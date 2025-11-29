Virgilio Sport
Catanzaro-Virtus Entella: 3-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro
29 Novembre 2025 ore 17:15
Catanzaro
3
Virtus Entella
2
Partita finita
Arbitro: Paride Tremolada
  1. 14' 0-1 Andrea Franzoni (R)
  2. 28' 1-1 Tommaso Cassandro
  3. 33' 1-2 Davide Bariti
  4. 44' 2-2 Simone Pontisso (R)
  5. 57' 3-2 Pietro Iemmello
0'
45'
90'
90'
94'

Vince il Catanzaro contro la Virtus Entella in una partita davvero divertentissima. Due volte in vantaggio gli ospiti con Franzoni prima e Bariti poi, due volte però raggiunti da Cassandro e Pontisso. Nel secondo tempo il Catanzaro approccia in maniera più decisa e concreta e addirittura trova anche il gol che ribalta definitivamente la partita. Il solito Iemmello si rivela decisivo. Il Catanzaro vince 3-2.

Nel prossimo turno il Catanzaro dovrà affrontare il Modena, mentre la Virtus Entella dovrà vedersela con lo Spezia.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di CATANZARO-VIRTUS ENTELLA, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:12

  2. 90'+4'

    Fine partita: CATANZARO-VIRTUS ENTELLA 3-2 (14' Franzoni, 28' Cassandro, 33' Bariti, 44' Pontisso, 58' Iemmello).19:09

  3. 90'+2'

    Cartellino giallo per Ivan Marconi.19:08

  4. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:08

  5. 87'

    Squadre stanche. Il Catanzaro regge, l'Entella prova a sfondare soprattutto lateralmente. 19:03

  7. 83'

    Cartellino giallo per Ahmad Benali.19:00

  8. 82'

    Sostituzione Catanzaro: esce Jacopo Petriccione, entra Gabriele Alesi.18:57

  9. 81'

    Sostituzione Entella: esce Marco Dalla Vecchia, entra Tommaso Fumagalli.18:57

  10. 81'

    Sostituzione Entella: esce Bernat Guiu, entra David Ankeye.18:56

  11. 79'

    Cartellino giallo per Luca Parodi.18:56

  13. 79'

    Cartellino giallo per Nicolò Brighenti.18:56

  14. 77'

    Problemi fisici per Petriccione, gioco momentaneamente fermo.18:53

  15. 74'

    Sostituzione Catanzaro: esce Pietro Iemmello, entra Filippo Pittarello.18:50

  16. 72'

    Cercato Iemmello in profondità, libera senza troppi problemi la difesa dell'Entella.18:48

  17. 68'

    Sostituzione Catanzaro: esce Simone Pontisso, entra Davide Buglio.18:44

  19. 68'

    Sostituzione Catanzaro: esce Marco D'Alessandro, entra Ruggero Frosinini.18:44

  20. 65'

    Sostituzione Entella: esce Flavio Russo, entra Alessandro Debenedetti.18:40

  21. 65'

    Sostituzione Entella: esce Lorenzo Moretti, entra Denis Portanova.18:40

  22. 63'

    Occasione incredibile per il Catanzaro con Cassandro che, a porta praticamente vuota, spara sulla traversa!18:40

  23. 60'

    Cartellino giallo per Jacopo Petriccione.18:36

  25. 58'

    GOL! CATANZARO-Virtus Entella 3-2! Rete di Pietro IEMMELLO! Splendido spunto di D'Alessandro che con il mancino innesca Iemmello, bravissimo di testa a battere un incolpevole Palombi.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello18:34

  26. 55'

    Splendido tiro a giro di Pontisso con il destro, la palla esce fuori a lato davvero di pochissimo.18:30

  27. 52'

    Ci prova Favasuli con il mancino, Iemmello non riesce ad agganciare e a concludere come dovrebbe.18:29

  28. 49'

    Occasione in avvio di secondo tempo per il Catanzaro con Cisse, blocca senza problemi Palombi.18:23

  29. 47'

    Inizia il secondo tempo di CATANZARO-VIRTUS ENTELLA!18:20

  31. 46'

    Sostituzione Catanzaro: esce Matias Antonini, entra Davide Bettella.18:21

  32. 46'

    Sostituzione Virtus Entella: esce Andrea Franzoni, entra Nermin Karic.18:20

  33. Occhio a Di Francesco e Oudin per il secondo tempo nel Catanzaro, scalpitano invece tra le fila dell'Entella Ankeye e Portanova.18:07

  34. La prima frazione di Catanzaro-Entella è davvero spettacolare, ricca di colpi di scena e grandissime giocate. Gli ospiti sbloccano con Franzoni su rigore, ma si lasciano poi recuperare poco dopo da Antonini, bravvo a sfruttare l'assist di Pontisso. In gran palla quest'ultimo, bravissimo a pareggiare nuovamente i conti e a segnare il 2-2 nel finale di primo tempo su rigore. Nel mezzo una vera e propria perla di Bariti per il momentaneo 1-2.18:06

  35. 45'+3'

    Finisce il primo tempo di CATANZARO-VIRTUS ENTELLA!18:04

  37. 45'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero!18:04

  38. 44'

    GOL! CATANZARO-Virtus Entella 2-2! Rete di Simone PONTISSO! Impeccabile Pontisso dal dischetto, bravissimo ad incrociare con il destro. Palombi intuisce, ma non arriva.

    Guarda la scheda del giocatore Simone Pontisso18:02

  39. 42'

    Concesso calcio di rigore al Catanzaro per intervento falloso di Benali su Favasuli.18:00

  40. 41'

    Cartellino giallo per Pietro Iemmello.17:59

  41. 37'

    Buona occasione per il Catanzaro ancora con Antonini che questa volta di testa conclude fuori.17:55

  43. 33'

    GOL! Catanzaro-VIRTUS ENTELLA 1-2! Rete di Davide BARITI! Gol clamoroso di Davide Bariti che con il destro, di controbalzo, da fuori area e da posizione defilata, lascia partire un tiro splendido che si insacca alle spalle del portiere avversario.

    Guarda la scheda del giocatore Davide Bariti17:54

  44. 30'

    Partita giocata a ritmi molto alti, divertenti e ricca di colpi di scena.17:53

  45. 28'

    GOL! CATANZARO-Virtus Entella 1-1! Rete di Tommaso CASSANDRO! Palla perfetta di Pontisso che pesca Cassandro, perfetto nel colpo di testa che batte Palombi.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Cassandro17:47

  46. 24'

    Spinge il Catanzaro con Antonini che colpisce di testa da ottima posizione, anche stavolta però arriva un miracolo di Palombi che salva il risultato.17:40

  47. 22'

    Splendida giocata di Cisse che si mette in proprio e tenta la conclusione con un fantastico destro a giro, bravissimo Palombi a deviare in angolo.17:39

  49. 18'

    Ennesimo spunto intrigante di Bariti che crossa per Russo, la sua conclusione si rivela però lenta e centrale.17:36

  50. 14'

    GOL! Catanzaro-VIRTUS ENTELLA 0-1! Rete di Andrea FRANZONI! Glaciale dal dischetto Franzoni che spiazza totalmente il portiere avversario incrociando con il destro.

    Guarda la scheda del giocatore Andrea Franzoni17:32

  51. 13'

    Cartellino giallo per Matias Antonini.17:31

  52. 12'

    Assegnato calcio di rigore all'Entella per fallo di Brighenti su Russo. Trattenuta giudicata fallosa dal direttore di gara.17:29

  53. 10'

    Splendido spunto di Guiu sulla destra, riesce ancora una volta a liberare in extremis il Catanzaro.17:28

  55. 6'

    Tentativo di Franzoni dalla lunga distanza con il mancino, palla di poco fuori a lato.17:23

  56. 4'

    Ci prova subito l'Entella con Bariti: gran destro al volo, ma ottima respinta da parte di Brighenti. Si salva il Catanzaro.17:27

  57. 1'

    Inizia il primo tempo di CATANZARO-VIRTUS ENTELLA!17:17

  58. Il Catanzaro non ha mai ripetuto lo stesso risultato in ognuna delle ultime 11 gare di Serie BKT contro squadre neopromosse (2V, 5N, 4P), registrando un pareggio nella più recente di queste (3-3 contro il Pescara nello scorso turno); in particolare, la squadra calabrese potrebbe impattare due partite consecutive contro formazioni provenienti dalla serie inferiore per la prima volta dal periodo novembre 2005-gennaio 2006 (contro Mantova e Cremonese in quel caso).17:04

  59. Catanzaro e Virtus Entella si affrontano per la prima volta in campionato nell’era dei tre punti a vittoria considerando le prime tre divisioni del calcio professionistico italiano. La Virtus Entella sarà appena la sesta avversaria ligure diversa per i calabresi, dopo Genoa, Sampdoria, Sampierdarenese, Savona e Spezia. Contro squadre di questa regione, il Catanzaro ha pareggiato le ultime tre sfide nel torneo cadetto, incluse le due più recenti - entrambe terminate 0-0 in questa stagione contro Sampdoria e Spezia.17:04

  61. Le scelte di Chiappella: spazio a Russo e Guiu avanti, in mezzo al campo c'è Benali. Ecco Parodi e Moretti in difesa al fianco di Marconi.17:03

  62. Le scelte di Aquilani: giocano Cisse e Iemmello avanti, spazio a Favasuli e D'Alessandro sulle cordie laterali. Gioca Brighenti in difesa.17:02

  63. Panchina Entella: Del Frate, Siaulys, Palomba, Nichetti, Lipani, Karic, Debenedetti, Fumagalli, Ankeye, Bottaro, Portanova. 17:01

  64. Panchina Catanzaro: Marietta, Pandolfi, Pittarello, Liberali, Di Chiara, Bettella, Oudin, Alesi, Buso, Frosinini, Di Francesco, Buglio. 17:01

  65. Formazione VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Parodi, Marconi, Moretti; Di Mario, Franzoni, Benali, Dalla Vecchia, Bariti; Russo, Guiu Vilanova. 17:00

  67. Formazione CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Cassandro; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello.17:00

  68. Il Catanzaro è reduce dal 3-3 con il Pescara, mentre l'Entella arriva dall'1-1 con il Palermo.16:59

  69. Benvenuti alla diretta di Catanzaro-Virtus Entella, match valevole per la 14a giornata di Serie B.16:58

  71. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Nicola Ceravolo
    Città: Catanzaro
    Capienza: 13619 spettatori16:58

    Nicola Ceravolo Fonte: Gettyimages

Formazioni Catanzaro - Virtus Entella

PREPARTITA

Catanzaro - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 17:15 allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro.
Arbitro di Catanzaro - Virtus Entella sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Marco Monaldi.

Paride Tremolada

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati50
Fuorigioco5
Rigori assegnati0
Ammonizioni14
Espulsioni0
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino3.5

Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
18-08-2025 Coppa Italia Torino-Modena 1-0
25-08-2025 Serie A Udinese-Verona 1-1
14-09-2025 Serie A Sassuolo-Lazio 1-0
23-09-2025 Coppa Italia Milan-Lecce 3-0
30-09-2025 Serie B Virtus Entella-Bari 2-2
05-10-2025 Serie B Carrarese-Juve Stabia 3-0
24-10-2025 Serie B Modena-Empoli 2-1
08-11-2025 Serie B Mantova-Calcio Padova 1-0

Attualmente il Catanzaro si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 15 punti (frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte).
Il Catanzaro ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17; la Virtus Entella ha segnato 14 gol e ne ha subiti 20.

In casa il Catanzaro ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Venezia, l'Empoli e il Pescara ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e il Palermo ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Catanzaro ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 3-3 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol.

Catanzaro e Virtus Entella è la prima che si affrontano in campionato.

Catanzaro-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Catanzaro e Virtus Entella si affrontano per la prima volta in campionato nell’era dei tre punti a vittoria considerando le prime tre divisioni del calcio professionistico italiano. La Virtus Entella sarà appena la sesta avversaria ligure diversa per i calabresi, dopo Genoa, Sampdoria, Sampierdarenese, Savona e Spezia. Contro squadre di questa regione, il Catanzaro ha pareggiato le ultime tre sfide nel torneo cadetto, incluse le due più recenti - entrambe terminate 0-0 in questa stagione contro Sampdoria e Spezia.
  • Il Catanzaro non ha mai ripetuto lo stesso risultato in ognuna delle ultime 11 gare di Serie BKT contro squadre neopromosse (2V, 5N, 4P), registrando un pareggio nella più recente di queste (3-3 contro il Pescara nello scorso turno); in particolare, la squadra calabrese potrebbe impattare due partite consecutive contro formazioni provenienti dalla serie inferiore per la prima volta dal periodo novembre 2005-gennaio 2006 (contro Mantova e Cremonese in quel caso).
  • Il Catanzaro è la squadra che conta più pareggi in Serie BKT nel 2025: 15 in 31 gare (9V, 7P); in particolare, la squadra calabrese ha pareggiato il 53% delle gare interne (otto su 15), record in percentuale tra le formazioni presenti in questa e nella precedente stagione in queste competizioni.
  • La Virtus Entella ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di Serie BKT (1V, 1P), incluse le due più recenti (contro Reggiana e Palermo); in particolare, la squadra ligure potrebbe impattare tre match di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2021 (quattro in quel caso, con Vincenzo Vivarini in panchina).
  • La Virtus Entella è la squadra che conta più gol in percentuale sugli sviluppi di palla inattiva in questa Serie BKT (67% - 8/12); dalla parte opposta, il Catanzaro ha incassato il 53% dei gol proprio a seguito di un calcio piazzato e solo Spezia (60%) e Juve Stabia (57%) ne hanno subiti di più in percentuale nel torneo cadetto in corso.
  • Pietro Iemmello è andato a segno in ognuna delle tre gare contro la Virtus Entella in Serie BKT, con le maglie di Frosinone (una rete) e Perugia (due); la squadra ligure potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui l'attaccante segna con almeno tre casacche diverse nella competizione, dopo Spezia (con Catanzaro, Foggia, Perugia e Pro Vercelli) e Venezia (Catanzaro, Foggia e Frosinone).
  • Andrea Tiritiello è il difensore che conta più gol in questa stagione nei maggiori cinque tornei europei e relative seconde divisioni; in particolare, il classe '95 ha segnato il 50% delle reti della Virtus Entella in questo campionato (6/12) e solo Erling Haaland (58%) ha realizzato in percentuale più reti della sua squadra del giocatore dell'Entella in questi tornei (50% anche Mattia Bortolussi del Padova e Igor Thiago del Brentford).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

CatanzaroVirtus Entella
Partite giocate1313
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate76
Gol totali segnati1612
Gol totali subiti1517
Media gol subiti per partita1.21.3
Percentuale possesso palla56.146.6
Numero totale di passaggi57794548
Numero totale di passaggi riusciti48553601
Tiri nello specchio della porta5246
Percentuale di tiri in porta41.935.4
Numero totale di cross247323
Numero medio di cross riusciti6980
Duelli per partita vinti671604
Duelli per partita persi573647
Corner subiti5767
Corner guadagnati5895
Numero di punizioni a favore234148
Numero di punizioni concesse159204
Tackle totali170173
Percentuale di successo nei tackle62.957.8
Fuorigiochi totali2425
Numero totale di cartellini gialli3128
Numero totale di cartellini rossi01

Catanzaro - Virtus Entella Live

Virgilio Sport
