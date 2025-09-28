Terzo successo consecutivo per il Modena, che si porta così al comando solitario della classifica di Serie B dopo 23 anni, con 13 punti all’attivo.
Terza sconfitta in campionato per il Pescara, che resta fermo a quota 4.
Nel prossimo turno il Modena andrà in scena sul campo della Carrarese, mentre il Pescara andrà in scena sul proprio terreno, contro il Sudtirol.
Il match termina con il successo del Modena in rimonta per 2-1. Partono meglio i padroni di casa, dopo un inizio caratterizzato da diversi cartellini gialli, tanto da creare due ottime palle gol nel giro di un minuto intorno alla mezz’ora. A cinque minuti dal riposo gli abruzzesi sbloccano il risultato grande ad una precisa conclusione dal limite dell’area di Olzer. A inizio ripresa gli emiliani raggiungono il pareggio grazie ad un calcio di rigore, assegnato dopo un controllo Var, e trasformato da Gliozzi. I gialloblu si portano avanti intorno all’ora di gioco con un colpo di testa di Sersanti su azione di corner. A cinque minuti dalla fine l’arbitro assegna rigore al Pescara ma, a seguito di una revisione al Var, revoca la sanzione. In pieno recupero Onkwonkwo va vicino al gol del pareggio, ma la gara termina sul risultato di 2-1.19:13
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Modena-Pescara 2-119:13
90'+2'
Cross di Olivieri dalla destra, che scavalca il portiere e sul secondo palo Onkwonkwo colpisce di testa, ma il pallone, pur attraversando pericolosamente tutta la porta, non trova la deviazione vincente.19:09
90'+1'
Sei minuti di recupero.19:07
88'
Dopo la revisione al Var l'arbitro giudica regolare l'intervento di Gerli e revoca l'assegnazione del calcio di rigore.19:04
87'
L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l'intervento di Gerli.19:04
85'
Calcio di rigore per il Pescara. Grande azione di Merola, che serve Meazzi, che entra in area e viene tirato già da Gerli.19:02
85'
Punizione ddalla distanza di Pyyhtia che termina a lato di poco.19:01
83'
Da Merola a Di Nardo, che controlla e prova una rovesciata. Chichizola blocca a terra.18:59
81'
Tentativo da fuori area di Tonoli che si spegne sul fondo.18:57
79'
Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Simone Santoro ed entra Luca Magnino.18:57
79'
Cambio in attacco per il Modena. Esce Ettore Gliozzi ed entra Pedro Mendes.18:56
78'
Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Giacomo Olzer ed entra Orji Okwonkwo.18:55
78'
Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Niccolò Squizzato ed entra Lorenzo Meazzi.18:54
75'
Merola riceve un pallone da Di Nardo, controlla e prova la conclusione al volo che termina alta.18:51
72'
Gliozzi serve Defrel, che solo davanti a Desplanches si fa ribattere la conclusione.18:49
70'
Punizione di Squizzato e colpo di testa di Gravillon che si spegne sul fondo.18:46
69'
Cambio per il Pescara. Esce l'esterno Tommaso Corazza ed entra l'attaccante Gianmarco Cangiano.18:47
69'
Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Davide Merola.18:46
66'
Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Alessandro Sersanti ed entra Niklas Pyyhtia.18:42
66'
Cambio in attacco per il Modena. Esce Francesco Di Mariano ed entra Gregoire Defrel.18:42
65'
Rovesciata di Gliozzi, la cui conclusione viene intercettata involontariamente da Tonoli.18:41
64'
Giallo per il Pescara. Ammonito Luca Valzania per una trattenuta ai danni di Tonoli.18:40
61'
Cross di Gravillon intercettato in presa alta da Chichizola, che anticipa Di Nardo.18:37
58'
GOL! MODENA-Pescara 2-1. Rete di Alessandro Sersanti, che insacca di testa su corner battuto da Di Mariano.
L'arbitro espelle anche un componente della panchina del Pescara.18:27
50'
L'arbitro ammonisce l'allenatore del Pescara per proteste.18:27
50'
Dopo aver verificato l'intervento l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore del Modena.18:26
49'
L'arbitro viene richiamato al Var per verificare l'intervento di Gravillon.18:25
46'
Zanimacchia crossa dalla sinistra per Sersanti, che viene contrastato da Gravillon.18:23
46'
Parte in attacco il Pescara. Tentativo di Di Nardo che termina alto.18:23
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallon giocato dal Pescara.18:21
45'
Cambio in difesa per il Pescara. Esce Filippo Pellacani ed entra Andreaw Gravillon.18:22
Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio di un gol. Partono meglio i padroni di casa, dopo un inizio caratterizzato da diversi cartellini gialli, tanto da creare due ottime palle gol nel giro di un minuto intorno alla mezz’ora. A cinque minuti dal riposo gli abruzzesi sbloccano il risultato grazie ad una precisa conclusione dal limite dell’area di Olzer.18:15
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Modena-Pescara 0-118:04
45'+2'
Conclusione di potenza di Santoro da fuori area. Pallone che termina alto.18:04
45'+1'
Due minuti di recupero.18:02
43'
Il cross di Dagasso su punizione finisce direttamente sul fondo.18:01
40'
GOL! Modena-PESCARA 0-1. Rete di Giacomo Olzer, che dal limite dell’area si appoggia il pallone sul sinistro e conclude con un tiro preciso sul secondo palo.
Modena - Pescara è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Pescara sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.
Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pescara si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3; il Pescara ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9.
In casa Modena ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Modena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato l'Empoli vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 3 gol.
Modena e Pescara si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, il Pescara ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Modena-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT contro il Modena, tra il 2015 e il 2016, tanti successi quanti nelle precedenti 12 sfide tra il 2005 e il 2014 (2N, 7P). Tra le squadre attualmente presenti nella competizione, solo contro la Reggiana (cinque) la formazione abruzzese vanta una striscia aperta di successi più lunga che contro quella emiliana (tre) in serie cadetta.
Tra i centrocampisti capaci di realizzare una marcatura multipla nelle seconde divisioni dei top-5 campionati europei 2025/26, solo Ethan Clavreul (giugno 2006) e Isaac Price (settembre 2003) sono più giovani di Andrea Oliveri (gennaio 2003). In generale, il giocatore del Pescara è uno dei cinque centrocampisti nati dall’1/1/2003 in avanti ad aver segnato almeno tre gol nelle ultime tre stagioni di Serie BKT, insieme a Lorenzo Amatucci, Cristian Volpato, Niklas Pyyhtiä e Antonio Vergara (tre reti: una col Catanzaro nel 2023/24, due finora con il Pescara nel 2025/26).
L'ultima occasione in cui il Pescara ha realizzato almeno cinque gol in trasferta in un match di Serie BKT è stata contro il Modena (successo per 5-2, il 14 maggio 2016). In generale, dopo 12 gare senza successi in casa del Modena in Serie BKT (3N, 9P), il Pescara ha vinto due delle ultime tre trasferte contro i gialloblù nella competizione (1P).
Il Modena ha vinto entrambe le prime due trasferte giocate in questo torneo di Serie BKT e potrebbe ottenere tre successi nei prime tre incontri fuori casa stagionali per la prima volta nella sua storia. In generale, la squadra emiliana non conquista tre successi di fila in match esterni nel campionato cadetto dal periodo tra marzo e aprile 2006, con Stefano Pioli in panchina in quel caso.
Il Pescara, dopo il successo per 4-0 contro l'Empoli nell'ultimo turno, potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020 (contro Pordenone e Cosenza in quel caso, sotto la guida tecnica di Nicola Legrottaglie).
In questa sfida, si incrociano due delle tre squadre che hanno realizzato più gol in questo campionato: il Modena (nove) e il Pescara (otto come il Cesena). In particolare, la squadra gialloblù è la formazione che conta più reti all'interno dell'area di rigore (otto) mentre quella biancazzurra è una della due che ha segnato più gol da fuori area nel torneo in corso (tre come la Reggiana).
Ettore Gliozzi ha realizzato tre gol nelle prime quattro presenze stagionali con il Modena in questo campionato, solamente una rete in meno di quelle messe a referto con i gialloblù nella scorsa stagione di Serie BKT (quattro centri in 23 gare). L'attaccante, in gol nelle ultime due presenze nel torneo (doppietta contro il Bari e rete contro il Mantova), potrebbe andare a segno per tre match di fila nella competizione per la prima volta in carriera.
