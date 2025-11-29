Le scelte di Inzaghi: in avanti Pohjanpalo e Le Douaron, Brunori parte dalla panchina. Segre e Ranocchia in mediana, out Gomes. Pierozzi e Augello sulle fasce.18:56

PREPARTITA

Palermo - Carrarese è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Carrarese sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1 13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0 27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0 04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1 25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2 01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1 22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3

Attualmente il Palermo si trova 6° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 21 gol e ne ha subiti 10; Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 21.

In casa il Palermo ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e la Reggiana ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato la Reggiana pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 5 gol.

Palermo e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese è rimasta imbattuta nello scorso campionato contro il Palermo, grazie a una vittoria nella gara di andata (1-0, il 7 dicembre 2024) e un pareggio al ritorno (1-1, il 13 maggio scorso). La formazione rosanero potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i toscani rimangono imbattuti in ognuna delle prime tre gare, dopo Südtirol e Venezia nel torneo cadetto.

Il Palermo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide interne di Serie BKT contro avversarie toscane, anche se cinque di queste sono finite in parità (1P), inclusa la più recente proprio contro la Carrarese (1-1).

Il Palermo è rimasto imbattuto in 10 delle 13 sfide di questo campionato (5V, 5N): l'ultima volta che la squadra rosanero ha registrato meno sconfitte a questo punto di un torneo cadetto risale al 2018/19 (7V, 5N, 1P).

Il Palermo ha vinto l'ultima gara interna di Serie BKT (5-0 vs Pescara) e potrebbe collezionare due successi casalinghi di fila per la seconda volta nel 2025 dopo i due contro Modena (2-0) e Juve Stabia (1-0) nel gennaio scorso.

La Carrarese ha pareggiato gli ultimi due incontri in Serie BKT (contro Südtirol e Reggiana) e potrebbe registrare tre segni "X" di fila per la prima volta nella sua storia in questa competizione; in particolare, nessuna formazione ha pareggiato più incontri della squadra toscana in questo torneo (sette alla pari di Catanzaro e Südtirol).

Dal suo ritorno in Serie BKT (dal 2024/25), la Carrarese ha vinto solo due delle 25 trasferte affrontate in Serie BKT (11N, 12P); in generale, nessuna formazione presente in entrambi gli ultimi due tornei ha collezionato meno successi fuori casa di quella toscana nella competizione (due anche la Sampdoria).

Tre delle ultime quattro reti del Palermo in gare casalinghe in questo campionato sono state realizzate da giocatori entrati a partita in corso e, in generale, nessuna squadra ha segnato più dei rosanero "dalla panchina" in match interni nel torneo in corso (cinque come il Pescara).

Carrarese (62) e Palermo (60) sono le due squadre che hanno completato più cross su azione in questo campionato; tuttavia, se la formazione rosanero conta cinque gol di testa - meno solo del Frosinone (sei) - in questo campionato, la Carrarese ha trovato una sola rete con questo fondamentale.

Nessun giocatore ha portato più punti grazie ai gol alla propria squadra di Joel Pohjanpalo in questo campionato: sette, grazie a cinque centri, come Andrea Tiritiello (con sei reti). Inoltre, la Carrarese potrebbe diventare la 26ª avversaria diversa contro cui il finlandese va a segno in Serie BKT; dalla sua stagione d'esordio (dal 2022/23), nessun calciatore ha segnato contro più squadre differenti nel torneo (25, come il compagno di squadra Matteo Brunori e Massimo Coda).

Nicolás Schiavi ha realizzato cinque gol in 11 presenze in questa Serie BKT, solo uno in meno di quelli messi a segno nell'intero scorso torneo cadetto (sei in 35 gare); in particolare, il classe 1995 ha realizzato ben sei di queste 11 reti su calcio di rigore e dall'inizio della scorsa stagione è il centrocampista che ne conta di più nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: