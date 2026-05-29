Lacrime per i giocatori del Catanzaro, ma anche per lo stesso Alberto Aquilani. E questa serata fa ancora più male, perché i calabresi ci hanno creduto fino alla fine grazie al 2-0 di questa partita targato Fellipe Jack e Frosinini. Ma serviva il terzo gol per prendere l’ascensore.
Che dire. Il Catanzaro ha dominato questo match all’U-Power di Monza, meritando anche il doppio vantaggio. Ma è mancato quel colpo in più per affossare i brianzoli. Monza deludente proprio nella partita più importante, ma a premiare Bianco e i suoi è stata la stagione comunque molto positiva. Per quanto fatto vedere quest’anno, infatti, il Monza meritava di seguire Venezia e Frosinone nella massima serie.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Catanzaro e l’intera stagione di Serie BKT 2025-2026 insieme a noi.22:12
90'+10'
Non basta il 2-0 del Catanzaro in casa del Monza. I brianzoli tornano in Serie A grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare e torna nella massima serie dopo una sola stagione di 'purgatorio'22:22
90'+9'
FINISCE QUI!!! IL MONZA TORNA IN SERIE A!!!22:03
90'+8'
Siamo al 98' e si gioca ancora...22:02
90'+7'
Gioco fermo perché c'è la panchina del Monza in campo e Iemmello pronto a litigare con qualcuno. Momenti di tensione 22:01
90'+7'
Petagna si gira e prova la conclusione, ma viene murato22:00
90'+6'
Petagna conduce la palla e fa passare del tempo, alleggerisce per Caso che guadagna un calcio d'angolo. Passano i secondi22:22
90'+5'
E giallo anche per Thiam che perde tempo nel calciare la rimessa dal fondo22:21
90'+3'
Arriva un giallo anche per Antov per aver ritardato una rimessa laterale del Catanzaro22:21
90'+2'
Contropiede Monza con una situazione di 4 contro 2. Colombo aspetta troppo per dare palla e si prende il fallo di Koffi che viene ammonito.21:56
90'+1'
Alesi cerca D'Alessandro, ma ci pensa Delli Carri poi Azzi guadagna un fallo laterale preziosissimo21:55
90'
6' di recupero...21:55
88'
OCCHIO A IEMMELLO!!! Palla dentro di Pompetti per Iemmello che non ci arriva di un niente sul tentativo di colpo di testa21:53
88'
Continuano le proteste dalla panchina del Catanzaro e arriva il rosso per Cristian Agnelli, vice di Aquilani. Rosso anche per il vice di Bianco, Filippo Pensalfini21:53
88'
Proteste di Alesi che se la prende anche con l'allenatore del Monza Bianco21:51
87'
Giallo anche per Birindelli per il fallo su Alesi21:51
86'
Tra l'altro Dany Mota era in diffida e salterà la prima giornata del prossimo campionato21:50
86'
Giallo anche per Dany Mota che era già uscito. Ma la sua reazione su questo fallo subito dal suo compagno porta all'ammonizione21:49
85'
Frosinini atterra Birindelli sul lungo linea: giallo per il giocatore del Catanzaro con la panchina del Monza che sta per entrare in campo21:49
83'
Ultimo cambio per il Monza: dentro Obiang per mettere più legna a centrocampo. Fuori Hernani21:47
82'
Alesi spinge sulla sinistra, cross deviato, ma ci arriva Thiam senza problemi21:45
80'
Il Monza non riparte. Grande fatica per la squadra di Paolo Bianco che deve difendersi21:45
80'
Ricapitolando. 2-0 Monza all'andata, 2-0 Catanzaro al ritorno. Situazione di parità assoluta che, al momento, premierebbe comunque il Monza grazie alla sua miglior classifica. Quindi la squadra di Aquilani deve segnare un altro gol per centrare la promozione21:45
79'
Secondo gol stagionale per Frosinini che era andato a segno contro il Frosinone21:44
79'
GOL! Monza-CATANZARO 0-2. Rete di Ruggero Frosinini. Favasuli con l’assist per Frosinini che in torsione trova l’angolo più lontano dove Thiam non può arrivare. Ancora un gol di testa.
