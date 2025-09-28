Virgilio Sport
Empoli-Carrarese: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli
28 Settembre 2025 ore 19:30
Empoli
2
Carrarese
2
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 15' 0-1 Simone Zanon
  2. 43' 1-1 Stiven Shpendi
  3. 78' 2-1 Joseph Ceesay
  4. 88' 2-2 Mattia Finotto
0'
45'
90'
90'
95'

Partita molto divertente tra Empoli e Carrarese. Continui botta e risposta da una parte e dall'altra con la Carrarese che prima passa in vantaggio con Zanon e poi viene rimontata da Shpendi e Ceesay. Il match sembrava ormai in mano ai padroni di casa, ma nel finale il freddissimo Finotto agguanta nuovamente il pareggio. Finisce 2-2.

L'Empoli affronterà il Monza nel prossimo turno, mentre la Carrarese se la vedrà con il Modena.

Grazie di aver seguito con noi la diretta di EMPOLI-CARRARESE, arrivederci al prossimo match di Serie B!

  1. 90'+5'

    Fine partita: EMPOLI-CARRARESE 2-2 (16' Zanon, 43' Shpendi, 79' Ceesay, 88' Finotto).21:26

  2. 90'+4'

    Tairo di Rubino, super parata di Fulignati. Si salva l'Empoli.21:25

  3. 90'

    Sono stati concessi 5 minuti di recupero!21:20

  4. 88'

    GOL! Empoli-CARRARESE 2-2! Rete di Mattia FINOTTO! Splendida imbucata di Abiuso per Finotto che da solo dinanzi a Fulignati non sbaglia e sigla il pareggio.

  6. 87'

    Spinge la Carrarese che prova a sfondare soprattutto centralmente, l'Empoli per adesso regge.21:16

  7. 83'

    Sostituzione Carrarese: esce Filippo Oliana, entra Devid Eugene Bouah.21:12

  8. 83'

    Sostituzione Carrarese: esce Manuel Cicconi, entra Niccolò Belloni.21:12

  9. 82'

    Sostituzione Empoli: esce Gabriele Guarino, entra Marco Curto.21:11

  10. 79'

    GOL! EMPOLI-Carrarese 2-1! Rete di Joseph CEESAY! Suggerimento di Ignacchitti per Ceesay che dalla lunga distanza lascia partire un siluro fantastico che fulmina l'incolpevole Bleve.

  12. 76'

    Situazione di stallo del match, ritmi particolarmente basse. Squadre bloccate.21:06

  13. 72'

    Sostituzione Empoli: esce Stiven Shpendi, entra Bohdan Popov.21:00

  14. 72'

    Sostituzione Empoli: esce Gerard Yepes, entra Brando Moruzzi.21:00

  15. 72'

    Sostituzione Empoli: esce Edoardo Saporiti, entra Rares Ilie.21:00

  16. 71'

    Sostituzione Carrarese: esce Nicolò Calabrese, entra Fabio Ruggeri.20:59

  18. 69'

    Ottima manovra offensiva della Carrarese, decisivo l'intervento in scivolata di Elia.20:58

  19. 66'

    Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara revoca il calcio di rigore assegnato alla Carrarese e il rosso assegnato a Lovato.20:55

  20. 63'

    Sostituzione Carrarese: esce Nikola Sekulov, entra Tommaso Rubino.20:52

  21. 63'

    Sostituzione Carrarese: esce Kleis Bozhanaj, entra Fabio Abiuso.20:51

  22. 61'

    Ci prova dalla distanza Elia, palla fuori a lato. 20:52

  24. 59'

    Sostituzione Empoli: esce Franco Carboni, entra Joseph Ceesay.20:48

  25. 56'

    Cartellino giallo per Nikola Sekulov.20:45

  26. 52'

    La Carrarese conduce il gioco, l'Empoli per ora attende e prova a colpire in contropiede.20:43

  27. 48'

    Cartellino giallo per Kleis Bozhanaj.20:37

  28. 46'

    Inizia il secondo tempo di EMPOLI-CARRARESE!20:35

  30. In casa Empoli occhio ovviamente a Ilie e Popov dalla panchina, per la Carrarese scalpitano invece Arena e Accornero.20:23

  31. Prima frazione divertente tra Empoli e Carrarese. Protagonisti fin da subito i portieri: prima un miracolo di Bleve e poco dopo invece una gran parata di Fulignati tengono sullo 0-0 le due squadre. Al 16' il match si sblocca però con la rete di Zanon, servito in maniera perfetta da Zuelli. Al 43' arriva poi il pareggio di Shpendi, bravo nel tapin a porta vuota. Continui ribaltamenti di fronte, ritmi alti e match che all'intervallo è sull'1-1.20:22

  32. 45'+2'

    Finisce il primo tempo di EMPOLI-CARRARESE!20:20

  33. 45'

    Sono stati concessi 2 minuti di recupero.20:17

  34. 43'

    GOL! EMPOLI-Carrarese 1-1! Rete di Stiven SHPENDI! Conclusione dalla lunga distanza di Elia che si infrange sul palo, tapin vincente di Shpendi che segna a porta vuota.

  36. 40'

    Cartellino giallo per Franco Carboni.20:12

  37. 37'

    Tiro dalla distanza di Lovato, la palla termina abbondamente fuori a lato.20:09

  38. 33'

    Cartellino giallo per Andrea Ghion.20:04

  39. 31'

    La statistica del possesso palla vede l'Empoli nettamente avanti con il 59%.20:05

  40. 28'

    Iniziativa personale di Finotto: l'attaccante però risulta molto isolato, libera bene la difesa dell'Empoli.20:01

  42. 24'

    Possesso palla prolungato dell'Empoli che non riesce però a sfondare come vorrebbe. Si difende la Carrarese.19:58

  43. 21'

    Dopo la revisione al Var revocato il calcio di rigore all'Empoli. Tolta anche l'ammonizione.19:53

  44. 18'

    Calcio di rigore assegnato all'Empoli per trattenuta di Schiavi su Carboni.19:50

  45. 16'

    GOL! Empoli-CARRARESE 0-1! Rete di Simone ZANON! Calcio d'angolo perfetto battuto da Zuelli per l'inserimento puntuale di Zanon che al volo fulmina Fulignati e porta in vantaggio gli ospiti.

  46. 15'

    Ci prova Zuelli dalla lunga distanza, ottima parata di Fulignati che devia in calcio d'angolo.19:46

  48. 12'

    Zanon si mette in proprio e arriva al cross dalla destra, in area però non c'è nessuno che riesce a sfruttare l'assist del compagno. In controllo l'Empoli.19:45

  49. 8'

    Cross di Ghion, ci prova Shpendi di testa, ma Bleve blocca senza troppi problemi.19:40

  50. 5'

    Cartellino giallo per Emanuele Zuelli.19:37

  51. 2'

    Parte fortissimo l'Empoli con Elia che conclude al volo su assist di Carboni. Fenomenale l'intervento di Bleve.19:34

  52. 1'

    Inizia il primo tempo di EMPOLI-CARRARESE!19:32

  54. L'Empoli è rimasto imbattuto in ognuno degli ultimi 11 derby toscani disputati in Serie BKT raccogliendo sette successi e quattro pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta in questo tipo di incontri nella competizione risale al settembre 2012 (4-2 in trasferta contro il Livorno).19:17

  55. Gli ultimi quattro confronti tra Carrarese ed Empoli in campionato, in Serie C tra il 1993 e il 1996, non hanno visto nemmeno un pareggio, ma due vittorie per parte.19:17

  56. Le scelte di Calabro: gioca Finotto unica punta, alle sue spalle spazio a Sekulov e Bozhanaj. Giocano Oliana e Calabrese come braccetti.19:17

  57. Le scelte di Pagliuca: ancora panchina per Ilie, gioca Saporiti alle spalle di Shpendi. Lovato titolare, spazio anche per Ghion in mediana.19:12

  58. Panchina Carrarese: Fiorillo, Garofani, Ruggieri, Salamon, Belloni, Bouah, Melegoni, Parlanti, Abiuso, Accornero, Arena, Rubino, Torregrossa. 19:09

  60. Panchina Empoli: Perisan; Curto, Belardinelli, Ilie, Ceesay, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov, Bianchi.19:09

  61. Formazione CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Imperiale, Calabrese; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Sekulov, Bozhanaj; Finotto. 19:08

  62. Formazione EMPOLI (3-5-1-1): Fulignati; Obaretin, Lovato, Guarino; Elia, Ghion, Yepes, Ignacchiti, Carboni; Saporiti; Shpendi.19:08

  63. L'Empoli è reduca dalla sconfitta per 4-0 contro il Pescara, mentre la Carrarese arriva dalla disfatta casalinga per 3-4 contro l'Avellino.19:07

  64. Benvenuti alla diretta di Empoli-Carrarese, match valevole per la 5a giornata di Serie B.19:04

  66. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
    Città: Empoli
    Capienza: 19795 spettatori19:04

    Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Empoli - Carrarese

PREPARTITA

Empoli - Carrarese è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 19:30 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
Arbitro di Empoli - Carrarese sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente l'Empoli si trova 15° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece Carrarese si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta).
L'Empoli ha segnato 7 gol e ne ha subiti 11; Carrarese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7.

In casa l'Empoli ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Pescara e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 2-2 mentre Carrarese ha incontrato l'Avellino perdendo 3-4.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Bohdan Popov con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 3 gol.

Empoli e Carrarese è la prima che si affrontano in campionato.

Empoli-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Gli ultimi quattro confronti tra Carrarese ed Empoli in campionato, in Serie C tra il 1993 e il 1996, non hanno visto nemmeno un pareggio, ma due vittorie per parte.
  • L'Empoli è rimasto imbattuto in ognuno degli ultimi 11 derby toscani disputati in Serie BKT raccogliendo sette successi e quattro pareggi nel parziale; l'ultima sconfitta in questo tipo di incontri nella competizione risale al settembre 2012 (4-2 in trasferta contro il Livorno).
  • L'Empoli è la squadra con la striscia aperta più lunga d'imbattibilità in match casalinghi tra le formazioni attualmente presenti in Serie BKT: 21 gare, con 12 vittorie e nove pareggi nel parziale. L'ultima sconfitta casalinga degli azzurri nel torneo cadetto risale al 27 luglio 2020 (5-1 contro il Cosenza, in quel caso con Pasquale Marino in panchina).
  • La Carrarese è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime tre trasferte di Serie BKT (1V, 2N) e nella sua storia non ha mai registrato una striscia di gare esterne più lunga senza sconfitta in cadetteria. L'ultima occasione in cui i giallazzurri hanno registrato una striscia più lunga di incontri fuori casa senza sconfitta in campionato risale al periodo tra dicembre 2023 e marzo 2024: otto in quel caso, in Serie C (playoff/playout esclusi).
  • Empoli (17 come il Modena) e Carrarese (19) sono due delle quattro squadre, con il Palermo (21) e gli stessi gialloblù, che hanno portato a termine più cross su azione in questa Serie BKT.
  • Nicolás Schiavi è il centrocampista con più gol all’attivo in questa Serie BKT: tre, tutti realizzati da dentro l’area di rigore. Considerando anche la scorsa stagione (dal 2024/25), l’argentino è il centrocampista con più reti (nove) tra quelli che hanno segnato il 100% dei propri gol all’interno degli ultimi 16 metri di gioco nel campionato cadetto.
  • La Carrarese è l’unica squadra contro cui Salvatore Elia ha preso parte a tre reti in una singola gara di Serie BKT: un gol e due assist con lo Spezia nel 4-0 di gennaio 2025. Il centrocampista dell’Empoli ha servito due assist in questo campionato, entrambi su azione: nessun pari ruolo ne conta di più finora (due anche Tommaso Berti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

EmpoliCarrarese
Partite giocate44
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati56
Gol totali subiti95
Media gol subiti per partita2.21.2
Percentuale possesso palla48.850.0
Numero totale di passaggi13111574
Numero totale di passaggi riusciti10121315
Tiri nello specchio della porta1416
Percentuale di tiri in porta48.341.0
Numero totale di cross81100
Numero medio di cross riusciti2222
Duelli per partita vinti218212
Duelli per partita persi224231
Corner subiti2517
Corner guadagnati1525
Numero di punizioni a favore6657
Numero di punizioni concesse7871
Tackle totali5947
Percentuale di successo nei tackle61.076.6
Fuorigiochi totali20
Numero totale di cartellini gialli89
Numero totale di cartellini rossi20

Empoli - Carrarese Live

