispettivamente al Var e Avar.14:48

Primo tempo che si chiude a reti inviolate a Bolzano. Venezia che prova a fare la partita e dopo tre minuti va in vantaggio con Yeboah ma la rete viene annullata per precedente offside di Lauberbach. Il Sudtirol prende le contromisure per arginare i veneti e inizia a farsi sentire in avanti con Pecorino: Sverko è decisivo sull’attaccante. Poi il Venezia trova un palo con Haps (azione comunque fermata per fuorigioco dell’esterno) e ha una grandissima occasione con Doumbia, fermato in corner da Cragno. Nel finale di tempo c’è spazio anche per una rete annullata al Sudtirol: Tronchin gonfia la porta ma l’azione è viziata da un precedente fuorigioco.15:53

Sudtirol - Venezia è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Venezia sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Attualmente il Sudtirol si trova 9° in classifica con 34 punti (frutto di 7 vittorie, 13 pareggi e 7 sconfitte); invece il Venezia si trova 1° in classifica con 57 punti (frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 27 gol e ne ha subiti 28; il Venezia ha segnato 54 gol e ne ha subiti 25.

La partita di andata Venezia - Sudtirol si è giocata il 29 ottobre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa il Sudtirol ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Cesena e il Pescara ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 3-0 mentre Il Venezia ha incontrato il Pescara vincendo 3-2.

Sudtirol e Venezia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, il Venezia ha vinto 3 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sudtirol-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nelle cinque sfide finora giocate tra Südtirol e Venezia in Serie BKT, non si è mai registrato un pareggio: due vittorie altoatesine e tre venete, incluse le due per 3-0 negli ultimi due incroci in ordine di tempo.

Il Venezia ha vinto in entrambe le trasferte di Serie BKT giocate contro il Südtirol: 1-2 nell'agosto 2022 e 0-3 nel febbraio 2024. Quella veneta potrebbe diventare la seconda formazione cadetta dopo il Palermo (1N, 3P) contro cui gli altoatesini perdono almeno tre gare casalinghe nella competizione.

Il Südtirol ha perso l'ultima gara giocata in Serie BKT contro il Palermo, ma non colleziona due ko consecutivi nella competizione da fine ottobre (sconfitte con il Cesena e proprio con il Venezia).

Il Venezia si presenta in Alto Adige forte di cinque vittorie esterne consecutive (già record per i veneti nella loro storia nella competizione): gli arancioneroverdi vantano il miglior attacco in trasferta in questa Serie BKT con 25 reti segnate e sono sempre andati a segno nelle ultime 10 gare fuori casa nella competizione.

Sfida tra le due squadre con il maggior numero di recuperi offensivi in seguito a pressing in questa Serie BKT: il Südtirol (211) e il Venezia (209); ma se i veneti vantano anche sei reti in seguito a recupero offensivo (primato nel torneo in corso), gli altoatesini sono ancora a zero in questa situazione di gioco, solo come altre tre squadre (Bari, Catanzaro e Juve Stabia).

Silvio Merkaj - che in carriera ha già segnato un gol contro il Venezia nel campionato cadetto (al Penzo il 16 dicembre 2023) - sta vivendo la sua miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie BKT, con sette gol segnati; l'attaccante del Südtirol è andato a referto nelle ultime due gare casalinghe al Druso e non è mai riuscito ad andare a bersaglio per tre gare interne consecutive nella categoria.

Andrea Adorante è l'unico giocatore di Serie BKT ad aver raggiunto già quota 30 gol tra la scorsa stagione (2024/25) e questa (2025/26), includendo i playoff/playout. Per lui 17 centri con la Juve Stabia e 13 con il Venezia finora; l'ultimo giocatore italiano a segnare almeno 14 reti in un torneo cadetto con la maglia dei veneti è stato Francesco Forte (15 nel 2020/21).



