Palermo-Carrarese: 5-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
29 Novembre 2025 ore 19:30
Palermo
5
Carrarese
0
Partita finita
Arbitro: Mario Perri
  1. 24' 1-0 Jacopo Segre
  2. 44' 2-0 Antonio Palumbo
  3. 48' 3-0 Joel Pohjanpalo
  4. 82' 4-0 Joel Pohjanpalo (R)
  5. 88' 5-0 Joel Pohjanpalo
0'
45'
90'
90'
94'

Palermo scatenato, Carrarese ko: cinque reti dei rosanero. Il risultato si sblocca al 24' con il gol di Segre, raddoppio di Palumbo al 44'. Nel secondo tempo entra in scena Pohjanpalo, autore di una tripletta.

Nel prossimo turno di Serie B per il Palermo impegno in trasferta sul campo dell'Empoli, la Carrarese affronterà fuori casa la Sampdoria.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Palermo-Carrarese, arrivederci al prossimo turno di Serie B!21:31

  2. 90'+4'

    Fine partita! PALERMO-CARRARESE 5-0 (24' Segre, 44' Palumbo, 48', 82' rig e 88' Pohjanpalo). 21:26

  3. 90'+1'

    L'arbitro Perri concede quattro minuti di recupero. 21:22

  4. 88'

    GOL! PALERMO-Carrarese 5-0! Rete di Pohjanpalo. Cross rasoterra di Pierozzi, Pohjanpalo in area di prima intenzione con un tiro velenoso infila Bleve. Il pallone passa tra le gambe del portiere.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo21:21

  5. 86'

    OCCASIONE CARRARESE! Finotto, sugli sviluppi di un corner, di testa non trova la porta da pochi passi dalla porta. 21:17

  7. 83'

    Sostituzione PALERMO: entra Brunori esce Segre.21:14

  8. 83'

    Sostituzione PALERMO: entra Peda esce Bani.21:14

  9. 82'

    GOL! PALERMO-Carrarese 4-0! Rete di Pohjanpalo. Calcio di rigore trasformato da Pohjanpalo: tiro angolato, Bleve spiazzato.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo21:13

  10. 80'

    Ammonito CALABRESE per gioco scorretto su Vasic.21:12

  11. 80'

    RIGORE PER IL PALERMO! Calabrese in area stende Vasic, l'arbitro indica il dischetto. 21:11

  13. 79'

    Sostituzione CARRARESE: entra Parlanti esce Schiavi.21:10

  14. 78'

    Ammonito FINOTTO per gioco scorretto su Bereszynski.21:10

  15. 76'

    Finotto non riesce ad arrivare sulla sfera, nulla di fatto per la Carrarese. 21:07

  16. 72'

    Ammonito VASIC per gioco scorretto su Schiavi.21:03

  17. 70'

    Zanon arriva sul fondo, cross intercettato in tuffo da Joronen in due tempi. 21:02

  19. 68'

    Sostituzione CARRARESE: entra Rubino esce Abiuso.20:59

  20. 67'

    Sostituzione CARRARESE: entra Belloni esce Cicconi.20:59

  21. 67'

    Il Palermo continua ad attaccare, tiro di Veroli murato dal corpo di Schiavi. 20:58

  22. 64'

    OCCASIONE PALERMO! Augello mette al centro, colpo di testa di Vasic, Bleve respinge in tuffo, Pierozzi spedisce alto da posizione favorevole. 20:56

  23. 61'

    Sostituzione PALERMO: entra Giovane esce Palumbo.20:52

  25. 61'

    Sostituzione PALERMO: entra Veroli esce Ceccaroni.20:52

  26. 60'

    Problema muscolare per Ceccaroni, pronti due cambi per il Palermo.20:51

  27. 57'

    Fraseggio prolungato della Carrarese, il Palermo non concede varchi. 20:49

  28. 54'

    PALO PALERMO! Vasic in area conclude da terra dopo una combinazione tra Palumbo e Pohjanpalo, il pallone finisce sulla parte esterna del palo. 20:56

  29. 51'

    Sostituzione CARRARESE: entra Bozhanaj esce Zuelli.20:42

  31. 50'

    Il Palermo insiste e resta in attacco anche dopo la rete di Pohjanpalo. 20:42

  32. 48'

    GOL! PALERMO-Carrarese 3-0! Rete di Pohjanpalo. Il pallone arriva a Pohjanpalo dopo un cross di Pierozzi respinto in tuffo da Bleve, l'attaccante insacca a porta spalancata.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo20:40

  33. 46'

    Inizio secondo tempo di PALERMO-CARRARESE!20:37

  34. 46'

    Sostituzione CARRARESE: entra Finotto esce Sekulov.20:37

  35. Il Palermo conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 24', in gol Segre con un tiro dal limite dell'area. Al 44' Palumbo di testa segna la rete del raddoppio.20:36

  37. 45'+2'

    Fine primo tempo: PALERMO-CARRARESE 2-0! In gol Segre e Palumbo.20:20

  38. 45'+1'

    L'arbitro Perri concede due minuti di recupero. 20:18

  39. 44'

    GOL! PALERMO-Carrarese 2-0! Rete di Palumbo. Ripartenza dei rosanero: cross di Segre, colpo di testa vincente di Palumbo.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Palumbo20:17

  40. 42'

    Illanes resta a terra dolorante dopo un contrasto con Pohjanpalo, gioco fermo. 20:14

  41. 40'

    Ammonito ILLANES per gioco scorretto su Palumbo.20:12

  43. 38'

    Bereszynski carica il destro da fuori area, pallone alto. 20:10

  44. 36'

    Vasic e Palumbo alle spalle di Pohjanpalo, 3-4-2-1 per i rosanero. 20:11

  45. 34'

    Cross di Ceccaroni, Pierozzi taglia verso il centro ma al volo di sinistro non trova la porta. 20:07

  46. 33'

    Sostituzione PALERMO: entra Vasic esce Le Douaron.20:05

  47. 32'

    Problema per Le Douaron, sanitari in campo per le cure del caso. 20:04

  49. 30'

    Ammonito PALUMBO per gioco scorretto su Sekulov.20:03

  50. 29'

    OCCASIONE PALERMO! Palumbo entra in area e conclude a giro, Bleve vola e devia in corner. 20:03

  51. 29'

    Palermo pericoloso con Pierozzi, Bleve fa buona guardia in tuffo. 20:02

  52. 27'

    La Carrarese, dopo il gol subito, prova subito a organizzare una reazione e si porta in avanti. 20:00

  53. 24'

    GOL! PALERMO-Carrarese 1-0! Rete di Segre. Pohjanpalo tocca per Segre, il centrocampista dal limite dell'area di destro batte Bleve con un tiro angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Jacopo Segre19:58

  55. 22'

    Augello sulla fascia sinistra prolunga per Pohjanpalo, Calabrese spazza senza fronzoli. 19:55

  56. 19'

    Ranocchia dalla bandierina, stacca Le Douaron ma l'arbitro interrompe il gioco per un fallo in attacco. 19:52

  57. 16'

    Hasa conclude di destro da fuori area, tiro impreciso. 19:49

  58. 13'

    Ripartenza della Carrarese, Bani contiene Abiuso. 19:46

  59. 10'

    Possesso gestito dal Palermo, ma c'è un fallo in attacco di Palumbo. 19:42

  61. 7'

    OCCASIONE PALERMO! Opportunità per Bani dopo un tiro di Ranocchia deviato da Pohjanpalo, Bleve in uscita chiude lo specchio della porta. 19:40

  62. 4'

    Traversone di Pierozzi, Segre anticipato, allontana la difesa ospite. 19:37

  63. 1'

    Palumbo calcia verso la porta dopo pochi secondi, pallone largo.19:33

  64. 1'

    Inizio primo tempo di PALERMO-CARRARESE! Dirige la gara l'arbitro Perri. 19:32

  65. Le scelte di Calabro: Abiuso guida l'attacco, Sekulov a supporto, Torregrossa in panchina. Schiavi in regia, Zuelli e Hasa ai suoi lati. Zanon e Cicconi gli esterni.19:50

  67. Le scelte di Inzaghi: in avanti Pohjanpalo e Le Douaron, Brunori parte dalla panchina. Segre e Ranocchia in mediana, out Gomes. Pierozzi e Augello sulle fasce.18:56

  68. Panchina CARRARESE: Fiorillo, Salamon, Oliana, Bouah, Melegoni, Parlanti, Belloni, Hasa, Distefano, Torregrossa, Bozhanaj, Finotto.18:56

  69. Panchina PALERMO: Bardi, Gomis, Peda, Diakité, Veroli, Nicolosi, Vasic, Blin, Giovane, Brunori, Corona.18:56

  70. Formazione CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Illanes, Imperiale - Zanon, Zuelli, Schiavi, Hasa, Cicconi - Sekulov, Abiuso.19:49

  71. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Bereszynski, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron, Pohjanpalo.20:04

  73. Manca poco all'inizio di Palermo-Carrarese. Squadre vicine in classifica, separate da quattro punti.18:51

  74. Benvenuti alla diretta della partita della 14^ giornata di Serie B, si affrontano Palermo e Carrarese. 18:51

  76. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Renzo Barbera
    Città: Palermo
    Capienza: 36822 spettatori18:51

    Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

Formazioni Palermo - Carrarese

PREPARTITA

Palermo - Carrarese è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 19:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Arbitro di Palermo - Carrarese sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Mario Perri

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 6 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
16-08-2025 Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella 1-1
13-09-2025 Serie B Juve Stabia-Reggiana 0-0
27-09-2025 Serie B Avellino-Virtus Entella 2-0
04-10-2025 Serie B Monza-Catanzaro 2-1
25-10-2025 Serie B Carrarese-Venezia 3-2
01-11-2025 Serie B Calcio Padova-Südtirol 1-1
22-11-2025 Serie B Bari-Frosinone 2-3

Attualmente il Palermo si trova 6° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 13° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).
Il Palermo ha segnato 21 gol e ne ha subiti 10; Carrarese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 21.

In casa il Palermo ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 1 sconfitta).
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Juve Stabia e la Virtus Entella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Sudtirol e la Reggiana ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 1-1 mentre Carrarese ha incontrato la Reggiana pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 5 gol.

Palermo e Carrarese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Palermo-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Carrarese è rimasta imbattuta nello scorso campionato contro il Palermo, grazie a una vittoria nella gara di andata (1-0, il 7 dicembre 2024) e un pareggio al ritorno (1-1, il 13 maggio scorso). La formazione rosanero potrebbe diventare solo la terza avversaria contro cui i toscani rimangono imbattuti in ognuna delle prime tre gare, dopo Südtirol e Venezia nel torneo cadetto.
  • Il Palermo è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide interne di Serie BKT contro avversarie toscane, anche se cinque di queste sono finite in parità (1P), inclusa la più recente proprio contro la Carrarese (1-1).
  • Il Palermo è rimasto imbattuto in 10 delle 13 sfide di questo campionato (5V, 5N): l'ultima volta che la squadra rosanero ha registrato meno sconfitte a questo punto di un torneo cadetto risale al 2018/19 (7V, 5N, 1P).
  • Il Palermo ha vinto l'ultima gara interna di Serie BKT (5-0 vs Pescara) e potrebbe collezionare due successi casalinghi di fila per la seconda volta nel 2025 dopo i due contro Modena (2-0) e Juve Stabia (1-0) nel gennaio scorso.
  • La Carrarese ha pareggiato gli ultimi due incontri in Serie BKT (contro Südtirol e Reggiana) e potrebbe registrare tre segni "X" di fila per la prima volta nella sua storia in questa competizione; in particolare, nessuna formazione ha pareggiato più incontri della squadra toscana in questo torneo (sette alla pari di Catanzaro e Südtirol).
  • Dal suo ritorno in Serie BKT (dal 2024/25), la Carrarese ha vinto solo due delle 25 trasferte affrontate in Serie BKT (11N, 12P); in generale, nessuna formazione presente in entrambi gli ultimi due tornei ha collezionato meno successi fuori casa di quella toscana nella competizione (due anche la Sampdoria).
  • Tre delle ultime quattro reti del Palermo in gare casalinghe in questo campionato sono state realizzate da giocatori entrati a partita in corso e, in generale, nessuna squadra ha segnato più dei rosanero "dalla panchina" in match interni nel torneo in corso (cinque come il Pescara).
  • Carrarese (62) e Palermo (60) sono le due squadre che hanno completato più cross su azione in questo campionato; tuttavia, se la formazione rosanero conta cinque gol di testa - meno solo del Frosinone (sei) - in questo campionato, la Carrarese ha trovato una sola rete con questo fondamentale.
  • Nessun giocatore ha portato più punti grazie ai gol alla propria squadra di Joel Pohjanpalo in questo campionato: sette, grazie a cinque centri, come Andrea Tiritiello (con sei reti). Inoltre, la Carrarese potrebbe diventare la 26ª avversaria diversa contro cui il finlandese va a segno in Serie BKT; dalla sua stagione d'esordio (dal 2022/23), nessun calciatore ha segnato contro più squadre differenti nel torneo (25, come il compagno di squadra Matteo Brunori e Massimo Coda).
  • Nicolás Schiavi ha realizzato cinque gol in 11 presenze in questa Serie BKT, solo uno in meno di quelli messi a segno nell'intero scorso torneo cadetto (sei in 35 gare); in particolare, il classe 1995 ha realizzato ben sei di queste 11 reti su calcio di rigore e dall'inizio della scorsa stagione è il centrocampista che ne conta di più nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PalermoCarrarese
Partite giocate1313
Numero di partite vinte53
Numero di partite perse33
Numero di partite pareggiate57
Gol totali segnati1618
Gol totali subiti1016
Media gol subiti per partita0.81.2
Percentuale possesso palla49.451.7
Numero totale di passaggi47845303
Numero totale di passaggi riusciti37184350
Tiri nello specchio della porta5752
Percentuale di tiri in porta43.241.9
Numero totale di cross302308
Numero medio di cross riusciti9874
Duelli per partita vinti689693
Duelli per partita persi686670
Corner subiti5856
Corner guadagnati6871
Numero di punizioni a favore167193
Numero di punizioni concesse201189
Tackle totali182196
Percentuale di successo nei tackle54.968.4
Fuorigiochi totali147
Numero totale di cartellini gialli2632
Numero totale di cartellini rossi20

Palermo - Carrarese Live

