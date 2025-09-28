I padroni di casa hanno ottenuto 10 punti nelle prime 4 giornate e hanno la possibilità di balzare in testa alla classifica.16:46

Modena - Pescara è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Pescara sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pescara si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3; il Pescara ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9.

In casa Modena ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Modena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato l'Empoli vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 3 gol.

Modena e Pescara si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, il Pescara ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Modena-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT contro il Modena, tra il 2015 e il 2016, tanti successi quanti nelle precedenti 12 sfide tra il 2005 e il 2014 (2N, 7P). Tra le squadre attualmente presenti nella competizione, solo contro la Reggiana (cinque) la formazione abruzzese vanta una striscia aperta di successi più lunga che contro quella emiliana (tre) in serie cadetta.

Tra i centrocampisti capaci di realizzare una marcatura multipla nelle seconde divisioni dei top-5 campionati europei 2025/26, solo Ethan Clavreul (giugno 2006) e Isaac Price (settembre 2003) sono più giovani di Andrea Oliveri (gennaio 2003). In generale, il giocatore del Pescara è uno dei cinque centrocampisti nati dall’1/1/2003 in avanti ad aver segnato almeno tre gol nelle ultime tre stagioni di Serie BKT, insieme a Lorenzo Amatucci, Cristian Volpato, Niklas Pyyhtiä e Antonio Vergara (tre reti: una col Catanzaro nel 2023/24, due finora con il Pescara nel 2025/26).

L'ultima occasione in cui il Pescara ha realizzato almeno cinque gol in trasferta in un match di Serie BKT è stata contro il Modena (successo per 5-2, il 14 maggio 2016). In generale, dopo 12 gare senza successi in casa del Modena in Serie BKT (3N, 9P), il Pescara ha vinto due delle ultime tre trasferte contro i gialloblù nella competizione (1P).

Il Modena ha vinto entrambe le prime due trasferte giocate in questo torneo di Serie BKT e potrebbe ottenere tre successi nei prime tre incontri fuori casa stagionali per la prima volta nella sua storia. In generale, la squadra emiliana non conquista tre successi di fila in match esterni nel campionato cadetto dal periodo tra marzo e aprile 2006, con Stefano Pioli in panchina in quel caso.

Il Pescara, dopo il successo per 4-0 contro l'Empoli nell'ultimo turno, potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020 (contro Pordenone e Cosenza in quel caso, sotto la guida tecnica di Nicola Legrottaglie).

In questa sfida, si incrociano due delle tre squadre che hanno realizzato più gol in questo campionato: il Modena (nove) e il Pescara (otto come il Cesena). In particolare, la squadra gialloblù è la formazione che conta più reti all'interno dell'area di rigore (otto) mentre quella biancazzurra è una della due che ha segnato più gol da fuori area nel torneo in corso (tre come la Reggiana).

Ettore Gliozzi ha realizzato tre gol nelle prime quattro presenze stagionali con il Modena in questo campionato, solamente una rete in meno di quelle messe a referto con i gialloblù nella scorsa stagione di Serie BKT (quattro centri in 23 gare). L'attaccante, in gol nelle ultime due presenze nel torneo (doppietta contro il Bari e rete contro il Mantova), potrebbe andare a segno per tre match di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

