Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Empoli-Bari: 5-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli
29 Novembre 2025 ore 15:00
Empoli
5
Bari
0
Partita finita
Arbitro: Fabio Maresca
  1. 45+2' 1-0 Gabriele Guarino
  2. 52' 2-0 Stiven Shpendi
  3. 66' 3-0 Gerard Yepes
  4. 89' 4-0 Pietro Pellegri
  5. 90+1' 5-0 Joseph Ceesay
0'
45'
90'
90'
93'

L'Empoli vince per la terza volta consecutiva annientando il Bari: apre le marcature Guarino nel recupero del primo tempo; poi nella ripresa i toscani dilagano con Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay. Esordio amarissimo per Vivarini.

In classifica, gli azzurri salgono a quota 20 confermandosi in zona playoff mentre i biancorossi restano fermi a 13 punti in zona playout. Il Bari torna in campo giovedì per il recupero contro la Juve Stabia mentre l'Empoli aprirà il 15° turno ospitando il Palermo.

Per la diretta di Bari-Empoli è tutto, buon proseguimento di giornata.

  1. 90'+4'

    E' FINITA! EMPOLI-BARI 5-0! Reti di Guarino, Shpendi, Yepes, Pellegri e Ceesay. 16:56

  2. 90'+3'

    Accenno di rissa tra Pellegri e Partipilo, interviene Maresca per sedare gli animi. 16:53

  3. 90'+1'

    PILLOLA STATISTICA: 3° centro per il nazionale gambiano. 16:55

  4. 90'+1'

    GOL! EMPOLI-Bari 5-0! Rete di Ceesay: dilagano i toscani, assist di Pellegri, destro vincente di Ceesay.

    Guarda la scheda del giocatore Joseph Ceesay16:52

  6. 90'

    Due minuti di recupero. 16:51

  7. 90'

    QUINTO CAMBIO NEL BARI: entra Partipilo, esce Moncini. 16:51

  8. 89'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro (consecutivo) per l'attaccante. 16:51

  9. 89'

    GOL! EMPOLI-Bari 4-0! Rete di Pellegri. Poker azzurro: Degli Innocenti recupera la sfera e passa a Pellegri, ingresso in area e destro sotto l'incrocio.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Pellegri16:50

  10. 87'

    Cross di Carboni deviato in corner. 16:46

  12. 85'

    Uscita fuori dall'area di Fulignati che di testa mette in fallo laterale. 16:45

  13. 83'

    QUINTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ghion, esce Yepes. 16:43

  14. 82'

    PELLEGRI! Scatto in campo aperto dell'attaccante, destro rasoterra respinto da Cerofolini. 16:42

  15. 80'

    Punizione per l'Empoli che riconquista campo. 16:40

  16. 78'

    Cross insidioso di Antonucci, Lovato spazza l'area di rigore. 16:39

  18. 77'

    Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:37

  19. 76'

    QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Colangiuli, esce Verreth. 16:36

  20. 76'

    TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Gytkjaer, esce Pucino. 16:36

  21. 75'

    Si riparte, il difensore del Bari riprende il posto in campo ma è pronta la sostituzione. 16:35

  22. 73'

    Gioco fermo, Pucino lamenta un problema al polpaccio: sanitari in campo. 16:33

  24. 71'

    QUARTO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Carboni, esce Elia. 16:30

  25. 70'

    Ilie serve Pellegri, l'attaccante entra in area e calcia: destro murato. 16:30

  26. 68'

    Match giunto a metà ripresa, parziale netto al ''Castellani'': 3 a 0. 16:29

  27. 66'

    PILLOLA STATISTICA: primo centro con la maglia azzurra per l'ex Sampdoria. 16:28

  28. 66'

    GOL! EMPOLI-Bari 3-0! Rete di Yepes. Tris toscano: Pellegri controlla la sfera e appoggia per l'accorrente Yepes, destro imparabile che batte Cerofolini.

    Guarda la scheda del giocatore Gerard Yepes16:27

  30. 66'

    Destro a giro di Ilie, opposizione di Pucino. 16:25

  31. 64'

    AMMONITO CEESAY: subito cartellino giallo per il neo-entrato, fallo su Nikolaou. 16:24

  32. 63'

    TERZO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Pellegri, esce Nasti. 16:31

  33. 63'

    SECONDO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ceesay, esce Shpendi. 16:31

  34. 62'

    PRIMO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Ilie, esce Saporiti. 16:31

  36. 61'

    SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Rao, esce Pagano. 16:21

  37. 61'

    PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Antonucci, esce Castrovilli. 16:21

  38. 60'

    Contropiede di Shpendi, Dorval lo stoppa e subisce anche azione fallosa. 16:20

  39. 59'

    Anticipo di Obaretin su Pagano, tiro dalla bandierina per i pugliesi. 16:19

  40. 57'

    Pucino ferma Nasti, continua a spingere l'Empoli, Bari che ha accusato il colpo. 16:17

  42. 55'

    Batte Degli Innocenti, mischia e doppio rimpallo: la sfera è presa dall'estremo difensore ospite. 16:15

  43. 54'

    Tiro dalla bandierina per la formazione di Dionisi. 16:14

  44. 52'

    PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagionale per il numero 11 azzurro. 16:16

  45. 52'

    GOL! EMPOLI-Bari 2-0! Rete di Shpendi. Raddoppio dei padroni di casa: assist di Moruzzi, Shpendi sfila alle spalle di Vicari e batte Cerofolini.

    Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi16:13

  46. 51'

    Lotta a centrocampo. 16:11

  48. 49'

    Il numero 7 azzurro può rientrare, ok di Maresca. 16:09

  49. 47'

    Pallonata sul volto di Elia, che resta a terra: sanitari in campo. 16:08

  50. 46'

    Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 16:05

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO DI EMPOLI-BARI! Si riparte dal risultato di 1-0. 16:05

  52. Squadre negli spogliatoi: Dionisi studia le mosse per portare a casa i tre punti, Vivarini deve trovare le contromisure per evitare il ko. 15:56

  54. All'intervallo conduce l'Empoli che ha spezzato l'equilibrio proprio sul gong: punizione di Degli Innocenti e colpo di testa di Guarino che batte Cerofolini. Il Bari aveva attaccato con Moncini prima del finale di marca azzurra (conclusioni di Shpendi e Yepes). 15:54

  55. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO! EMPOLI-BARI 1-0! Rete di Guarino al 47' p.t.. 15:51

  56. 45'+2'

    PILLOLA STATISTICA: 2° centro in campionato per il numero 34 azzurro. 15:50

  57. 45'+2'

    GOL! EMPOLI-Bari 1-0! Rete di Guarino. Padroni di casa in vantaggio: punizione di Degli Innocenti, colpo di testa vincente di Guarino.

    Guarda la scheda del giocatore Gabriele Guarino15:49

  58. 45'+1'

    E' iniziato il recupero di un minuto. 15:48

  60. 45'

    EMPOLI ALL'ATTACCO! Sinistro di Yepes che impegna l'estremo difensore biancorosso, che devia in corner. 15:48

  61. 44'

    SHPENDI! Saporiti fa l'assist per il compagno che, da ottima posizione, calcia debolmente: blocca Cerofolini. 15:47

  62. 43'

    PILLOLA STATISTICA: 49%-51% il possesso palla. 15:46

  63. 42'

    Degli Innocenti, servito da Nasti in area, tenta di servire Shpendi ma sbaglia la misura del passaggio. 15:44

  64. 40'

    Colpo di testa di Lovato in mischia, pallone sul fondo. 16:12

  66. 39'

    AMMONITO VICARI: fallo su Saporiti. 15:41

  67. 38'

    Cross d'esterno destro di Elia che sbatte sul corpo di Nasti, occasione sfumata. 15:40

  68. 36'

    Cambio rimessa laterale ordinato da Maresca, pronto Dickmann. 15:38

  69. 34'

    Discesa di Lovato a destra, passaggio a Saporiti a centro area: conclusione murata dalla retroguardia ospite. 15:37

  70. 32'

    Nikolaou manovra la sfera tra le linee alla ricerca di qualche soluzione di gioco. 15:35

  72. 30'

    Scocca la mezz'ora al ''Castellani'': parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:32

  73. 29'

    Fuorigioco di Dickmann al momento del lancio di Vicari. 15:31

  74. 27'

    Moruzzi stacca travolgendo fallosamente Dickmann. 15:29

  75. 25'

    Primo tiro dalla bandierina per l'Empoli. 15:27

  76. 24'

    AMMONITO DICKMANN: trattenuto Degli Innocenti. 15:26

  78. 23'

    Cross di Dickmann, Fulignati in uscita manca la presa, rimpallo favorevole in ogni caso alla formazione toscana. 15:26

  79. 22'

    Pressione efficace di Pagano su Moruzzi, sfera riconquistata dai ''Galletti''. 15:24

  80. 20'

    I padroni di casa non riescono a verticalizzare e finiscono per ripiegare verso Fulignati. 15:23

  81. 18'

    Contropiede di Shpendi potenzialmente pericoloso, diagonale provvidenziale di Dorval che intercetta il filtrante destinato a Elia, pronto a concludere a rete. 15:22

  82. 17'

    Confusione in area azzurra, Degli Innocenti costretto a rifugiarsi in corner: sugli sviluppi, colpo di testa di Vicari alto sopra la traversa. 15:20

  84. 16'

    Tiro dalla bandierina per i biancorossi. 15:18

  85. 15'

    Possesso palla dell'Empoli, ritmi piuttosto blandi. 15:17

  86. 13'

    Saporiti ferma Castrovilli in ripiegamento difensivo e poi subisce fallo da Dorval. 15:15

  87. 11'

    Cross di Castrovilli, deviato da Guarino in calcio d'angolo. 15:13

  88. 10'

    Rimessa laterale sulla corsia di destra per il Bari. 15:13

  90. 8'

    Traversone di Obaretin per Moruzzi, suggerimento fuori misura. 15:10

  91. 7'

    MONCINI! Iniziativa di Castrovilli che serve Moncini a centro area, girata e destro potente sull'esterno della rete. 15:09

  92. 5'

    Sinistro di Braunoder sulla respinta aerea di Guarino, conclusione sul fondo. 15:07

  93. 4'

    Pagano avanza e entra in area di rigore, assist per Castrovilli, anticipato dalla retroguardia toscana. 15:06

  94. 3'

    Pressing alto di Castrovilli su Fulignati, che spazza verso la metà campo avversaria. 15:05

  96. 2'

    Shpendi in azione, Dickmann lo chiude in fallo laterale. 15:04

  97. 1'

    INIZIA EMPOLI-BARI! Primo pallone giocato da Nasti. 15:03

  98. Squadre in campo agli ordini di Maresca: padroni di casa in maglia azzurra, ospiti in completo rosso con bordi bianchi. 15:01

  99. Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 14:38

  100. Dionisi senza Ebuehi e Belardinelli; attacco sulle spalle di Nasti con Saporiti e Shpendi a sostegno, Yepes vince il ballottaggio con Haas. Vivarini ritrova Pucino e Dorval e punta su Moncini come terminale offensivo, Pagano-Castrovilli sulla trequarti; Gytkjaer in panchina. 15:00

  102. FORMAZIONE BARI (3-4-2-1): Cerofolini - Pucino, Vicari, Nikolaou - Dickmann, Braunoder, Verreth, Dorval - Pagano, Castrovilli - Moncini. A disposizione: Pissardo, Kassama, Meroni, Burgio, Colangiuli, Pereiro, Bellomo, Partipilo, Rao, Antonucci, Cerri, Gytkjaer. 14:59

  103. FORMAZIONE EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi - Saporiti, Shpendi - Nasti. A disposizione: Perisan, Carboni, Ceesay, Indragoli, Tosto, Ghion, Ilie, Haas, Bianchi, Popov, Konaté, Pellegri. 14:58

  104. I toscani sono reduce dal netto successo corsaro di Avellino mentre i pugliesi hanno perso contro il Frosinone tra le mura amiche: ko fatale per Caserta che è stato esonerato. 14:22

  105. Dirige l'incontro il signor Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Grasso. Quarto Ufficiale Enrico Cappai. Al VAR Baroni di Firenze, AVAR Ferrieri Caputi di Livorno.14:11

  106. Il match del ''Castellani'' mette di fronte due compagini con obbiettivi diversi: padroni di casa agganciati alla zona playoff con 17 punti, ospiti invischiati in quella playout a quota 13 ma con una partita da recuperare. 14:09

  108. Benvenuti alla diretta di Empoli-Bari, gara valida per il 14° turno del campionato di Serie B. 14:05

  110. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
    Città: Empoli
    Capienza: 19795 spettatori14:05

    Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Fonte: Gettyimages

Formazioni Empoli - Bari

PREPARTITA

Empoli - Bari è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.
Arbitro di Empoli - Bari sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Fabio Maresca

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 2 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2

Attualmente l'Empoli si trova 7° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).
L'Empoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 18; il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 24.

In casa l'Empoli ha fatto 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte).
L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e l'Avellino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Frosinon ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino vincendo 0-3 mentre Il Bari ha incontrato il Frosinone perdendo 2-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Empoli e Bari si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 7 volte, il Bari ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Empoli-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Empoli ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro il Bari, dopo aver perso due delle tre precedenti (1N); i toscani non hanno mai ottenuto tre successi consecutivi contro i pugliesi nella competizione.
  • Il Bari ha segnato due gol nell'ultima trasferta di Serie BKT contro l'Empoli (il 3 settembre 2017), dopo non essere mai riuscito a trovare più di una rete fuori casa contro i toscani nella competizione per un totale di sei gol nei precedenti nove incontri.
  • Dopo aver registrato due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime undici gare della Serie BKT in questa stagione, l'Empoli ha vinto le ultime due, mantenendo la porta inviolata in entrambe. L'ultima volta in cui i toscani hanno ottenuto più successi consecutivi e più clean sheet di fila risale al periodo tra marzo e aprile 2021, sotto la guida di Alessio Dionisi (quattro in quel caso).
  • L’Empoli non perde in casa in Serie BKT da luglio 2020 (13V, 13N) e ha attualmente la più lunga striscia aperta di imbattibilità interna nella competizione.
  • Il Bari non ha ottenuto successi in alcuna delle 12 trasferte più recenti in Serie BKT (5N, 7P): in particolare, i pugliesi hanno guadagnato solo due punti nelle sei gare esterne stagionali e non rimangono senza successi nelle prime sette dal 2007/08.
  • Salvatore Elia ha segnato un gol e fornito tre assist in questa Serie B, incluse due partecipazioni al gol nella scorsa giornata (una rete e un passaggio vincente): eguagliato il suo record di assist nella competizione in una singola stagione regolare (tre nel 2024/25, ma in 31 presenze contro le 12 attuali).
  • Gaetano Castrovilli, a segno nell'ultima partita di Serie BKT disputata, non ha mai trovato il gol per due gare di fila nella competizione; la sua ultima rete fuori casa in Serie BKT è stata nell'aprile 2019 contro il Livorno allo Stadio Armando Picchi, con la maglia della Cremonese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

EmpoliBari
Partite giocate1312
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse45
Numero di partite pareggiate54
Gol totali segnati1713
Gol totali subiti1819
Media gol subiti per partita1.41.6
Percentuale possesso palla46.349.0
Numero totale di passaggi44154788
Numero totale di passaggi riusciti34673942
Tiri nello specchio della porta4735
Percentuale di tiri in porta45.636.5
Numero totale di cross257215
Numero medio di cross riusciti5852
Duelli per partita vinti660548
Duelli per partita persi702602
Corner subiti7256
Corner guadagnati5044
Numero di punizioni a favore181184
Numero di punizioni concesse220164
Tackle totali190159
Percentuale di successo nei tackle62.661.6
Fuorigiochi totali713
Numero totale di cartellini gialli2921
Numero totale di cartellini rossi41

Empoli - Bari Live

ENEL

Classifica SERIE B

  1. Monza29
  2. Frosinone28
  3. Modena26
  4. Cesena26
  5. Venezia25
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi7
  2. Andrea Adorante6
  3. Mattia Bortolussi6
  4. Stiven Shpendi6
  5. Andrea Tiritiello6
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio