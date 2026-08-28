Il Modena travolge la Cremonese con un netto 3-0. Forte del doppio vantaggio accumulato nel primo tempo grazie alla doppietta di Giacomo Olzer, autore di due reti meravigliose, nella ripresa la squadra di Galloppa chiude la gara al 55’ con il tris firmato da Caso su assist di Ambrosino.
La Cremonese, uscita tra i fischi dello Zini, ha retto solo nella prima mezz’ora e poi è caduta, travolta dalle impetuose ripartenze della squadra avversaria. La squadra di Giampaolo, zero punti in due giornate, sarà impegnata in Coppa Italia a Parma martedì e poi in casa contro il Padova nella terza giornata di campionato.
Il Modena conquista la seconda vittoria in due gare e sale a sei punti in classifica. Nel prossimo turno la squadra di Galloppa affronterà l’Avellino in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Cremonese-Modena 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:35
CREMONESE PERICOLOSA! Punizione insidiosa di Vandeputte, Chichizola mette in corner!22:23
90'
Tentativo velleitario di Bozhanaj dalla trequarti, palla alta sulla traversa.22:22
90'
Tre minuti di recupero.22:21
88'
Subito pericoloso Bozhanaj con una palla in mezzo, Montevago anticipato.22:18
87'
DOPPIA SOSTITUZIONE MODENA Cambi finiti anche per Galloppa, che toglie Zampano e Ambrosino per Bozhanaj e Montevago.22:17
82'
Sembra aver tirato i remi in barca il Modena, forte del triplo vantaggio.22:13
81'
OCCASIONE CREMONESE! Azione sullo stretto dei giocatori grigiorossi, la palla arriva a Lordkipanidze che ci prova con la punta del piede: palla alta!22:12
78'
SOSTITUZIONE MODENA Esce Gastón Brugman ed entra Wisdom Acquah.22:09
77'
Berti prova a sfondare a sinistra e guadagna un calcio d'angolo.22:07
75'
Quindici minuti al termine della gara.22:07
71'
SOSTITUZIONE CREMONESE Quinto ed ultimo cambio per Giampaolo: esce Simone Pontisso ed entra Tommaso Berti.22:03
69'
Cross interessante di Vandeputte da sinistra, si salva la difesa emiliana.22:00
65'
La Cremonese non riesce a trovare le contromisure alle ripartenze del Modena, che risultano spesso letali ed incontenibili.21:56
64'
DOPPIO CAMBIO CREMONESE Fuori Gerli e Vogliacco, dentro Lottici Tessadri e Folino.21:55
61'
ANCORA MODENA! Ci prova Imputato da posizione defilata: vede Agazzi fuori dai pali e tenta un pallonetto che finisce alto sopra la traversa!21:52
59'
DOPPIO CAMBIO MODENA Galloppa toglie Olzer e Caso e mette Azzi e Imputato.21:50
58'
Problemi fisici per Caso, alla seconda rete in campionato in due partite.21:48
55'
GOL! Cremonese-MODENA 0-3! CASO! Altra ripartenza del Modena con Ambrosino che prende palla fuori dalla propria area di rigore, si fa mezzo campo palla al piede e serve Caso libero sulla sinistra, che entra in area e fulmina Chichizola per il 3-0 della squadra di Galloppa!
Resta a terra De Luca dopo uno scontro di gioco con Nador.21:42
48'
Prova a rimettere la partita in carreggiata la squadra di casa.21:44
45'
Inizia il secondo tempo! CREMONESE-MODENA 0-2 (31' Olzer, 45' Olzer)!21:39
45'
DOPPIA SOSTITUZIONE CREMONESE Giampaolo toglie Bonazzoli e Pezzella per Nasti e Lordkipanidze.21:38
Pronti due cambi per la Cremonese.21:35
La linea difensiva della Cremonese è apparsa troppo alta, lasciando così spazio alle letali ripartenze della squadra di Galloppa: vedremo se Giampaolo correggerà qualcosa durante l'intervallo.21:31
Primo tempo tambureggiante e giocato su buoni ritmi. Prima mezzora equilibrata, con il Modena più pericoloso e che al 31' trova il vantaggio con Olzer, che controlla al volo un lancio perfetto di Brugman e batte Agazzi. Dopo la rete la Cremonese si sfalda e inizia a subire le ripartenze degli avverari senza riuscire a reagire. A pochi secondi dall'intervallo il raddoppio della squadra ospite con un'altra magia di Olzer, che servito da Ambrosino fa partire un sinistro sublime da fuori area e batte ancora l'estremo difensore grigiorosso. Nel recupero Ambrosino segna il tris ma la rete viene annullata per offside. 21:28
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. CREMONESE-MODENA 0-2 (31' Olzer, 45' Olzer)!21:21
45'+2'
ANCORA MODENA! Caso riparte in contropiede e serve Ambrosino che trafigge ancora Agazzi! Ma l'attaccante del Modena era in fuorigioco e Rapuano annulla!21:23
45'
GOL! Cremonese-MODENA 0-2! OLZER! Altro capolavoro del numero 72 che regala al pubblico dello Zini un'altra rete meravigliosa: riceve palla da Ambrosino sulla destra, si gira e da fuori area fa partire un sinistro che si infila nel sette alle spalle di Agazzi!21:20
43'
Ancora Caso si invola a sinistra e prova un tiro-cross da posizione defilata: para Agazzi.21:16
40'
Tentativo in solitaria di Lickunas, che però si infrange contro la difesa del Modena.21:16
38'
Brugman ci prova da fuori area: palla abbondantemente a lato.21:11
35'
Luperto salva ancora su una pericolosa imbucata centrale di Caso.21:08
33'
OCCASIONE MODENA! Altro lancio preciso, quest volta per Zampano, che si invola a sinistra e mette in mezzo una palla bassa: Luperto anticipa gli attaccanti modenesi e mette in angolo!21:07
31'
GOL! Cremonese-MODENA 0-1! OLZER! Lancio delizioso di Brugman e capolavoro di Olzer che controlla al volo con il sinistro, salta Agazzi e deposita in rete a porta sguarnita!21:09
30'
AMMONITO Fabio Gerli.21:03
29'
LUPERTO! Tentativo da fuori area del centrale grigiorosso, risponde bene Chichizola!21:02
24'
AMMONITO Giacomo Olzer che sgambetta Gerli.20:56
23'
Parte Ambrosino, palla sulla barriera.20:56
23'
Ambrosino abbattuto pochi metri fuori area: punizione interessante per il Modena.20:55
22'
MODENA PERICOLOSO! Ripartenza di Caso che avanza sulla sinistra e appoggia in mezzo per Bianco, che colpisce di prima dal limite dell'area: palla fuori!20:55
21'
Altro cross dalla trequarti, stavolta di Luperto, e impatto poco efficace di De Luca con la palla: nulla di fatto.20:54
18'
CARTELLINO GIALLO per Simone Pontisso che ferma Olzer in ripartenza. Primo ammonito della gara.20:50
14'
Bel cross di Vogliacco dalla trequarti e colpo di testa di De Luca: palla sul fondo.20:47
11'
Altra ripartenza del Modena ma chiude bene la difesa grigiorossa.20:43
9'
OCCASIONE MODENA! Lancio illuminato per Tonoli che a tu per tu con Agazzi si lascia ipnotizzare dall'estremo difensore della Cremonese! Ma era fuorigioco.20:42
9'
Esordio in serie B per Adrian Lickunas, lituano classe 2006.20:41
8'
Ritmi abbastanza alti in questi primi minuti di gioco.20:40
6'
Lancio interessante dalle retrovie per Ambrosino, spazza la difesa della Cremonese.20:39
3'
Provano subito a spingere i padroni di casa.20:39
3'
Cremonese con la tradizionale casacca a righe grigiorosse e pantaloncini neri, Modena in completo bianco.20:35
Allo stadio Giovanni Zini di Cremona è tutto pronto. Comincia la sfida CREMONESE-MODENA!20:32
Le due squadre fanno il loro ingresso in campo in questo momento.20:29
La partita di stasera avrà un sapore particolare per i due tecnici: Galloppa, infatti, è stato un giocatore di Giampaolo ai tempi del Siena, ed il tecnico del Modena ha dichiarato di ispirarsi molto al suo ex maestro. Anche in campo ci saranno numerosi ex: Gerli e De Luca da una parte, Azzi dall’altra.20:29
Arbitra la sfida Antoni Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Pistarelli e Santarossa e dal quarto uomo Ramondino. Piccinini e Meraviglia rispettivamente al Var e Avar.20:25
Il Modena deve rinunciare agli infortunati Stenio, Sersanti e Manquant. Panchina per Imputato e Pedro Mendes, Galloppa schiera dal primo minuto Santoro ed Olzer.20:25
La Cremonese deve fare a meno degli squalificati Grassi e Djuric e degli indisponibili Collocolo, Barbieri, Baschirotto e Thorsby. Forfait dell'ultimo minuto per Fulignati: in porta Agazzi. Giampaolo sceglie Pontisso a centrocampo al fianco di Gerli e Lickunas sulla trequarti al posto di Collocolo.20:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con il 4-3-3: Chichizola – Tonoli, Nador, Nieling, Zampano – Bianco, Brugman, Santoro – Olzer, Ambrosino, Caso. A disposizione: Consiglio, Maran, Adorni, Beyuku, Acquah, Odero, Azzi, Bozhanaj, Imputato, Montevago, Mendes, Bacchin. All. Galloppa.20:33
FORMAZIONI UFFICIALI: La Cremonese si schiera con il 4-2-3-1: Agazzi – Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella – Pontisso, Gerli – Lickunas, Bonazzoli, Vandeputte – De Luca. A disposizione: Festa, Liberali, Felipe Jack, Rocchetti, Folino, Cabianca, Lottici Tessadri, Berti, Lordkipanidze, Elia, Nasti. All. Giampaolo.21:37
Il Modena di Daniele Galloppa ha invece cominciato il campionato nel migliore dei modi: vittoria in rimonta sul campo della neopromossa Benevento (1-2, reti di Santoro e Caso).19:49
La Cremonese di Marco Giampaolo è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Empoli (1-0) nella gara d’esordio.19:39
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Modena, gara valida per la seconda giornata del campionato di serie B.19:16
Cremonese - Modena è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 28 agosto alle ore 20:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Modena sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Marco Piccinini.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
20
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
5.0
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2026
Coppa Italia
Udinese-Calcio Padova 1-0
23-08-2026
Serie A
Venezia-Lecce 0-2
Attualmente la Cremonese si trova 19° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Modena si trova 1° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese ha segnato 0 gol e ne ha subiti 4; il Modena ha segnato 5 gol e ne ha subiti 1.
In casa la Cremonese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Modena ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Cremonese nell'ultima partita ha affrontato l'Empoli ottenendo 0 punti. Il Modena nella prima giornata ha affrontato il Benevento ottenendo 3 punti.
Cremonese e Modena si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 7 volte, il Modena ha vinto 17 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Cremonese-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena è la squadra contro la quale la Cremonese ha perso più partite in Serie BKT: 17 sulle 32 totali (il 53% - 7V, 8N); di queste, ben 14 sconfitte sono arrivate nelle prime 17 gare in assoluto nel torneo (3N); da allora, però, i grigiorossi sono rimasti imbattuti in 12 delle 15 sfide successive (3P), pareggiando le due più recenti: entrambe quelle della scorsa stagione con il risultato di 2-2.
Dopo cinque vittorie esterne di fila tra il 1932 e il 1937, il Modena ha vinto soltanto due delle successive 11 trasferte (4N, 5P) giocate contro la Cremonese in Serie BKT: l'ultima il 17 marzo 2006, per 1-0, grazie al gol di Mattia Graffiedi.
La Cremonese ha perso le ultime due partite di Serie BKT e potrebbe subire tre ko consecutivi nel torneo per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021; nel dettaglio, i grigiorossi, dopo la sconfitta nel primo turno contro l'Empoli, potrebbero perdere le prime due gare stagionali di un campionato cadetto per la prima volta dal 1950 (contro Treviso e Brescia in quel caso).
Il Modena ha espugnato (2-1) il campo del Benevento nella prima giornata della Serie BKT 2026/27; gli emiliani potrebbero restare imbattuti nei primi due match di un torneo cadetto per la terza volta nelle ultime quattro stagioni, dopo non esserci riuscito in alcuna delle tre precedenti (tra il 2014/15 e il 2022/23).
Cremonese e Modena sono due delle tre squadre che hanno registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti nel primo turno di questo campionato: primi i grigiorossi con il 93% e terzi i canarini con l'87% (a pari merito con Benevento e Sampdoria); nel mezzo, l'Avellino con l'88% di passaggi andati a buon fine.
Il Modena è la squadra contro la quale Jari Vandeputte ha segnato più gol in Serie BKT, nonché l'unica a cui ha rifilato più di una rete nella competizione: tre centri, di cui uno con i grigiorossi nel gennaio 2025, e due con il Catanzaro nella stagione 2023/24. Inoltre, il belga è il calciatore che nel primo turno di questo campionato ha preso parte a più conclusioni: nove, frutto di due tiri e sette occasioni create.
Dopo l'assist contro l'Empoli nell'ultima giornata dello scorso campionato e il gol all'esordio contro il Benevento, Giuseppe Caso potrebbe prendere parte ad un gol per tre gare consecutive di Serie BKT per la seconda volta in carriera, la prima dal marzo 2023: tre marcature consecutive con il Frosinone in quel caso, contro Parma, SPAL e Venezia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: