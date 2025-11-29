Il Venezia travolge il Mantova col risultato di 3-0. Nel corso del primo tempo, in cui i padroni di casa hanno giocato meglio ma tutto sommato equilibrato, è arrivato il gol di Hainaut a sbloccare la partita nel corso del 36° minuto.In avvio di ripresa l’espulsione (per somma di ammonizioni) di Radaelli indirizza completamente la partita in laguna e il neo-entrato Adorante firma la doppietta del definitivo 3-0, trasformando un calcio di rigore al 57° e colpendo il rovesciata al minuto 60.
Continua il buon momento del Venezia che inanella la terza vittoria consecutiva e porta il suo bottino a 25 punti. Gli arancioneroverdi rimangono al quinto posto in classifica ma si avvicinano al terzo posto, ad un punto, occupato da Cesena e Modena. Nella prossima giornata il Venezia verrà ospitato dall’Avellino mentre Mercoledì giocheranno contro l’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia.
Si interrompe a 3 vittorie invece la striscia positiva del Mantova che rimane a 14 punti e momentaneamente non perde posizioni in classifica. Nel prossimo turno di campionato i biancorossi ospiteranno, privi degli squalificati Bani e Radaelli, la Reggiana.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO PIER LUIGI PENZO! Venezia-Mantova 3-016:58
90'+2'
CI PROVA ANCORA CASAS! Conclusione da fuori col destro con la palla che non gira abbastanza e termina sul fondo.16:55
90'
4 minuti di recupero.16:53
89'
SALVATAGGIO SULLA LINEA! Altro cross di Sagrado da destra. Haps raccoglie a sinistra e scarica un gran sinistro. Castellini mura la conclusione con i piedi piantati sulla riga!16:53
86'
ANCORA VENEZIA! Cross da destra di Sagrado per il buon colpo di testa di Casas. Si rifugia ancora in corner Festa.16:50
82'
YEBOAH DA FUORI! Conclusione potente col mancino di Yeboah che trova la deviazione della difesa. La palla arriva comunque in porta. Parata centrale di Festa che alza sopra la traversa.16:45
80'
Duncan disegna, da centrocampo, un filtrante rasoterra per Casas. Buona copertura di Caprini.16:44
78'
Occasione per Svoboda sugli sviluppi del calcio d'angolo. Duncan batte corto sul vertice sinistro per Bjarkason che crossa sul secondo palo. Svoboda stacca e colpisce a lato incrociando sul primo palo.16:42
78'
Difesa Mantova sfiduciata. Maggioni, completamente libero, mette palla in corner.16:41
77'
Sostituzione esaurite su entrambe le panchine.16:40
76'
5° sostituzione Mantova. Esce Tommaso Marras ed entra Giacomo Fedel.16:40
76'
4° sostituzione Mantova. Esce David Wieser ed entra Flavio Paoletti.16:39
76'
5° sostituzione Venezia. Esce Kike Pérez ed entra Alfred Duncan.16:38
76'
4° sostituzione Venezia. Esce Gianluca Busio ed entra Antonio Casas.16:38
72'
Sul giro palla arretrato del Venezia Svoboda si addormenta e lascia scorrere il pallone dietro di sè. Bonfanti prova ad approfittarne ma arriva la chiusura puntuale di Haps.16:36
70'
3° sostituzione Venezia. Esce Antoine Hainaut ed entra Richie Sagrado.16:33
69'
VENEZIA VICINO AL 4-0! Busio prova a piazzarla da fuori area facendo girare esternamente il destro da posizione centrale. La palla esce vicino all'incrocio dei pali.16:33
67'
Trattenuta plateale di Joël Schingtienne su Castellini. Pezzuto estrae il cartellino giallo.16:31
66'
In affanno la difesa del Mantova che, anche quando recupera palla, deve affontare la pressione fortissima del Venezia.16:29
62'
OCCASIONE MANTOVA! Primo intervento difficile per Stankovic sulla reazione biancorossa. Marras penetra da destra e calcia forte sul primo palo trovando la deviazione in corner dell'estremo difensore del Venezia.16:26
62'
3° sostituzione Mantova. Esce Simone Trimboli ed entra Maat Caprini.16:26
62'
2° sostituzione Mantova. Esce Davis Mensah ed entra Nicholas Bonfanti.16:25
61'
Sono serviti appena 15 minuti ad Adorante per firmare la doppietta che ha congelato la partita.16:27
60'
GOOL!! VENEZIA-Mantova 3-0!! Rovesciata di Andrea Adorante!! Bjarkason scende nuovamente a sinistra e crossa al centro trovando una deviazione che fa impennare il pallone. Cella prova ad allontanare di testa ma troppo debolmente alzando la palla di poco. Adorante si coordina e in rovesciata firma la doppietta!
Ancora sala VAR all'opera per valutare la dinamica del tocco con il braccio di Bani. Rigore confermato.16:20
55'
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Yeboah ubriaca di finte la difesa biancorossa e se ne va sulla destra. Il suo cross impatta sul braccio largo di Bani.16:18
54'
La difesa del Mantova mette fuori l'ennesimo cross di Hainaut. Haps raccoglie al limite e conclude a lato con il mancino.16:17
53'
Kike Pérez si accentra da destra e prova a colpire col mancino. Svirgola completamente e la palla termina in rimessa laterale.16:16
52'
Colpo di testa debole di Kike Pérez sul cross di Hainaut. Blocca Festa.16:15
50'
Corre ai ripari Possanzini inserendo un terzino destro al posto di un esterno alto.16:12
50'
1° sostituzione Mantova. Esce Francesco Ruocco ed entra Tommaso Maggioni.16:12
48'
Sugli sviluppi Busio va direttamente in porta da posizione defilata. La palla indirizzata sul secondo palo impatta sulla testa di Yeboah che devia all'indietro.16:14
47'
MANTOVA IN 10! Doppio giallo per Radaelli che, già squalificato per la partita contro la Reggiana in quanto diffidato, deve abbondare anticipatamente il rettangolo di gioco.16:15
47'
SECONDO GIALLO PER RADAELLI! Bjarkason svernicia Radaelli sulla sinistra che lo stende.16:10
46'
2° sostituzione Venezia. Esce Daniel Fila ed entra Andrea Adorante.16:08
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Venezia.16:08
Vantaggio legittimato dalle svariate occasioni avute dal Venezia che ha colpito una traversa con Bjarkason e con un gol divorato da Fila. Nel corso della prima frazione Pezzuto ha assegnato un calcio di rigore per i lagunari, giustamente revocato dalla sala VAR poichè il contatto tra Artioli e Kike Pérez avviene fuori area.15:54
Hainaut permette al Venezia di andare in vantaggio negli spogliatoi. Il gol del francese dell'1-0 arriva al minuto 36 con un buon tiro a beffare Festa sul secondo palo.15:52
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Venezia-Mantova 1-0.15:51
45'+3'
Spazza lontano Stankovic sulla pressione del Mantova. Fila va in pressione sulla difesa lombarda e commette fallo.15:50
45'+1'
Intervento molto deciso di Radaelli su Bjarkason. Pezzuto estrae il cartellino. Anche lui era diffidato e salterà la partita interna contro la Reggiana.15:48
45'
4 minuti di recupero.15:47
44'
Il piano tattico della partita è chiaramente cambiato. Ora è il Mantova a pressare alto sul giro palla dei padroni di casa.15:46
43'
Si rende pericoloso il Mantova ma il gioco è fermo per un fallo in attacco di Castellini.15:45
42'
Primo giallo anche per il Venezia. Michael Svoboda allarga il braccio abbattendo Marras.15:44
40'
Stankovic stacca per appropriarsi del pallone su un cross dalla trequarti sinistra. Non mantiene il controllo del pallone facendo correre un brivido alla difesa lagunare. Pezzuto ferma tutto ravvisando la carica dell'attacco biancoscudato sull'estremo difensore del Venezia.15:43
38'
Timida reazione del Mantova che prova a sviluppare sulla destra con Ruocco. Attenta la difesa del Venezia.15:42
36'
GOOL!! VENEZIA-Mantova 1-0!! Gol di Antoine Hainaut!! Da quinto a quinto per il vantaggio lagunare. Bjarkason da sinistra crossa con il destro a servire Mensah a centro area. Cella anticipa e allontana servendo, di fatto, Hainaut che, defilato a destra, lascia rimbalzare il pallone, si coordina e incrocia trafiggendo Festa.
Ancora i lagunari sulla destra. Hainaut crossa per l'inserimento di Mensah. Allontana la difesa biancorossa.15:35
31'
ANCORA FILA! Terzo tentativo dell'attaccante ceco che gira di testa verso il secondo palo un pallone da destra. Fuori di un soffio.15:34
31'
Non ce la fa Sverko, sostituito.15:33
31'
1° sostituzione Venezia. Esce Marin Sverko ed entra Ridgeciano Haps.15:33
30'
Ancora gioco fermo. Sverko sembra soffrire per un dolore muscolare.15:32
29'
Arriva il primo giallo del match. Bani, diffidato, salterà la partita con la Reggiana.15:31
25'
CHE OCCASIONE PER IL VENEZIA! Busio alza con lo scavetto una palla deliziosa per Fila che da 2 passi colpisce col piattone sinistro e manda alto!15:27
24'
Bjarkason sistema palla sul destro sul vertice e fa partire un cross ben calibrato sul secondo palo. Grandissima copertura di Bani che salva il Mantova.15:28
23'
Prova a spingere il Venezia con Yeboah che svaria su quasi tutto il fronte offensivo, ma trova la difesa del Mantova ben organizzata e attenta.15:26
20'
Yeboah approfitta di un errore di Ruocco in fase di impostazione e punta a tutta velocità la difesa biancorossa. Esagera il ghanese perdendo il possesso del pallone a seguito di un dribbling di troppo.15:23
19'
MANTOVA IN AVANTI! Sviluppa bene il Mantova con Marras che da destra mette un gran pallone per Mensah che anticipa tutti sul primo palo ma mette sul fondo!15:21
17'
Alta la conclusione di Busio. Occasione sfumata.15:19
16'
RIGORE REVOCATO! Il fallo inizia e si conclude fuori dall'area di rigore. E' dunque punizione dal limite. Busio e Kike Pérez sul pallone.15:19
14'
Sala VAR a lavoro per determinare il punto del contatto del tackle.15:17
13'
CALCIO DI RIGORE PER IL VENEZIA! Yeboah servito in verticale si gira all'interno dell'area di rigore ma viene murato dalla difesa al momento del tiro. La palla schizza al limite dove arriva Kike Pérez che sposta il pallone e trova l'intervento falloso di Artioli. Nessun dubbio per Pezzuto che indica il dischetto.15:19
12'
Break di Ruocco che spezza la marcatura a centrocampo e si accentra a gran velocità da sinistra. Il suo passaggio in diagonale per Marras viene intercettato dalla difesa del Venezia.15:15
10'
TRAVERSA DI BJARKASON! Cross dalla destra. Sul secondo palo svetta Bjarkason che di testa colpisce la parte alta della traversa e termina in rimessa dal fondo.15:13
10'
Ancora Venezia avanti. Busio prova il destro dalla distanza con la traiettoria deviata dalla difesa biancorossa.15:12
8'
Conquista metri il Venezia schiacciando dietro la difesa lombarda. Hainaut viene servito sulla destra e cerca il traversone ottenendo il primo calcio d'angolo della partita.15:11
6'
Doumbia se ne va sulla sinistra saltando Wieser e mette palla al centro rasoterra. Si scatena una serie di rimpalli col pallone che danza pericolosamente davanti alla porta di Festa. Pezzuto ferma tutto per un fallo in attacco degli arancioneroverdi.15:08
4'
Gioco fermo con Schingtienne a terra dolorante all'altezza del centro del campo. Il Mantova riconsegna sportivamente il pallone a Stankovic per riprendere l'azione.15:07
3'
Continua la formazione ospite a gestire il pallone nonostante il pressing altissimo dei lagunari.15:05
1'
Subito un tiro in porta per il Venezia. Il Mantova inizia la partita col suo solito giro palla ma un errore di Marras consegna il pallone a Fila che trova spazio e prova la conclusione col destro dai 20 metri. Il pallone arriva docile per la parata facile di Festa.15:04
INIZIA LA PARTITA! Fischia Pezzuto e il Mantova muove il primo pallone del match.15:02
Possanzini schiera Mensah al centro del tridente a causa dell'assenza forzata di Leonardo Mancuso.14:59
FORMAZIONE UFFICIALE VENEZIA. 3-1-4-2. Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Busio; Bjarkason, Kike Pérez, Doumbia, Hainaut; Yeboah, Fila.14:29
Il direttore di gara designato è il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Il fischietto salentino sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti di Bari e Gilberto Laghezza di Mestre; IV° ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, Var Rutella, Avar Fourneau.14:27
I PRECEDENTI. In totale sono 25 i confronti a Venezia tra lagunari e virgiliani. 4 le affermazioni dei biancorossi, 8 pareggi e 13 successi degli arancioneroverdi con la differenza reti a favore del Venezia: 33 contro 24.Il successo biancorosso in Veneto manca da ben 40 anni.16:37
Gran momento anche per il Mantova che è arriva a questa sfida dopo 3 successi consecutivi contro Sampdoria, Padova e Spezia. Nelle altre 10 giornate i biancorossi avevano ottenuto appena 5 punti. Balzo in classifica deciso quindi per i virgiliani che si sono tolti dalle acque turbolente del fondo della classifica raggiungendo il 15° posto.14:22
3 vittorie nelle ultime 4 giornate di campionato hanno catapultato il Venezia al 5° posto in classifica a quota 22 punti, a -4 punti da Cesena e Modena che, dopo lo scontro diretto di ieri sera terminato 1-0 per i bianconeri, si trovano appaiate a 26 punti al secondo posto, alle spalle del Monza che può già tentare una mini fuga. Gli arancioneroverdi arrivano galvanizzati dopo il derby vinto per 2-0 all'Euganeo contro il Padova.14:17
Siamo allo Stadio Pier Luigi Penzo! Il Venezia di Giovanni Stroppa ospita il Mantova di Davide Possanzini.14:11
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Venezia e Mantova, gara valida per la 14° gara di Serie BKT.14:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori14:10
Venezia - Mantova è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 novembre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Mantova sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Daniele Rutella.
Ivano Pezzuto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
36
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Palermo-Reggiana 2-1
12-09-2025
Serie B
Avellino-Monza 2-1
25-09-2025
Coppa Italia
Torino-Pisa 1-0
30-09-2025
Serie B
Frosinone-Cesena 3-1
19-10-2025
Serie B
Empoli-Venezia 1-1
29-10-2025
Serie B
Spezia-Calcio Padova 1-1
08-11-2025
Serie A
Como-Cagliari 0-0
Attualmente il Venezia si trova 5° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece Mantova si trova 15° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte). Il Venezia ha segnato 25 gol e ne ha subiti 12; Mantova ha segnato 13 gol e ne ha subiti 22.
In casa il Venezia ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Padova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e lo Spezia ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 0-2 mentre Mantova ha incontrato lo Spezia vincendo 4-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 4 gol.
Venezia e Mantova si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 2 volte, Mantova ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: