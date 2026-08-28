Il Modena conquista la seconda vittoria in due gare e sale a sei punti in classifica. Nel prossimo turno la squadra di Galloppa affronterà l’Avellino in casa.

La Cremonese, uscita tra i fischi dello Zini, ha retto solo nella prima mezz’ora e poi è caduta, travolta dalle impetuose ripartenze della squadra avversaria. La squadra di Giampaolo, zero punti in due giornate, sarà impegnata in Coppa Italia a Parma martedì e poi in casa contro il Padova nella terza giornata di campionato.

Il Modena di Daniele Galloppa ha invece cominciato il campionato nel migliore dei modi: vittoria in rimonta sul campo della neopromossa Benevento (1-2, reti di Santoro e Caso).19:49

La Cremonese deve fare a meno degli squalificati Grassi e Djuric e degli indisponibili Collocolo, Barbieri, Baschirotto e Thorsby. Forfait dell'ultimo minuto per Fulignati: in porta Agazzi. Giampaolo sceglie Pontisso a centrocampo al fianco di Gerli e Lickunas sulla trequarti al posto di Collocolo.20:30

Il Modena deve rinunciare agli infortunati Stenio, Sersanti e Manquant. Panchina per Imputato e Pedro Mendes, Galloppa schiera dal primo minuto Santoro ed Olzer.20:25

Arbitra la sfida Antoni Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Pistarelli e Santarossa e dal quarto uomo Ramondino. Piccinini e Meraviglia rispettivamente al Var e Avar.20:25

La partita di stasera avrà un sapore particolare per i due tecnici: Galloppa, infatti, è stato un giocatore di Giampaolo ai tempi del Siena, ed il tecnico del Modena ha dichiarato di ispirarsi molto al suo ex maestro. Anche in campo ci saranno numerosi ex: Gerli e De Luca da una parte, Azzi dall’altra.20:29

GOL! Cremonese-MODENA 0-1! OLZER! Lancio delizioso di Brugman e capolavoro di Olzer che controlla al volo con il sinistro, salta Agazzi e deposita in rete a porta sguarnita!21:09

OCCASIONE MODENA! Altro lancio preciso, quest volta per Zampano, che si invola a sinistra e mette in mezzo una palla bassa: Luperto anticipa gli attaccanti modenesi e mette in angolo!21:07

ANCORA MODENA! Caso riparte in contropiede e serve Ambrosino che trafigge ancora Agazzi! Ma l'attaccante del Modena era in fuorigioco e Rapuano annulla!21:23

Primo tempo tambureggiante e giocato su buoni ritmi. Prima mezzora equilibrata, con il Modena più pericoloso e che al 31' trova il vantaggio con Olzer, che controlla al volo un lancio perfetto di Brugman e batte Agazzi. Dopo la rete la Cremonese si sfalda e inizia a subire le ripartenze degli avverari senza riuscire a reagire. A pochi secondi dall'intervallo il raddoppio della squadra ospite con un'altra magia di Olzer, che servito da Ambrosino fa partire un sinistro sublime da fuori area e batte ancora l'estremo difensore grigiorosso. Nel recupero Ambrosino segna il tris ma la rete viene annullata per offside. 21:28

DOPPIA SOSTITUZIONE CREMONESE Giampaolo toglie Bonazzoli e Pezzella per Nasti e Lordkipanidze.21:38

GOL! Cremonese-MODENA 0-3! CASO! Altra ripartenza del Modena con Ambrosino che prende palla fuori dalla propria area di rigore, si fa mezzo campo palla al piede e serve Caso libero sulla sinistra, che entra in area e fulmina Chichizola per il 3-0 della squadra di Galloppa! Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Caso 21:47

DOPPIO CAMBIO MODENA Galloppa toglie Olzer e Caso e mette Azzi e Imputato.21:50

DOPPIO CAMBIO CREMONESE Fuori Gerli e Vogliacco, dentro Lottici Tessadri e Folino.21:55

DOPPIA SOSTITUZIONE MODENA Cambi finiti anche per Galloppa, che toglie Zampano e Ambrosino per Bozhanaj e Montevago.22:17

PREPARTITA

Cremonese - Modena è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 28 agosto alle ore 20:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Modena sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 20 Fuorigioco 4 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2026 Coppa Italia Udinese-Calcio Padova 1-0 23-08-2026 Serie A Venezia-Lecce 0-2

Attualmente la Cremonese si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Modena si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Modena ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.

In casa la Cremonese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Cremonese nell'ultima partita ha affrontato l'Empoli ottenendo 0 punti.

Il Modena nella prima giornata ha affrontato il Benevento ottenendo 3 punti.

Cremonese e Modena si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 7 volte, il Modena ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Cremonese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena è la squadra contro la quale la Cremonese ha perso più partite in Serie BKT: 17 sulle 32 totali (il 53% - 7V, 8N); di queste, ben 14 sconfitte sono arrivate nelle prime 17 gare in assoluto nel torneo (3N); da allora, però, i grigiorossi sono rimasti imbattuti in 12 delle 15 sfide successive (3P), pareggiando le due più recenti: entrambe quelle della scorsa stagione con il risultato di 2-2.

Dopo cinque vittorie esterne di fila tra il 1932 e il 1937, il Modena ha vinto soltanto due delle successive 11 trasferte (4N, 5P) giocate contro la Cremonese in Serie BKT: l'ultima il 17 marzo 2006, per 1-0, grazie al gol di Mattia Graffiedi.

La Cremonese ha perso le ultime due partite di Serie BKT e potrebbe subire tre ko consecutivi nel torneo per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021; nel dettaglio, i grigiorossi, dopo la sconfitta nel primo turno contro l'Empoli, potrebbero perdere le prime due gare stagionali di un campionato cadetto per la prima volta dal 1950 (contro Treviso e Brescia in quel caso).

Il Modena ha espugnato (2-1) il campo del Benevento nella prima giornata della Serie BKT 2026/27; gli emiliani potrebbero restare imbattuti nei primi due match di un torneo cadetto per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, dopo non esserci riuscito in alcuna delle tre precedenti (tra il 2014/15 e il 2022/23).

Cremonese e Modena sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti nel primo turno di questo campionato: primi i grigiorossi con il 93% e terzi i canarini con l'87% (a pari merito con Benevento e Sampdoria); nel mezzo, l'Avellino con l'88% di passaggi andati a buon fine.

Il Modena è la squadra contro la quale Jari Vandeputte ha segnato più gol in Serie BKT, nonché l'unica a cui ha rifilato più di una rete nella competizione: tre centri, di cui uno con i grigiorossi nel gennaio 2025, e due con il Catanzaro nella stagione 2023/24. Inoltre, il belga è il calciatore che nel primo turno di questo campionato ha preso parte a più conclusioni: nove, frutto di due tiri e sette occasioni create.

Dopo l'assist contro l'Empoli nell'ultima giornata dello scorso campionato e il gol all'esordio contro il Benevento, Giuseppe Caso potrebbe prendere parte ad un gol per tre gare consecutive di Serie BKT per la seconda volta in carriera, la prima dal marzo 2023: tre marcature consecutive con il Frosinone in quel caso, contro Parma, SPAL e Venezia.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: