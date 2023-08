Per la diretta di Cosenza-Modena è tutto, buon proseguimento di serata. 22:36

Nel prossimo turno Modena-Pisa mentre il Cosenza ritornerà in campo dopo la sosta. 22:36

Il Modena ribalta il Cosenza, andato in vantaggio con Tutino, grazie ai gol di Strizzolo e Abiuso e sale a 6 punti in classifica. Calabresi ko, fermi a quota 4. 22:34

90'+7' E' FINITA! COSENZA-MODENA 1-2! Reti di Tutino, Strizzolo e Abiuso. 22:32

90'+7' AMMONITO CALO': proteste eccessive. 22:31

90'+6' TIRO DI CALO'! Destro potente su cui il portiere respinge, salvando il vantaggio. 22:31

90'+5' Imbucata di Palumbo in area calabrese, Fontanarosa chiude l'iniziativa. 22:30

90'+4' Sventagliata fuori misura di Calò, si riparte con la rimessa di Gagno. 22:29

90'+3' Campanile in area ospite, mischia ma gli attaccanti rossoblù non riescono a andare alla conclusione. 22:28

90'+1' Si gioca il primo dei 7 minuti di recupero. 22:26

90' QUINTO CAMBIO NEL MODENA: entra Silvestri, esce Manconi. 22:25

90' QUARTO CAMBIO NEL MODENA: entra Falcinelli, esce Tremolada. 22:24

88' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il numero 90 gialloblù. 22:24

87' GOL! Cosenza-MODENA 1-2! Rete di Abiuso. Ospiti in vantaggio: Tremolada lancia Manconi, Micai respinge ma non può nulla sul tap-in di Abiuso.



86' Colpo di testa di Crespi sulla punizione di Calò, sfera che esce sul fondo alla destra di Gagno. 22:21

85' AMMONITO ABIUSO: trattenuto Rispoli. 22:20

83' QUINTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Praszelik, esce Zuccon. 22:18

83' QUARTO CAMBIO NEL COSENZA: entra Crespi, esce Tutino. 22:17

81' TERZO CAMBIO NEL MODENA: entra Cotali, esce Ponsi. 22:15

80' SECONDO CAMBIO NEL MODENA: entra Gargiulo, esce Gerli. 22:15

80' AMMONITO VIVIANI: fallo su Manconi. 22:15

78' Anticipo di D'Orazio sul cross di Palumbo. 22:14

77' Traversone di Calò sul secondo palo ma nessun compagno attacca la porta. 22:12

76' Pressing del Cosenza, recuperata la sfera. 22:11

74' DESTRO DI ZUCCON! Al termine di un'azione insistita, il centrocampista di casa per poco non inquadra la porta. 22:10

72' Cross di Palumbo in area, Fontanarosa allontana in fallo laterale. 22:07

71' Rilancio lungo di Gagno verso le punte, superata la metà campo. 22:06

69' TERZO CAMBIO NEL COSENZA: entra Arioli, esce Mazzocchi. 22:03

68' Metà della ripresa, punteggio sempre fermo sull'1 a 1. 22:03

66' Proteste del Cosenza per un possibile tocco di mano in area del Modena: check del Var, non c'è alcuna irregolarità. 22:02

65' Retropassaggio non semplice a Gagno, il quale non corre rischi e spazza in fallo laterale. 21:59

63' SECONDO CAMBIO NEL COSENZA: entra Viviani, esce Voca. 21:57

62' PRIMO CAMBIO NEL COSENZA: entra D'Urso, esce Marras. 21:57

60' MODENA VICINO AL GOL! Contropiede di Tremolada che manda in porta Palumbo, sinistro su cui Micai compie un grande intervento. 21:55

59' Venturi! Sugli sviluppi, il pallone arriva al centrale di difesa rossoblù che scaglia un destro che non inquadra lo specchio di porta. 21:56

58' Marras vede l'inserimento di Zuccon in area, chiuso in calcio d'angolo. 21:53

56' Forcing dei calabresi, quinto tiro dalla bandierina. 21:51

55' Spunto di Tutino sull'out di destra, tiro-cross rasoterra deviato da Zaro. 21:51

54' Tiro-cross di Marras che non trova alcuna deviazione, pallone che sfila oltre il secondo palo. 21:49

53' Ritmi più bassi in questa prima parte della ripresa. 21:48

50' COSENZA PERICOLOSO! Ripartenza dei padroni di casa: destro di Tutino stoppato, poi Voca a rimorchio calcia alto di poco. 21:46

50' Punizione di Tremolada che sbatte sulla barriera. 21:44

49' AMMONITO FONTANAROSA: fallo su Abiuso. 21:43

48' Tremolada prova a servire Manconi, suggerimento irraggiungibile. 21:42

46' PRIMO CAMBIO NEL MODENA: entra Abiuso, esce Strizzolo. 21:40

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA-MODENA! Si riparte dal risultato di 1-1. 21:40

Squadre negli spogliatoi: Caserta e Bianco studiano le mosse in vista della ripresa per conquistare l'intera posta in palio. 21:28

Parità all'intervallo al ''Gigi Marulla'': padroni di casa avanti con Tutino su assist di Marras, risposta di Strizzolo (gol convalidato dopo intervento del Var). 21:24

45'+5' FINE PRIMO TEMPO! COSENZA-MODENA 1-1! Reti di Tutino e Strizzolo. 21:22

45'+3' Tutino anticipato dalla retroguardia di Bianco. 21:21

45'+1' AMMONITO STRIZZOLO: fallo su Marras. 21:19

45' Quattro minuti di recupero. 21:19

43' L'arbitro convalida il gol dopo aver controllato al monitor il contatto tra Marras e Manconi: tutto regolare. 21:24

42' Il Var richiama Di Marco all'on-field review. 21:25

40' PILLOLA STATISTICA: l'attaccante gialloblu segna ancora dopo il centro di sabato scorso contro l'Ascoli. 21:31

40' GOL! Cosenza-MODENA 1-1! Rete di Strizzolo. Pareggio degli ospiti: Manconi conquista palla, calcia forte e impegna Micai; Strizzolo ribadisce e batte il portiere.



40' Proteste del Modena! Strizzolo timbra il cartellino ma il gol viene annullato per un precedente fallo in attacco di Manconi. 21:31

39' Grande intervento di Fontanarosa, che ferma Manconi in corner! 21:12

37' RISCHIO DI GAGNO! Il portiere ospite si fa soffiare la sfera da Tutino, poi in qualche modo gli emiliani schivano il pericolo. 21:10

36' Sinistro al volo di Oukhadda, facile per Micai. 21:09

35' Baricentro più alta del Modena. 21:08

33' Spinta di Manconi in attacco su D'Orazio, punizione in favore della formazione di Caserta. 21:06

32' Lungo possesso palla dei calabresi. 21:05

30' Filtrante di Tremolada verso Oukhadda, uscita in anticipo dell'estremo difensore rossoblù. 21:02

29' Rispoli anticipa Manconi, il quale commette anche azione fallosa. 21:02

27' Retropassaggio insidioso di Zuccon a Micai, il quale risolve la situazione. 21:00

24' Punizione di Calò da oltre 25 metri, botta che si infrange sulla barriera. 20:57

23' Azione del Cosenza condotta da Voca, Gerli intercetta la sfera diretta a Tutino. 20:58

22' Sinistro dalla media distanza di Tremolada, mancino fuori misura che si perde in curva. 20:54

20' Gioco fermo, colpo subito da Palumbo. 20:52

18' AMMONITO VENTURI: trattenuto Manconi. 20:51

18' Cross rasoterra di Rispoli, Zaro si rifugia in fallo laterale. 20:50

16' Conclusione debole di Manconi dal limite, destro largo. 20:49

14' Fallo di Oukhadda su D'Orazio, ammonizione verbale da parte del direttore di gara. 20:47

12' PILLOLA STATISTICA: secondo centro in campionato per il numero 9 rossoblù. 20:47

12' GOL! COSENZA-Modena 1-0! Rete di Tutino. Padroni di casa in vantaggio: cross dalla destra di Marras e colpo di testa vincente del centravanti.



11' Tremolada prova a imbeccare Magnino, taglio troppo profondo. 20:43

10' Dribbling di Gagno che gioca la sfera con i piedi, prima di rilanciare in avanti. 20:42

8' COSENZA PERICOLOSO! Triangolazione Mazzocchi-Tutino, il numero 30 calcia alto di poco. 20:41

6' Altro traversone di Rispoli, altra deviazione in corner. 20:39

5' MODENA ALL'ATTACCO! Ponsi in profondità, conclusione da fuori area fuori di poco. 20:37

4' Sugli sviluppi, la palla arriva nella disponibilità di Voca: destro sul fondo. 20:37

3' Discesa di Rispoli sulla destra, cross murato in calcio d'angolo. 20:36

2' Zaro spazza la sfera in fallo laterale. 20:34

1' INIZIA COSENZA-MODENA! Primo pallone giocato da Tremolada. 20:33

Squadre in campo agli ordini di Di Marco: padroni di casa in casacca blu con strisce rosse, ospiti in completo bianco. 20:31

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:13

Caserta recupera Rispoli mentre Meroni va in panchina; Tutino terminale offensivo, Marras, Voca e Mazzocchi sulla trequarti, Calò in mediana. Bianco schiera dall'inizio il match-winner Strizzolo preferito a Bonfanti al fianco di Manconi; in difesa c'è Ponsi. 19:56

FORMAZIONE MODENA (4-3-1-2): Gagno - Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Ponsi - Palumbo, Gerli, Magnino - Tremolada - Manconi, Strizzolo. A disposizione: Seculin, Guiebre, Cauz, Silvestri, Cotali, Gargiulo, Duca, Giovannini, Battistella, Falcinelli, Bonfanti, Abiuso. 20:12

FORMAZIONE COSENZA (4-2-3-1): Micai - Rispoli, Venturi, Fontanarosa, D'Orazio - Zuccon, Calò - Marras, Voca, Mazzocchi - Tutino. A disposizione: Marson, Lai, Sgarbi, Meroni, Occhiuto, Praszelik, Viviani, Arioli, D'Urso, Crespi, Zilli, Novello. 20:12

Le due compagini tornano in campo dopo sabato: pareggio dei calabresi a Venezia, vittoria degli emiliani contro l'Ascoli tra le mura amiche. 21:32

Dirige l'incontro il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Ricciardi. Quarto uomo Giuseppe Rispoli. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, AVAR Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo. 21:31

Il match del San Vito ''Gigi Marulla'' mette di fronte i padroni di casa, a quota 4 punti, agli ospiti, i quali hanno conquistato 3 punti nell'unica gara disputata. 21:28

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Modena, gara valida per il 3° turno di Serie B. 21:25