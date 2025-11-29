Benvenuti allo Stadio Druso di Bolzano per la sfida tra Sudtirol e Avellino, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. Le Lega ha posticipato il calcio di inizio della partita di mezz’ora in seguito ai ritardi per causa di forza maggiore, che hanno caratterizzato il viaggio della squadra ospite verso Bolzano. Il match avrà inizio alle 15.30.14:30

PREPARTITA

Sudtirol - Avellino è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:30 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Avellino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 63 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 5.5 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0 02-11-2025 Serie A Fiorentina-Lecce 0-1

Attualmente il Sudtirol si trova 17° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Avellino si trova 8° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 18; l'Avellino ha segnato 17 gol e ne ha subiti 25.

In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Carrarese e Modena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Cesena e l'Empoli ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Modena pareggiando 0-0 mentre L'Avellino ha incontrato l'Empoli perdendo 0-3.

Sudtirol e Avellino è la prima che si affrontano in campionato.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: