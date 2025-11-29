I toscani sono reduce dal netto successo corsaro di Avellino mentre i pugliesi hanno perso contro il Frosinone tra le mura amiche: ko fatale per Caserta che è stato esonerato. 14:22

Dionisi senza Ebuehi e Belardinelli; attacco sulle spalle di Nasti con Saporiti e Shpendi a sostegno, Yepes vince il ballottaggio con Haas. Vivarini ritrova Pucino e Dorval e punta su Moncini come terminale offensivo, Pagano-Castrovilli sulla trequarti; Gytkjaer in panchina. 15:00

All'intervallo conduce l'Empoli che ha spezzato l'equilibrio proprio sul gong: punizione di Degli Innocenti e colpo di testa di Guarino che batte Cerofolini. Il Bari aveva attaccato con Moncini prima del finale di marca azzurra (conclusioni di Shpendi e Yepes). 15:54

Empoli - Bari è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Bari sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2

Attualmente l'Empoli si trova 7° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 24.

In casa l'Empoli ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 0-3 mentre Il Bari ha incontrato il Frosinone perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Empoli e Bari si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Empoli-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Bari, dopo aver perso due delle tre precedenti (1N); i toscani non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione.

Il Bari ha segnato due gol nell'ultima trasferta di Serie BKT contro l'Empoli (il 3 settembre 2017), dopo non essere mai riuscito a trovare più di una rete fuori casa contro i toscani nella competizione per un totale di sei gol nei precedenti nove incontri.

Dopo aver registrato due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare della Serie BKT in questa stagione, l'Empoli ha vinto le ultime due, mantenendo la porta inviolata in entrambe. L'ultima volta in cui i toscani hanno ottenuto più successi consecutivi e più clean sheet di fila risale al periodo tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Alessio Dionisi (quattro in quel caso).

L’Empoli non perde in casa in Serie BKT da luglio 2020 (13V, 13N) e ha attualmente la più lunga striscia aperta di imbattibilità interna nella competizione.

Il Bari non ha ottenuto successi in alcuna delle 12 trasferte più recenti in Serie BKT (5N, 7P): in particolare, i pugliesi hanno guadagnato solo due punti nelle sei gare esterne stagionali e non rimangono senza successi nelle prime sette dal 2007/08.

Salvatore Elia ha segnato un gol e fornito tre assist in questa Serie B, incluse due partecipazioni al gol nella scorsa giornata (una rete e un passaggio vincente): eguagliato il suo record di assist nella competizione in una singola stagione regolare (tre nel 2024/25, ma in 31 presenze contro le 12 attuali).

Gaetano Castrovilli, a segno nell'ultima partita di Serie BKT disputata, non ha mai trovato il gol per due gare di fila nella competizione; la sua ultima rete fuori casa in Serie BKT è stata nell'aprile 2019 contro il Livorno allo Stadio Armando Picchi, con la maglia della Cremonese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: