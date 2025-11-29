Vittoria di misura per il Frosinone che, dopo un primo tempo negativo, trova il vantaggio sull'asse Calò-Koutsoupias in apertura di secondo e resiste fino al fischio finale, salvato dalla traversa su un sinistro di Marras all'83'. Tre punti fondamentali per la squadra dell'ex Alvini che rilancia ancor di più le proprie quotazioni in chiave promozione diretta. Prima sconfitta interna in questo campionato invece per la Reggiana, con anche un pizzico di sfortuna.
La Reggiana rotola fuori dalla zona playoff, ora nona con 17 lunghezze, il Frosinone invece sale invece al secondo posto con 28 punti, uno meno del Monza capoclassifica che ha però una gara in meno.
Nel prossimo turno la Reggiana andrà a Mantova mentre il Frosinone ospiterà la Juve Stabia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Reggiana-Frosinone 0-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:03
90'+5'
Triplice fischio al Mapei Stadium. Reggiana-Frosinone termina 0-1. Decisiva la rete di Koutsoupias al 56'.16:55
90'+4'
Gondo ci prova di testa su cross di Marras dalla sinistra, palla alta sopra la traversa.16:53
90'+3'
Scorre inesorabilmente il cronometro per i padroni di casa che non stanno riuscendo a rendersi pericolosi dalle parti di Palmisani.16:52
90'+2'
Reggiana che preme in questo finale di gara, il Frosinone si difende come può.16:51
90'
Cinque minuti di recupero.16:49
89'
Azione confusa nell'area del Frosinone, i padroni di casa non trovano la zampata giusta ma Galipò ferma tutto per un fallo precedente di Gondo.16:48
88'
CITTADINI SPRECA! Il numero 2 ciociaro recupera palla e si invola verso Motta, calciando però malissimo col sinistro a tu per tu col portiere avversario.16:47
86'
Sostituzione Frosinone: fuori Riccardo Marchizza, dentro Giorgio Cittadini.16:45
ANCORA REGGIANA! Spizzata di testa di Bertagnoli su cross di Marras dalla sinistra, palla fuori di un soffio alla sinistra di Palmisani.16:44
83'
TRAVERSA REGGIANA! Gondo crossa dalla destra, Marras trova la coordinazione in corsa col mancino ma centra in pieno il legno!16:42
83'
Lambourde si fa vedere subito con un sinistro dalla distanza, fuori di un paio di metri sotto lo sguardo attento di Palmisani.16:42
82'
Sostituzione Reggiana: fuori anche Manolo Portanova, dentro Mathis Lambourde.16:41
82'
Sostituzione Reggiana: esce Andrea Bozzolan, entra Matteo Rover.16:40
81'
Palla morbida di Calò sul palo lungo, Corrado viene anticipato al momento della girata mancina da Marras. Corner per il Frosinone.16:40
80'
Fase confusa del match con tanti palloni persi da ambo le parti.16:38
78'
Raimondo ci prova col sinistro da posizione defilata, palla lontanissima dalla porta di Motta.16:36
76'
Il direttore di gara ammonisce anche Gondo.16:36
76'
Scintille in area di rigore, Galipò ammonisce Koustoupias.16:36
76'
OCCASIONE REGGIANA! Gondo ci prova in estirada dal centro dell'area, Palmisani si ritrova la palla addosso e la blocca sulla linea di porta.16:35
75'
Sostituzione Frosinone: esce anche Giorgi Kvernadze, al suo posto entra Niccolò Corrado.16:34
75'
Sostituzione Frosinone: fuori Matteo Cichella, dentro Antonio Raimondo.16:33
73'
Sostituzione Reggiana: fuori Charlys, dentro Massimo Bertagnoli.16:39
73'
Sostituzione Reggiana: esce Lorenzo Libutti, entra Manuel Marras.16:34
73'
Manata di Monterisi ai danni di Gondo. Galipò estrae il giallo per il difensore giallazzurro.16:33
71'
Cross rasoterra di Papetti a cercare Magnani in area piccola, Palmisani fa buona guardia bloccando la sfera.16:30
71'
Palmisani si rialza e riprende il proprio posto tra i pali del Frosinone.16:30
70'
Anticipo di Palmisani su Gondo in uscita dalla propria area. L'attaccante reggiano non ferma la propria corsa e tocca involontariamente il portiere ospite che rimane a terra dolorante.16:29
70'
Accelerazione di Ghedjemis sulla destra, terminata direttamente in fallo di fondo.16:29
68'
Destro di Calò dal limite, bloccato da Motta senza problemi.16:27
67'
Incursione centrale di Magnani che arriva alla conclusione col sinistro, bloccato centralmente da Palmisani.16:26
67'
Qualche protesta tra le fila ciociare per una trattenuta vistosa di Tavsan ai danni di Ghedjemis, non punita con il giallo dal direttore di gara.16:26
66'
Cross di Libutti dalla destra, Gondo viene anticipato da Monterisi in area, poi altro cross di Papetti, intercettato dalla difesa ospite.16:25
64'
L'autore del gol esce dal campo e il gioco riprende con Galipò che scodella il pallone per Monterisi.16:22
63'
Gioco fermo. Koutsoupias è a terra dopo un colpo involontario subito da Motta in uscita.16:22
60'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per la Reggiana che poi commette fallo in attacco con Bozzolan.16:19
59'
Tavsan prova a incunearsi nell'area ciociara, Marchizza lo chiude in corner.16:18
58'
Doccia fredda per i padroni di casa che hanno subito gol al primo affondo ospite dall'inizio della partita.16:17
56'
GOL! Reggiana-FROSINONE 0-1! Rete di Koutsoupias. Palla morbida in area di Calò, Koutsoupias viene perso da Reinhart e insacca con l'esterno destro da distanza ravvicinata. Ospiti in vantaggio alla prima occasione creata!
Rimessa lunga in area da parte di Papetti, Gondo commette però fallo su Calò e la palla torna al Frosinone.16:14
53'
Frosinone più propositivo rispetto alla prima frazione, manca però sempre velocità per provare a rendere la vita difficile alla Reggiana.16:13
53'
Rientra Magnani che non sembra però al 100%. Potrebbe arrivare a breve il secondo cambio per i padroni di casa.16:12
52'
Reggiana momentaneamente in dieci, Magnani è ancora a bordocampo.16:11
51'
Gioco fermo, i sanitari emiliani stanno verificando le condizioni di Magnani, ricaduto violentemente a terra dopo il contrasto aereo con Zilli, giudicato irregolare dal direttore di gara.16:10
50'
Mischia in area emiliana, ferma tutto Galipò per un fallo di Zilli su Magnani che rimane a terra dolorante.16:10
49'
Calò mette una palla insidiosa in area reggiana, Motta è costretto all'uscita per anticipare Cichella.16:08
47'
Tavsan calcia direttamente in porta col sinistro, centrando lo specchio ma senza la forza necessaria per impensierire Palmisani.16:06
46'
Portanova subisce fallo da Kvernadze sulla trequarti offensiva. Calcio piazzato da seguire per la Reggiana.16:06
46'
Si ricomincia!16:04
Più Reggiana che Frosinone in questo primo tempo nel quale le emozioni sono state pochissime. Da segnalare infatti c'è solo un destro di Girma respinto da Palmisani al 12'. L'attaccante reggiano poi si infortuna e deve lasciare il campo, al suo posto entra Gondo. Un cambio anche per Alvini, costretto a togliere Anthony Oyono per inserire il gemello Jeremy dopo l'ammonizione del primo che, successivamente, ha rischiato l'espulsione in un paio di occasioni.15:52
45'+3'
Fine primo tempo. Reggiana-Frosinone 0-0 dopo i primi 45 minuti.15:50
45'+2'
Palmisani è costretto a uscire dalla propria area per anticipare Portanova, pescato però in fuorigioco dall'assistente di Galipò.15:49
45'+2'
Conclusione di Kvernadze col destro, Motta blocca centralmente.15:49
45'+1'
Portanova si gira in area e calcia col destro teso. Palmisani blocca in due tempi.15:47
45'
Due minuti di recupero.15:47
45'
Gondo e Libutti dialogano sulla destra, il cross di quest'ultimo viene toccato in corner da Kvernadze.15:47
43'
Doppio cross degli emiliani in area avversaria, nessuno trova però il tempo per la zampata decisiva.15:45
42'
Cross di Calò dalla sinistra, non ci sono però compagni all'interno dell'area reggiana. Motta blocca la sfera in due tempi.15:44
39'
Sostituzione Frosinone: fuori l'ammonito Anthony Oyono, dentro il gemello Jeremy Oyono.15:41
39'
Fallo di Portanova su Oyono con qualche protesta del numero 90. Galipò lo richiama verbalmente.15:41
37'
Sostituzione Reggiana: esce zoppicando Natan Girma, al suo posto entra Cedric Gondo.15:39
36'
Ripartenza della Reggiana, fermata ancora una volta da Kvernadze, ottimo finora in chiave difensiva.15:38
34'
Tocco delizioso di Portanova che manda Reinhart in area, l'argentino non vede compagni liberi in area e costringe Palmisani alla respinta in corner con un destro basso e teso da posizione defilata.15:36
33'
Entrata dura ma sul pallone di Portanova ai danni di Ghedjemis, si accendono per un attimo gli animi in campo ma il direttore di gara gestisce bene la situazione.15:35
31'
Doppia rimessa laterale in zona offensiva per la Reggiana, il Frosinone non si scompone e recupera palla, senza però poi riuscire ad accelerare la propria manovra.15:34
29'
Si fa vedere il Frosinone con l'inserimento di Cichella, il suo tocco volante in area avversaria finisce però altissimo sopra la traversa.15:31
26'
Fallo in attacco di Charlys su Ghedjemis. Rimane comunque sempre alta la pressione dei padroni di casa sugli ospiti.15:28
24'
Monterisi scivola nel tentativo di anticipo su Girma, c'è però Kvernadze pronto a fermare l'avversario all'interno della propria area. Ottimo ripiegamento difensivo dell'attaccante georgiano.15:27
21'
Manovra sempre la Reggiana che, dopo l'occasione di Girma, non ha però più trovato sbocchi dalle parti di Palmisani.15:23
18'
Kvernadze prova la sforbiciata dal cuore dell'area, la palla finisce debolmente tra le braccia di Motta.15:19
17'
Nulla di fatto per gli ospiti sul calcio di punizione messo in mezzo da Calò.15:19
16'
Fallo di Girma su Calò, si abbassa per un attimo la pressione dei padroni di casa.15:18
15'
Attacca ancora la Reggiana che sta costringendo il Frosinone sulla difensiva da qualche minuto.15:17
14'
Doppio rimpallo in area ciociara, Charlys ci prova col destro dal limite trovando un muro di avversari a sbarrargli la strada.15:15
12'
OCCASIONE REGGIANA! Ripartenza centrale dei padroni di casa, Reinhart serve Girma che in scivolata impegna Palmisani col destro.15:14
10'
Oyono stende Portanova al limite della propria area, Galipò lascia proseguire poi ammonisce il difensore ospite.15:12
8'
Sinistro di Tavsan dal limite, deviato. Palmisani lo blocca a terra senza problemi.15:10
7'
Motta respinge di pugni sul calcio d'angolo di Calò e subisce fallo. Il possesso torna alla Reggiana.15:09
6'
Calcio d'angolo per il Frosinone, il primo del match. Calò si appresta a batterlo dalla bandierina di sinistra.15:08
6'
Fallo di Girma su Calò a centrocampo. Tante interruzioni in questo avvio di gara.15:07
4'
Palmisani esce a vuoto sulla palla messa in mezzo da Reinhart, Magnani lo anticipa di testa ma non riesce a indirizzare il proprio tentativo verso lo specchio. Si salva il Frosinone.15:07
4'
Oyono commette fallo su Portanova vicino alla linea laterale. Punizione in posizione interessante per la Reggiana con Reinhart pronto a crossare in mezzo dalla sinistra.15:09
3'
Recupero alto del Frosinone che però perde palla al limite dell'area avversaria con Koutsoupias. Monterisi ferma subito la ripartenza dei padroni di casa commettendo fallo su Girma.15:05
2'
Kvernadze prova la giocata per entrare in area dalla sinistra ma finisce per trascinarsi la palla a fondo campo.15:04
Si comincia!15:02
Alvini ritrova Marchizza e lo schiera subito a sinistra, la coppia centrale davanti a Palmisani sarà invece formata da Calvani e Monterisi mentre a destra c'è Anthony Oyono. In mediana non c'è Kone, al suo posto dal 1' c'è Cichella a completare il reparto con Calo e Koutsoupias. Nel trio in attacco non c'è Raimondo, che parte dall panchina, al suo posto Zilli con Ghedjemis e Kvernadze ai lati.15:01
Dionigi, sostituito da Sibilano quest'oggi, opera quattro cambi rispetto allo 0-0 di Carrara. Davanti al confermato Motta, trio difensivo confermato con Papetti, Magnani e Bonetti. A destra c'è Libutti al posto di Rover mentre Reinhart, Charlys e Bozzolan completano la linea mediana. Sulla trequarti ci sono ancora Girma e Portanova mente in avanti c'è Tavsan e non Novakovich.15:01
FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: 4-3-3 per gli ospiti. Palmisani - A. Oyono, Calvani, Monterisi, Marchizza - Calo, Koutsoupias, Cichella - Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. A disposizione: Sherri, Pisseri, Cittadini, Biraschi, Gelli, Raimondo, Grosso, Corrado, J. Oyono, Ndow, Masciangelo, Vergani.15:01
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA: 3-4-2-1 per gli uomini di Dionigi, oggi assente per squalifica. Motta - Papetti, Magnani, Bonetti- Libutti, Reinhart, Charlys, Bozzolan - Girma, Portanova - Tavsan. A disposizione: Seculin, Rozzio, Stulac, Marras, Novakovich, Gondo, Quaranta, Rover, Bertagnoli, Mendicino, Lambourde.15:01
Dirige il match Galipò con Bianchini e Ceolin ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Andeng mentre in sala VAR ci sono Meraviglia e Gualtieri.15:02
Sfida di alta classifica quella di oggi pomeriggio al Mapei Stadium con i padroni di casa della Reggiana, imbattuti da 6 gare consecutive davanti ai propri tifosi e settimi in classifica, ospitano il Frosinone, quarto in classifica ma con il miglior attacco e la miglior media punti esterna di questa stagione. Fischio d'inizio alle ore 15.15:02
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Reggiana-Frosinone, gara valida per il 14esimo turno del campionato di Serie B 2025/26.15:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori15:02
Reggiana - Frosinone è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Simone Galipò
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie B: 6 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2025
Coppa Italia
Como-Südtirol 3-1
31-08-2025
Serie B
Bari-Monza 1-1
21-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Virtus Entella 2-1
01-10-2025
Serie B
Carrarese-Modena 0-0
19-10-2025
Serie B
Catanzaro-Calcio Padova 0-1
28-10-2025
Serie B
Frosinone-Virtus Entella 4-0
08-11-2025
Serie B
Empoli-Catanzaro 1-0
Attualmente la Reggiana si trova 11° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 28 punti (frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). La Reggiana ha segnato 18 gol e ne ha subiti 19; il Frosinone ha segnato 26 gol e ne ha subiti 13.
In casa la Reggiana ha fatto 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, la Virtus Entella e Carrares ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, Modena e il Bari ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita Carrarese pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Bari vincendo 2-3.
Reggiana e Frosinone si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: