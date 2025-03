Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!17:02

Il match termina col Mantova che conduce per 2-0 nei confronti del Sudtirol. I padroni di casa passano in vantaggio dopo una decina di minuti grazie ad una rete di Mensah, che batte a rete da pochi passi. Successivamente gli ospiti sprecano con Molina l’occasione del pareggio, prima del raddoppio di Radaelli, che insacca con un gran destro al volo dal limite. Nel secondo tempo partono meglio gli altoatesini, che accorciano le distanze dopo una decina di minuti, ma si vedono annullare dal Var la rete per un fallo in attacco. Nella fase restante del match gli ospiti non riescono ad ottenere un gol della bandiera che avrebbero meritato, mentre per i padroni di casa Mancuso fallisce in maniera clamorosa il gol del 3-0.16:59

90'+8' Fischio finale dell'incontro. Mantova-Sudtirol 2-016:58

90'+6' Dibenedetti si trova un pallone a ridosso dell'area e calcia di destro, ma Adominis respinge.16:57

90'+6' Festa intercetta in presa alta il corner di Pyyhtia.16:56

90'+5' Conclusione provata da Kofler, che viene deviata in angolo.16:56

90'+5' Bragantini entra in area e la sua conclusione viene respinta dalla difesa.16:55

90'+3' Il Mantova gestisce il risultato sfruttando la sua superiorità nel palleggio.16:54

90' Sette minuti di recupero.16:51

86' Radaelli prova due volte la conclusione, che viene respinta dalla difesa avversaria.16:46

84' Cambio in difesa per il Mantova. Esce Cristiano Bani ed entra Matteo Solini.16:44

82' Odogwu entra in area, dopo aver ricevuto da Pyyhtia, e calcia a lato.16:43

81' Dopo un lungo fraseggio del Mantova tiro cross di Brignani che termina direttamente sul fondo.16:42

78' Cambio per il Mantova. Esce il trequartista Leaonardo Mancuso ed entra il centrocampista David Wieser.16:40

78' Cambio sulla trequarti per il Mantova. Esce Francesco Galuppini ed entra Davide Bragantini.16:39

77' Cambio a centrocampo del Suditorl. Esce Fabian Tait ed entra Alessandro Mallamo.16:38

77' Trimboli rientra e prova la conclusione a giro, che termina alta.16:37

76' Ruocco dalla sinistra calcia di sinistro, ma il portiere respinge.16:37

75' Mancuso, approfittando di uno sbilanciamento totale del Sudtirol, si trova solo davanti al portiere, ma nel tentativo di saltarlo si fa rubare il pallone dal portiere.16:37

75' Conclusione da fuori area di Pyyhtia che viene respinta da Festa in corner.16:35

74' Gori entra in area e, servito da Molina, ma di sinistro, pressato da Bani, calcia alto.16:35

73' Cambio di esterni per il Mantova. Esce Antonio Fiori ed entra Francesco Ruocco.16:33

70' Corner di Pyyhtia e colpo di testa di Pietrangeli che si stampa sulla traversa.16:31

70' Cross dalla destra di Molina per Barreca, che batte al volo, ma il suo tiro viene deviato in corner da Radaelli.16:31

68' Cambio in difesa per il Sudtitrol. Esce Frederic Veseli ed entra Andrea Masiello.16:28

67' L'arbitro espelle un componente della panchina del Mantova.16:28

66' Dopo una revisione l'arbitro giudica non falloso l'intervento di Veseli e revoca la doppia ammonizione.16:27

65' L'arbitro viene richiamato al Var a rivedere l'azione.16:26

65' L'arbitro ammonisce l'allenatore del Sudtirol Castori per proteste.16:26

64' Rosso per il Sudtirol. Espulso Frederic Veseli per doppia ammonizione per un intervento in scivolata ai danni di Mancuso, che stava entrando in area.16:30

61' Sul ribaltamento di fronte Fiore prova la conclusione, che viene respinta in corner.16:23

61' Molina da destra mette un pallone all'indietro per Pyyhtia, che calcia da pochi passi al volo, trovando la respinta della difesa.16:22

58' Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Silvio Merkaj ed entra Gabriele Gori.16:20

57' Dopo la revisione l'arbitro segnala il fallo in attacco e annulla la rete. Si resta sul 2-0.16:18

57' L'arbitro va a vedere un presunto intervento ai danni di Brignani.16:18

56' Giallo per il Mantova. Ammonito Marco Festa per proteste.16:27

55' GOL! Mantova-SUDTIROL 2-1. Rete di Raphael Odogwu. Cross di Molina dalla destra per Odogwu, che di testa da pochi passi insacca.16:19

54' Cross di Barreca dalla sinistra, uscita a vuoto di Festa, che prima perde il pallone e poi riesce a recuperarlo.16:15

52' Tentativo di Debenedetti dal limite respinto da Veseli.16:13

51' Odogwu si libera in area e conclude in diagonale. Il pallone attraversa tutta la linea senza trovare alcuna deviazione.16:12

50' Cross di Barreca dalla sinistra e Cella anticipa Merkaj in corner.16:10

47' Corner di Pyyhtia, respinta di testa della difesa e tentativo al volo di sinistro di Barreca, che viene respinto dalla difesa. L'arbitro fischia fallo in attacco.16:09

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Sudtirol.16:06

45' Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Daniele Casiraghi ed entra Niklas Pyyhtia.16:09

45' Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Luca Belardinelli ed entra Jacopo Martini.16:07

45' Cambio in attacco per il Mantova. Esce Davis Mensah ed entra Alessandro Debenedetti.16:06

Il primo tempo termina col Mantova che conduce per 2-0 nei confronti del Sudtirol. I padroni di casa passano in vantaggio dopo una decina di minuti grazie ad una rete di Mensah, che batte a rete da pochi passi. Successivamente gli ospiti sprecano con Molina l’occasione del pareggio, prima del raddoppio di Radaelli, che insacca con un gran destro al volo dal limite.15:50

45'+2' Fischio finale del primo tempo. Mantova-Sudtirol 2-015:49

45'+1' Due minuti di recupero.15:47

41' GOL! MANTOVA-Sudtirol 2-0. Rete di Nicolo Radaelli. Mancuso prova la conclusione dal limite, che viene respinta dalla difesa, successivamente prova Galuppini, che viene anche lui anticipato, e il pallone arriva a Radaelli, che calcia al volo, mandando il pallone sotto la traversa.



37' Giallo per il Mantova. Ammonito Salvatore Burrai per proteste.15:39

37' Giallo per il Sudittol. Ammonito Silvio Merkaj per un intervento in ritardo ai danni di Burrai.15:38

36' Cross da sinistra di Barreca, spizzato da Odogwu, e Molina, solo davanti al portiere, mette a lato.15:37

33' Merkaj appoggia un pallone dietro per Belardinelli, il cui piattone destro esce a lato.15:34

27' Giallo per il Sudtirol. Ammonito Luca Belardinelli per un intervento in ritardo ai danni di Trimboli.15:29

26' Adamonis anticipa Fiori, entrato in area a seguito di una triangolazione con Mancuso.15:28

25' Lancio per Odogwu, che non riesce a controllare il pallone.15:27

23' Punizione dalla sinistra di Burrai. Traiettoria insidiosa, ma Mancuso non arriva in tempo per la deviazione.15:25

21' Destro dalla distanza di Fiori, deviato in corner da Adamonis.15:23

18' Galuppini avanza e dai 25 metri fa partire un sinistro, che termina alto.15:20

17' Giallo per il Sudtirol. Ammonito Frederic Veseli per proteste dopo un fallo sanzionato su Mensah.15:19

15' Galuppini serve Mensah, che entra in area e conclude sull'esterno della rete, ma l'attaccante è in fuorigioco.15:17

14' Belardinelli serve Merkaj, che prova la sterzata in area, ma non riesce nè a concludere nè a passare il pallone.15:16

11' GOL! MANTOVA-Sudtirol 1-0. Rete di Davis Mensah. Lancio di Galuppini, Mancuso mette al centro al volo per Mensah, che anticipa Pietrangeli e appoggia in rete.



7' Mischia nell'area del Mantova, conclusa con una conclusione alta di Odogwu da buona posizione. Ma l'arbitro segnala un fallo in attacco al giocatore del Sudtirol.15:09

2' Tentativo di trivela da sinistra di Fiori. Pallone direttamente fra le braccia di Adamonis.15:03

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Mantova.15:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.14:59

SUDTIROL(3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Veseli; Molina, Belardinelli, Tait, Casiraghi, Barreca; Merkaj, Odogwu Allenatore: Fabrizio Castori14:58

MANTOVA(4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Celli, Bani; Burrai, Trimboli; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah Allenatore: Davide Possanzini14:59

Lo scontro diretto della gara di andata, giocato in Trentino, è terminato 2-2.14:33

Gli ospiti hanno in classifica 4 punti in più rispetto agli avversari, essendo reduci da 5 risultati utili consecutivi che ne hanno favorito il sorpasso e l’allungo.14:32

I padroni di casa sono terz’ultimi con 30 punti e non vincono da 8 giornate, nelle quali hanno ottenuto solamente 3 pareggi.14:31

Benvenuti allo Stadio Danilo Martelli di Mantova per la sfida tra Mantova e Sudtirol, gara valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie B.14:30

