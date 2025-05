Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima partita di Serie B!22:30

90'+7' Fine partita: CREMONESE - SPEZIA 0-0.22:29

90'+3' Cartellino giallo per Pickel per una reazione nervosa.22:26

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.22:23

88' La Cremonese tiene palla e prova ad alzare il ritmo, ma lo Spezia è messo molto bene dietro e non lascia spazi.22:21

84' Dentro Falcinelli per Cassata.22:16

84' Due cambi nello Spezia, entra Reca per Aurelio.22:16

80' Cremonese più aggressiva in questa ripresa, lo Spezia sembra stia pensando più a preservare il pareggio, che risulterebbe molto prezioso in vista del ritorno.22:13

76' Valoti prende il posto di Vasquez.22:08

76' Dentro Pickel per Azzi.22:08

75' Nella Cremonese entra Zanimacchia per Barbieri.22:08

74' JOHNSEN! Cross in area di Collocolo, la palla attraversa tutta l'area e finisce tra i piedi di Johnsen, che tutto solo prova la conclsuione ma spara alto sopra la traversa.22:07

73' Cartellino giallo per Collocolo, fallo a metà campo su Kouda.22:05

72' Conclusione dalla distanza di Collocolo. Palla alta sopra la traversa.22:04

70' Dentro Kouda per Di Serio.22:02

70' Cambi nello Spezia, entra S.Esposito per Bandinelli.22:02

67' Calcio di punizione dal limite per la Cremonese, ci prova Gelli, palla di poco alta sopra la traversa.21:59

64' Stop e conclusione di Azzi da buona posizione, il tiro finisce alto sopra la traversa.21:57

63' Continua ad essere molto spezzettata la partita, le due squadre sembrano non riuscire a prendere in mano la gara.21:55

59' Cartellino giallo per Cassata, fallo su Antov.21:51

57' Sostituzione nella Cremonese, finisce la partita di Vandeputte, al suo posto entra De Luca.21:49

54' Gran botta di Vasquez al volo dal limite, blocca sicuro Gori.21:46

49' Pairetto viene richiamato al VAR e cambia la decisione, cartellino giallo per Bandinelli.21:42

46' Inizia il secondo tempo di CREMONESE - SPEZIA. Si riparte senza sostituzioni.21:37

Partita bloccata, gioco molto spezzettato e nessuna grande occasione da gol. L'alta posta in palio porta entrambe le squadre a giocare con attenzione. Poco dopo il quarto d'ora annullato un gol agli ospiti per un tocco con il braccio di Aurelio, mentre nel finale Collocolo ci prova in mischia, ma la sua conclusione viene neutralizzata da un intervento di Bandinelli.21:22

45'+3' Fine primo tempo: CREMONESE - SPEZIA 0-0.21:21

45'+1' CREMONESE VICINA AL GOL! Bandinelli si immola su una conclusione in mischia a botta sicura di Colloco.21:19

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.21:18

45' Cartellino giallo per Nagy, fallo su Johnsen21:18

40' Giropalla della Cremonese che prova a chiudere il primo tempo in avanti.21:12

36' Problema per Castagnetti dopo una botta presa in avvio di gara alla testa, al suo posto entra Gelli.21:08

33' Lancio lungo di Castagnetti, Gori in uscita anticipa Vasquez e Johnsen.21:06

29' Tiro cross di Azzi da posizione defilata, Gori costretto a smanacciare in calcio d'angolo.21:01

26' Cartellino giallo per Azzi per proteste.20:58

23' Calcio di punizione dai venti metri per la Cremonese, parte Johnsen ma sbatte sulla barriera.20:55

20' Venti minuti di gioco, Spezia più propositivo e alla ricerca del gol del vantaggio.20:53

17' ANNULLATO IL GOL DI AURELIO! P. Esposito serve un pallone pungente in area, Aurelio sbuca da dietro e infila Fulignati. Dopo un check al VAR il gol viene annullato per un tocco con il braccio del giocatore dei liguri.20:50

11' Mancino di Vasquez da fuori area, palla alla sinistra di Gori.20:44

8' Punizione dalla trequarti per lo Spezia, cross in area di Elia, spazza la difesa della Cremonese.20:40

7' Cartellino giallo per Antov, fallo su Elia.20:39

4' Molti scontri e passaggi in mezzo al campo in questi primi minuti di gioco.20:37

1' FISCHIO D’INIZIO DI CREMONESE - SPEZIA. Arbitra Pairetto.20:33

Nella Cremonese recupera a pieno Antov che parte dal primo minuti, con lui ci sono Ceccherini e Folino davanti a Fulignati. In attacco la coppia formata da Johnsen e Vazquez. Nello Spezia partono dalla panchina S. Esposito e Lapadula, in avanti spazio al tandem Di Serio, P.Esposito. In mezzo al campo con Cassata, ci sono Nagy e Bandinelli.19:53

Formazione SPEZIA (3-5-2): Gori - Wisniewski, Hristov, Mateju - Elia, Cassata, Nagy, Bandinelli, Aurelio - P. Esposito, Di Serio. A disposizione: Chichizola, Ferrer, S. Esposito, Lapadula, Falcinelli, Reca, Colak, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata.19:46

Formazione CREMONESE (3-5-2): Fulignati - Ceccherini, Antov, Folino - Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi - Johnsen, Vazquez. A disposizione: Drago, Tannander, Pickel, Valoti, De Luca, Gelli, Majer, Moretti, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti. 19:46

I liguri hanno terminato la stagione al terzo posto, mentre i lombardi in quarta piazza. Nelle semifinali hanno avuto la meglio rispettivamente del Catanzaro, lo Spezia, e della Juve Stabia, la Cremonese.18:46

Finale di andata dei play off di Serie B tra Cremonese e Spezia, per scoprire chi accompagnerà il Sassuolo e il Pisa in Serie A nella prossima stagione.18:44

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp