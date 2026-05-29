Che dire. Il Catanzaro ha dominato questo match all’U-Power di Monza, meritando anche il doppio vantaggio. Ma è mancato quel colpo in più per affossare i brianzoli. Monza deludente proprio nella partita più importante, ma a premiare Bianco e i suoi è stata la stagione comunque molto positiva. Per quanto fatto vedere quest’anno, infatti, il Monza meritava di seguire Venezia e Frosinone nella massima serie.

Lacrime per i giocatori del Catanzaro, ma anche per lo stesso Alberto Aquilani. E questa serata fa ancora più male, perché i calabresi ci hanno creduto fino alla fine grazie al 2-0 di questa partita targato Fellipe Jack e Frosinini. Ma serviva il terzo gol per prendere l’ascensore.

Si riparte dal 2-0 dell’andata per il Monza, che ha espugnato il Ceravolo grazie ai gol di Hernani e Caso nel secondo tempo. E dire che il Catanzaro aveva sfiorato il vantaggio sullo 0-0, non riuscendo però a bucare la porta di Thiam. I brianzoli sono vicini alla promozione in Serie A. Per ribaltare la situazione, infatti, i calabresi dovranno vincere 3-0 all'Unipol Arena per centrare la promozione in Serie A19:14

Ricordiamo, infatti, la regola dei playoff di Serie B. In caso di parità nelle due gare non ci saranno tempi supplementari e rigori. Passa la squadra col miglior piazzamento in classifica.19:28

Sono 37 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Monza e Catanzaro. I brianzoli hanno vinto anche l'andata in casa, con un 2-1 di rimonta con i gol di Álvarez e Birindelli. I calabresi non vincono al Brianteo dal 1984, con l’1-0 di Giuseppe Lorenzo.19:52

Il direttore di gara sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti e dal quarto ufficiale, il sig. Giuseppe Mucera. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR, ci saranno Aleandro Di Paolo (VAR) e Ivano Pezzuto (AVAR).19:44

Pessina allarga per Birindelli che crossa da destra, Cutrone aggancia ma non controlla e sfuma l'occasione per il Monza. Sarebbe stato più pericoloso Dany Mota che era a centro area da solo20:12

Cutrone spalle alla porta, riesce comunque a girarsi e a calciare verso la porta, ma conclusione debole e para senza problemi Pigliacelli20:25

Pittarello resta a terra, ma si continua a giocare. Aquilani arrabbiato... Col suo giocatore che resta a terra, perché il Monza ha ripreso a giocare20:33

Il discorso qualificazione è tutt’altro che finito visto il gol del difensore del Catanzaro che rimette tutto in gioco dopo lo 0-2 dell’andata. La squadra di Aquilani ha fatto valere la maggior voglia in questo primo tempo, contro un Monza che ha sprecato troppo quando si è trovato nella metà campo avversaria.20:54

Monza che dovrà fare più densità a centrocampo, dove il Catanzaro spinge senza problemi arrivando ‘facile’ al limite dell’area di rigore. I calabresi devono spingere, infatti, sulle conclusione da fuori e con i calci piazzati. Fondamentali dove sono pericolosissimi e i brianzoli fanno fatica.20:56

E c'è anche l'ingresso di Lucchesi al posto di Carboni che stava faticando in maniera clamorosa su Liberali21:33

Liberali non ce la fa e Aquilani sarà costretto al cambio...21:41

Tra l'altro Dany Mota era in diffida e salterà la prima giornata del prossimo campionato21:50

Gioco fermo perché c'è la panchina del Monza in campo e Iemmello pronto a litigare con qualcuno. Momenti di tensione 22:01

Siamo al 98' e si gioca ancora...22:02

PREPARTITA

Monza - Catanzaro è valevole per la giornata numero Finale del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 29 maggio alle ore 20:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Catanzaro sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 17 Falli fischiati 482 Fuorigioco 40 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 76 Espulsioni 7 Cartellini per partita 5.0 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 17 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2 15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1 06-04-2026 Serie A Juventus-Genoa 2-0 12-04-2026 Serie A Como-Inter 3-4 25-04-2026 Serie A Verona-Lecce 0-0 17-05-2026 Serie A Juventus-Fiorentina 0-2 29-05-2026 Serie B Monza-Catanzaro 0-2

Attualmente il Monza si trova 3° in classifica con 76 punti (frutto di 22 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 59 punti (frutto di 15 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte).

Il Monza ha segnato 61 gol e ne ha subiti 32; il Catanzaro ha segnato 62 gol e ne ha subiti 51.

Monza e Catanzaro si sono affrontate 37 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 8 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Monza-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Tra campionato di Serie BKT e 'post season', il Monza ha vinto due delle ultime tre partite (1N) disputate contro il Catanzaro, compresa l'andata delle Semifinali playoff 2025/26, dopo che i brianzoli non avevano strappato la posta piena in nessuno dei precedenti 13 incroci (9N, 4P) con i calabresi nel torneo cadetto.

Tra campionato di Serie BKT e 'post season', il Monza ha pareggiato ben 17 incontri sui 37 complessivi (8V, 12P) giocati contro il Catanzaro; soltanto contro il Brescia, la squadra biancorossa ha chiuso in parità più match (20/62) nel torneo cadetto.

Dopo il successo per 2-1 dello scorso 4 ottobre nella gara di andata della 'regular season' di questo torneo (grazie ai gol di Agustín Álvarez e Samuele Birindelli), il Monza potrebbe vincere due match interni di fila contro il Catanzaro per la prima volta tra campionato e 'post season' di Serie BKT.

Considerando solo le fasi 'post season' del campionato di Serie BKT, il Monza è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime otto sfide (7V, 1N), segnando almeno due gol in ognuna di queste (18 in totale per una media di 2.3 a incontro); l'ultimo ko dei brianzoli nel torneo dopo la stagione regolare risale al 3-0 subito sul campo del Cittadella, nalla gara di andata delle Semifinali playoff 2020/21 (i brianzoli furono poi eliminati nel doppio confronto con il punteggio complessivo di 2-3).

Il Catanzaro ha perso le ultime due sfide 'post season' in Serie BKT (ritorno Semifinali playoff contro il Palermo e andata Finale contro il Monza), entrambe per 2-0 - dopo che aveva vinto le precedenti due (turno preliminare playoff e andata Seminfinali), entrambe per 3-0; i calabresi non subiscono tre ko consecutivi in generale in Serie BKT dal dicembre 2023 (contro Ascoli, Brescia e Reggiana in quel caso).

Il Catanzaro è stato sconfitto per 0-2 dal Monza nella Finale di andata playoff di questo campionato; in precedenza ben due delle tre squadre che avevano perso con uno scarto di almeno due gol il match di andata nell'ultimo atto del playoff, sono state poi promosse in Serie A: il Torino (nel 2006 contro il Mantova) e l'Hellas Verona (nel 2019 contro il Cittadella).

Nelle ultime sei stagioni di Serie BKT (dal 2020/21), Monza e Catanzaro sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol nelle fasi 'post season' del torneo cadetto: 18 le reti realizzate dai brianzoli e 15 quelle messe a referto nel periodo dai calabresi.

Hernani ha trovato il gol nella gara di andata delle Finali playoff contro il Catanzaro, realizzando in totale sei reti nella Serie BKT 2025/26 (inclusa post season); soltanto due volte, il brasiliano ha segnato più marcature in una singola stagione nei Big-5 campionati europei e rispettive seconde divisioni: sette con il Parma nel massimo torneo 2020/21 e sette con la Reggina nella Serie BKT 2022/23.

Patrick Cutrone ha preso parte a nove gol (sei reti e tre passaggi vincenti) in questa stagione di Serie BKT, inclusi playoff; tra i giocatori che hanno partecipato ad almeno altrettante marcature, l'attaccante del Monza è quello che ha disputato meno partite (19).

Pietro Iemmello ha segnato sei reti nella fase post season di Serie BKT (dal 2004/05) - tutte con la maglia del Catanzaro - al pari di Francesco Tavano, Pablo Gonzalez e Christian Gytkjær: soltanto Gianluca Lapadula conta più marcature (nove) realizzate dopo la 'regular season' del torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: