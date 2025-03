Dallo stadio Zini di Cremona è tutto, grazie per aver seguito con noi Cremonese-Cittadella. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!19:19

90'+5' Fine partita! Cremonese-Cittadella 2-2. Alle reti di Okwonkwo e Rabbi rispondono Valoti e Pickel!19:09

90'+4' Zanimacchia conquista un calcio di punizione, salgono i compagni.19:06

90'+2' Giallo a Marco Nasti per un intervento ai danni di Desogus.19:04

90' Saranno cinque i minuti di recupero. 19:02

83' La Cremonese segna il terzo gol ma gli avversari sono tutti fermi: l'arbitro aveva fischiato poco prima fallo in attacco.18:55

79' Nasti si gira da fuori area e incrocia, il suo tiro viene però parato da Kastrati! Le sostituzioni sono entrate benissimo in partita!18:52

78' Non molla la Cremonese che vuole ribaltare il match! Tiro di Nasti che termina a lato!18:50

77' Fuori anche Simone Rabbi per Davide Djily Diaw.18:56

76' Dal Canto si affida ai cambi: fuori Edoardo Masciangelo per Emmanuele Matino.18:54

76' Assist di Dennis Tørset Johnsen.18:52

75' GOOOOOOL! CREMONESE-Cittadella 2-2! Pareggia i conti la Cremonese in un paio di minuti!! Errore in uscita di Kastrati dopo un pasticcio della difesa del Cittadella, ne approfitta Johnsen per strappare via il pallone e servire Pickel che non sbaglia a porta vuota!



Guarda la scheda del giocatore Charles Pickel18:53

74' Ora insiste la Cremonese che vuole ribaltare il match! Ceccherini questa volta di testa non trova la porta e spara alto!18:47

73' GOOOOL! CREMONESE-Cittadella 1-2! Accorcia le distanze la squadra di Stroppa! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo torre di Ceccherini che di testa tira in porta. Tiro respinto con la mano di Kastrati, la palla finisce dalle parti di Valoti che con il petto devia in porta!



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti18:47

72' Dentro anche Charles Monginda Pickel per Michele Collocolo.18:49

72' La Cremonese sostituisce Tommaso Barbieri per Luca Zanimacchia.18:49

66' Ancora la Cremonese che prova ad accorciare le distanze. Valoti tenta la conclusione al volo dal limite dell'area che viene deviata in calcio d'angolo.18:39

65' Nasti si gira e tenta il tiro ma nel controllo perde il tempo e si fa rubare palla dagli avversari.18:38

63' Un'altra occasione interessante per il Cittadella che continua a creare a discapito degli avversari. Cremonese che dopo il secondo gol si è vista poco e ora deve trovare il modo per reagire.18:36

61' Intervento duro di Luca Ravanelli ai danni di Rabbi. Ammonito il giocatore della Cremonese.18:33

61' Altro cambio per il Cittadella: Simone Tronchin lascia il posto a Francesco Amatucci.18:32

55' Lascia il campo anche Paulo Azzi per Marco Nasti.18:27

55' Doppio cambio per la Cremonese, esce Jari Vandeputte per Mattia Valoti.18:26

55' Il Cittadella sostituisce Orji Okwonkwo per Jacopo Desogus.18:26

54' Ammonito Simone Rabbi per un intervento su Ravanelli. 18:26

52' Carissoni serve in verticale Okwonkwo che ancora una volta buca la difesa avversaria. L'attaccante poi arriva alla conclusione ma colpisce l'esterno della rete.18:25

48' Nessun cambio alla ripresa, al momento in campo gli stessi 11 per parte del primo tempo.18:20

48' Rimane in fase d'attacco il Cittadella che vuole chiudere la partita. Calcio d'angolo a favore degli ospiti.18:20

46' Assist di Orji Okwonkwo.18:19

46' Cremonese-CITTADELLA 0-2! Rubito il raddoppio degli ospiti dopo appena 15 secondi! Palla verticale di Tronchin per Okwonkwo, il nigeriano fatica nel trattenere il pallone che gli scappa alle spalle dove però era arrivato Simone Rabbi che con un tap-in butta in rete!



