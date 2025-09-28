Virgilio Sport
Modena-Pescara: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Braglia di Modena
28 Settembre 2025 ore 17:15
Modena
2
Pescara
1
Partita finita
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta
  1. 40' 0-1 Giacomo Olzer
  2. 52' 1-1 Ettore Gliozzi (R)
  3. 58' 2-1 Alessandro Sersanti
0'
45'
90'
90'
96'

Terzo successo consecutivo per il Modena, che si porta così al comando solitario della classifica di Serie B dopo 23 anni, con 13 punti all’attivo.

Terza sconfitta in campionato per il Pescara, che resta fermo a quota 4.

Nel prossimo turno il Modena andrà in scena sul campo della Carrarese, mentre il Pescara andrà in scena sul proprio terreno, contro il Sudtirol.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!19:15

  2. Il match termina con il successo del Modena in rimonta per 2-1. Partono meglio i padroni di casa, dopo un inizio caratterizzato da diversi cartellini gialli, tanto da creare due ottime palle gol nel giro di un minuto intorno alla mezz’ora. A cinque minuti dal riposo gli abruzzesi sbloccano il risultato grande ad una precisa conclusione dal limite dell’area di Olzer. A inizio ripresa gli emiliani raggiungono il pareggio grazie ad un calcio di rigore, assegnato dopo un controllo Var, e trasformato da Gliozzi. I gialloblu si portano avanti intorno all’ora di gioco con un colpo di testa di Sersanti su azione di corner. A cinque minuti dalla fine l’arbitro assegna rigore al Pescara ma, a seguito di una revisione al Var, revoca la sanzione. In pieno recupero Onkwonkwo va vicino al gol del pareggio, ma la gara termina sul risultato di 2-1.19:13

  3. 90'+7'

    Fischio finale dell'incontro. Modena-Pescara 2-119:13

  4. 90'+2'

    Cross di Olivieri dalla destra, che scavalca il portiere e sul secondo palo Onkwonkwo colpisce di testa, ma il pallone, pur attraversando pericolosamente tutta la porta, non trova la deviazione vincente.19:09

  6. 90'+1'

    Sei minuti di recupero.19:07

  7. 88'

    Dopo la revisione al Var l'arbitro giudica regolare l'intervento di Gerli e revoca l'assegnazione del calcio di rigore.19:04

  8. 87'

    L'arbitro viene richiamato dal Var a rivedere l'intervento di Gerli.19:04

  9. 85'

    Calcio di rigore per il Pescara. Grande azione di Merola, che serve Meazzi, che entra in area e viene tirato già da Gerli.19:02

  10. 85'

    Punizione ddalla distanza di Pyyhtia che termina a lato di poco.19:01

  12. 83'

    Da Merola a Di Nardo, che controlla e prova una rovesciata. Chichizola blocca a terra.18:59

  13. 81'

    Tentativo da fuori area di Tonoli che si spegne sul fondo.18:57

  14. 79'

    Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Simone Santoro ed entra Luca Magnino.18:57

  15. 79'

    Cambio in attacco per il Modena. Esce Ettore Gliozzi ed entra Pedro Mendes.18:56

  16. 78'

    Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Giacomo Olzer ed entra Orji Okwonkwo.18:55

  18. 78'

    Cambio a centrocampo per il Pescara. Esce Niccolò Squizzato ed entra Lorenzo Meazzi.18:54

  19. 75'

    Merola riceve un pallone da Di Nardo, controlla e prova la conclusione al volo che termina alta.18:51

  20. 72'

    Gliozzi serve Defrel, che solo davanti a Desplanches si fa ribattere la conclusione.18:49

  21. 70'

    Punizione di Squizzato e colpo di testa di Gravillon che si spegne sul fondo.18:46

  22. 69'

    Cambio per il Pescara. Esce l'esterno Tommaso Corazza ed entra l'attaccante Gianmarco Cangiano.18:47

  24. 69'

    Cambio sulla trequarti per il Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Davide Merola.18:46

  25. 66'

    Cambio a centrocampo per il Modena. Esce Alessandro Sersanti ed entra Niklas Pyyhtia.18:42

  26. 66'

    Cambio in attacco per il Modena. Esce Francesco Di Mariano ed entra Gregoire Defrel.18:42

  27. 65'

    Rovesciata di Gliozzi, la cui conclusione viene intercettata involontariamente da Tonoli.18:41

  28. 64'

    Giallo per il Pescara. Ammonito Luca Valzania per una trattenuta ai danni di Tonoli.18:40

  30. 61'

    Cross di Gravillon intercettato in presa alta da Chichizola, che anticipa Di Nardo.18:37

  31. 58'

    GOL! MODENA-Pescara 2-1. Rete di Alessandro Sersanti, che insacca di testa su corner battuto da Di Mariano.

    Guarda la scheda del giocatore Alessandro Sersanti18:35

  32. 58'

    Forcing del Modena, con conclusione di Zampano che viene ribattuta dalla difesa. Il pallone finisce successivamente in corner.18:34

  33. 56'

    Giallo per il Pescara. Ammonito da Riccardo Brosco per aver falciato Di Mariano.18:32

  34. 52'

    GOL! MODENA-Pescara 1-1. Rete di Ettore Gliozzi che realizza dagli undici metri con un rasoterra alla destra del portiere, che viene spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Ettore Gliozzi18:29

  36. 51'

    L'arbitro espelle anche un componente della panchina del Pescara.18:27

  37. 50'

    L'arbitro ammonisce l'allenatore del Pescara per proteste.18:27

  38. 50'

    Dopo aver verificato l'intervento l'arbitro decreta il calcio di rigore a favore del Modena.18:26

  39. 49'

    L'arbitro viene richiamato al Var per verificare l'intervento di Gravillon.18:25

  40. 46'

    Zanimacchia crossa dalla sinistra per Sersanti, che viene contrastato da Gravillon.18:23

  42. 46'

    Parte in attacco il Pescara. Tentativo di Di Nardo che termina alto.18:23

  43. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallon giocato dal Pescara.18:21

  44. 45'

    Cambio in difesa per il Pescara. Esce Filippo Pellacani ed entra Andreaw Gravillon.18:22

  45. Il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio di un gol. Partono meglio i padroni di casa, dopo un inizio caratterizzato da diversi cartellini gialli, tanto da creare due ottime palle gol nel giro di un minuto intorno alla mezz’ora. A cinque minuti dal riposo gli abruzzesi sbloccano il risultato grazie ad una precisa conclusione dal limite dell’area di Olzer.18:15

  46. 45'+3'

    Fischio finale del primo tempo. Modena-Pescara 0-118:04

  48. 45'+2'

    Conclusione di potenza di Santoro da fuori area. Pallone che termina alto.18:04

  49. 45'+1'

    Due minuti di recupero.18:02

  50. 43'

    Il cross di Dagasso su punizione finisce direttamente sul fondo.18:01

  51. 40'

    GOL! Modena-PESCARA 0-1. Rete di Giacomo Olzer, che dal limite dell’area si appoggia il pallone sul sinistro e conclude con un tiro preciso sul secondo palo.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Olzer17:57

  52. 39'

    Santoro, dopo aver mancato un colpo di testa, si ritrova il pallone e calcia alto.17:56

  54. 38'

    Cross di Di Mariano su calcio di punizione che viene deviata in corner da Olzer.17:55

  55. 33'

    Iniziativa personale di Olzer, che alla fine sbatte su Dellavalle e perde il pallone.17:50

  56. 31'

    Cambio in difesa per il Modena. Esce Cristian Cruz ed entra Alessandro Dellavalle.17:48

  57. 28'

    Penetrazione di Zampano sulla destra, palla al centro per Gliozzi, che calcia alto da buona posizione.17:45

  58. 27'

    Zanimacchia mette in mezzo un pallone, Zampano calcia di prima intenzione e costringe Deplanches ad un grande intervento. Sulla ribattuta Cauz mette alto da pochi passi a portiere battuto.17:46

  60. 26'

    Olzer prova l'azione da destra, entra in area e prova a mettere in mezzo per Di Nardo, che viene anticipato dalla difesa.17:43

  61. 26'

    Conclusione di Zampano, su ribattuta da corner, che termina direttamente sul fondo.17:43

  62. 24'

    Pellacani, attaccato da un pressing degli attaccanti avversari, per poco non favorisce Gliozzi ed è costretto a mettere in fallo laterale.17:42

  63. 18'

    Cross dalla destra di Olzer e presa alta di Chichizola.17:35

  64. 14'

    Il tentativo di cross di Sersanti viene deviato e finisce direttamente tra le braccia di Desplanches.17:31

  66. 12'

    Giallo per il Modena. Ammonito Francesco Di Mariano per una sbracciata ai danni di Capellini.17:29

  67. 10'

    Olivieri serve Squizzato, che non riesce a calciare perchè contrastato da un difensore.17:27

  68. 9'

    Giallo per il Modena. Ammonito Cristian Cauz per una trattenuta ai danni di Olzer.17:26

  69. 7'

    Giall per il Modena. Ammonito Daniel Tonoli per un intervento diretto su Bagasso senza guardare il pallone.17:24

  70. 6'

    Azione insistita di Zampano sulla destra, che si fa ribattere più volte il tentativo di cross.17:23

  72. 3'

    Giallo per il Pescara. Ammonito Filippo Pellacani per un intervento da dietro ai danni di Sersanti.17:20

  73. Valzania è a terra a seguito di un pestone subito da Adorni.17:18

  74. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Modena.17:17

  75. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.17:14

  76. PESCARA(3-4-3): Desplanches; Capellini, Brosco, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Corazza; Valzania, Di Nardo, Olzer Allenatore: Vincenzo Vivarini17:13

  78. MODENA(3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Cauz; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano; Gliozzi, Di Mariano Allenatore: Andrea Sottil17:13

  79. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre giocato al Braglia in Serie C il 28 febbraio 2022 è terminato con un successo per 1-0 a favore degli emiliani.16:48

  80. Gli ospiti, reduci da un 4-0 interno ai danni dell’Empoli, in classifica si trovano a quota 4.16:47

  81. I padroni di casa hanno ottenuto 10 punti nelle prime 4 giornate e hanno la possibilità di balzare in testa alla classifica.16:46

  82. Benvenuti allo Stadio Alberto Braglia di Modena per la sfida tra Modena e Pescara, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B.16:46

  84. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Braglia
    Città: Modena
    Capienza: 21151 spettatori16:46

    Alberto Braglia Fonte: Gettyimages

Formazioni Modena - Pescara

PREPARTITA

Modena - Pescara è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Braglia di Modena.
Arbitro di Modena - Pescara sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Federico Dionisi.

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Pescara si trova 16° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Modena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 3; il Pescara ha segnato 9 gol e ne ha subiti 9.

In casa Modena ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, Mantova e il Pescara ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, il Venezia e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Modena ha incontrato nell'ultima partita il Pescara vincendo 2-1 mentre Il Pescara ha incontrato l'Empoli vincendo 4-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Giacomo Olzer con 3 gol.

Modena e Pescara si sono affrontate 30 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 14 volte, il Pescara ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Modena-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pescara ha vinto le ultime tre partite di Serie BKT contro il Modena, tra il 2015 e il 2016, tanti successi quanti nelle precedenti 12 sfide tra il 2005 e il 2014 (2N, 7P). Tra le squadre attualmente presenti nella competizione, solo contro la Reggiana (cinque) la formazione abruzzese vanta una striscia aperta di successi più lunga che contro quella emiliana (tre) in serie cadetta.
  • Tra i centrocampisti capaci di realizzare una marcatura multipla nelle seconde divisioni dei top-5 campionati europei 2025/26, solo Ethan Clavreul (giugno 2006) e Isaac Price (settembre 2003) sono più giovani di Andrea Oliveri (gennaio 2003). In generale, il giocatore del Pescara è uno dei cinque centrocampisti nati dall’1/1/2003 in avanti ad aver segnato almeno tre gol nelle ultime tre stagioni di Serie BKT, insieme a Lorenzo Amatucci, Cristian Volpato, Niklas Pyyhtiä e Antonio Vergara (tre reti: una col Catanzaro nel 2023/24, due finora con il Pescara nel 2025/26).
  • L'ultima occasione in cui il Pescara ha realizzato almeno cinque gol in trasferta in un match di Serie BKT è stata contro il Modena (successo per 5-2, il 14 maggio 2016). In generale, dopo 12 gare senza successi in casa del Modena in Serie BKT (3N, 9P), il Pescara ha vinto due delle ultime tre trasferte contro i gialloblù nella competizione (1P).
  • Il Modena ha vinto entrambe le prime due trasferte giocate in questo torneo di Serie BKT e potrebbe ottenere tre successi nei prime tre incontri fuori casa stagionali per la prima volta nella sua storia. In generale, la squadra emiliana non conquista tre successi di fila in match esterni nel campionato cadetto dal periodo tra marzo e aprile 2006, con Stefano Pioli in panchina in quel caso.
  • Il Pescara, dopo il successo per 4-0 contro l'Empoli nell'ultimo turno, potrebbe ottenere due successi di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020 (contro Pordenone e Cosenza in quel caso, sotto la guida tecnica di Nicola Legrottaglie).
  • In questa sfida, si incrociano due delle tre squadre che hanno realizzato più gol in questo campionato: il Modena (nove) e il Pescara (otto come il Cesena). In particolare, la squadra gialloblù è la formazione che conta più reti all'interno dell'area di rigore (otto) mentre quella biancazzurra è una della due che ha segnato più gol da fuori area nel torneo in corso (tre come la Reggiana).
  • Ettore Gliozzi ha realizzato tre gol nelle prime quattro presenze stagionali con il Modena in questo campionato, solamente una rete in meno di quelle messe a referto con i gialloblù nella scorsa stagione di Serie BKT (quattro centri in 23 gare). L'attaccante, in gol nelle ultime due presenze nel torneo (doppietta contro il Bari e rete contro il Mantova), potrebbe andare a segno per tre match di fila nella competizione per la prima volta in carriera.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ModenaPescara
Partite giocate44
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate11
Gol totali segnati98
Gol totali subiti27
Media gol subiti per partita0.51.8
Percentuale possesso palla49.247.2
Numero totale di passaggi13951453
Numero totale di passaggi riusciti11151196
Tiri nello specchio della porta2320
Percentuale di tiri in porta41.847.6
Numero totale di cross10166
Numero medio di cross riusciti2617
Duelli per partita vinti208187
Duelli per partita persi211178
Corner subiti1219
Corner guadagnati1921
Numero di punizioni a favore5161
Numero di punizioni concesse6772
Tackle totali6855
Percentuale di successo nei tackle54.463.6
Fuorigiochi totali84
Numero totale di cartellini gialli105
Numero totale di cartellini rossi00

Modena - Pescara Live

Classifica SERIE B

  1. Modena13
  2. Frosinone11
  3. Palermo11
  4. Cesena11
  5. Avellino10
Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi4
  2. Bohdan Popov4
  3. Silvio Merkaj3
  4. Giacomo Olzer3
  5. Joel Pohjanpalo3
