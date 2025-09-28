Partita molto divertente tra Empoli e Carrarese. Continui botta e risposta da una parte e dall'altra con la Carrarese che prima passa in vantaggio con Zanon e poi viene rimontata da Shpendi e Ceesay. Il match sembrava ormai in mano ai padroni di casa, ma nel finale il freddissimo Finotto agguanta nuovamente il pareggio. Finisce 2-2.

Prima frazione divertente tra Empoli e Carrarese. Protagonisti fin da subito i portieri: prima un miracolo di Bleve e poco dopo invece una gran parata di Fulignati tengono sullo 0-0 le due squadre. Al 16' il match si sblocca però con la rete di Zanon, servito in maniera perfetta da Zuelli. Al 43' arriva poi il pareggio di Shpendi, bravo nel tapin a porta vuota. Continui ribaltamenti di fronte, ritmi alti e match che all'intervallo è sull'1-1.20:22

PREPARTITA

Empoli - Carrarese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Carrarese si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Empoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11; Carrarese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Empoli ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Carrarese ha incontrato l'Avellino perdendo 3-4.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol.

Empoli e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Empoli-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Gli ultimi quattro confronti tra Carrarese ed Empoli in campionato, in Serie C tra il 1993 e il 1996, non hanno visto nemmeno un pareggio, ma due vittorie per parte.

L'Empoli è rimasto imbattuto in ognuno degli ultimi 11 derby toscani disputati in Serie BKT raccogliendo sette successi e quattro pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta in questo tipo di incontri nella competizione risale al settembre 2012 (4-2 in trasferta contro il Livorno).

L'Empoli è la squadra con la striscia aperta più lunga d'imbattibilità in match casalinghi tra le formazioni attualmente presenti in Serie BKT: 21 gare, con 12 vittorie e nove pareggi nel parziale. L'ultima sconfitta casalinga degli azzurri nel torneo cadetto risale al 27 luglio 2020 (5-1 contro il Cosenza, in quel caso con Pasquale Marino in panchina).

La Carrarese è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V, 2N) e nella sua storia non ha mai registrato una striscia di gare esterne più lunga senza sconfitta in cadetteria. L'ultima occasione in cui i giallazzurri hanno registrato una striscia più lunga di incontri fuori casa senza sconfitta in campionato risale al periodo tra dicembre 2023 e marzo 2024: otto in quel caso, in Serie C (playoff/playout esclusi).

Empoli (17 come il Modena) e Carrarese (19) sono due delle quattro squadre, con il Palermo (21) e gli stessi gialloblù, che hanno portato a termine più cross su azione in questa Serie BKT.

Nicolás Schiavi è il centrocampista con più gol all’attivo in questa Serie BKT: tre, tutti realizzati da dentro l’area di rigore. Considerando anche la scorsa stagione (dal 2024/25), l’argentino è il centrocampista con più reti (nove) tra quelli che hanno segnato il 100% dei propri gol all’interno degli ultimi 16 metri di gioco nel campionato cadetto.

La Carrarese è l’unica squadra contro cui Salvatore Elia ha preso parte a tre reti in una singola gara di Serie BKT: un gol e due assist con lo Spezia nel 4-0 di gennaio 2025. Il centrocampista dell’Empoli ha servito due assist in questo campionato, entrambi su azione: nessun pari ruolo ne conta di più finora (due anche Tommaso Berti).

