Dopo i primi quarantacinque minuti chiusi sul 4-1, la Reggiana prova a salvare l’onore con un secondo tempo agonisticamente più feroce. Ma il Sassuolo si difende con ordine e “rischia” più volte di segnare la quinta rete, che arriva sul finale di gara grazie ad un rigore conquistato da Moro e calciato da Simone Verdi.21:22

90'+1' Finisce la partita! SASSUOLO-REGGIANA 5-1 (3’ Vergara, 15’ Mulattieri, 18’ aut. Reinhart, 35’ Lauriente, 38’ Boloca, 86’ rig. Verdi)! 21:18

88' Verdi lancia in porta Lipani, che chiude troppo il sinistro e la palla finisce fuori!21:16

87' Azione personale di Vergara che arriva sul fondo ma non riesce a mettere in mezzo la palla.21:15

86' GOL! SASSUOLO-Reggiana 5-1! Simone Verdi spiazza Bardi e infila alla sinistra dell'estremo difensore della Reggiana!



83' CALCIO DI RIGORE! Punizione di Verdi per Boloca che rimette in mezzo per Lipani. Para Bardi, poi Lucchesi atterra Moro: l'arbitro assegna il penalty.21:12

82' Ammonito Natan Girma per fallo su Obiang.21:10

81' OCCASIONE REGGIANA! Diagonale potente di Girma che Moldovan devia in angolo!21:08

80' Spunto di Lauriente, si salva la difesa ospite.21:07

79' Sostituzione Sassuolo: esce Edoardo Pieragnolo ed entra Yeferson Paz.21:06

78' Sostituzione Reggiana: esce Andrea Meroni e rientra in campo il capitano Paolo Rozzio, fuori da novembre.21:06

75' Quindici minuti al termine della gara.21:03

74' Sostituzione Sassuolo: esce Domenico Berardi ed entra Simone Verdi.21:01

72' Sinistro di Vergara da fuori area: pallone abbondantemente fuori.20:59

68' Doppia sostituzione per la Reggiana: fuori Portanova e Sersanti e dentro Maggio e Kabashi.20:56

67' Gondo resta a terra al limite dell'area dopo un contrasto con Pieragnolo: lascia correre il direttore di gara.20:55

64' Attacca ancora la Reggiana: cross di Lucchesi, tocca "sporco" Portanova: para Moldovan.20:51

62' Berlla azione della Reggiana ma libera la difesa neroverde.20:49

58' Triplo cambio per Grosso:fuori Volpato, Ghion e Mulattieri per Obiang, Moro e Lipani.20:45

57' Cartellino giallo per Edoardo Pieragnolo: intervento in ritardo su Vergara.20:44

56' Risponde la Reggiana con una conclusione di Portanova: blocca Moldovan.20:44

55' OCCASIONE SASSUOLO! Pieragnolo mette in mezzo una palla bassa che viene deviata, smanacciata da Bardi e attraversa tutto lo specchio della porta.20:43

54' Volpato si lamenta per un presunto contatto irregolare di Urso in area della Reggiana: l'arbitro lascia correre.20:42

53' Lottano con grinta i giocatori di Viali, alla ricerca di una rete per tentare di riaprire la partita.20:41

49' Bella combinazione tra Toljan e Berardi, con il fantasista che non trova lo spazio per calciare e prova a servire un pallone in mezzo: allontana la difesa ospite.20:37

45' Doppia sostituzione Reggiana: escono Reinhart e Fiamozzi per Girma e Urso.20:34

45' Inizia il secondo tempo! SASSUOLO-REGGIANA 4-1 (3’ Vergara, 15’ Mulattieri, 18’ aut. Reinhart, 35’ Lauriente, 38’ Boloca)!20:33

Cambi in vista per la Reggiana.20:35

Primi quarantacinque minuti decisamente divertenti. Vantaggio fulmineo della Reggiana al terzo minuto su un rovesciamento di fronte concluso con il bel gol di Vergara. Al quarto d’ora arriva il pari del Sassuolo, con Mulattieri che raccoglie il cross di Berardi deviato da Meroni e di destro batte Bardi. Nemmeno tre minuti ed arriva il vantaggio dei neroverdi: da un corner ancora di Berardi la palla viene rimessa in mezzo da Volpato verso Mulattieri, che però viene anticipato da Reinhart per il più classico degli autogol. Controlla bene il Sassuolo che al 35’ sigla la terza rete: errore di Libutti a centrocampo, Berardi intercetta il pallone e lancia Volpato, che a sua volta allarga per l’accorrente Lauriente che a tu per tu con Bardi non sbaglia. La Reggiana è tramortita e dopo soli tre minuti incassa il quarto gol: un illuminato Berardi lancia Toljan sulla destra, pross al bacio per l’incornata di Boloca che sfonda la rete.20:35

45'+1' Finisce la prima frazione di gioco. SASSUOLO-REGGIANA 4-1 (3’ Vergara, 15’ Mulattieri, 18’ aut. Reinhart, 35’ Lauriente, 38’ Boloca)!20:17

45' Un minuto di recupero.20:16

44' Cartellino giallo anche per Andrea Ghion: intervento falloso su Vergara.20:15

41' Ammonito Antonio Vergara per fallo da dietro su Pieragnolo.20:12

41' Cinque minuti alla fine del primo tempo.20:11

38' BOLOCA! SASSUOLO-Reggiana 4-1! Berardi apre per Toljan in sovrapposizione: il cross è perfetto per l'inserimento di Boloca che di testa gonfia ancora la rete!



35' GOL! SASSUOLO-Reggiana 3-1! LAURIENTE! Libutti perde malamente palla a centrocampo, Berardi lancia in contropiede Volpato che allarga a sinistra per Lauriente, che a tu per tu con Bardi non sbaglia infilando tra le gambe del portiere la rete del 3-1!



33' Giocata illuminata di Berardi che al volo lancia Toljan sulla destra.20:05

29' Possesso palla Reggiana in questa fase, con il Sassuolo che difende ordinato.20:00

24' Parte Berardi, ma il tiro finisce alto.19:55

23' Ghion e Berardi sulla palla.19:54

22' Cartellino giallo per Tobías Reinhart che stende Volpato poco fuori area.19:54

20' Ancora Berardi, palla respinta!19:51

18' AUTOGOL DI REINHART! SASSUOLO-Reggiana 2-1! Sugli sviluppi del corner calciato da Berardi, la palla arriva in mezzo per Mulattieri che viene anticipato da Reinhart che buca la propria porta!



17' Riparte in contropiede Lauriente, che si fa oltre metà campo e poi scarica il sinistro: Meroni devia in calcio d'angolo!19:48

15' MULATTIERI! SASSUOLO-Reggiana 1-1! Azione di Berardi che crossa in mezzo con il destro, palla deviata da Meroni che arriva sui piedi di Mulattieri che si gira ed infila Bardi!



14' Risponde la Reggiana: Portanova allarga per Fiamozzi che mette in mezzo per Gondo: palla fuori.19:45

13' Azione personale di Berardi ma il sinistro è debole.19:44

13' Fatica un pò il Sassuolo a creare occasioni da rete, complice la buona fase difensiva degli ospiti.19:57

9' La partita si sta giocando in un'atmosfera quantomeno surreale per un derby. Molti tifosi del Sassuolo hanno infatti disertato la gara per solidarietà con i tifosi della Reggiana, che a loro volta avevano deciso di protestare contro la società neroverde che aveva deciso di destinare loro il solo settore ospite (la Reggiana gioca le partite in casa al Mapei Stadium).19:42

5' LAURIENTE! Arriva la risposta dei neroverdi ma il tiro dell'esterno è centrale: para Bardi.19:36

3' GOL! Sassuolo-REGGIANA 0-1! VERGARA! Sul rovesciamento di fronte il tiro di Portanova viene rimpallato sui piedi di Vergara, che stoppa e al volo scarica un sinistro fulminante che non lascia scampo a Moldovan!



2' Berardi va giù in area dopo un contatto: protestano i giocatori.19:34

Allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia è tutto pronto. Comincia la sfida SASSUOLO-REGGIANA!19:31

Arbitra la sfida Federico La Penna di Roma, coadiuvato dagli assistenti Di Monti e Monaco e dal quarto uomo D’Eusanio. Giua e Miele rispettivamente al Var e Avar.19:37

La Reggiana deve fare a meno dello squalificato Marras e degli indisponibili Brekalo, Sampirisi e Vido. Gondo centravanti al posto dell’infortunato Vido.19:17

Il Sassuolo deve rinunciare agli indisponibili Skjellerup, Thorstvedt, Mazzitelli, Bonifazi, Doig e Russo. Spazio quindi a Pieragnolo sulla sinistra, Ghion in mediana e Lauriente in attacco.19:20

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana si schiera con il 4-3-3: Bardi – Fiamozzi, Meroni, Lucchesi, Libutti – Sersanti, Reinhart, Ignacchiti – Vergara, Gondo, Portanova. A disposizione: Sosa, Rozzio, Stulac, Cigarini, Pettinari, Maggio, Urso, Kumi, Kabashi, Girma, Nahounou, Sposito. All. Viali. 19:16

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Sassuolo scende in campo con il 4-2-3-1: Moldovan – Toljan, Romagna, Lovato, Pieragnolo – Boloca, Ghion – Berardi, Volpato, Lauriente – Mulattieri. A disposizione: Missori, Velthuis, Satalino, Obiang, Paz, Moro, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini, Muharemovic, Verdi. All. Grosso.19:20

La Reggiana è invece quart’ultima a 32 punti, a due lunghezze dalla salvezza diretta. La squadra di Viali ha raccolto quattro punti, frutto di quattro pareggi, nelle ultime sette partite, e non vince dalla gara contro il Palermo di fine gennaio. Nell’ultimo turno pareggio per 2-2 contro la Sampdoria.19:02

Il Sassuolo è capolista della serie B con 69 punti. La squadra di Grosso, imbattuta da sette gare, nell’ultimo turno ha battuto il Cittadella in trasferta per 1-2.19:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Sassuolo e Reggiana, gara valida per la 31esima giornata del campionato di serie B.19:00

