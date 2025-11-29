Il Venezia travolge il Mantova col risultato di 3-0. Nel corso del primo tempo, in cui i padroni di casa hanno giocato meglio ma tutto sommato equilibrato, è arrivato il gol di Hainaut a sbloccare la partita nel corso del 36° minuto.In avvio di ripresa l’espulsione (per somma di ammonizioni) di Radaelli indirizza completamente la partita in laguna e il neo-entrato Adorante firma la doppietta del definitivo 3-0, trasformando un calcio di rigore al 57° e colpendo il rovesciata al minuto 60.

Gran momento anche per il Mantova che è arriva a questa sfida dopo 3 successi consecutivi contro Sampdoria, Padova e Spezia. Nelle altre 10 giornate i biancorossi avevano ottenuto appena 5 punti. Balzo in classifica deciso quindi per i virgiliani che si sono tolti dalle acque turbolente del fondo della classifica raggiungendo il 15° posto.14:22

I PRECEDENTI. In totale sono 25 i confronti a Venezia tra lagunari e virgiliani. 4 le affermazioni dei biancorossi, 8 pareggi e 13 successi degli arancioneroverdi con la differenza reti a favore del Venezia: 33 contro 24.Il successo biancorosso in Veneto manca da ben 40 anni.16:37

Il direttore di gara designato è il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Gilberto Laghezza di Mestre; IV° ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, Var Rutella, Avar Fourneau.14:27

RIGORE REVOCATO! Il fallo inizia e si conclude fuori dall'area di rigore. E' dunque punizione dal limite. Busio e Kike Pérez sul pallone.15:19

Vantaggio legittimato dalle svariate occasioni avute dal Venezia che ha colpito una traversa con Bjarkason e con un gol divorato da Fila. Nel corso della prima frazione Pezzuto ha assegnato un calcio di rigore per i lagunari, giustamente revocato dalla sala VAR poichè il contatto tra Artioli e Kike Pérez avviene fuori area.15:54

Venezia - Mantova è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Mantova sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 36 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0

Attualmente il Venezia si trova 5° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 12; Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 22.

In casa il Venezia ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Padova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 0-2 mentre Mantova ha incontrato lo Spezia vincendo 4-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol.

Venezia e Mantova si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 2 volte, Mantova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.