Guarda la scheda del giocatore Simone Rabbi18:19

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Cremonese-Cittadella!18:18

La Cremonese dovrà tornare in campo più lucida e più concreta specie in fase realizzativa. Costruisce bene la squadra di Stroppa un po' limitata però nella fase conclusiva. Ottimo invece l'approccio del Cittadella cha ha capito come fare male agli avversari. 18:12

Era andato vicino al gol dopo appena un minuto, al 12' il suo tiro finisce di poco alto, poi al terzo tentativo Okwonkwo non sbaglia e firma l'1 a 0 del Cittadella in casa della Cremonese. Diversi gli errori dei grigiorossi, poco lucidi sotto porta e mai troppo pericolosi. L'occasione più grande ce l'ha avuta Azzi quando tutto solo a un metro dalla porta si coordina male e spara alto. Sul finale gli ospiti sprecano l'opportunità del raddoppio con una palla di Tronchin troppo lunga per Rabbi.18:11

45'+2' Fine primo tempo! Cremonese-Cittadella 1 a 0 grazie alla rete di Okwonkwo!18:05

45'+1' Occasione del raddoppio sprecata dal Cittadella: Tronchin vince un contrasto e ruba palla agli avversari, poi sbaglia il passaggio per Rabbi da solo davanti alla porta. 18:04

45' Segnalato un minuto di recupero. 18:01

44' Collocolo dal limite dell'area tenta il tiro in porta, facile per Kastrati che blocca il pallone.18:01

42' Tentativo da fuori area di Azzi deviato in calcio d'angolo.17:59

38' GOOOL! Cremonese-CITTADELLA 0-1! Okwonkwo! Al terzo tentativo l'attaccante non sbaglia! Palla di Rabbi che, complice una deviazione, arriva al nigeriano che con il mancino segna un gol bellissimo di prima!



Guarda la scheda del giocatore Orji Okwonkwo17:56

37' Rischio del Cittadella: esce a vuoto Kastrati, allontana prontamente Carissoni! Poco dopo va al cross Barbieri, palla troppo lunga per Bianchetti.17:53

31' Masciangelo si invola verso l'area avversaria poi scarica per il compagno Vita. Il centrocampista del Cittadella tenta la conclusione, determinante l'intervento di Ravanelli in scivolata.17:48

27' Ci riprova di testa l'attaccante della Cremonese De Luca, palla che finisce di poco a lato.17:43

20' Cross di Barbieri in area alla ricerca dei compagni, impatta male di testa De Luca che manda direttamente fuori.17:37

17' Azzi si divora l'1 a 0! Cross di Vandeputte sul secondo palo, sponda di Ravanelli per l'ex Cagliari che tutto solo a un metro dalla porta spara alto!17:34

13' Si fa notare anche la Cremonese, il tiro di Vandeputte viene bloccato da Kastrati. 17:31

12' Altra occasione per Okwonkwo! Castagnetti perde il duello con D'Alessio che riesce a servire l'attaccante del Cittadella. Stop e tiro del nigeriano che termina alto di poco!17:30

11' Cross basso di Masciangelo in area, allontana bene la difesa della Cremonese. 17:27

6' Tentativo di Collocolo dal limite dell'area prontamente respinto da Kastrati.17:24

4' Dall'altra parte c'è il tentativo di Barbieri in diagonale, l'arbitro però fischia fallo in attacco per un pestone proprio del giocatore della Cremonese.17:22

2' Prima occasione della partita dopo appena 1 minuto per il Cittadella! Okwonkwo spreca la rete del vantaggio con il destro e manda fuori di poco! 17:18

1' Si parte! Comincia Cremonese-Cittadella! Fischia l'arbitro Crezzini!17:16

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA (3-5-2): Kastrati - Salvi, Capradossi, Carissoni - D’Alessio, Vita, Palmieri, Tronchin, Masciangelo - Okwonkwo, Rabbi. All. Dal Canto.16:50

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Fulignati - Ceccherini, Ravanelli, Bianchetti - Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi - Johnsen, De Luca. All. Stroppa.16:49

Per il Cittadella invece è vietato sbagliare: la squadra di Dal Canto si presenta al match dopo due sconfitte consecutive ma visti i risultati del pomeriggio delle rivali portare punti a casa è fondamentale per la salvezza. Vincono Mantova, Brescia e Frosinone che staccano dalla zona play-out nella quale al momento militano Cittadella e Reggiana, entrambe però con un match in meno. 17:11

La Cremonese è alla caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli contro Palermo e Catanzaro. La squadra di Stroppa non è mai riuscita in questa stagione a portare a casa tre vittorie consecutive: un periodo altalenante ma senz'altro positivo vede i grigiorossi al quarto posto in classifica con 7 punti in meno rispetto allo Spezia con una partita in più. 17:07

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Cremonese-Cittadella, match valido per la 31ª giornata di Serie B!16:22

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp