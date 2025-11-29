Vince il Catanzaro contro la Virtus Entella in una partita davvero divertentissima. Due volte in vantaggio gli ospiti con Franzoni prima e Bariti poi, due volte però raggiunti da Cassandro e Pontisso. Nel secondo tempo il Catanzaro approccia in maniera più decisa e concreta e addirittura trova anche il gol che ribalta definitivamente la partita. Il solito Iemmello si rivela decisivo. Il Catanzaro vince 3-2.

La prima frazione di Catanzaro-Entella è davvero spettacolare, ricca di colpi di scena e grandissime giocate. Gli ospiti sbloccano con Franzoni su rigore, ma si lasciano poi recuperare poco dopo da Antonini, bravvo a sfruttare l'assist di Pontisso. In gran palla quest'ultimo, bravissimo a pareggiare nuovamente i conti e a segnare il 2-2 nel finale di primo tempo su rigore. Nel mezzo una vera e propria perla di Bariti per il momentaneo 1-2.18:06

Catanzaro - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.

Arbitro di Catanzaro - Virtus Entella sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).

Il Catanzaro ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17; la Virtus Entella ha segnato 14 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Catanzaro ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 3-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Catanzaro e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Catanzaro-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Catanzaro e Virtus Entella si affrontano per la prima volta in campionato nell’era dei tre punti a vittoria considerando le prime tre divisioni del calcio professionistico italiano. La Virtus Entella sarà appena la sesta avversaria ligure diversa per i calabresi, dopo Genoa, Sampdoria, Sampierdarenese, Savona e Spezia. Contro squadre di questa regione, il Catanzaro ha pareggiato le ultime tre sfide nel torneo cadetto, incluse le due più recenti - entrambe terminate 0-0 in questa stagione contro Sampdoria e Spezia.

Il Catanzaro non ha mai ripetuto lo stesso risultato in ognuna delle ultime 11 gare di Serie BKT contro squadre neopromosse (2V, 5N, 4P), registrando un pareggio nella più recente di queste (3-3 contro il Pescara nello scorso turno); in particolare, la squadra calabrese potrebbe impattare due partite consecutive contro formazioni provenienti dalla serie inferiore per la prima volta dal periodo novembre 2005-gennaio 2006 (contro Mantova e Cremonese in quel caso).

Il Catanzaro è la squadra che conta più pareggi in Serie BKT nel 2025: 15 in 31 gare (9V, 7P); in particolare, la squadra calabrese ha pareggiato il 53% delle gare interne (otto su 15), record in percentuale tra le formazioni presenti in questa e nella precedente stagione in queste competizioni.

La Virtus Entella ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di Serie BKT (1V, 1P), incluse le due più recenti (contro Reggiana e Palermo); in particolare, la squadra ligure potrebbe impattare tre match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2021 (quattro in quel caso, con Vincenzo Vivarini in panchina).

La Virtus Entella è la squadra che conta più gol in percentuale sugli sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT (67% - 8/12); dalla parte opposta, il Catanzaro ha incassato il 53% dei gol proprio a seguito di un calcio piazzato e solo Spezia (60%) e Juve Stabia (57%) ne hanno subiti di più in percentuale nel torneo cadetto in corso.

Pietro Iemmello è andato a segno in ognuna delle tre gare contro la Virtus Entella in Serie BKT, con le maglie di Frosinone (una rete) e Perugia (due); la squadra ligure potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui l'attaccante segna con almeno tre casacche diverse nella competizione, dopo Spezia (con Catanzaro, Foggia, Perugia e Pro Vercelli) e Venezia (Catanzaro, Foggia e Frosinone).

Andrea Tiritiello è il difensore che conta più gol in questa stagione nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni; in particolare, il classe '95 ha segnato il 50% delle reti della Virtus Entella in questo campionato (6/12) e solo Erling Haaland (58%) ha realizzato in percentuale più reti della sua squadra del giocatore dell'Entella in questi tornei (50% anche Mattia Bortolussi del Padova e Igor Thiago del Brentford).

