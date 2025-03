Dal Ferraris è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Sampdoria-Frosinone. Arrivederci e alla prossima di Serie B! Buona serata!17:03

90'+5' Fine partita! Sampdoria-Frosinone 0-3! In gol Kone, Monterisi e Ghedjemis tutti nel secondo tempo!16:57

90' Segnalati quattro minuti di recupero. 16:54

87' Inizia a svuotarsi il Ferraris. Tanti i fischi che si sentono arrivare dagli spalti.16:51

85' Assist di Giorgi Kvernadze.16:49

85' GOOOOOOOOLLL! Sampdoria-FROSINONE 0-3! La chiude Farès Ghedjemis! L'errore di Sekulov apre il campo a Kvernadze in contropiede che serve il campo che con il mancino la mette all'angolino!



81' Tentativo di testa di Lucioni sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla termina alta.16:45

80' La Sampdoria non sfrutta un calcio d'angolo a 10 minuti dalla fine che potrebbe riaprire il match. Cross battuto sul primo palo, anticipato dagli avversari. 16:44

77' Per il Frosinone esce Riccardo Marchizza per Gabriele Bracaglia.16:39

77' Cambio anche sull'altra fascia, lascia il campo Pietro Beruatto per Leonardo Benedetti.16:39

77' Per la Sampdoria esce Fabio Depaoli per Nikola Sekulov.16:38

75' Calcio di punizione battuto da Beruatto sul secondo palo, non riesce a coordinarsi bene per la conclusione Altare disturbato dagli avversari.16:39

73' Cambio forzato per il Frosinone. Benjamin Lhassine Kone si butta a terra toccandosi il flessore. Interviene lo staff medico ed entra Ebrima Darboe.16:36

71' Check over! Gol confermato! Sampdoria-Frosinone 0-2!16:33

71' Check del VAR per la posizione di Monterisi sul momento della deviazione.16:33

71' Assist di Fabio Lucioni.16:36

70' GOOOOOOL! Sampdoria-FROSINONE 0-2! Rete tutta dalla difesa giallazzurra, Lucioni-Monterisi! Il neo-entrato pizzica e devia di testa, si inserisce benissimo Monterisi che sorprende gli avversari e firma il raddoppio!



67' Ammonito Fabio Depaoli.16:34

66' Finisce anche la partita di Filippo Distefano, al suo posto Emanuele Pecorino.16:34

66' İsak Vural lascia il posto a Fabio Lucioni.16:31

66' Triplo cambio per il Frosinone: fuori Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo per Giorgi Kvernadze.16:30

65' È una partita bellissima al Ferraris! Cross di Curto in area, ci prova in rovesciata Depaoli. La palla finisce contro gli avversari e i blucerchiati chiedono calcio di rigore per un tocco di mano. Nessun intervento irregolare secondo Dionisi, riparte così velocemente il Frosinone in contropiede con Ghedjemis che arriva stanco sul fondo e non è preciso nel cross. 16:30

62' La Sampdoria sostituisce Matteo Ricci per Fabio Abiuso.16:25

60' Risponde subito la Sampdoria con un tiro a giro di Massimo Coda! Vola Cerofolini che chiude ancora una volta la sua porta e nega il gol all'attaccante blucerchiato.16:25

59' Palo di Marchizza! Il capitano del Frosinone tenta il terzo tiro al volo questa volta da posizione impossibile, praticamente da corner e colpisce il legno esterno. 16:24

55' GOOOOOL! Sampdoria-FROSINONE 0-1! Mette la firma Benjamin Lhassine Kone con il suo primo gol in campionato! Kone ruba la palla a Yepes al limite dell'area poi dopo una finta conclude forte con il mancino. Una deviazione spiazza Cragno che non può nulla.



55' Fuori anche Rémi Oudin per Ebenezer Ajodun Akinsanmiro.16:18

54' Primi cambi per la Sampdoria: fuori Bartosz Bereszyński per Marco Curto.16:17

53' Da una parte all'altra del campo! Frosinone vicino al gol! Tiro dalla distanza di Oyono che colpisce l'incrocio dei pali! La palla rimane in area ma dopo una serie di rimpalli la Sampdoria riesce ad allontanare!16:17

52' Occasione Sampdoria! Conclusione potente di Yepes dal limite dell'area diretta nell'angolino basso, ottimo intervento di Cragno in tuffo. Sulla respinta poi corre Beruatto che commette fallo su Monterisi!16:16

50' Tentativo di Ambrosino dal limite dell'area deviato in corner. Insiste il Frosinone. 16:12

48' Rischio enorme della Sampdoria! Errore in fase di impostazione di Bereszynski che si fa scappare il pallone consentendo il recupero agli avversari che poi però non riescono ad arrivare alla conclusione. 16:12

47' Tiro da fuori di Sibilli, risposta di Cerofolini in tuffo. 16:09

46' Nessun cambio all'intervallo, si riparte con gli stessi 11 per parte. 16:07

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Sampdoria-Frosinone! 16:06

Il primo tempo tra Sampdoria e Frosinone si chiude senza reti ma non sono affatto mancate le occasioni. Ottimo approccio alla partita da parte degli ospiti, da subito pericolosi in particolar modo con le conclusioni e i guizzi di Ghedjemis. Tre i tiri in porta dei giallazzurri - 11 in totale - che hanno dovuto fare i conti con un ottimo primo tempo di Alessio Cragno. Portiere protagonista anche dall'altra parte: Cerofolini nega l'1 a 0 della Sampdoria parando il rigore a Massimo Coda.15:53

45'+2' Fine primo tempo! 0-0 tra Sampdoria e Frosinone. 15:50

45' Segnalati due minuti di recupero.15:47

44' Cross di Depaoli sul secondo palo, stacco di Coda disturbato da Oyono, la sua conclusione di testa termina a lato.15:47

42' Cartellino giallo a Rémi Oudin per aver fermato Bohinen in contropiede.15:45

38' Parato! Michele Cerofolini para il rigore a Massimo Coda! Secondo rigore parato dopo quello a Shpendi contro il Cesena! Esulta il Frosinone! Si rimane sullo 0-0.15:45

38' Rigore sbagliato di Massimo Coda!15:41

37' Prende anche l'ammonizione Michele Cerofolini.15:39

36' Calcio di rigore per la Sampdoria! Cerofolini stende in area Sibilli! Per l'arbitro non c'è dubbio, è calcio di rigore! 15:39

33' Occasione Sampdoria! Tiro di testa di Depaoli che termina di pochissimo sopra la traversa! 15:38

31' Doppia occasione per il Frosinone! Dribbling e finta di Distefano che si accentra in area e tira in porta, conclusione respinta da Cragno. Poi la palla finsice al limite dell'area dove si trova Kone. Il centrocampista viene chiuso da tre avversari, perde il tempo e il suo tiro viene nuovamente parato dal portiere della Sampdoria.15:44

30' Reagisce la Sampdoria con la prima vera occasione: destro di Ricci su scarico di Coda, chiude Monterisi in scivolata facilitando l'intervento a Cerofolini.15:34

25' Ritmo leggermente calato dopo i primi 20 minuti molto intensi. Prova a creare il Frosinone chiuso bene dagli avversari. 15:34

20' Ghedjemis! Che occasione per il Frosinone! Sfida tra il franco-algerino e Beruatto sulla fascia destra, il numero 7 giallazzurro poi riesce nella conclusione con il mancino in diagonale, palla fuori di un soffio! 15:25

19' Cross lungo di Ricci alla ricerca di Massimo Coda, allontana di testa Bettella.15:25

12' Ammonito Emil Bohinen per un intervento su Depaoli.15:15

11' CRAGNO! Seconda conclusione in porta del capitano del Frosinone Marchizza! Cross di Ambrosino sul secondo palo, si coordina bene il numero 3 giallazzurro che al volo tira in porta. Salva in tuffo Alessio Cragno!15:25

7' Un altro calcio d'angolo a favore del Frosinone, ritmi molto alti in questi primi minuti di gioco. 15:25

5' Deviazione decisiva di Depaoli che manda in calcio d'angolo una conclusione potente con il mancino di Marchizza!15:25

4' Dopo una buona gestione della Sampdoria, il Frosinone recupera palla a centrocampo e tenta il contropiede. Intuisce Cragno che interviene in uscita.15:25

1' Parte forte la Sampdoria che dopo appena un minuto conquista calcio d'angolo!15:24

1' Si parte! Comincia Sampdoria-Frosinone! 15:24

Nel Frosinone assente Partipilo per un fastidio muscolare, in attacco Paolo Bianco punta tutto su Ambrosino, Ghedjemis e Distefano che torna titolare 6 mesi dopo l'ultima volta. Squalificato Tsadjout, a centrocampo torna Bohinen con Kone e Vural. Prima convocazione per Giorgio Cittadini dopo la rottura del legamento crociato che però partirà dalla panchina. 14:45

La Sampdoria recupera Cragno che dunque partirà tra i pali dal primo minuti. Nella difesa a tre torna Bereszynski insieme ad Altare e Veroli. Assente per squalifica Niang, in attacco Coda con alle spalle Sibilli e Oudin. Sulle fasce Depaoli e Beruatto.14:37

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE (4-3-3): Cerofolini - Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza - Vural, Bohinen, Kone - Ghedjemis, Ambrosino, Distefano. Allenatore: Bianco.14:46

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno - Bereszynski, Altare, Veroli - Depaoli, Ricci, Yepes, Beruatto - Oudin, Sibilli - Coda. Allenatore: Semplici.14:27

Il Frosinone si presenta al Ferraris con un rendimento molto positivo. L'obiettivo è dare continuità a quanto fatto recentemente: tre vittorie consecutive nelle ultime 3 partite che si aggiungono ai tre pareggi per un totale di 6 match da imbattuti. Per la prima volta da inizio campionato la squadra di Paolo Bianco è uscita dalla zona retrocessione ma attenzione alla classifica corta che non permette sbagli. 11:24

Due squadre che a inizio campionato erano tra le favorite per la promozione diretta, oggi si ritrovano a dover lottare per la salvezza. Una stagione al di sotto delle aspettative e ben tre cambi in panchina da entrambe le parti. Per la Sampdoria il match al Ferraris sarà fondamentale per provare a risalire in classifica: dopo i due successi consecutivi di inizio febbraio, la squadra di Leonardo Semplici ha incassato una sconfitta e quattro pareggi consecutivi.11:20

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Sampdoria-Frosinone, match valido per la 31ª giornata di Serie B!11:02

