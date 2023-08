Nerazzurri che spingono, ci provano, ma a deciderla é Colak che insacca il tiro cross di Delprato, dopo la travolgente azione di Begic sulla destra.22:31

La squadra di Pecchia domina e passa in vantaggio nel primo tempo con Bonny, rosso a Leverbe, partita che sembra finita invece la reazione del Pisa é veemente. Il pareggio toscano arriva su rigore, on Valoti, dopo che anche il Parma era rimasto in dieci per il doppio giallo di Coulibaly.22:30

Parma a punteggio pieno dopo tre giornate, terza vittoria consecutiva dei ducali che soffrono ma portano a casa i punti da un campo difficile come quello del Pisa.22:29

Da Pisa - Parma é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:31

90'+8' FINISCE PISA - PARMA! I ducali vincono in pieno recupero, 1-2 il risultato finale.22:28

90'+7' Pisa che guadagna l'angolo ma Volpi ferma tutto per il fallo in attacco dei toscani.22:28

90'+6' Si continuará per altri due minuti, Pisa che ha pochissimo tempo per trovare il pareggio.22:26

90'+5' Che azione di Begic che parte da fermo, supera due avversari e ha la freddezza di scaricare su Delprato: il gol, tra le mille deviazioni, e di Colak.22:25

90'+4' GOL! Pisa - PARMA 1-2! Rete di Antonio-Mirko Čolak. Azione personale di Begic che entra in area e scarica su Delprato: tirocross del terzino che trova la deviazione vincente della punta!



90'+3' Nulla da fare per il Pisa su angolo, si salva la retroguardia ducale.22:22

90'+2' Cross di Calabresi, Masucci și lancia sul primo palo, Osorio mette in corner.22:21

90'+1' Sei i minuti di recupero.22:20

90' A terra Zagaritis, Volpi ferma il gioco ma fa segno che si recupererà.22:19

89' Parma che sembra essersi svegliato dopo il gol subito: ducali in avanti.22:18

88' Clima incredibile all'Arena Garibaldi, il pubblico crede nella vittoria.22:17

87' Ora nervosismo tra le due panchine, Volpi richiama Aquilani.22:16

85' GOL! PISA - Parma 1-1! Rete su Rigore di Mattia Valoti. Il centrocampista opta per il palo alla sinistra di Chichizola, il portiere intuisce ma non arriva sul pallone!



85' CONFERMATO IL RIGORE AL PISA!22:16

85' Check del VAR per valutare il contatto tra Begic e Valoti: si attende in campo.22:14

84' CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Chichizola respinge un tiro di Barbieri, sul tap in Valoti viene toccato da Begic. Volpi indica gli 11 metri.22:13

82' Sostituzione PISA: esce Marco D'Alessandro, entra Gaetano Vittorio Masucci.22:12

82' Sostituzione PISA: esce Tommaso Barbieri, entra Arturo Calabresi.22:12

81' Sostituzione PARMA: esce Adrián Bernabé, entra Hernani. 22:10

80' Ritmi ancora alti, nonostante le squadre siano con l'uomo in meno.22:11

78' D'Alessandro rientra e calcia di potenza: palla respinta, crampi per lui.22:09

77' Tramoni prova un tiro cross con il sinistro, palla sul fondo. Angolo peró per il Pisa.22:07

76' Contrasto tra Valoti e Estevez: Volpi ora sta fischiando molto per mantenere il controllo della gara.22:05

74' Angolo corto del Parma, Begic prova sul primo palo, allontana la difesa del Pisa.22:04

73' Colak non riesce ad intervenire a pochi passi dalla porta, lo anticipa Canestrelli.22:03

72' Sostituzione PISA: esce Pietro Beruatto, entra Roko Jureškin.22:01

71' Sostituzione PISA: esce Marius Marin, entra Lisandru Tramoni.22:01

70' Comincia a salire la tensione in campo: contatto tra Beruatto e Estevez, faccia a faccia tra i due.22:00

69' Contatto tra Bernabé e Mlakar, ma Volpi fischia un precedente fuorigioco.21:59

67' Cross teso di Marin, Canestrelli che era rimasto in avanti non trova la deviazione.21:56

66' Gran chiusura di Bernabé su Veloso, ma Parma in difficoltá.21:56

65' Angolo di Veloso, Chichizola di pugni allontana.21:55

64' Mlakar sbraccia e stende Delprato, protesta il difensore che chiedeva il giallo.21:54

