Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori15:53

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Benevento, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie B.15:53

Sfida tra campioni del mondo, Fabio Grosso e Fabio Cannavaro, al Benito Stirpe. Il Frosinone capolista vuole proseguire la sua striscia di tre vittorie consecutive per portarsi a otto punti di vantaggio sul Genoa secondo in classifica. La squadra di Fabio Grosso è imbattuta in casa, avendo totalizzato otto vittorie e due pareggi finora in campionato.16:16

Il Benevento cerca punti per uscire dalla zona playout e scalare qualche posizione in classifica. Gli uomini di Fabio Cannavaro vogliono una vittoria che manca dalla diciassettesima giornata, mentre l'ultimo successo in trasferta era arrivato nel turno precedente, in casa del Parma. Lontano dal Ciro Vigorito, però, il bilancio della Strega è positivo, avendo ottenuto tre successi, cinque pareggi e soltanto due ko.16:01

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con il 4-3-3: Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Mazzitelli, Lulic; Insigne, Moro, Caso. A disposizione: Loria, Szyminski, Sampirisi, Cotali, Oyono, Kalaj, Kone, Garritano, Oliveri, Bocic, Baez, Borrelli.16:12

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Benevento si schiera in campo con un 5-3-2: Paleari; El Kaouakibi, Veseli, Capellini, Pastina, Foulon; Tello, Schiattarella, Acampora; Simy, Pettinari. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Perlingieri, Koutsoupias, Karic, Improta, Kubica, Viviani, Agnello, Farias, Ciano, La Gumina.16:08

Tre cambi per Fabio Grossi rispetto alla formazione schierata nel turno precedente, tutti in difesa: fuori Oyono, Kalaj e Cotali; dentro Monterisi, Lucioni e Frabotta.16:12

Quattro, invece, le modifiche di Cannavaro rispetto alla squadra vista dall'inizio nella sconfitta con il Genoa. Cambia il centravanti, con il neoacquisto Pettinari subito in campo al fianco di Simy. Panchina anche per il grande ex Ciano, Improta e Karic. Torna titolare Foulon a sinistra, con Tello in mezzo al campo.16:15

Quasi tutto pronto allo Stadio Benito Stirpe. Tra pochi minuti l'arbitro Nicolò Baroni darà il via al match.16:15

In corso il minuto di silenzio per ricordare l'ex presidente federale Carlo Tavecchio.16:16

CALCIO D'INIZIO! Comincia Frosinone-Benevento. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.16:18

ROHDEN! Frosinone subito a un passo dal vantaggio con la girata di prima dello svedese sul cross basso di Frabotta. Capellini devia leggermente e salva Paleari.16:19

4' Caso recupera palla sulla trequarti, punta Veseli, prende il fondo e mette il cross. Troppo su Paleari, che blocca senza problemi.16:22

5' Altra giocata sull'esterno di Caso, che stavolta rientra e scarica dietro per Moro. L'ex Catania controlla e prova il sinistro potente, ma non è preciso. Palla alta.16:23

8' ANCORA MORO! Il Frosinone sfonda ancora a sinistra, stavolta con Lulic, che scappa via a Capellini e scarica dietro. A rimorchio arriva Moro che stavolta prova la conclusione di prima con il destro. Fuori di poco.16:26