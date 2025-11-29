Continua la serie di non vittorie del Sudtirol, che dura ormai da 9 giornate, nelle quali ha ottenuto solo 5 pareggi.
Sale all’ottavo posto l’Avellino, che torna al successo dopo due sconfitte consecutive.
Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo del Monza, mentre l’Avellino andrà in scena, sul proprio terreno, contro il Venezia.
La gara termina con l’importante vittoria dell’Avellino per 1-0 sul campo del Sudtirol. I padroni di casa partono forte, infatti dopo pochi minuti Casiraghi colpisce una traversa su calcio di punizione. Sono però gli ospiti a sbloccare il risultato nella fase iniziale con una conclusione di Biasci, in campo per un infortunio di Patierno durante il riscaldamento. In torno alla mezz’ora Simic, con una conclusione in scivolata da ottima posizione su azione di corner, va molto vicino al raddoppio. Nella ripresa, dopo una zampata di Biasci che va vicino al raddoppio, nell’ultimo quarto d’ora gli alto atesini sfiorano diverse volte il pareggio, ma sono frenati da uno strepitoso Daffara.17:27
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Avellino 0-117:26
90'+5'
Sull'ultimo corner Merkaj termina terra ma per l'arbitro è tutto regolare.17:24
90'+3'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Silvio Merkaj per aver placcato Insigne che si stava involando.17:22
90'+1'
Quattro minuti di recupero.17:19
88'
Pecorino prova la conclusione dal limite dell'area di sinistro, ma non trova la porta.17:17
86'
Molina crossa per Zedadka, che viene anticipato da Daffara, che blocca.17:15
84'
Cross di Zedadka e Pecorino di testa mette a lato di poco da buona posizione.17:13
82'
Cross di Molina troppo sul portiere e Daffara lo blocca in presa alta.17:11
80'
Cambio per il Sudtirol. Esce il trequartista Martin Palumbo ed entra il centrocampista Michele Besaggio.17:11
80'
Casiraghi mette l'ennesimo pallone al centro, Merkaj lo protegge e lo scarica su Martini, il cui destro, deviato, viene parato da Daffara con qualche difficoltà.17:10
79'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Dimitrios Sounas ed entra Emmanuel Gyabuaa.17:09
77'
Cross di Molina e Zedadka di tests schiaccia a terra, ma Daffara, che sembrava in ritardo, salva in corner con un intervento sensazionale.17:06
75'
Cross di Molina e colpo di testa di El Kaouakibi che termina alto di poco.17:05
75'
Cross di Molina da destra e deviazione di tacco di Pecorino che chiama Daffara ad una respinta in corner.17:05
74'
Cambio per il Sudtirol. Esce il difensore Andrea Masiello ed entra l'esterno Hamza El Kaouakibi.17:03
73'
Casiraghi serve Merkaj, che prova a liberarsi, ma Simic lo ferma e spazza via il pallone.17:02
71'
Contropiede dell'Avellino. Insigne lancia Kumi, ma Masiello rimedia in corner.17:00
70'
Giallo per l'Avellino. Ammonito Giovanni Daffara per perdita di tempo.16:58
68'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Gennaro Tutino ed entra Roberto Insigne.16:57
68'
Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Valerio Crespi.16:56
67'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Emanuele Pecorino per una sbracciata ai danni di danni di Simic.16:56
66'
Cross di Zedadka e colpo di testa di Pecorino, che termina a lato.16:55
65'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Raphael Odogwu ed entra Emanuele Pecorino.16:54
64'
La punizione di Casiraghi termina alta di poco.16:53
63'
Fallo di Biasci su Casiraghi al limite dell'area. Punizione interessante per il Sudtirol.16:52
62'
Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Luca Palmiero ed entra Justin Kumi.16:50
60'
Gran numero di Tutino, che si lancia sulla destra e mette un pallone in mezzo per Biasci, la cui zampata sul primo palo termina a lato.16:49
58'
Martini riceve da Odogwu e calcia di sinistro alto sopra la traversa.16:47
57'
Si sussiegono i batti e ribatti nell'area dell'Avellino.16:46
54'
Tait crossa da destra e Odogwu di testa svetta su Simic ma mette il pallone alto.16:43
53'
Su azione di corner battuto da Casiraghi e ribattuto dalla difesa avellinese, arriva Veseli, che di controbalzo calcia altissimo.16:42
50'
Corner di Casiraghi e Molina tenta la sponda di testa, che nessuno raccoglie.16:39
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Avellino.16:34
45'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Jacopo Martini.16:36
45'
Cambio di esterni per i Sudtirol. Esce Simone Davi ed entra Karim Zedadka.16:36
45'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Mamadou Coulibaly ed entra Fabian Tait.16:35
Il primo tempo termina con l’Avellino in vantaggio per 1-0. I padroni di casa partono forte, infatti dopo pochi minuti Casiraghi colpisce una traversa su calcio di punizione. Sono però gli ospiti a sbloccare il risultato nella fase iniziale con una conclusione di Biasci, in campo per un infortunio di Patierno durante il riscaldamento. In torno alla mezz’ora Simic, con una conclusione in scivolata da ottima posizione su azione di corner, va molto vicino al raddoppio.16:20
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Avellino 0-116:18
45'+1'
Due minuti di recupero.16:16
41'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Mamadou Coulibaly per una trattenuta ai danni di Sounas, che era partito in contropiede.16:12
40'
Biasci e Tutino scambiano al limite dell'area, ma Biasci si fa rimontare dalla difesa, che spazza.16:11
32'
Cross di Coulibaly e colpo di testa di Davi che supera Daffara, ma termina alto sopra la traversa.16:04
28'
Corner di Sounas e Simic al centro dell'area si libera di Masiello e calcia in scivolata fuori.16:00
27'
Casiraghi prova la conclusione dalla lunga distanza. Pallone che termina alto.15:58
23'
La punizione di Palumo da posizione laterale termina alta.15:55
22'
Grande azione di Tutino, che si distreggia in mezzo ai difensori del Sudtirol, ma la sua conclusione viene ribattuta da Masiello.15:53
20'
La punizione di Casiraghi termina alta.15:51
19'
Casiraghi si guadagna un interessante punizione dal limite.15:50
17'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Simone Tronchin per un intervento in ritardo ai danni di Cancellotti.15:48
15'
Cross di Coulibaly per Davi, che di testa manda il pallone alto.15:46
13'
Azione insistita del Sudtirol in ripartenza, con una conclusione finale di Molina che viene ribattuta in corner.15:44
10'
GOL! Sudtirol-AVELLINO 0-1. Rete di Tommaso Biasci, che riceve il pallone da Tutino, entra in area e fa esplodere un destro che Adamonis tocca ma non riesce a deviare.
L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato in Trentino, nel play off di Serie C della stagione 2020-21, è terminato con un successo per 1-0 dei padroni di casa, ininfluente ai fini della promozione, dato il 2-0 ottenuto dai campani nella gara di andata.14:33
Gli ospiti si trovano in classifica tre punti sopra, ma nella scorsa giornata hanno subito un 3-0 sul proprio campo per mano dell’Empoli.14:32
I padroni di casa, reduci tre pareggi consecutivi, si trovano al sedicesimo posto con 13 punti all’attivo e non vincono dal 3-1 interno ai danni della Reggiana dello scorso 27 settembre.14:31
Benvenuti allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Avellino, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Le Lega ha posticipato il calcio di inizio della partita di mezz’ora in seguito ai ritardi per causa di forza maggiore, che hanno caratterizzato il viaggio della squadra ospite verso Bolzano. Il match avrà inizio alle 15.30.14:30
Sudtirol - Avellino è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:30 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Avellino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Antonio Rapuano
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
63
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
11
Espulsioni
0
Cartellini per partita
5.5
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 2 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie B
Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025
Serie A
Verona-Juventus 1-1
30-09-2025
Serie B
Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025
Serie B
Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025
Serie B
Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025
Serie A
Fiorentina-Lecce 0-1
Attualmente il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 25.
In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Carrarese e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre L'Avellino ha incontrato l'Empoli perdendo 0-3.
Sudtirol e Avellino è la prima che si affrontano in campionato.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: