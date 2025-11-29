Partita che si accende al 57’, con la rete del vantaggio padovano firmata da Faedo nel corso di un’azione rocambolesca, che ha visto il palo di Seghetti ed il tentativo di Harder prima del tiro decisivo del difensore biancoscudato. Sono fioccate poi le occasioni da una parte e dall’altra, ma Sorrentino si è dimostrato insuperabile e la partita si è conclusa con la vittoria del Padova.

Il Pescara non vince da nove partite ed ha raccolto solo tre punti nelle ultime cinque gare. La squadra allenata da Gorgone (subentrato a Vivarini) si trova al penultimo posto in classifica con nove punti e nell’ultimo turno ha pareggiato 3-3 a Catanzaro.12:57

Il Padova non sta molto meglio: anche per i biancoscudati solo tre punti nelle ultime cinque e la vittoria manca da oltre un mese. La classifica dei padovani è più tranquilla, con quattordici punti e quattordicesima posizione, ma la zona playout dista una sola lunghezza. Nell’ultimo match la squadra di Andreoletti ha perso il derby con il Venezia (0-2).12:57

Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Pascarella e Pressato e dal quarto uomo Leone. Cosso e Di Vuolo rispettivamente al Var e Avar.14:52

Primo tempo discreto privo però di grosse emozioni. Nei primi minuti Bortolussi prova ad impensierire Desplanches in un paio di occasioni ed è il Padova a fare la partita nella prima parte di gara. Poi il Pescara si compatta e cerca di avvicinarsi alla porta di Sorrentino ma senza grossi risultati. Nel finale gli abbruzzesi si fanno più intraprendenti con Corazza, e trovano anche la rete con Miazzi al 45’, rete poi annullata dopo revisione al Var per posizione irregolare di Tsadjout.15:57

Pescara - Padova è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Padova sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Attualmente il Pescara si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece Padova si trova 12° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 18 gol e ne ha subiti 29; Padova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Pescara ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Monza e il Catanzaro ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Mantova e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Padova ha incontrato il Venezia perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 6 gol.

Pescara e Padova si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 8 volte, Padova ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 8.

Pescara-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto tre delle ultime cinque partite (1N, 1P) contro il Padova in Serie BKT – tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide (7N, 9P) contro questo avversario nella competizione.

Il Pescara ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Padova in Serie BKT – nel periodo precedente aveva ottenuto soltanto un successo in nove gare interne (5N, 3P). I padroni di casa potrebbero arrivare a tre vittorie di fila in casa contro i biancoscudati nel torneo per la prima volta dalle prime tre sfide in assoluto di questo tipo, disputate tra il 1942 e il 1983.

Il Pescara ha vinto solamente una delle 13 partite disputate in questo campionato, con sei pareggi e sei sconfitte a completare il bilancio; solo in due precedenti occasioni i biancazzurri sono rimasti con al massimo un successo nelle prime 14 giornate nella competizione, nel 2000/01 (uno) e nel 2006/07 (zero).

Il Padova ha perso senza segnare le ultime due partite di Serie BKT, dopo aver subito solamente tre sconfitte totali nelle precedenti 11 gare di questa competizione (3V, 5N); i biancoscudati non rimangono per tre gare di fila senza segnare in Serie BKT da agosto-settembre 2013.

Nelle sette trasferte di questo campionato il Padova non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, inclusa una nella gara esterna più recente, contro il Mantova l'8 novembre.

Tommaso Corazza ha realizzato una doppietta nell'ultima giornata di Serie BKT con il Pescara, un gol in più di quanto fatto in tutte le sue 13 presenze in Serie BKT con la Salernitana nel 2024/25. Le due reti sono arrivate da subentrato, solo Bohdan Popov e Lorenzo Meazzi (entrambi tre) hanno trovato più gol entrando a gara in corso in questo campionato.

Mattia Bortolussi, che ha segnato sei gol in questa Serie BKT (meno solo di Ettore Gliozzi, a quota sette), non ha trovato la rete nelle ultime due presenze in campionato; finora in questa stagione non è mai rimasto a secco di gol per tre partite di fila nella competizione.

