Sudtirol-Avellino: 0-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Druso di Bolzano
29 Novembre 2025 ore 15:30
Sudtirol
0
Avellino
1
Partita finita
Arbitro: Antonio Rapuano
  1. 10' 0-1 Tommaso Biasci
0'
45'
90'
90'
94'

Continua la serie di non vittorie del Sudtirol, che dura ormai da 9 giornate, nelle quali ha ottenuto solo 5 pareggi.

Sale all’ottavo posto l’Avellino, che torna al successo dopo due sconfitte consecutive.

Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo del Monza, mentre l’Avellino andrà in scena, sul proprio terreno, contro il Venezia.

  1. Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:30

  2. La gara termina con l’importante vittoria dell’Avellino per 1-0 sul campo del Sudtirol. I padroni di casa partono forte, infatti dopo pochi minuti Casiraghi colpisce una traversa su calcio di punizione. Sono però gli ospiti a sbloccare il risultato nella fase iniziale con una conclusione di Biasci, in campo per un infortunio di Patierno durante il riscaldamento. In torno alla mezz’ora Simic, con una conclusione in scivolata da ottima posizione su azione di corner, va molto vicino al raddoppio. Nella ripresa, dopo una zampata di Biasci che va vicino al raddoppio, nell’ultimo quarto d’ora gli alto atesini sfiorano diverse volte il pareggio, ma sono frenati da uno strepitoso Daffara.17:27

  3. 90'+5'

    Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Avellino 0-117:26

  4. 90'+5'

    Sull'ultimo corner Merkaj termina terra ma per l'arbitro è tutto regolare.17:24

  6. 90'+3'

    Giallo per il Sudtirol. Ammonito Silvio Merkaj per aver placcato Insigne che si stava involando.17:22

  7. 90'+1'

    Quattro minuti di recupero.17:19

  8. 88'

    Pecorino prova la conclusione dal limite dell'area di sinistro, ma non trova la porta.17:17

  9. 86'

    Molina crossa per Zedadka, che viene anticipato da Daffara, che blocca.17:15

  10. 84'

    Cross di Zedadka e Pecorino di testa mette a lato di poco da buona posizione.17:13

  12. 82'

    Cross di Molina troppo sul portiere e Daffara lo blocca in presa alta.17:11

  13. 80'

    Cambio per il Sudtirol. Esce il trequartista Martin Palumbo ed entra il centrocampista Michele Besaggio.17:11

  14. 80'

    Casiraghi mette l'ennesimo pallone al centro, Merkaj lo protegge e lo scarica su Martini, il cui destro, deviato, viene parato da Daffara con qualche difficoltà.17:10

  15. 79'

    Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Dimitrios Sounas ed entra Emmanuel Gyabuaa.17:09

  16. 77'

    Cross di Molina e Zedadka di tests schiaccia a terra, ma Daffara, che sembrava in ritardo, salva in corner con un intervento sensazionale.17:06

  18. 75'

    Cross di Molina e colpo di testa di El Kaouakibi che termina alto di poco.17:05

  19. 75'

    Cross di Molina da destra e deviazione di tacco di Pecorino che chiama Daffara ad una respinta in corner.17:05

  20. 74'

    Cambio per il Sudtirol. Esce il difensore Andrea Masiello ed entra l'esterno Hamza El Kaouakibi.17:03

  21. 73'

    Casiraghi serve Merkaj, che prova a liberarsi, ma Simic lo ferma e spazza via il pallone.17:02

  22. 71'

    Contropiede dell'Avellino. Insigne lancia Kumi, ma Masiello rimedia in corner.17:00

  24. 70'

    Giallo per l'Avellino. Ammonito Giovanni Daffara per perdita di tempo.16:58

  25. 68'

    Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Gennaro Tutino ed entra Roberto Insigne.16:57

  26. 68'

    Cambio in attacco per l'Avellino. Esce Tommaso Biasci ed entra Valerio Crespi.16:56

  27. 67'

    Giallo per il Sudtirol. Ammonito Emanuele Pecorino per una sbracciata ai danni di danni di Simic.16:56

  28. 66'

    Cross di Zedadka e colpo di testa di Pecorino, che termina a lato.16:55

  30. 65'

    Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Raphael Odogwu ed entra Emanuele Pecorino.16:54

  31. 64'

    La punizione di Casiraghi termina alta di poco.16:53

  32. 63'

    Fallo di Biasci su Casiraghi al limite dell'area. Punizione interessante per il Sudtirol.16:52

  33. 62'

    Cambio a centrocampo per l'Avellino. Esce Luca Palmiero ed entra Justin Kumi.16:50

  34. 60'

    Gran numero di Tutino, che si lancia sulla destra e mette un pallone in mezzo per Biasci, la cui zampata sul primo palo termina a lato.16:49

  36. 58'

    Martini riceve da Odogwu e calcia di sinistro alto sopra la traversa.16:47

  37. 57'

    Si sussiegono i batti e ribatti nell'area dell'Avellino.16:46

  38. 54'

    Tait crossa da destra e Odogwu di testa svetta su Simic ma mette il pallone alto.16:43

  39. 53'

    Su azione di corner battuto da Casiraghi e ribattuto dalla difesa avellinese, arriva Veseli, che di controbalzo calcia altissimo.16:42

  40. 50'

    Corner di Casiraghi e Molina tenta la sponda di testa, che nessuno raccoglie.16:39

  42. 46'

    Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Avellino.16:34

  43. 45'

    Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Jacopo Martini.16:36

  44. 45'

    Cambio di esterni per i Sudtirol. Esce Simone Davi ed entra Karim Zedadka.16:36

  45. 45'

    Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Mamadou Coulibaly ed entra Fabian Tait.16:35

  46. Il primo tempo termina con l’Avellino in vantaggio per 1-0. I padroni di casa partono forte, infatti dopo pochi minuti Casiraghi colpisce una traversa su calcio di punizione. Sono però gli ospiti a sbloccare il risultato nella fase iniziale con una conclusione di Biasci, in campo per un infortunio di Patierno durante il riscaldamento. In torno alla mezz’ora Simic, con una conclusione in scivolata da ottima posizione su azione di corner, va molto vicino al raddoppio.16:20

  48. 45'+2'

    Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Avellino 0-116:18

  49. 45'+1'

    Due minuti di recupero.16:16

  50. 41'

    Giallo per il Sudtirol. Ammonito Mamadou Coulibaly per una trattenuta ai danni di Sounas, che era partito in contropiede.16:12

  51. 40'

    Biasci e Tutino scambiano al limite dell'area, ma Biasci si fa rimontare dalla difesa, che spazza.16:11

  52. 32'

    Cross di Coulibaly e colpo di testa di Davi che supera Daffara, ma termina alto sopra la traversa.16:04

  54. 28'

    Corner di Sounas e Simic al centro dell'area si libera di Masiello e calcia in scivolata fuori.16:00

  55. 27'

    Casiraghi prova la conclusione dalla lunga distanza. Pallone che termina alto.15:58

  56. 23'

    La punizione di Palumo da posizione laterale termina alta.15:55

  57. 22'

    Grande azione di Tutino, che si distreggia in mezzo ai difensori del Sudtirol, ma la sua conclusione viene ribattuta da Masiello.15:53

  58. 20'

    La punizione di Casiraghi termina alta.15:51

  60. 19'

    Casiraghi si guadagna un interessante punizione dal limite.15:50

  61. 17'

    Giallo per il Sudtirol. Ammonito Simone Tronchin per un intervento in ritardo ai danni di Cancellotti.15:48

  62. 15'

    Cross di Coulibaly per Davi, che di testa manda il pallone alto.15:46

  63. 13'

    Azione insistita del Sudtirol in ripartenza, con una conclusione finale di Molina che viene ribattuta in corner.15:44

  64. 10'

    GOL! Sudtirol-AVELLINO 0-1. Rete di Tommaso Biasci, che riceve il pallone da Tutino, entra in area e fa esplodere un destro che Adamonis tocca ma non riesce a deviare.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci15:42

  66. 9'

    Azione caparbia di Merkaj sulla sinistra, che appoggia per Casiraghi, che a sua volta mette al centro per Odogwu, che viene stoppato dalla difesa.15:41

  67. 5'

    La punizione di Casiraghi dal limite si stampa sulla traversa.15:36

  68. 3'

    Biasci è in campo a causa di un infortunio nel riscaldamento di Patierno.15:36

  69. Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Sudtirol.15:31

  70. Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Andrea Rapuano di Rimini.15:29

  72. AVELLINO(3-4-1-2): Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Tutino, Biasci Allenatore: Raffaele Biancolino15:33

  73. SUDTIROL(3-5-2): Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Coulibaly, Tronchin, Casiraghi, Davi; Merkaj, Odogwu Allenatore: Fabrizio Castori15:15

  74. L’ultimo scontro diretto tra le due squadre, giocato in Trentino, nel play off di Serie C della stagione 2020-21, è terminato con un successo per 1-0 dei padroni di casa, ininfluente ai fini della promozione, dato il 2-0 ottenuto dai campani nella gara di andata.14:33

  75. Gli ospiti si trovano in classifica tre punti sopra, ma nella scorsa giornata hanno subito un 3-0 sul proprio campo per mano dell’Empoli.14:32

  76. I padroni di casa, reduci tre pareggi consecutivi, si trovano al sedicesimo posto con 13 punti all’attivo e non vincono dal 3-1 interno ai danni della Reggiana dello scorso 27 settembre.14:31

  78. Benvenuti allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Avellino, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Le Lega ha posticipato il calcio di inizio della partita di mezz’ora in seguito ai ritardi per causa di forza maggiore, che hanno caratterizzato il viaggio della squadra ospite verso Bolzano. Il match avrà inizio alle 15.30.14:30

  80. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Druso
    Città: Bolzano
    Capienza: 3000 spettatori14:30

    Druso Fonte: Gettyimages

Formazioni Sudtirol - Avellino

PREPARTITA

Sudtirol - Avellino è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:30 allo stadio Druso di Bolzano.
Arbitro di Sudtirol - Avellino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Antonio Rapuano

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati63
Fuorigioco5
Rigori assegnati1
Ammonizioni11
Espulsioni0
Cartellini per partita5.5
Falli per cartellino5.7

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0
20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1
30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2
18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1
28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0
02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1

Attualmente il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).
Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 25.

In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Carrarese e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre L'Avellino ha incontrato l'Empoli perdendo 0-3.

Sudtirol e Avellino è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SudtirolAvellino
Partite giocate1313
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse45
Numero di partite pareggiate74
Gol totali segnati1416
Gol totali subiti1725
Media gol subiti per partita1.31.9
Percentuale possesso palla34.450.9
Numero totale di passaggi32735571
Numero totale di passaggi riusciti20824675
Tiri nello specchio della porta4945
Percentuale di tiri in porta49.045.5
Numero totale di cross271252
Numero medio di cross riusciti7762
Duelli per partita vinti681675
Duelli per partita persi756619
Corner subiti5675
Corner guadagnati6052
Numero di punizioni a favore162218
Numero di punizioni concesse226170
Tackle totali163190
Percentuale di successo nei tackle60.152.6
Fuorigiochi totali2316
Numero totale di cartellini gialli2329
Numero totale di cartellini rossi24

Sudtirol - Avellino Live

ENEL

