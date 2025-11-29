Partita che si accende al 57’, con la rete del vantaggio padovano firmata da Faedo nel corso di un’azione rocambolesca, che ha visto il palo di Seghetti ed il tentativo di Harder prima del tiro decisivo del difensore biancoscudato. Sono fioccate poi le occasioni da una parte e dall’altra, ma Sorrentino si è dimostrato insuperabile e la partita si è conclusa con la vittoria del Padova.
Pescara che subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Gli abbruzzesi rimangono penultimi con nove punti e nel prossimo turno saranno impegnati in un’altra gara decisiva in trasferta contro il Bari dell’ex allenatore Vivarini.
Il Padova invece torna alla vittoria dopo cinque gare e sale così all’undicesimo posto con diciassette punti, a più tre sulla zona playout ma soprattutto a sole due lunghezze dalla zona playoff. Nel prossimo turno i padovani affronteranno il Cesena all’Euganeo.
90'+6'
Finisce la partita! PESCARA-PADOVA 0-1 (57’ Faedo)!16:59
90'+4'
Valzania crossa al centro, Orji non riesce ad intervenire: protestato i giocatori del Pescara per un presunto tocco irregolare degli avversari.16:58
90'+3'
BROSCO! Botta di destro del capitano da dentro l'area, alta di poco!16:57
90'
Cinque minuti di recupero.16:54
90'
Tenta il tutto per tutto la squadra di Gorgone, alla ricerca del pareggio.16:54
89'
DI NARDO! Girata col mancino del numero nove abbruzzese: palla che esce alta sulla traversa!16:52
87'
Doppia sostituzione Padova: escono Crisetig e Faedo per Baselli e Villa.16:52
87'
ANCORA SORRENTINO! Intervento decisivo del portiere del Padova su un tiro cross pericoloso!16:51
86'
Ammonito Marco Perrotta: diffidato, salterà la prossima gara con il Cesena.16:50
85'
OCCASIONE PADOVA! Contropiede della squadra veneta che spreca in tre contro uno! Provvidenziale chiusura in corner di Caligara!16:49
82'
Orji su azione da calcio d'angolo, colpo di testa che termina sul fondo.16:46
80'
Dieci minuti più recupero alla fine della gara.16:45
77'
Doppia sostituzione Pescara: out Meazzi e Faraoni per Caligara e Capellini.16:41
77'
Sostituzione Padova: fuori Jonas Harder e dentro Francesco Belli.16:40
76'
OLZER! Bellissima iniziativa del giocatore biancazzurro, che salta due uomini, si accentra e conclude con il sinistro: palla fuori di poco!16:40
75'
Ancora Buonaiuto, ma la conclusione con il destro è sbilenca..16:39
74'
BUONAIUTO! L'attaccante ci prova con il mancino, Desplanches è ben posizionato.16:38
74'
Rientra in campo Barreca.16:37
73'
A terra Barreca, probabile problema muscolare.16:36
72'
MIRACOLO DI SORRENTINO! Traversone sul secondo palo, Faraoni di controbalzo calcia in porta, intervento super del portiere del Padova!16:36
71'
Doppio cambio per il Pescara: fuori Tonin e Tsadjout per Cangiano e Orji Okwonkwo.16:35
71'
Sostituzione Padova: esce Alessandro Seghetti ed entra Cristian Buonaiuto.16:34
69'
ANCORA PADOVA! Prima Fusi e poi Harder provano a calciare in porta: tentativi murati dai difensori!16:32
68'
CAPELLI! Il centrocampista biancoscudato prova la botta con il destro: respinge Desplanches!16:32
65'
Sostituzione Pescara: fuori Tommaso Corazza e dentro Giacomo Olzer.16:29
65'
CORAZZA! Il giocatore del Pescara ci prova dalla bandierina: Sorrentino devia ancora in angolo!16:28
63'
Tenta la reazione il Pescara: Tonin prova a sfondare sulla destra ma si allunga troppo il pallone.16:27
62'
Conclusione sporca di Corazza, palla che esce sul fondo.16:26
61'
Ammonito Carlo Faedo, che ferma in modo falloso l'ennesima ripartenza di Meazzi.16:25
60'
Conclusione da lontano di Letizia: blocca Sorrentino.16:23
57'
GOL! Pescara-PADOVA 0-1! FAEDO! Azione esplosiva in attacco del Padova: Faedo filtra per Seghetti, che salta Desplanches e colpisce il palo! Sulla ribattuta Harder viene parato da Desplanches, poi ci prova Faedo con il sinistro: Desplanches non riesce a trattenere il tiro e la palla finisce in rete!
Duello tra Brosco e Bortolussi: intervento rude del difensore e capitano del Pescara.16:20
53'
Tsadjout di testa su punizione di Tonin: palla centrale, blocca Sorrentino.16:17
52'
Cross di Faedo verso il secondo palo: non riesce ad arrivarci Harder.16:15
48'
CORAZZA! Tiro diretto in porta, para Sorrentino!16:11
48'
Sul pallone Letizia e Corazza.16:11
47'
Cartellino giallo per Lorenzo Crisetig che strattona Meazzi al limite dell'area.16:10
45'
Inizia il secondo tempo! PESCARA-PADOVA 0-0!16:09
Vedremo se nel secondo tempo Andreoletti concederà altri minuti al Papu Gomez, dopo l'esordio nel derby con il Venezia.15:57
Primo tempo discreto privo però di grosse emozioni. Nei primi minuti Bortolussi prova ad impensierire Desplanches in un paio di occasioni ed è il Padova a fare la partita nella prima parte di gara. Poi il Pescara si compatta e cerca di avvicinarsi alla porta di Sorrentino ma senza grossi risultati. Nel finale gli abbruzzesi si fanno più intraprendenti con Corazza, e trovano anche la rete con Miazzi al 45’, rete poi annullata dopo revisione al Var per posizione irregolare di Tsadjout.15:57
45'+6'
Finisce la prima frazione di gioco. PESCARA-PADOVA 0-0!15:55
45'+6'
RETE ANNULLATA! Sul colpo di testa di Miazzi, Tsadjout è in posizione di offside e ostruisce l'intervento di Sorrentino.15:55
45'+4'
La va a rivedere al monitor Marinelli.15:50
45'+2'
Check del Var per un possibile caso di ostruzione su Sorrentino.15:49
45'+1'
MEAZZI! Spunto sulla destra di Tonin, palla che attraversa lo specchio della porta e sul secondo palo si avventa Miazzi che di tuffo insacca!15:53
44'
Cross di Faedo da destra, esce in presa alta Desplanches.15:45
40'
Ammonito Jonas Harder, in ritardo su Valzania.15:42
38'
Corazza prova a calciare ancora con il destro ma il tiro è respinto da un avversario.15:40
36'
Gioco molto spezzato da frequenti interventi fallosi.15:41
33'
Occasione di contropiede del Pescara, che però non viene concretizzata da Corazza e Miazzi.15:35
30'
Ancora Corazza, conclusione murata.15:31
29'
Di testa Brosco, altra deviazione.15:31
28'
Corazza ci prova da calcio di punizione, ribattuta dalla barriera. Sul proseguio ci prova Valzania, Faedo devia in angolo.15:30
27'
Meazzi salta Capelli sulla sinistra. Punizione Pescara e cartellino giallo per Alessandro Capelli.15:29
26'
Contropiede del Pescara, Tonin va a terra in contrasto con Perrotta ma l'arbitro lascia proseguire.15:28
23'
Barreca da fuori: palla a lato.15:25
22'
HARDER! Il centrocampista del Padova salta un uomo a sinistra e da posizione defilata calcia in porta: Desplanches devia in angolo!15:24
20'
Corazza si accentra e crossa verso il secondo palo: palla troppo lunga per Tsadjout.15:21
18'
Azione in contropiede del Padova, Harder ci prova con il sinistro ma il tiro è deviato da Miazzi in calcio d'angolo.15:20
14'
Tentativo un po' pretenzioso di Di Nardo da fuori aerea: palla alta sopra la traversa.15:16
13'
Ritmi piuttosto bassi, le due squadre si stanno ancora studiando anche se gli ospiti appaiono un po' più intraprendenti.15:15
8'
Azione di Seghetti a sinistra, altro corner per il Padova.15:10
6'
ANCORA PADOVA! Discesa a destra di Faedo e cross al centro, zampata ancora di Bortolussi e palla fuori di poco!15:09
5'
BORTOLUSSI! Botta dell'attaccante da fuori area, para in due tempi Desplanches.15:07
2'
Angolo calciato in area di rigore. esce bene Sorrentino.15:04
Di Nardo prova a calciare da posizione defilata, Sgarbi devia in calcio d'angolo.15:03
Allo stadio “Adriatico” di Pescara è tutto pronto. Comincia la sfida PESCARA-PADOVA!15:02
Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Pascarella e Pressato e dal quarto uomo Leone. Cosso e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:52
Il Padova deve fare a meno degli infortunati Varas, Di Maggio, Bacci, Silva, Pastina, Lasagna. Andreoletti ripristina il 4-4-2, in avanti confermata la coppia Seghetto-Bortolussi.14:52
Il Pescara deve rinunciare agli indisponibili Merola, Pellacani, Oliveri e Squizzato. Tridente per Gorgone che schiera Tonin, Tsadjout e Di Nardo in attacco. Esordio con la maglia degli abbruzzesi per Faraoni.15:02
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 4-4-2: Sorrentino – Faedo, Filippo Sgarbi, Perrotta, Barreca – Crisetig, Fusi, Harder, Capelli – Seghetti, Bortolussi. A disposizione: Mouquet, Fortin, Favale, Villa, Belli, Papu Gomez, Boi, Buonaiuto, Ghiglione, Baselli. All. Andreoletti.14:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pescara scende in campo con il 3-4-3: Desplanches – Letizia, Gravillon, Brosco – Faraoni, Meazzi, Valzania, Corazza – Tonin, Tsadjout, Di Nardo. A disposizione: Cappellini, Corbo, Letizia, Berardi, Brandes, Graziani, Vinciguerra, Saio, Lorenzo Sgarbi, Okwonkwo, Cangiano, Caligara, Olzer. All. Gorgone.15:39
Il Padova non sta molto meglio: anche per i biancoscudati solo tre punti nelle ultime cinque e la vittoria manca da oltre un mese. La classifica dei padovani è più tranquilla, con quattordici punti e quattordicesima posizione, ma la zona playout dista una sola lunghezza. Nell’ultimo match la squadra di Andreoletti ha perso il derby con il Venezia (0-2).12:57
Il Pescara non vince da nove partite ed ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque gare. La squadra allenata da Gorgone (subentrato a Vivarini) si trova al penultimo posto in classifica con nove punti e nell’ultimo turno ha pareggiato 3-3 a Catanzaro.12:57
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pescara e Padova, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di serie B.12:56
Attualmente il Pescara si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Il Pescara ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29; Padova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Monza e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Mantova e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Padova ha incontrato il Venezia perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.
Pescara e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 8 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 8.
Pescara-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) contro il Padova in Serie BKT – tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide (7N, 9P) contro questo avversario nella competizione.
Il Pescara ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Padova in Serie BKT – nel periodo precedente aveva ottenuto soltanto un successo in nove gare interne (5N, 3P). I padroni di casa potrebbero arrivare a tre vittorie di fila in casa contro i biancoscudati nel torneo per la prima volta dalle prime tre sfide in assoluto di questo tipo, disputate tra il 1942 e il 1983.
Il Pescara ha vinto solamente una delle 13 partite disputate in questo campionato, con sei pareggi e sei sconfitte a completare il bilancio; solo in due precedenti occasioni i biancazzurri sono rimasti con al massimo un successo nelle prime 14 giornate nella competizione, nel 2000/01 (uno) e nel 2006/07 (zero).
Il Padova ha perso senza segnare le ultime due partite di Serie BKT, dopo aver subito solamente tre sconfitte totali nelle precedenti 11 gare di questa competizione (3V, 5N); i biancoscudati non rimangono per tre gare di fila senza segnare in Serie BKT da agosto-settembre 2013.
Nelle sette trasferte di questo campionato il Padova non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, inclusa una nella gara esterna più recente, contro il Mantova l'8 novembre.
Tommaso Corazza ha realizzato una doppietta nell'ultima giornata di Serie BKT con il Pescara, un gol in più di quanto fatto in tutte le sue 13 presenze in Serie BKT con la Salernitana nel 2024/25. Le due reti sono arrivate da subentrato, solo Bohdan Popov e Lorenzo Meazzi (entrambi tre) hanno trovato più gol entrando a gara in corso in questo campionato.
Mattia Bortolussi, che ha segnato sei gol in questa Serie BKT (meno solo di Ettore Gliozzi, a quota sette), non ha trovato la rete nelle ultime due presenze in campionato; finora in questa stagione non è mai rimasto a secco di gol per tre partite di fila nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: