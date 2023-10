Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B.18:15

Prossima giornata: Ternana-Venezia e Catanzaro-Modena.18:14

Il Modena vola verso l'alto con questo successo convincente, confermandosi al quinto posto in classifica. La Ternana si sveglia a venti minuti dal termine, dimostrando di avere le qualità per poter dire la sua in questo campionato.18:14

90'+6' FINE PARTITA: MODENA-TERNANA 2-1. Palumbo e Falcinelli per i padroni di casa, Dionisi in chiusura per gli ospiti.18:13

90'+4' GOL! Modena-TERNANA 2-1. Rete di Dionisi. Cross di Casasola da fuori, è Dionisi ad avere la meglio con un bel destro di controbalzo.



Guarda la scheda del giocatore Federico Dionisi18:11

90'+2' Oukhadda, dopo un'ottima progressione il destro è alto sopra la traversa.18:09

90'+1' Destro di Luperini smorzato, si salva il Modena.18:07

89' OCCASIONE TERNANA! Raimondo in rovesciata, gran parata di Seculin.18:06

88' Destro di Falcinelli, che non si coordina bene: blocca a terra Iannarilli.18:05

83' CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Seculin per perdita di tempo.18:00

83' Falletti prova a imbucare per Casasola, i due non si intendono.17:59

82' Raimondo si gira nello stretto e impegna Seculin, ma c'è il fischio dell'arbitro per una spinta.17:58

79' CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Falcinelli.17:55

79' La Ternana spinge e ci crede, con orgoglio: angolo.17:56

77' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Favilli, dentro Dionisi.17:53

76' Destro di Manconi dal limite, Iannarilli si distende: angolo per il Modena.17:53

73' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Lucchesi, dentro Distefano.17:49

72' Falcinelli rientra e calcia a giro con il destro, deviazione di Sorensen in angolo.17:48

70' Favilli prova a sfondare nello stretto, ma Riccio è attento.17:46

67' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Palumbo, dentro Pergreffi.17:44

67' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Tremolada, dentro Bozhanaj.17:44

64' OCCASIONE TERNANA! Sugli sviluppi di un angolo Lucchesi, tutto solo e a porta sguarnita, non insacca di testa.17:41

62' Ci prova Tremolada da metà campo, palla fuori.17:38

60' Calcio d'angolo per il Modena, che non ha intenzione di abbassare i ritmi.17:37

59' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Favasuli, dentro Corrado.17:36

59' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Diakité, dentro Casasola.17:36

59' SOSTITUZIONE PER LA TERNANA. Fuori Celli, dentro Raimondo.17:36

56' GOL! MODENA-Ternana 2-0. Rete di Falcinelli. Tiro di Magnino, Iannarilli risponde centrale: Falcinelli non può sbagliare il successivo tap-in.



Guarda la scheda del giocatore Diego Falcinelli17:33

55' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Diakité per il fallo su Palumbo.17:32

54' OCCASIONE MODENA! Strappo di Palumbo e invenzione di Tremolada per Falcinelli che di sinistro sorvola la traversa.17:32

53' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Duca, dentro Manconi.17:29

52' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Strizzolo, dentro Falcinelli.17:29

51' CARTELLINO GIALLO PER IL MODENA. Ammonito Ponsi.17:28

49' Parte subito all'attacco il Modena.17:25

46' CARTELLINO GIALLO PER LA TERNANA. Ammonito Luperini per il fallo su Duca.17:23

46' INIZIO SECONDO TEMPO DI MODENA-TERNANA. Si riparte dall'1-0 della prima frazione. 17:22

Modena più centrato e insidioso in avanti: oltre al gol dell'ex Palumbo, in chiusura Strizzolo sfiora il raddoppio. La Ternana si limita a difendere e a qualche cross dalla trequarti.17:06

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MODENA-TERNANA 1-0. Decide il gol dell'ex, Palumbo.17:05

45'+1' OCCASIONE MODENA! Strizzolo, pescato sul filo del fuorigioco, con il destro sfiora la traversa.17:03

45' Tre minuti di recupero.17:02

41' Cross interessante di Tremolada da sinistra, la difesa avversaria è attenta.16:57

38' Destro di Duca da fuori abbondantemente a lato.16:54

33' Magnino sbuca sulla destra, Favasuli lo chiude in angolo.16:49

30' Cross di Favasuli per Luperini, la palla è però irraggiungibile.16:47

27' Gran palla di Palumbo per Strizzolo, partito in posizione regolare, che con un difficile piatto al volo non trova la porta.16:44

23' Oukhadda sugli sviluppi dell'angolo, Iannarilli trattiene.16:40

22' Modena efficace nella fase offensiva: Duca ci prova con il destro da fuori, ma c'è la deviazione in angolo.16:39

17' GOL! MODENA-Ternana 1-0. Rete di Palumbo. Palumbo in due tempi: la prima conclusione è ribattuta dalla difesa, la seconda di collo esterno mancino non lascia scampo a Iannarilli.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo16:35

15' SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori l'infortunato Cauz, dentro Ponsi.16:34

14' Staff medico in campo per Cauz.16:30

13' Falletti apre per Diakite, il cross è per Luperini che viene anticipato: angolo.16:29

9' Buon ritmo in questo avvio di match.16:27

4' Il gol di Duca è stato annullato, a causa di un tocco di mano, a seguito di revisione Var.16:23

INIZIA MODENA-TERNANA. Prima palla per i padroni di casa.16:17

3-4-1-2 per la Ternana: Iannarilli - Celli, Sorensen, Diakite - Pyyhtia, Mantovani, Luperini, Favasuli - Falletti - Favilli, Lucchesi.16:06

4-3-1-2 per il Modena: Seculin - Oukhadda, Zaro, Cauz, Riccio - Magnino, Gerli, Palumbo - Tremolada - Strizzolo, Duca.16:04

La Ternana non sta vivendo un momento molto felice: una sola vittoria in campionato fino a questo momento.16:00

Il Modena va di nuovo in scena al Braglia e punta a un successo per restare in scia alle migliori della classe.15:59

Benvenuti alla diretta del match tra Modena e Ternana, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B.15:58