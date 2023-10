Dal Pier Luigi Penzo è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.18:15

Nella dodicesima giornata, i ragazzi di Vanoli faranno visita alla Ternana mentre la squadra di Aquilani ospiterà il Como.18:15

Pierini e Johnsen ribaltano il rigore in avvio di gara di Valoti, gli arancioneroverdi tornano al successo dopo lo stop contro la Reggiana e agganciano il Catanzaro alle spalle del Parma. Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri che reagiscono troppo tardi.18:14

90'+6' FINITA! Venezia-Pisa 2-1, triplice fischio di Ghersini.18:12

90'+5' Johnsen dalla sinistra, Beruatto svirgola in angolo.18:11

90'+3' AMMONITO Moreo per proteste.18:09

90'+3' OCCASIONE PISA! Cross profondo di Beruatto, Sverko allontana di testa, Piccinini a colpo sicuro, poco oltre la traversa.18:10

90'+1' Traversone di Tramoni, Piccinini di testa la sfiora appena, la palla sfila oltre il palo lontano.18:07

90' Cinque minuti di recupero.18:06

88' Barbieri cerca spazio sulla destra ma non riesce a crossare prima che la palla esca.18:03

86' Cross di Dembele, il rimpallo tra Canestrelli e Johnsen favorisce Nicolas.18:01

84' ULTIMO CAMBIO PISA. Aquilani si gioca la carta Gliozzi, esce Valoti.18:00

84' ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Finisce la gara di Pohjanpalo, è il momento di Gytkjaer.17:59

81' Dembele si accentra dalla destra, sinistro fiacco, facile preda di Nicolas.17:57

80' AMMONITO Dembele, gioco pericoloso su Esteves.17:56

79' Da corner, colpo di testa di Moreo, alto.17:54

78' Moreo dalla destra, tiro deviato in angolo da Candela.17:54

77' Barbieri centra basso per Moreo, anticipato in angolo da Lella.17:52

75' SOSTITUZIONE PISA. Aquilani aumenta il carico offensivo: Tramoni per Veloso.17:51

74' GOL! VENEZIA-Pisa 2-1! Rete di Johnsen. Tessmann nel corridoio per Johnsen che di piatto fredda Nicolas.



72' SOSTITUZIONE VENEZIA. Busio non ce la fa a continuare, spezzone per Andersen.17:48

71' SOSTITUZIONE VENEZIA. Fuori Modolo, dentro Dembele, Vanoli passa al 3-5-2.17:47

70' Tessmann in verticale per Busio che non ci arriva, zoppicando vistosamente.17:46

68' Problemi per Busio, gioco nuovamente fermo.17:44

66' Da corner, colpo di testa sul primo palo di Lella, fuori.17:41

66' Candela penetra in area dalla destra, Canestrelli decisivo in chiusura.17:41

65' Busio a terra, gioco fermo.17:40

63' OCCASIONE VENEZIA! Lancio per Johnsen che aggancia davanti al portiere, ottimo timing in uscita di Nicolas.17:40

62' SOSTITUZIONE PISA. Esce anche Vignato, spazio a Piccinini.17:38

62' SOSTITUZIONE PISA. Staffetta tra ex in attacco: Moreo per Mlakar.17:38

62' SOSTITUZIONE VENEZIA. Bjarkason lascia il campo a favore di Lella.17:38

62' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vanoli richiama Pierini e inserisce Johnsen.17:37

61' Da corner, altro sinistro dal limite di Pierini, Canestrelli s'immola.17:36

60' Bjarkason serve la sovrapposizione di Candela, Esteves lo ferma in angolo.17:35

58' Busio fa scattare Ellertsson, Pohjanpalo in scivolata non ci arriva, commettendo fallo su Canestrelli.17:34

56' Nicolas rischia con i piedi ma riesce a liberare prima dell'arrivo di Pohjanpalo.17:32

55' Pohjanpalo apre per Ellertsson che centra forte da sinistra, Hermannsson spazza.17:31

53' Valoti a terra, gioco fermo per qualche istante.17:28

51' Punizione di Pierini, prolungata in angolo da Mlakar.17:27

50' AMMONITO Hermannsson, braccio largo su Pierini.17:26

48' Cross teso di Valoti, Mlakar in torsione non riesce ad indirizzarla verso la porta.17:24

47' OCCASIONE VENEZIA! Azione avvolgente degli arancioneroverdi, Pierini lavora palla per Busio che scarica su Ellertsson, destro piazzato fuori di poco.17:23

46' COMINCIA LA RIPRESA. Venezia-Pisa 1-1, manovra degli arancioneroverdi.17:21

46' SOSTITUZIONE PISA. Leverbe rimane negli spogliatoi, entra Hermannsson.17:21

Vanoli ha bisogno di aumentare il peso offensivo e la qualità delle giocate sugli esterni; Aquilani deve evitare cali di ritmo e baricentro.17:08

Avvio di marca nerazzurra, i toscani passano subito in vantaggio grazie ad un rigore conquistato da Barbieri (fallo di Bertinato) e realizzato da Valoti, Esteves non sfrutta un regalo di Candela, poi crescono gli arancioneroverdi che impattano con un gran sinistro dal limite di Pierini sugli sviluppi di un corner. In pieno recupero, Bertinato rischia un altro pasticcio ma si fa trovare pronto su Marin.17:07

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Venezia-Pisa 1-1, Pierini risponde al rigore di Valoti.17:05

45'+3' OCCASIONE PISA! Marin dai 25 metri, destro violento, Bertinato si allunga e respinge.17:04

45'+2' Da fallo laterale, incomprensione tra Bertinato e Tessmann, Valoti non riesce ad approfittarne.17:04

45'+1' Batte Tessmann, tiro deviato nettamente dalla barriera, Ghersini fa riprendere dalla rimessa dal fondo.17:02

45' Tre minuti di recupero.17:01

44' Beruatto stende Pohjanpalo, punizione dal limite per gli arancioneroverdi.17:00

42' Pohjanpalo libera di tacco Bjarkason, tiro smorzato da Veloso, Pierini mastica il destro sul fondo.16:58

41' Sventagliata di Tessmann, Ellertsson non s'intende con Busio e l'azione sfuma.16:56

39' Candela crossa da destra, Busio impatta malamente di testa, alzando da ottima posizione.16:55

37' Accelerazione di Bjarkason, Busio sbaglia il controllo in area.16:53

35' Retropassaggio sbagliato di Marin, Nicolas evita il corner.16:51

33' Pierini a terra, gioco fermo per qualche istante.16:48

31' GOL! VENEZIA-Pisa 1-1! Rete di Pierini. Corner di Bjarkason, Beruatto di testa anticipa Tessmann, Pierini esplode un sinistro al volo dal limite che non lascia scampo a Nicolas.



30' Candela arriva sul fondo, Beruatto lo ferma in angolo.16:46

28' Giro palla degli arancioneroverdi, i nerazzurri attendono nella propria metà campo.16:44

26' Ellertsson avanza palla al piede, Canestrelli non si fa superare.16:43

24' OCCASIONE PISA! Candela sbaglia il rinvio di testa, Esteves ciabatta al volo da posizione ravvicinata, Bertinato tocca oltre il palo.16:40

22' Gli arancioneroverdi insistono sulla sinistra, Barbieri contiene Ellertsson.16:38

20' Valoti dalla sinistra, tiro cross a lato.16:35

18' Sverko lungo linea per Busio, Marin si rifugia in angolo.16:33

17' AMMONITO Barbieri, intervento da tergo su Sverko.16:32

15' Esteves prova a sfondare centralmente, triplicato, non passa.16:30

14' Ritmi alti, le due squadre si affrontano sulla mediana.16:30

12' Pohjanpalo allarga per Ellertsson, cross troppo profondo per tutti.16:28

10' Percussione di Busio, Pohjanpalo si gira al limite, destro strozzato sul fondo.16:26

8' AMMONITO Leverbe, trattenuta su Tessmann.16:23

7' Filtrante di Mlakar per Valoti, Modolo concede il primo angolo della gara.16:22

6' GOL! Venezia-PISA 0-1! Rigore di Valoti. Bertinato indovina l'angolo ma non ci arriva, Valoti realizza dagli 11 metri.



5' Ghersini conferma la propria decisione dopo il check del VAR.16:20

3' AMMONITO Bertinato per il fallo da rigore.16:19

3' RIGORE PISA! Lancio lungo per Barbieri, Bertinato in uscita lo travolge, Ghersini indica il dischetto.16:18

1' Subito Barbieri in avanti, Candela anticipa Vignato.16:17

1' INIZIA Venezia-Pisa, palla ai nerazzurri.16:16

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Ghersini.15:57

Aquilani si affida all'ex Mlakar di punta con Vignato e Valoti a supporto. Marin e Veloso preferiti a Nagy e Barberis in mediana.15:48

Squalificato Zampano, gioca Sverko. Vanoli conferma il tandem Pierini-Pohjanpalo, chance da titolare per Bjarkason sulla fascia destra. In panchina si rivede Jajalo a otto mesi di distanza dall'infortunio.15:13

4-3-2-1 per il Pisa: Nicolas - Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto - Marin, Veloso, Esteves - Vignato, Valoti - Mlakar. A disp.: Campani, Loria, Hermannsson, Calabresi, Piccinini, Barberis, Nagy, Tramoni, Arena, Masucci, Moreo, Gliozzi.15:57

Ecco le formazioni. Venezia con il 4-4-2: Bertinato - Candela, Altare, Modolo, Sverko - Bjarkason, Busio, Tessmann, Ellertsson - Pierini, Pohjanpalo. A disp.: Grandi, Purg, Dembele, Busato, Ullmann, Jajalo, Lella, Andersen, Cheryshev, Johnsen, Olivieri, Gytkjaer.15:11

Arancioneroverdi vogliosi di riscatto e di mantenere la scia della vetta dopo la sfortunata sconfitta contro la Reggiana; di fronte, i nerazzurri che hanno perso il recupero infrasettimanale con il Lecco dopo essere tornati al successo contro il Cittadella.13:04

Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Pisa, undicesima giornata di Serie B.13:01