63' Colak di testa manda alto, dopo il cross dalla sinistra di Bernabé.21:53

62' Pisa che ora pressa alto, Parma che fatica a costruire il suo classico gioco.21:52

60' Conclusione potente di Barbieri, il tiro colpisce in pieno Delprato.21:49

59' Sostituzione PARMA: esce Ange-Yoan Bonny, entra Adrian Dawid Benedyczak.21:49

59' Sostituzione PARMA: esce Simon Sohm, entra Yordan Osorio.21:49

58' Fallo in attacco di Barbieri su Zagaritis: proteste del giovane terzino ex Juventus.21:47

57' Si ristabilisce la parità numerica in campo, Pisa e il suo pubblico che ci crede.21:46

56' ESPULSO Woyo Coulibaly! Secondo giallo per il terzino, che ferma con una inutile spinta la ripartenza di D'Alessandro. 21:45

54' Ci prova Coulibaly, il suo cross allontanato da Veloso.21:44

53' MARIN! Scarico di D'Alessandro, conclusione del mediano che calcia peró alto.21:43

51' D'ALESSANDRO! Doppia occasione per l'esterno, che trova peró un super Chichizola davanti a lui.21:41

50' Barbieri cerca il cross ma trova l'angolo: Pisa all'attacco anche in questo inizio secondo tempo.21:39

49' Chichizola perde il pallone e si salva all*ultimo, carica peró di Canestrelli sul portiere.21:37

48' D'Alessandro guadagna un buon angolo: le palle inattive possono essere un fattore per il Pisa.21:37

47' Doppio cambio per Pecchia, che toglie i suoi due esterni per inserire Begic e Colak.21:36

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI PISA - PARMA!21:36

46' Sostituzione PARMA: esce Valentin Mihai Mihăilă, entra Tjaš Begić.21:35

46' Sostituzione PARMA: esce Anthony Partipilo, entra Antonio-Mirko Čolak.21:35

Pisa che peró ci ha provato anche con l'uomo in meno, Parma costretto nella propria metá campo ma nessuna grande occasione per i toscani.21:21

Parma in vantaggio grazie al gol di Bonny, nato da una bellissima discesa palla al piede di Sohm. Ducali anche con l'uomo in piú per l'espulsione di Leverbe, con il rosso arrivato dopo la decisione del VAR, con Volpi che aveva estratto il giallo.21:33

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PISA - PARMA! 0-1, il parziale, gol di Bonny.21:19

45'+2' Punizione di Veloso, Hermannsson colpisce male con la palla che termina sul fondo.21:18

45'+1' Altro fallo di Partipilo, sta rischiando l'ex Ternana che é giá ammonito.21:17

45' Tre i minuti di recupero.21:16

44' Parma che ora sta faticando, non contento Pecchia della seconda parte dei suoi.21:15

43' Pisa che chiude in avanti, che reazione in dieci per i toscani.21:14

42' AMMMONITO Marius Marin. Trattenuta su Bonny, altro giallo nel match. 21:13

41' Valoti prova la verticale per D'Alessandro, attento Chichizola in uscita.21:12

39' Gran difesa del pallone di Mlakar, ma la punta era partita in posizione di fuorigioco.21:10

38' Contatto in area tra Mihaila e D'Alessandro, Volpi lascia continuare.21:09

37' Buon momento del Pisa, i toscani anche con l'uomo in meno ci provano.21:08

36' BARBIERI! Imbucata per il terzino che, da buona posizione, calcia a lato.21:07

35' Veloso lancia Beruatto: contatto con Coulibaly, ma i due si danno subito la mano: il terzino pisano, scivolando, ha travolto l'avversario.21:06

33' MIHAILA! Errore nel retropassaggio per Barbieri, la punta prova ad anticipare Nicolas ma calcia alto da posizione defilata.21:04

32' Sta funzionando il 4-1-4-1 del Parma, Pisa che sta faticando ad accorciare su Sohm e Bernabé, ora ancora di piú con l'uomo in meno.21:04

31' Aquilani cambia subito e inserisce un difensore, 4-3-2 per i toscani.21:02

30' Sostituzione PISA: esce Alessandro Arena, entra Hjörtur Hermannsson.21:01

29' Pisa in 10 uomini e con un gol da recuperare: gara decisamente in salita per i toscani.21:01

28' ESPULSO Maxime Leverbe. Dopo aver rivisto le immagini, Volpi cambia il cartellino da giallo a rosso: il centrale aveva fermato con una trattenuta Bonny lanciato a rete. 21:00

28' Check del VAR, Volpi va a rivedere le immagini del fallo di Leverbe su Bonny: in principio l'arbitro aveva estratto il giallo. 20:59

25' Punizione per il Pisa dalla destra: Veloso sul primo palo, una deviazione di Bernabé quasi beffa Chichizola.20:56

24' MIHAILA! L'esterno prova il gran colpo di tacco, blocca ancora Nicolas.20:54

23' SOHM! La punta trova il fondo ma anche l'uscita di Nicolas, angolo per il Parma.20:53

22' Pisa che ha reagito bene al gol del Parma, i toscani faticano peró a trovare l'occasione.20:52

21' Chichizola anticipa in uscita Valoti, contatto tra i due: azione comunque ferma per fuorigioco.20:51

19' Lancio di Valoti, blocca Chichizola in uscita.20:50

18' Veloso sul primo palo, torsione di Valoti che di testa non trova la porta.20:49

17' AMMONITO Woyo Coulibaly. Altra trattenuta su D'Alessandro, altro giallo per il Parma. 20:48

15' Azione pazzesca di Sohm che parte da centrocampo, ne dribbla tre e scarica con un no look per Bonny, gran gol del Parma.20:47

14' GOL! Pisa - PARMA 0-1! Rete di Ange-Yoan Bonny. Azione dirompente di Sohm che ne salta tre a centrocampo e scarica sul francese che, con la punta, supera Nicolas.



Guarda la scheda del giocatore Ange-Yoan Bonny20:46

13' Coulibaly anticipa Valoti all'ultimo, con il trequartista che si era inserito centralmente.20:45

12' Pisa che sta prendendo campo, ora il Parma aspetta.20:43

11' MLAKAR! Arena pesca lo sloveno che prova un destro ad incrociare, blocca a terra Chichizola.20:42

9' AMMONITO Anthony Partipilo. Trattenuta su D'Alessandro che era partito in contropiede. 20:40

9' Schema su punizione del Parma, Estevez calcia su Marin.20:40

8' Tanta libertà per Bernabé, steso il catalano da Marin.20:39

7' Gara iniziata ad alti ritmi, Parma che sembra aver conquistato il pallino del gioco.20:38

6' Arena parte largo a destra, con D'alessandro a sinistra.20:37

5' PALO DI PARTIPILO! Nicolas sbaglia l'uscita, colpo di testa dell'ex Ternana che prende il legno.20:37

4' Bernabé cerca Bonny in area: la punta cade, si infuria Barbieri che intima alla punta di non simulare.20:35

3' D'Alessandro pescato in contropiede sul lancio di Valoti.20:34

2' Mlakar prova il pallone morbido al centro, blocca Chichizola.20:33

2' Pisa con la classica maglia nerazzurra, Parma in bianco.20:32

1' INIZIA PISA - PARMA! Primo pallone per i locali.20:31

Dirige il match l'arbitro Manuel Volpi.19:58

Turn over per Pecchia che schiera la coppia centrale Delprato - Circati, Bernabé dal primo minuto, Sohm sulla trequarti. Confermato Bonny in avanti, Partipilo a destra, Mihaila a sinistra.19:54

Aquilani deve far fronte ai molti assenti e giocatori non al 100%, Mlakar dal primo minuto supportato dal trio D'Alessandro, Valoti e Arena. In difesa Barbieri a destra, Canestrelli centrale con Leverbe.19:55

La formazione del PARMA: (4-2-3-1), Chichizola - Coulibaly, Delprato, Circati, Zagaritis - Estevez, Bernabé - Partipilo, Sohm, Mihaila - Bonny. A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Balogh, Benedyczak, Begic, Ansaldi, Colak, Hainaut, Hernani, Haj, Motti.19:52

Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (4-2-3-1), Nicolas - Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto - Marin, Veloso - D'Alessandro, Valoti, Arena - Mlakar. A disposizione: Vukociv, Loria, Hermannsson, Tramoni, Trdan, Nagy, Jureskin, Masucci, Seck, Moreo, Calabresi, Piccinini.19:51

Primo turno infrasettimanale di Serie B, all'Arena Garibaldi il Pisa ospita il Parma primo in classifica: i ducali arrivano a quota sei punti e ancora senza reti subite, tre i punti dei toscani che peró hanno giocato un solo match.15:35