Dentro anche D'Alessandro che prende il posto di Cassandro. Un attaccante in più21:42
78'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Koffi che prende il posto di Liberali che si prende anche gli applausi del pubblico di Monza21:42
78'
Liberali non ce la fa e Aquilani sarà costretto al cambio...21:41
78'
Corner corto per mettere in movimento Liberali, ma l'ex Milan si accascia a terra a causa dei crampi21:41
77'
Pompetti per Alesi che calcia da fuori area: deviazione e altro corner per il Catanzaro che continua a spingere22:19
76'
Ricordiamo ancora una volta che, per ribaltare la situazione, il Catanzaro deve vincere 3-0 visto il 2-0 del Monza dell'andata. Lo 0-2 non porterebbe quindi a supplementari e rigori: in caso di parità dopo due partite, infatti, passa quello meglio piazzata in classifica21:40
75'
Azzi allarga per Caso che cerca un nuovo numero, poi palla dentro messa in angolo dalla difesa del Catanzaro21:39
75'
Altro cambio per Bianco che fa entrare Antov al posto di Bakoune. Birindelli si sposta largo a destra21:38
74'
THIAM ANCORA DECISIVO!!! Petriccione la alza per Pittarello che calcia a tu per tu col portiere del Monza, ma Thiam dice di no21:38
72'
Prima giocata di Caso che dribbla Favasuli e si prende il fallo21:36
70'
E c'è anche l'ingresso di Lucchesi al posto di Carboni che stava faticando in maniera clamorosa su Liberali21:33
70'
Cambia anche Paolo Bianco che fa entrare Caso al posto di Cutrone. Servono rinforzi al Monza21:33
69'
Niente angolo, ma gioco fermo in questo momento dopo un colpo subito da Birindelli21:33
68'
Alesi e Favasuli entrano da tutte le parti, ma Hernani compie un grande intervento difensivo a mandare in angolo21:32
66'
Liberali semina il panico in transizione, palla dentro con Pompetti che fa un velo, ma non c'è nessuno a raccogliere la palla21:30
65'
IEMMELLO NON TROVA IL GOL!!! Altro erroraccio del Monza in fase di impostazione, attacca il Catanzaro, palla per Iemmello che calcia dal limite ma manda alto sopra la traversa. Che occasione per il 2-021:29
64'
ANCORA CATANZARO!!! Iemmello agisce da sponda per Liberali, che calcia col sinistro trovando ancora una volta Thiam21:29
64'
Altro cambio per Aquilani: dentro Frosinini che prende il posto di Fellipe Jack, autore del gol21:27
63'
CI PROVA ALESI!!! L'esterno del Catanzaro se la porta sul destro e fa partire la conclusione che non va tanto lontano dal palo alla sinistra di Thiam22:17
61'
Palla dentro per Cutrone che è pronto a calciare, ma arriva il grande intervento difensivo di Antonini che manda in angolo21:25
59'
Palla dentro per Alesi che va a sbattere su Bakoune: per l'arbitro non è sfondamento, ma fallo di Bakoune. Si lamenta la panchina del Monza21:23
58'
Fellipe Jack ancora pericoloso sul corner, ma Thiam salta più in alto di tutti e subisce anche il fallo21:22
57'
ANCORA MONZA!!! Conclusione di Hernani, sullo scarico di Bakoune, ma non entra neanche questa21:22
57'
MONZA VICINO ALL'1-1!!! E da un'occasione all'altra. Petagna difende palla: cross da sinistro per Colombo che trova però i guantoni da Pigliacelli che fa un grande intervento21:20
56'
CLAMOROSA CHANCE PER IL 2-0!!! Pittarello per Iemmello che ci va troppo debole sulla conclusione a tu per tu con Thiam che para. Calabresi vicinissimi al raddoppio21:20
55'
Secondo cambio per Aquilani: dentro Alesi per spingere di più sulla fascia. Fuori Di Francesco21:19
53'
Cutrone con la verticalizzazione per Petagna: sponda per Colombo che viene però anticipato prima di andare alla conclusione22:15
52'
Colpo di testa di PITTARELLO sullo spiovente di Di Francesco, palla di poco a lato alla destra di Thiam21:16
50'
Ancora Monza in avanti, ma nessuno riesce a calciare verso la porta di Pigliacelli22:13
49'
Sinistro di Cutrone dal limite dell'area completamente svirgolato. Prima occasione per il Monza che però non punge quando arriva nella metà campo avversaria21:13
47'
Cassandro cerca Pittarello in area, arriva l'anticipo di Delli Carri che viene anche spinto dall'attaccante del Catanzaro21:11
47'
Cambio anche nel Catanzaro: dentro Pompetti che prende il posto di Pontisso, che era stato ammonito nel primo tempo21:10
47'
DENTRO PETAGNA!!! C'è stato un cambio per il Monza: dentro Petagna ad affiancare Cutrone. Fuori un Dany Mota poco ispirato21:10
47'
Catanzaro avanti sul Monza per 1-0, serve però vincere 3-0 per i calabresi per centrare la promozione in Serie A21:09
46'
SI RIPARTE A MONZA!!!21:09
Monza che dovrà fare più densità a centrocampo, dove il Catanzaro spinge senza problemi arrivando ‘facile’ al limite dell’area di rigore. I calabresi devono spingere, infatti, sulle conclusione da fuori e con i calci piazzati. Fondamentali dove sono pericolosissimi e i brianzoli fanno fatica.20:56
Il discorso qualificazione è tutt’altro che finito visto il gol del difensore del Catanzaro che rimette tutto in gioco dopo lo 0-2 dell’andata. La squadra di Aquilani ha fatto valere la maggior voglia in questo primo tempo, contro un Monza che ha sprecato troppo quando si è trovato nella metà campo avversaria.20:54
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Avanti il Catanzaro dopo i primi 45 minuti grazie al gol di Fellipe Jack20:52
45'+3'
SFIORA IL GOL IL MONZA!!! Scarico di Bakoune per Pessina: sinistro dell'ex Atalanta che sfiora l'incrocio dei pali. Clamorosa chance per il pari20:52
45'+1'
Due minuti di recupero...20:49
45'
Ancora un colpo di testa di FELLIPE JACK, ma questa volta risponde presente Thiam20:48
44'
CATANZARO VICINO AL 2-0!!! Sinistro di contro balzo di Liberali che trova però i guantoni di Thiam che salva il Monza20:47
42'
Pigliacelli lancia lungo per Pittarello che va giù sul contatto con Ravanelli. Tutto ok per Massa, grandi proteste dei giocatori del Catanzaro21:02
40'
Il Catanzaro deve vincere però 3-0 per riuscire a ribaltare la situazione dopo il successo per 2-0 del Monza all'andata20:45
40'
Ed è il 2° gol stagionale di Fellipe Jack, andato a segno nel finale di campionato contro lo Spezia20:44
39'
GOL! Monza-CATANZARO 0-1. Rete di Fellipe Jack. Vantaggio dei calabresi col gol di testa di Fellipe Jack che batte Thiam sull’assist di Pontisso da calcio di punizione.20:43
38'
Resta davanti il Catanzaro che guadagna un calcio di punizione per fallo di Hernani su Di Francesco20:42
36'
ANCORA CATANZARO!!! Pontisso prende il tempo a Bakoune e prova la conclusione dal limite, ma sbaglia completamente la misura del tiro20:39
35'
OCCASIONE CATANZARO!!! Di Franceco con lo spiovente sul primo palo, Iemmello sfiora soltanto e Thiam si salva parando in due tempi20:38
34'
Bella palla di Pontisso per Pittarello che non riesce però a controllare in area. Sarebbe stato pronto per calciare verso Thiam20:38
31'
Occhio a Cassandro che cerca Pittarello in area, ma difende Dany Mota con una grande chiusura difensiva20:34
30'
68% di possesso palla per il Catanzaro dopo la prima mezz'ora di gioco...20:34
30'
Pittarello resta a terra, ma si continua a giocare. Aquilani arrabbiato... Col suo giocatore che resta a terra, perché il Monza ha ripreso a giocare20:33
29'
PITTARELLO A TERRA IN AREA!!! Resta giù l'attaccante del Catanzaro su un contrasto in area con Carboni, ma per Massa non c'è niente e fa continuare.20:32
28'
Contropiede del Catanzaro, ma Pittarello non riesce a controllare in area sull'opposizione di Delli Carri che subisce anche fallo20:31
27'
Altra azione sprecata dal Monza in avanti. Pessina aveva servito per Hernani che calcia però addosso a Fellipe Jack20:30
26'
Pontisso era anche nella lista dei diffidati: salterà la prima giornata del prossimo campionato20:29
25'
Primo giallo del match. In tackle Pontisso prende Dany Mota sugli stinchi e viene ammonito20:28
24'
Occhio alla palla lunga per Iemmello, con Thiam che deve uscire fino al limite dell'area per recuperare. Che rischio21:00
22'
Cutrone spalle alla porta, riesce comunque a girarsi e a calciare verso la porta, ma conclusione debole e para senza problemi Pigliacelli20:25
20'
Azione sprecata qua dal Monza. Bakoune per Birindelli che crossa sul secondo palo dove non c'era nessuno. C'era invece Cutrone sul primo palo in attesa del pallone20:24
19'
Petriccione cerca un'apertura per Pittarello, ma si alza la bandierina. La difesa del Monza perfetta nel gestire il fuorigioco. Si lamenta Iemmello che era solo in area20:23
18'
Dany Mota cerca l'ingresso in area da sinistra, ma gli toglie palla in modo regolare Pontisso. Dany Mota non si è ancora acceso20:21
17'
Pittarello per Di Francesco che entra in area da sinistra, ma ci mette il piede Ravanelli evitando la conclusione del giocatore di proprietà del Palermo20:21
14'
RISPONDE IL MONZA!!! Contropiede per i padroni di casa guidato da Cutrone: destro dell'ex Milan con Antonelli che devia in angolo. Grosso rischio per la difesa di Aquilani che qui era piazzata malissimo20:17
13'
OCCHIO A FELLIPE JACK!!! Pontisso trova Fellipe Jack a centro area sul calcio di punizione, il brasiliano gira di testa ma para Thiam20:16
12'
Favasuli riesce a sgusciare via dietro a Azzi che commette fallo. Calcio di punizione appena fuori dall'area per il Catanzaro: una sorta di corner corto20:15
