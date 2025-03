Grazie per aver seguito la diretta scritta di Spezia-Brescia e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie BKT 2024-2025.22:29

90'+5' E FINISCE QUI! Clamoroso stop casalingo dello Spezia che perde in casa 1-0 col Brescia. Decide il gol di Gennaro Borrelli.22:25

90'+4' Sinistro di Bertola, parata in due tempi di Lezzerini. Occasioni da una parte e dall'altra.22:24

90'+3' ALTRA CHANCE SPRECATA DAL BRESCIA! Altro contropiede degli ospiti: palla per Juric che calcia troppo debole davanti a Chichizola.22:23

90'+2' Gioco fermo perché è rimasto a terra Jallow. Il sig. Feliciani ha avvisato che recupererà tutto il tempo perduto.22:22

90'+1' GIALLO BESAGGIO! Intervento in ritardo di Besaggio che si becca il giallo. Salterà la prossima contro il Mantova.22:21

90' 4 minuti di recupero...22:21

89' ANCORA BRESCIA! Altra chance per chiudere la partita, ma Dickmann manca l'appuntamento con il gol dopo la sua sgroppata sulla destra.22:20

87' Guadagna campo e secondi Jallow che subisce fallo da Bertola nella metà campo avversaria.22:17

86' IL BRESCIA NON LA CHIUDE! Juric serve per Borrelli appena fuori dal limite dell'area, ma il suo destro finisce contro Chichizola che para in qualche modo. Brescia vicinissimo al 2-0.22:16

85' FUORI CISTANA! Anche il difensore classe '87 era in riserva e lascia il posto a Calvani.22:15

85' FUORI ANCHE VERRETH! Centrocampista per centrocampista in questo caso, con il giovane ex Juve che dà un po' di riposo a Verreth.22:15

84' CAMBIA MARAN! Il tecnico del Brescia inserisce Juric che prende il posto di Moncini che non stava più in piedi per la fatica.22:14

81' Batti e ribatti nell'area del Brescia. Cistana spazza via. Grande pressione dello Spezia che non ha più nulla da difendere.22:12

79' OCCHIO AL CONTROPIEDE! Dickmann velocissimo sulla destra, prova il cross per Moncini ma Nagy intercetta e facilita l'uscita di Chichizola.22:09

78' ALTRO ATTACCANTE! D'Angelo inserisce anche Falcinelli per Di Serio. Resta in panchina Lapadula.22:09

76' ROVESCIATA DI ESPOSITO! Si è acceso il bomber dello Spezia che ora prova la rovesciata da dentro l'area, palla a lato.22:06

76' ESPOSITO VICINO AL PAREGGIO! Lo Spezia, ridotto in 10, va subito vicino al pareggio col sinistro di Pio Esposito che si libera di Adorni, ma trova un grandissimo Lezzerini che col piede devia in calcio d'angolo.22:06

75' Verreth ci prova su calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera.22:05

73' ROSSO PER CASSATA! Era appena stato ammonito, ora Cassata si becca anche il secondo giallo per il fallo su Jallow lanciato verso l'area di rigore avversaria. Spezia in 10 minuti per 17 minuti più recupero.22:03

72' GIALLO PER ADORNI! Ammonito il difensore del Brescia per il fallo su Di Serio. Poi Adorni rischia anche nella reazione con gli altri giocatori dello Spezia. Deve intervenire Feliciani.22:02

71' Il sig. Feliciani ha ancora qualcosa da dire alla panchina dello Spezia: questa volta viene ammonito l'allenatore Luca D'Angelo.22:01

70' CI PROVA COLAK! Prima occasione per l'attaccante croato che riceve da sinistra, fa partire un destro di potenza che però non trova la porta di Lezzerini.22:01

70' GIALLO PER CASSATA! Il centrocampista dello Spezia protesta in maniera troppo plateale dopo una trattenuta e viene ammonita.22:00

68' DENTRO ANCHE COLAK! Lascia il campo Elia che viene sostituito da una punta di ruolo come Colak. Tre punte per lo Spezia.21:58

67' Moncini prova a tenere alto il Brescia ma commette fallo in attacco. Fatica a trovare campo la squadra ospite.21:58

63' DENTRO JALLOW! Un difensore in più per Maron che inserisce il terzino svedese al posto di Corrado.21:54

63' CAMBIA ANCHE IL BRESCIA! Fuori Nuamah che ci ha provato in contropiede: al suo posto Bertagnoli.21:53

63' FUORI BANDINELLI! Proprio l'esterno dello Spezia esce dal campo al posto di Cassata. Non la prende benissimo Bandinelli.21:52

62' BANDINELLI AL VOLO! Cross da destra che trova Bandinelli che si inserisce in area e fa partire un destro che non trova la porta di Lezzerini. L'arbitro chiama comunque il fiuorigioco.21:52

59' Si tratta del preparatore atletico Stefano Cappelli. Addirittura è lo stesso D'Angelo a mandarlo via, per evitare che arrivasse l'arbitro in zona panchina e si perdesse ulteriore tempo visto che è lo Spezia a dover recuperare.21:50

58' Intanto arriva un cartellino rosso per un collaboratore di Luca D'Angelo per proteste.21:48

57' SPEZIA A UN PASSO DAL PAREGGIO! Salva tutto Lezzerini sul colpo di testa di Kouda da due passi.21:48

54' Tocco morbido di Bandinelli per Pio Esposito, ma arriva la chiusura di Papetti.21:45

52' Sinistro di KOUDA che si perde sul fondo. Ricomincia a martellare lo Spezia, ma il risultato non cambia.21:41

48' Elia cerca Pio Esposito sul secondo palo, ma il capocannoniere della Serie B non ci arriva. È un po' mancato il classe 2005 nel primo tempo.21:40

47' FUORI MATEJU! Fuori il difensore ceco che viene sostituito da Bertola. Mateju già ammonito, ha rischiato diverse volte nel primo tempo.21:38

47' CAMBIO SPEZIA! D'Angelo cambia sì dopo questo primo tempo: il primo a finire fuori è Reca infortunato che lascia il campo a Aurelio.21:37

46' SI RIPARTE AL PICCO!21:36

Cosa serve allo Spezia? Soprattutto più concretezza. Non si può passare così tanto tempo sulla trequarti avversaria senza produrre pericoli per la porta di Lezzerini. Si sente eccome l'assenza di Salvatore Esposito. D'Angelo potrebbe essere chiamato subito a fare cambi, il primo però quello per Reca che si è infortunato. Il Brescia ha fatto la partita che doveva fare. Recuperare palla e ripartire. Se fosse stata più cinica, però, sarebbe stato perfetto. Al momento hanno un solo gol da difendere.21:41

Spezia che ha giocato per quasi tutto il primo tempo nella metà campo avversaria, ma non è stato sufficiente per andare in vantaggio. Il Brescia è andato subito in gol con Borrelli e poi si è difeso bene. Anzi, ha anche sfiorato il raddoppio in ben due occasioni ancora con Borrelli. La palla dell'1-1 ce l'ha avuta Elia che però ha sprecato da due passi.21:42

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Feliciani manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Brescia. Decide, fin qui, il gol in avvio di Borrelli.21:41

45'+3' Scontro tra Dickmann e Reca, ha la peggio il difensore dello Spezia che resta a terra.21:19

45'+1' Sugli sviluppi di un calcio di punizione, tocca Verreth. Per i giocatori dello Spezia c'è il tocco di mano, ma il sig. Feliciani si sbraccia subito dicendo che non c'è fallo.21:17

45' 3 minuti di recupero in questo primo tempo...21:16

44' Bandinelli cerca la verticalizzazione per Pio Eposito senza trovarlo. Dopo l'errore di Elia, è uno Spezia meno vivace nella metà campo avversaria.21:15

43' Fallo su Verreth. L'arbitro però non fa battere subito la punizione perché ci sono ben tre giocatori a terra.21:14

40' SINISTRO DI BANDINELLI! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, pallone che arriva a Bandinelli che ci prova col sinistro che non va tanto lontano dall'incrocio dei pali.21:11

37' Ancora lo Spezia che non ne approfitta dopo un'uscita a vuoto di Lezzerini, c'è Kouda in area che però scivola al momento clou.21:08

35' GIALLO AL BRESCIA! Verreth ammonito per proteste. Il centrocampista degli ospiti era andato a segnalare un fallo che aveva dato il là all'azione pericolosa dello Spezia.21:06

34' CLAMOROSA OCCASIONE SPEZIA! Vicinissimo al pareggio la squadra di casa col sinistro di Bandinelli deviato, arriva ELIA sul secondo palo ma da due passi non trova lo specchio della porta. Che occasione sciupata dalla squadra di D'Angelo.21:06

32' ALTRA OCCASIONE BRESCIA! Diagonale di Borrelli con Chichizola che interviene in tuffo, il Brescia resta in zona d'attacco ma viene chiamato fuorigioco di Papetti e l'arbitro ferma tutto.21:04

31' CI PROVA NUAMAH! Verreth serve nello spazio per Nuamah che entra in area e cerca il destro che viene deviato in angolo. Chichizola sembrava comunque in controllo.21:03

30' 75% di possesso palla per lo Spezia dopo la prima mezz'ora. Si gioca ad una metà campo soltanto, ma le due più grandi occasioni ce le ha avute il Brescia.21:01

29' Ancora gioco fermo prima di un altro angolo per lo Spezia. Questa volta perché è rimasto a terra dolorante Borrelli dopo uno scontro.21:00

27' OCCASIONISSIMA BRESCIA! Colpo di testa di BORRELLI sul servizio di Corrado, Chichizola para con un intervento fortuito perché non vede partire nemmeno il pallone. Brescia ad un passo dal 2-0.20:58

26' Corrado serve in profondità per Moncini che controlla e cerca lo spazio, ma lo chiude Hristov in angolo.20:57

25' CI PROVA RECA! Palla che arriva a Di Serio che appoggia per Reca che entra in area e fa partire un destro a giro che si perde però sul fondo.20:56

24' Elia mette dentro per Di Serio che spizza per Pio Esposito che però non ci arriva. Tocca però Papetti per l'ennesimo angolo.20:55

23' Spiovente di Mateju per Esposito, intercetta Papetti che a momenti sfiora l'autogol prendendo in controtempo Lezzerini. Fortuna per il Brescia che il pallone si impenna e c'è solo corner per i padroni di casa.20:54

22' Lo Spezia comunque ha aumentato la sua pressione e si trova stabilmente nella metà campo avversaria per cercare di rimontare dopo il gol di Borrelli.20:53

21' ALTRO GIALLO PER LO SPEZIA! Questa volta l'ammonizione se la prende Bandinelli per l'intervento in ritardo su Dickmann.20:51

20' Questa volta Kouda non riesce a calciare verso la porta dopo lo scarico di Elia. Tutto merito della chiusura in area di Verreth che era rientrato per aiutare Cistana.20:51

18' GIALLO PER LO SPEZIA! Mateju viene ammonito per un intervento aereo su Borrelli.20:52

16' OCCHIO A KOUDA! Destro in acrobazia del giocatore nato a Cantù, sugli sviluppi del corner, ma Papetti ci mette il corpo e copre lo specchio della porta.20:48

15' Il solito Nuamah prova a partire in velocità, ma viene fermato fallosamente non appena entrato nella metà campo avversaria.20:47

14' Ancora gioco fermo per altri petardi e fumogeni.20:45

13' RISPONDE IL BRESCIA! Si spinge sulla sinistra Nuamah che serve Moncini, destro al volo ma la potenza non è quella giusta e il pallone arriva facile facile per Chichizola.20:46

11' OCCASIONE SPEZIA! Altro corner, Mateju fa da sponda per Pio Esposito che va di testa ma non trova la porta di Lezzerini.20:42

10' Gioco fermo per lancio di petardi dalla tribuna.20:41

9' Siamo già al terzo corner per i padroni di casa.20:40

8' Di Serio mette dentro da destra, ma non c'è nessuno in area per poter colpire. Adorni si rifugia comunque in angolo20:39

7' OCCASIONE SPEZIA! Gran conclusione di Kouda sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cistana la devia di testa anticipando il suo portiere, mandando in angolo.20:41

6' Prova a reagire lo Spezia con Bandinelli da sinistra, ma Dickmann anticipa Di Serio.20:37

5' 4° gol in campionato per Gennaro Borrelli.20:36

4' GOL! Spezia-BRESCIA 0-1! Rete di Gennaro Borrelli. Alla prima occasione gli ospiti vanno in vantaggio col gol di Borrelli che va di testa sul cross da destra di Papetti, sfruttando un'indecisione del portiere Chichizola.



2' Subito Reca che cerca il lancio per Esposito che viene però anticipato da Cistana. Vedremo se ci sarà una marcatura a uomo sul bomber di proprietà dell'Inter o se andranno a turno i centrali del Brescia.20:33

1' SI PARTE! Primo possesso al Picco di La Spezia...20:31

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Picco di La Spezia. A dirigere questo incontro sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Il fischietto classe '91 sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bianchini e dal quarto ufficiale, il sig. Edoardo Gianquinto. Nella sala VAR di Lissone ci saranno Lorenzo Maggioni (VAR) e Marco Guida (AVAR).20:19

Sono 22 i precedenti tra Spezia e Brescia, con un bilancio di 10 vittorie dei liguri, 6 pareggi e 6 acuti bresciani. La prima volta in assoluto tra le due squadre fu il 19 ottobre 1924, più di 100 anni fa, in Prima Divisione Nord. Vinse lo Spezia 1-0 grazie al gol su rigore Tognotti III (così chiamato per distinguerlo dal fratello Orlando).20:19

Maran cambia due terzi della difesa rispetto all'ultima gara con l'inserimento di Papetti e Cistana. Dalla cintola in su, l'unico cambio è la presenza dal 1' di Corrado al posto di Bjarnason.20:19

Solito 3-5-2 per lo Spezia che deve fare a meno di Degli Innocenti, Salvatore Esposito, Sarr e Soleri, tutti infortunati. Manca anche Vignali squalificato.20:17

Il Brescia si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Lezzerini - Papetti, Adorni, Cistana - Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado, Nuamah - Borrelli, Moncini. All. Rolando Maran. A disposizione: Andrenacci, Avella - Calvani, Jallow, Muca - Bertagnoli, Besaggio, Maucci - Bianchi, D'Andrea, Juric.20:46

Lo Spezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Chichizola - Wisniewski, Hristov, Mateju - Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca - Di Serio, Pio Esposito. All. Luca D'Angelo. A disposizione: Gori - Aurelio, Salvador Ferrer, Giorgeschi, Bertola, Benvenuto - Djankpata, Cassata, Candelari - Lapadula, Falcinelli, Colak.20:10

Non se la passa meglio il Brescia che non vince in campionato dal 2 febbraio scorso, quando espugnò Carrara per 2-1. Da allora tre pareggi e tre sconfitte, incluso il ko per 2-1 a Frosinone prima della sosta. Brescia che è quartultimo in classifica con 31 punti, in zona playout, ma con un solo punto di vantaggio su Mantova e Salernitana.16:34

Momento non proprio positivo per lo Spezia che, nelle ultime 6 gare, ha collezionato solo una vittoria in campionato, anche se il successo è arrivato nello scontro diretto col Pisa (3-2 proprio qui al Picco). Prima della sosta, è arrivato il pareggio di Cesena per 0-0, con lo Spezia che resta comunque terzo in classifica con un vantaggio di 7 punti sulla quarta.16:34

Benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Brescia, gara valida per la Giornata 31 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Alberto Picco di La Spezia.16:33

