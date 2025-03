Dopo i primi quarantacinque minuti dominati dal Modena (che è passato in vantaggio al 33’ con Magnino), nella ripresa riparte con un altro piglio il Catanzaro, che trova la rete del pari al 62’ con Iemmello, servito da Scognamillo: la rete dell’attaccante viene dapprima annullata dal direttore di gara e poi convalidata dopo l’intervento del Var. Ma al Modena bastano tre minuti per riportarsi in vantaggio: al 65’ Palumbo batte un corner, Gliozzi anticipa Scognamillo e con una spizzata di testa batte Pigliacelli per il 2-1 finale.17:04