11'
Ritmi non altissimi finora. C'è anche la componente caldo da tenere in conto20:14
8'
Pessina allarga per Birindelli che crossa da destra, Cutrone aggancia ma non controlla e sfuma l'occasione per il Monza. Sarebbe stato più pericoloso Dany Mota che era a centro area da solo20:12
7'
Spiovente per Pittarello, capisce tutto Delli Carri che lo anticipa di testa sul servizio di Cassandro20:10
6'
Niente di fatto sul calcio di punizione. Pessina aveva provato il servizio immediato per Cutrone, ma c'è in anticipo Antonini che recupera20:08
5'
Questa volta è Cassandro a fare fallo su Azzi. Calcio di punizione interessante per il Monza dalla trequarti20:08
3'
Birindelli chiude un bel triangolo con Cutrone, ma non riesce a calciare. Poi il fallo di Azzi su Cassandro e recupera palla il Catanzaro20:06
2'
Prima sgroppata a sinistra di Liberali, ma Birindelli rientra e si prende anche una spinta. Punizione per il Monza20:04
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Catanzaro...20:03
Squadre in campo. Ci sarà l'esecuzione del 'Canto degli italiani' prima del fischia d'inizio di questa partita19:59
Il direttore di gara sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Mucera. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci saranno Aleandro Di Paolo (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).19:44
Sono 37 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Catanzaro. I brianzoli hanno vinto anche l'andata in casa, con un 2-1 di rimonta con i gol di Álvarez e Birindelli. I calabresi non vincono al Brianteo dal 1984, con l’1-0 di Giuseppe Lorenzo.19:52
Due cambi anche per Aquilani. Nel Catanzaro c'è Fellipe Jack a completare il trio di difensori con Antonini e Cassandro. Sulla sinistra spazio a Di Francesco che prende il posto di Alesi. Out per infortunio Alphadjo Cissé.19:48
Due cambi per il Monza rispetto alla gara d'andata: c'è Delli Carri al centro della difesa al posto di Ravanelli, mentre Hernani gioca titolare sulla trequarti al posto di Colpani. Non convocati Galazzi, Mari e Keita Balde.19:46
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Pigliacelli - Cassandro, Matias Antonini, Fellipe Jack - Favasuli, Petriccione, Pontisso, F.Di Francesco - Liberali, Iemmello; Pittarello. All. Alberto Aquilani. A disposizione: Marietta - Brighenti, Bashi, Frosinini, Koffi, Verrengia - Alesi, Nuamah, Oudin, Pompetti, Rispoli - M.D’Alessandro.19:40
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza scende in campo con un 3-4-1-2 in cui figurano: Thiam - Birindelli, Delli Carri, A.Carboni - Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi - Hernani - Dany Mota, Cutrone. All. Paolo Bianco. A disposizione: Pizzignacco - Brorsson, Capolupo, Lucchesi, Antov, L.Ravanelli - Obiang, Ciurria, Colpani - Caso, A.Álvarez, Petagna.19:34
Ricordiamo, infatti, la regola dei playoff di Serie B. In caso di parità nelle due gare non ci saranno tempi supplementari e rigori. Passa la squadra col miglior piazzamento in classifica.19:28
Si riparte dal 2-0 dell’andata per il Monza, che ha espugnato il Ceravolo grazie ai gol di Hernani e Caso nel secondo tempo. E dire che il Catanzaro aveva sfiorato il vantaggio sullo 0-0, non riuscendo però a bucare la porta di Thiam. I brianzoli sono vicini alla promozione in Serie A. Per ribaltare la situazione, infatti, i calabresi dovranno vincere 3-0 all'Unipol Arena per centrare la promozione in Serie A19:14
Benvenuti alla diretta scritta di Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei playoff promozione della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio all’U-Power Stadium di Monza.19:08
Monza - Catanzaro è valevole per la giornata numero Finale del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 29 maggio alle ore 20:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Catanzaro sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
17
Falli fischiati
482
Fuorigioco
40
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
76
Espulsioni
7
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.6
Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:
Serie A: 17 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026
Serie A
Como-Roma 2-1
06-04-2026
Serie A
Juventus-Genoa 2-0
12-04-2026
Serie A
Como-Inter 3-4
25-04-2026
Serie A
Verona-Lecce 0-0
17-05-2026
Serie A
Juventus-Fiorentina 0-2
29-05-2026
Serie B
Monza-Catanzaro 0-2
Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte). Il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32; il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51.
Monza e Catanzaro si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 8 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Monza-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Tra campionato di Serie BKT e 'post season', il Monza ha vinto due delle ultime tre partite (1N) disputate contro il Catanzaro, compresa l'andata delle Semifinali playoff 2025/26, dopo che i brianzoli non avevano strappato la posta piena in nessuno dei precedenti 13 incroci (9N, 4P) con i calabresi nel torneo cadetto.
Tra campionato di Serie BKT e 'post season', il Monza ha pareggiato ben 17 incontri sui 37 complessivi (8V, 12P) giocati contro il Catanzaro; soltanto contro il Brescia, la squadra biancorossa ha chiuso in parità più match (20/62) nel torneo cadetto.
Dopo il successo per 2-1 dello scorso 4 ottobre nella gara di andata della 'regular season' di questo torneo (grazie ai gol di Agustín Álvarez e Samuele Birindelli), il Monza potrebbe vincere due match interni di fila contro il Catanzaro per la prima volta tra campionato e 'post season' di Serie BKT.
Considerando solo le fasi 'post season' del campionato di Serie BKT, il Monza è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime otto sfide (7V, 1N), segnando almeno due gol in ognuna di queste (18 in totale per una media di 2.3 a incontro); l'ultimo ko dei brianzoli nel torneo dopo la stagione regolare risale al 3-0 subito sul campo del Cittadella, nalla gara di andata delle Semifinali playoff 2020/21 (i brianzoli furono poi eliminati nel doppio confronto con il punteggio complessivo di 2-3).
Il Catanzaro ha perso le ultime due sfide 'post season' in Serie BKT (ritorno Semifinali playoff contro il Palermo e andata Finale contro il Monza), entrambe per 2-0 - dopo che aveva vinto le precedenti due (turno preliminare playoff e andata Seminfinali), entrambe per 3-0; i calabresi non subiscono tre ko consecutivi in generale in Serie BKT dal dicembre 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana in quel caso).
Il Catanzaro è stato sconfitto per 0-2 dal Monza nella Finale di andata playoff di questo campionato; in precedenza ben due delle tre squadre che avevano perso con uno scarto di almeno due gol il match di andata nell'ultimo atto del playoff, sono state poi promosse in Serie A: il Torino (nel 2006 contro il Mantova) e l'Hellas Verona (nel 2019 contro il Cittadella).
Nelle ultime sei stagioni di Serie BKT (dal 2020/21), Monza e Catanzaro sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol nelle fasi 'post season' del torneo cadetto: 18 le reti realizzate dai brianzoli e 15 quelle messe a referto nel periodo dai calabresi.
Hernani ha trovato il gol nella gara di andata delle Finali playoff contro il Catanzaro, realizzando in totale sei reti nella Serie BKT 2025/26 (inclusa post season); soltanto due volte, il brasiliano ha segnato più marcature in una singola stagione nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni: sette con il Parma nel massimo torneo 2020/21 e sette con la Reggina nella Serie BKT 2022/23.
Patrick Cutrone ha preso parte a nove gol (sei reti e tre passaggi vincenti) in questa stagione di Serie BKT, inclusi playoff; tra i giocatori che hanno partecipato ad almeno altrettante marcature, l'attaccante del Monza è quello che ha disputato meno partite (19).
Pietro Iemmello ha segnato sei reti nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: