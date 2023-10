Nel prossimo turno, Sampdoria-Palermo e Reggiana-Lecco. E per la diretta di Palermo-Lecco è davvero tutto, buon proseguimento di giornata. 18:23

In classifica, i rosanero restano fermi a quota 20 e vengono scavalcati dal Venezia mentre i blucelesti salgono a 7 punti, abbandonando l'ultimo posto della graduatoria e con due match da recuperare. 18:21

Seconda vittoria consecutiva per il Lecco che capitalizza i gol nel primo tempo di Crociata e Sersanti. Il Palermo non riesce a rimontare e sbatte due volte sulla traversa (Stulac e Soleri) prima del rigore di Brunori allo scadere. 18:18

90'+8' E' FINITA! PALERMO-LECCO 1-2! Reti di Crociata e Sersanti, rigore di Brunori. 18:17

90'+7' Ultimo assalto dei siciliani alla ricerca del clamoroso pareggio. 18:15

90'+6' PILLOLA STATISTICA: quarto centro stagionale per il numero 9 rosanero. 18:16

90'+6' GOL! PALERMO-Lecco 1-2! Rigore di Brunori. Accorciano i padroni di casa con la trasformazione perfetta dagli 11 metri di Brunori.



90'+5' CALCIO DI RIGORE PER IL PALERMO! Tocco di mano di Celjak. 18:12

90'+4' Insigne mette Lucioni davanti alla porta ma il difensore, in precario equilibrio, calcia alto. 18:11

90'+3' Scorre il cronometro. 18:14

90'+1' GOL ANNULLATO AL PALERMO! Brunori insacca sottoporta ma tocco la sfera col braccio. Nessun dubbio per Piccinini. C'era peraltro offside di Soleri. 18:13

90' Sei minuti di recupero. 18:08

90' CECCARONI! Mischia in area del Lecco, sinistro a colpo sicuro murato da Soleri! 18:08

88' Fallo di Ceccaroni ai danni di Tenkorang. 18:06

86' Tenkorang dribbla al limite e poi calcia, sinistro potente murato da Lucioni. 18:04

84' Ora Henderson va alla conclusione, alto sopra la traversa.18:03

83' Ci prova ancora il numero 11 rosanero, tiro mancino altissimo. 18:00

82' Sugli sviluppi, Insigne può andare alla conclusione ma il suo sinistro non inquadra la porta. 17:59

81' Cross di Henderson, Celjak devia in corner. 17:59

79' QUINTO CAMBIO NEL LECCO: entra Eusepi, esce Novakovich. 17:57

79' QUARTO CAMBIO NEL LECCO: entra Degl'Innocenti, esce Crociata. 17:57

77' Giocata di Novakovich che controlla, si gira e crossa ma in area non ci sono compagni di squadra. 17:54

75' QUINTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Aurelio, esce Lund. 17:53

75' Forcing del Palermo con Henderson a mettere la sfera a centro area, Brunori contrastato nella conclusione. 17:52

73' Stulac e Graves non si intendono e l'azione sfuma. Rimessa da fondo campo per Melgrati. 17:50

71' SOLERI! Insigne crossa sul secondo palo, dove Soleri (in sospetta posizione di offside) non arriva per poco alla deviazione vincente. 17:48

70' Ionita chiude su Graves e conquista anche un calcio di punizione. 17:47

68' AMMONITO STULAC: fallo su Giudici.17:45

66' TERZO CAMBIO NEL LECCO: entra Lemmens, esce Lepore. 17:44

65' Lepore accusa qualche problema, Bonazzoli pronto alla sostituzione. 17:43

63' Conclusione di Brunori deviata in calcio d'angolo da Celjak. 17:43

62' SECONDO CAMBIO NEL LECCO: entra Giudici, esce Galli. 17:41

62' PRIMO CAMBIO NEL LECCO: entra Tenkorang, esce Buso. 17:40

61' Corner in favore degli ospiti. 17:38

59' Sinistro di Brunori da posizione defilata, solo esterno della rete. 17:37

59' Il Lecco prova il break ma Buso viene anticipato da Lund. 17:36

56' Padroni di casa a trazione offensiva. 17:35

55' QUARTO CAMBIO NEL PALERMO: entra Insigne, esce Di Francesco. 17:33

55' TERZO CAMBIO NEL PALERMO: entra Brunori, esce Mancuso. 17:33

53' TRAVERSA DEL PALERMO! Cross di Di Francesco, Soleri svetta su Lepore e il pallone si stampa sulla traversa a Melgrati battuto! 17:31

51' Traversone di Lucioni, Mancuso in spaccata sul secondo palo: sfera sul fondo. 17:29

49' SINISTRO DI BUSO! Da posizione centrale, tiro non forte ma angolato, Pigliacelli deve smanacciare in calcio d'angolo. 17:26

48' Inserimento di Ionita, sponda aerea non precisa per Novakovich. 17:25

46' SECONDO CAMBIO NEL PALERMO: entra Graves, esce Mateju. 17:23

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PALERMO-LECCO! Si riparte dal risultato di 0-2. 17:22

Squadre negli spogliatoi: Corini e Bonazzoli studiano le mosse in vista della ripresa. 17:11

All'intervallo il Lecco conduce sul doppio vantaggio grazie ai gol di Crociata e Sersanti. Il Palermo si è reso pericoloso in varie occasioni, in particolare con Stulac che ha colpito la traversa, ma non ha concretizzato. Infortunio per Vasic. 17:10

45'+6' FINE PRIMO TEMPO! PALERMO-LECCO 0-2! Reti di Crociata e Sersanti. 17:08

45'+5' Lo stesso Crociata batte la punizione, Pigliacelli blocca in due tempi. 17:07

45'+5' AMMONITO MATEJU: fallo su Crociata. 17:06

45'+3' LUCIONI! Il difensore di casa in avanti, conclusione mancina dal limite che impegna Melgrati. 17:05

45'+2' Duello Soleri-Celjak in area ospite, per Piccinini non c'è nulla di irregolare. 17:04

45'+1' Forcing rosanero, tiro dalla bandierina. 17:03

45' Cinque minuti di recupero. 17:02

44' TRAVERSA DI STULAC! Grande trasformazione del centrocampista, volo di Melgrati che devia sulla traversa! 17:01

43' AMMONITO CAPORALE: fallo su Soleri. 17:01

42' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale anche per il numero 8 bluceleste. 16:59

41' GOL! Palermo-LECCO 0-2! Rete di Sersanti. Raddoppio degli ospiti: Novakovich lavora bene la sfera, dà a Ionita che serve a centro area Sersanti per il comodo tap-in vincente.



40' Cinque minuti più recupero all'intervallo. 16:57

39' BUSO! Sinistro sul primo palo, Pigliacelli devia in calcio d'angolo. 16:56

37' CROCIATA SALVA SULLA LINEA! Sugli sviluppi, Soleri controlla e calcia a colpo sicuro: Melgrati battuto, Crociata provvidenziale! 16:54

37' Corner per i padroni di casa. 16:53

35' PRIMO CAMBIO NEL PALERMO: entra Henderson, esce Vasic. 16:53

35' VASIC KO! Non ce la fa a proseguire il centrocampista serbo. 16:52

34' Sinistro di Vasic dalla media distanza, sfera che termina alla destra di Melgrati. 16:50

33' Sugli sviluppi, colpo di testa di Caporale alto non di molto sopra la traversa. 16:50

32' TIRO-CROSS DI BUSO! Iniziativa del numero 99 ospite che costringe Pigliacelli a deviare in corner. 16:49

31' Ci prova ancora Mancuso, questa volta di sinistro ma il tiro non inquadra lo specchio di porta. 16:48

29' Crociata mette sportivamente la sfera in fallo laterale per consentire l'intervento dei sanitari a favore di Vasic, che ha subito un colpo nell'azione precedente. 16:46

26' Cross insidioso di Di Francesco davanti alla porta di Melgrati, Caporale spazza evitando guai peggiori. 16:43

25' Ceccaroni prova a imbeccare Mancuso ma la misura del lancio è sbagliata. 16:41

23' Spinta fallosa di Mancuso ai danni di Caporale. 16:39

21' Contatto in area del Lecco, Soleri va a terra ma non protesta: Piccinini lascia proseguire il gioco. 16:38

20' Mancuso entra in area e calcia, destro debole non difficile per il portiere ospite. 16:37

19' Punizione di Lepore, Novakovich controlla ma non riesce a vincere il rimpallo con un avversario. 16:36

17' Mischia in area lombarda, Melgrati esce con il pugno, tocco corto, infine i difensori allontanano il pericolo. 16:34

16' Di Francesco si disinteressa della sfera poiché in posizione di fuorigioco. 16:33

14' AMMONITO CELJAK: fallo su Soleri. 16:31

14' Colpo di tacco di Soleri, conclusione non facile: blocca l'estremo difensore del Lecco. 16:30

13' Lucioni anticipa Novakovich, il quale commette fallo sul diretto marcatore. 16:30

11' DESTRO DI STULAC! Il Palermo prova a rispondere, tiro potente dalla media distanza, respinta con i pugni di Melgrati. 16:28

10' Attacca ancora sulla corsia di destra la formazione di Bonazzoli: prima Buso, poi Lepore al cross. 16:27

9' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 21 bluceleste. 16:25

8' GOL! Palermo-LECCO 0-1! Rete di Crociata. Ospiti in vantaggio: Novakovich apre per Lepore, cross sul secondo palo dove arriva Crociata a battere Pigliacelli.



6' Traversone dalla corsia mancina, uscita in presa sicura di Pigliacelli. 16:23

4' Palermo all'arrembaggio, inserimento di Gomes che mette rasoterra a centro area, libera in qualche modo la retroguardia ospite. 16:21

3' COLPO DI TESTA SOLERI! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, stacco del centravanti che manda di poco sul fondo. 16:20

2' MANCUSO! Lund in profondità, assist per Mancuso che impegna Melgrati con un diagonale sinistro ravvicinato. 16:19

1' INIZIA PALERMO-LECCO! Primo pallone giocato da Stulac. 16:17

Squadre in campo agli ordini di Piccinini: padroni di casa in maglia rosa e pantaloncini neri, ospiti in casacca bluceleste. 16:15

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:01

Corini schiera il tridente offensivo con Mancuso, Soleri e Di Francesco; Brunori inizia dalla panchina. Bonazzoli risponde con Novakovich al centro dell'attacco con ai lati Buso e Crociata; Sersanti in mediana. 16:12

FORMAZIONE LECCO (4-3-3): Melgrati - Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale - Sersanti, Galli, Ionita - Buso, Novakovich, Crociata. A disposizione: Marrone, Saracco, Tordini, Battistini, Giudici, Pinzauti, Lemmens, Eusepi, Degl'Innocenti, Boci, Agostinelli, Tenkorang. 16:00

FORMAZIONE PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund - Vasic, Gomes, Stulac - Mancuso, Soleri, Di Francesco. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Aurelio, Nedelcearu, Graves, Segre, Henderson, Marconi, Valente, Insigne, Brunori.17:23

Nel turno precedente, siciliani fermati sul pareggio tra le mura amiche dallo Spezia mentre i lombardi hanno ottenuto il primo successo espugnando il campo del Pisa. 15:22

Dirige l'incontro il signor Marco Piccinici della sezione Aia di Forlì, coadiuvato da Laudato e Bari. Quarto ufficiale Calzavara. Al Var Meraviglia di Pistoia, Avar Nasca di Bari.15:21

Match testa-coda al ''Barbera'' tra i padroni di casa, a quota 20 punti all'inseguimento della capolista, e gli ospiti, ultimi in classifica con 4 punti ma con due gare da recuperare. 15:17

Benvenuti alla diretta di Palermo-Lecco, gara valida per l'11° turno di Serie B. 15:14