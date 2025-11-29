Dirige il match Galipò con Bianchini e Ceolin ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Andeng mentre in sala VAR ci sono Meraviglia e Gualtieri.15:02

Dionigi, sostituito da Sibilano quest'oggi, opera quattro cambi rispetto allo 0-0 di Carrara. Davanti al confermato Motta, trio difensivo confermato con Papetti, Magnani e Bonetti. A destra c'è Libutti al posto di Rover mentre Reinhart, Charlys e Bozzolan completano la linea mediana. Sulla trequarti ci sono ancora Girma e Portanova mente in avanti c'è Tavsan e non Novakovich.15:01

Alvini ritrova Marchizza e lo schiera subito a sinistra, la coppia centrale davanti a Palmisani sarà invece formata da Calvani e Monterisi mentre a destra c'è Anthony Oyono. In mediana non c'è Kone, al suo posto dal 1' c'è Cichella a completare il reparto con Calo e Koutsoupias. Nel trio in attacco non c'è Raimondo, che parte dall panchina, al suo posto Zilli con Ghedjemis e Kvernadze ai lati.15:01

Più Reggiana che Frosinone in questo primo tempo nel quale le emozioni sono state pochissime. Da segnalare infatti c'è solo un destro di Girma respinto da Palmisani al 12'. L'attaccante reggiano poi si infortuna e deve lasciare il campo, al suo posto entra Gondo. Un cambio anche per Alvini, costretto a togliere Anthony Oyono per inserire il gemello Jeremy dopo l'ammonizione del primo che, successivamente, ha rischiato l'espulsione in un paio di occasioni.15:52

PREPARTITA

Reggiana - Frosinone è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie B: 6 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0

Attualmente la Reggiana si trova 11° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 19; il Frosinone ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.

In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Bari vincendo 2-3.

Reggiana e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: