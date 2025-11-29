L'Empoli vince per la terza volta consecutiva annientando il Bari: apre le marcature Guarino nel recupero del primo tempo; poi nella ripresa i toscani dilagano con Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay. Esordio amarissimo per Vivarini.
In classifica, gli azzurri salgono a quota 20 confermandosi in zona playoff mentre i biancorossi restano fermi a 13 punti in zona playout. Il Bari torna in campo giovedì per il recupero contro la Juve Stabia mentre l'Empoli aprirà il 15° turno ospitando il Palermo.
Per la diretta di Bari-Empoli è tutto, buon proseguimento di giornata.
90'+4'
E' FINITA! EMPOLI-BARI 5-0! Reti di Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay. 16:56
90'+3'
Accenno di rissa tra Pellegri e Partipilo, interviene Maresca per sedare gli animi. 16:53
90'+1'
PILLOLA STATISTICA: 3° centro per il nazionale gambiano. 16:55
90'+1'
GOL! EMPOLI-Bari 5-0! Rete di Ceesay: dilagano i toscani, assist di Pellegri, destro vincente di Ceesay.
Il numero 7 azzurro può rientrare, ok di Maresca. 16:09
47'
Pallonata sul volto di Elia, che resta a terra: sanitari in campo. 16:08
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI-BARI! Si riparte dal risultato di 1-0. 16:05
Squadre negli spogliatoi: Dionisi studia le mosse per portare a casa i tre punti, Vivarini deve trovare le contromisure per evitare il ko. 15:56
All'intervallo conduce l'Empoli che ha spezzato l'equilibrio proprio sul gong: punizione di Degli Innocenti e colpo di testa di Guarino che batte Cerofolini. Il Bari aveva attaccato con Moncini prima del finale di marca azzurra (conclusioni di Shpendi e Yepes). 15:54
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! EMPOLI-BARI 1-0! Rete di Guarino al 47' p.t.. 15:51
45'+2'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per il numero 34 azzurro. 15:50
45'+2'
GOL! EMPOLI-Bari 1-0! Rete di Guarino. Padroni di casa in vantaggio: punizione di Degli Innocenti, colpo di testa vincente di Guarino.
AMMONITO DICKMANN: trattenuto Degli Innocenti. 15:26
23'
Cross di Dickmann, Fulignati in uscita manca la presa, rimpallo favorevole in ogni caso alla formazione toscana. 15:26
22'
Pressione efficace di Pagano su Moruzzi, sfera riconquistata dai ''Galletti''. 15:24
20'
I padroni di casa non riescono a verticalizzare e finiscono per ripiegare verso Fulignati. 15:23
18'
Contropiede di Shpendi potenzialmente pericoloso, diagonale provvidenziale di Dorval che intercetta il filtrante destinato a Elia, pronto a concludere a rete. 15:22
17'
Confusione in area azzurra, Degli Innocenti costretto a rifugiarsi in corner: sugli sviluppi, colpo di testa di Vicari alto sopra la traversa. 15:20
16'
Tiro dalla bandierina per i biancorossi. 15:18
15'
Possesso palla dell'Empoli, ritmi piuttosto blandi. 15:17
13'
Saporiti ferma Castrovilli in ripiegamento difensivo e poi subisce fallo da Dorval. 15:15
11'
Cross di Castrovilli, deviato da Guarino in calcio d'angolo. 15:13
10'
Rimessa laterale sulla corsia di destra per il Bari. 15:13
8'
Traversone di Obaretin per Moruzzi, suggerimento fuori misura. 15:10
7'
MONCINI! Iniziativa di Castrovilli che serve Moncini a centro area, girata e destro potente sull'esterno della rete. 15:09
5'
Sinistro di Braunoder sulla respinta aerea di Guarino, conclusione sul fondo. 15:07
4'
Pagano avanza e entra in area di rigore, assist per Castrovilli, anticipato dalla retroguardia toscana. 15:06
3'
Pressing alto di Castrovilli su Fulignati, che spazza verso la metà campo avversaria. 15:05
2'
Shpendi in azione, Dickmann lo chiude in fallo laterale. 15:04
1'
INIZIA EMPOLI-BARI! Primo pallone giocato da Nasti. 15:03
Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo rosso con bordi bianchi. 15:01
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:38
Dionisi senza Ebuehi e Belardinelli; attacco sulle spalle di Nasti con Saporiti e Shpendi a sostegno, Yepes vince il ballottaggio con Haas. Vivarini ritrova Pucino e Dorval e punta su Moncini come terminale offensivo, Pagano-Castrovilli sulla trequarti; Gytkjaer in panchina. 15:00
I toscani sono reduce dal netto successo corsaro di Avellino mentre i pugliesi hanno perso contro il Frosinone tra le mura amiche: ko fatale per Caserta che è stato esonerato. 14:22
Dirige l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Grasso. Quarto Ufficiale Enrico Cappai. Al VAR Baroni di Firenze, AVAR Ferrieri Caputi di Livorno.14:11
Il match del ''Castellani'' mette di fronte due compagini con obbiettivi diversi: padroni di casa agganciati alla zona playoff con 17 punti, ospiti invischiati in quella playout a quota 13 ma con una partita da recuperare. 14:09
Benvenuti alla diretta di Empoli-Bari, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie B. 14:05
Empoli - Bari è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Bari sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
Attualmente l'Empoli si trova 7° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). L'Empoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 24.
In casa l'Empoli ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 0-3 mentre Il Bari ha incontrato il Frosinone perdendo 2-3. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.
Empoli e Bari si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Empoli-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Bari, dopo aver perso due delle tre precedenti (1N); i toscani non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione.
Il Bari ha segnato due gol nell'ultima trasferta di Serie BKT contro l'Empoli (il 3 settembre 2017), dopo non essere mai riuscito a trovare più di una rete fuori casa contro i toscani nella competizione per un totale di sei gol nei precedenti nove incontri.
Dopo aver registrato due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare della Serie BKT in questa stagione, l'Empoli ha vinto le ultime due, mantenendo la porta inviolata in entrambe. L'ultima volta in cui i toscani hanno ottenuto più successi consecutivi e più clean sheet di fila risale al periodo tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Alessio Dionisi (quattro in quel caso).
L’Empoli non perde in casa in Serie BKT da luglio 2020 (13V, 13N) e ha attualmente la più lunga striscia aperta di imbattibilità interna nella competizione.
Il Bari non ha ottenuto successi in alcuna delle 12 trasferte più recenti in Serie BKT (5N, 7P): in particolare, i pugliesi hanno guadagnato solo due punti nelle sei gare esterne stagionali e non rimangono senza successi nelle prime sette dal 2007/08.
Salvatore Elia ha segnato un gol e fornito tre assist in questa Serie B, incluse due partecipazioni al gol nella scorsa giornata (una rete e un passaggio vincente): eguagliato il suo record di assist nella competizione in una singola stagione regolare (tre nel 2024/25, ma in 31 presenze contro le 12 attuali).
Gaetano Castrovilli, a segno nell'ultima partita di Serie BKT disputata, non ha mai trovato il gol per due gare di fila nella competizione; la sua ultima rete fuori casa in Serie BKT è stata nell'aprile 2019 contro il Livorno allo Stadio Armando Picchi, con la maglia della Cremonese.
